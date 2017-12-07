У народа остаются вопросы: К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЮ МИЛЛЕРУ

Газпром, как известно, является акционером Московской объединённой энергетической компании (МОЭК). В последние годы в этой компании постоянно меняется руководство. По одной из версий, предыдущие начальники якобы проворовались. Но лучше ли стали новые менеджеры?
Судя по тому, что в нашу газету от «МОЭК» стали поступать письма с нецензурными выражениями, в этой компании, видимо, прописались какие-то паханы.
Тут ещё объявились у «МОЭКа» какие-то инспекторы, которые взяли за моду требовать от клиентов подписания актов задним числом. А бухгалтера в «МОЭКе», видимо, никогда не умели сосчитать, сколько будет дважды два. Они умудряются одновременно присылать клиентам счета с разной информацией. В одних счетах подчёркивается отсутствие задолженности, а в других нарисованы астрономические суммы. И чему верить?
Не пора ли, г-н Миллер, вам вновь перетряхнуть руководство «МОЭКа»?