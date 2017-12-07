У народа остаются вопросы: К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЮ МИЛЛЕРУ

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НОВОСТИ

  • 14-17 ДЕКАБРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
    07/12/2017
    14-17 ДЕКАБРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

    Книжная выставка-ярмарка, которая в середине декабря пройдёт в Санкт-Петербргском Художественном Музее, сосредоточится прежде всего на военно-исторической литературе. В остальном же она, традиционно для таких мероприятий, проходящих при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, будет включать в себя встречи с авторами, дискуссии на темы, связанные с российской историей, презентации книжных новинок...

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  • Презентация книги Александра Логунова "Ковчег"
    04/12/2017
    Презентация книги Александра Логунова "Ковчег"

    7 декабря в московском клубе "Гоголь" состоится презентация книги стихотворений Александра Логунова, выпущенной издательством "Литературная Россия". Книга издана в рамках нашего конкурса "Чем дышит современная поэзия" в качестве приза победителю.

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  • 22/11/2017
    В декабре на ВДНХ пройдёт 1-я выставка Digital-технологий "Цифровая Юрисдикция - 2017"

    У населения РФ, каждый день теряющего сбережения из-за инфляции и по вине махинаторов-банкиров, давно мелькают сомнения: а не перевести ли всё "в цифру", то есть не накупить ли биткоинов вместо долларов или рублей? В декабре на этот вопрос и на похожие появится возможность получить ответы или, как минимум, пообщаться со специалистами в этой рискованной и новейшей среде...

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  • 21/11/2017
    В сеть запущен Литературный экспресс

    21 ноября в медиацентре «Российской газеты» состоялась презентация мультимедийного проекта «Литературный экспресс», который реализуется Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля.

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  • Вышел 5-й номер "Мира Севера" за 2017 год
    20/11/2017
    Вышел 5-й номер "Мира Севера" за 2017 год

    Читайте в свежем номере:

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  • 02/11/2017
    Редкий дар благодарности

    31 октября в Саранске состоялся вечер памяти писателя Анны Смородиной.

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  • 01/11/2017
    Читайте в текущем номере газеты «Литературная Россия»

    - Книги каких писателей об Октябрьских событиях 1917 года не помешало бы сегодня перечитать?

    - Что начитал за последнее время экс-ректор Литературного института Сергей Есин?

    - Что сегодня происходит на родине основателей царской династии Романовых в Костроме?

    Среди авторов этого номера "ЛР" прозаик Роман Сенчин, поэт Алина Витухновская, историк литературы Александр Курилов и др. литераторы и художники.

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  • 31/10/2017
    Начни свой день со свежей прессы!

    Самое время оформить подписку на "Литуратурную Россию" на 2018 год. Сделать это можно несколькими способами:

    Подробнее
  • 24/10/2017
    Читайте на этой неделе в «ЛР»

    В текущем номере еженедельника «Литературная Россия» можно будет прочесть:

    - Кто из министров является главным позором нынешнего российского правительства?

    - Ловкость рук и никакого мошенничества, или Ещё раз о виртуозном искусстве политических иллюзионистов;

    - Что за новый роман сочинил культовый писатель Алексей Иванов;

    - В местах обещанных свобод неслыханная деспотия;

    - Дорога в тупик, или Сергей Собянин – цивилизатор...

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  • 18/10/2017
    Читайте в следующем номере «ЛР» (№ 36, 2017)

    – За что арестовали трёх ключевых сотрудников Роскомнадзора?

    – До каких пор "Единая Россия" будет терпеть отвратительное двуличие депутата Железняка?

    – Как публикации "ЛР" повлияли на работу "Почты России", Фонда обязательного медицинского страхования и Департамента транспорта Москвы.

    – Как остановить движение страны в сторону социально безответственного государства?

    – Перекличка путинских и брежневских методов управления государством. В чём плюсы, и какие опасности подстерегают нашего президента?

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СТАТЬИ Свежий номер №43. 8 декабря 2017

У народа остаются вопросы: К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЮ МИЛЛЕРУ

Кто научил «МОЭК» обращаться по фене?


Газпром, как известно, является акционером Московской объединённой энергетической компании (МОЭК). В последние годы в этой компании постоянно меняется руководство. По одной из версий, предыдущие начальники якобы проворовались. Но лучше ли стали новые менеджеры?

Судя по тому, что в нашу газету от «МОЭК» стали поступать письма с нецензурными выражениями, в этой компании, видимо, прописались какие-то паханы.

Тут ещё объявились у «МОЭКа» какие-то инспекторы, которые взяли за моду требовать от клиентов подписания актов задним числом. А бухгалтера в «МОЭКе», видимо, никогда не умели сосчитать, сколько будет дважды два. Они умудряются одновременно присылать клиентам счета с разной информацией. В одних счетах подчёркивается отсутствие задолженности, а в других нарисованы астрономические суммы. И чему верить?

Не пора ли, г-н Миллер, вам вновь перетряхнуть руководство «МОЭКа»?

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