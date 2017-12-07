У народа остаются вопросы: К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЮ МИЛЛЕРУ

В декабре на ВДНХ пройдёт 1-я выставка Digital-технологий "Цифровая Юрисдикция - 2017"

У населения РФ, каждый день теряющего сбережения из-за инфляции и по вине махинаторов-банкиров, давно мелькают сомнения: а не перевести ли всё "в цифру", то есть не накупить ли биткоинов вместо долларов или рублей? В декабре на этот вопрос и на похожие появится возможность получить ответы или, как минимум, пообщаться со специалистами в этой рискованной и новейшей среде...