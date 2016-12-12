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Читайте в номере:19/08/2016Борьба творцов за доходы от авторских прав продолжается
Пока следствие разбирается с руководителем РАО Сергеем Федотовым, который прославился покупкой на сумасшедшие деньги древнего замка на Туманном Альбионе, многие творцы поняли, что ловить им в этой мутной организации, призванной защищать интересы авторов, больше нечего. Даже постановка вопроса о выражении недоверия Федотову и соответственно о выборах нового руководства РАО клевретами подсудимого пресекается на корню.
Сергей КАРА-МУРЗА. РАНО ХОРОНИТЬ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
Накануне 25-летия распада СССР ВЦИОМ провёл опрос, согласно которому более половины граждан России (56%) хотели бы вернуться в советское прошлое. Это, конечно, меньше, чем голосовало за сохранение СССР в 1991 году граждан РСФСР (71%). И всё же получается, что более половины жителей страны вот уже четверть века живут в условиях враждебной, ну или, по крайней мере, не очень дружественной для них, социальной среды. Можно ли если не вернуться в СССР, то хотя бы взять лучшее, что в нём было? Об этом мы беседуем с известным писателем и учёным Сергеем Кара-Мурзой.
– Парадоксально, что при всей критике советского строя, которая обрушилась на неискушённых в информационных войнах, доверчивых граждан СССР в конце 80-х годов, никто не хотел распада государства. В большинстве советских республик люди однозначно высказались за сохранение Советского Союза на референдуме в 1991 году, буквально за несколько месяцев до Беловежских соглашений. Другое дело, что у советских граждан в большинстве своём были «сбиты настройки». Казалось, что в стране всё плохо, и непонятно было, как это можно изменить. Это сказалось на том, что в критический момент людей, готовых бороться за сохранение державы, причём бороться всерьёз, рискуя жизнью, практически не оказалось.
Молодых соблазнили джинсами и жвачками, причём почему-то все были уверены, что плюсы советской системы у них никто не отнимет, но зато когда наступит капитализм и всеобщая дружба с Западом, магазины будут ломиться от десятков сортов колбасы. Подразумевалось, что она будет доступна каждому. Это такая советская инфантильность, которая в позднесоветский период развилась очень сильно. Люди поверили, что государство, те, кто его представляют в данный момент, никогда не станут их обманывать.
– Кстати, недавние события на Украине, показали, что её жители так же готовы верить в то, что им внушают сверху. Некоторые даже поверили, что сразу после вступления в ЕС, всем будут бесплатно раздавать немецкие автомобили. То есть украинцев прошедшие четверть века мало чему научили?
– Да, советская инфантильность, хоть на Украине и пытаются усиленно открещиваться от всего советского, во многом ещё характерна для украинцев. Впрочем, свойство пропаганды таково, что даже разумный, думающий человек рано или поздно начинает верить в то, что ему исподволь внушают.
В СССР последние два года было нечто, что напоминало всеобщий загул. Массовая попойка, когда уже мало кто соображает, к чему всё это приведёт. Но уже в середине 90-х в людях стало нарастать разочарование и, я бы даже сказал, озлобленность, что их обманули. И на этом фоне неизбежно выросла ностальгия по советским временам.
Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург) предлагает советизировать герб России. Фото из официального блога «Ночных волков»
– Это именно ностальгия, или люди всё же объективно сравнивают, что было и что стало?
– Думаю, имеет место и то, и другое. Кстати, парадокс в том, что именно те, кому было во время перестройки 20–25 лет, горячо приветствовали перемены в СССР и снос социалистической системы. Они не думали о том, что настанут времена, когда им остро понадобится социальная поддержка государства. И вот теперь многие из тех, кому сейчас в районе пятидесяти, «голосуют за СССР». Поскольку нужны деньги на лечение, на учёбу детей и так далее. При этом люди в большинстве не выступают за коммунистическую идеологию. Им просто нужны те социальные гарантии, которые были. При этом люди чувствуют, что ведётся такая политика, когда чуть ли не половины населения России как бы и нет. Они обречены на медленное вымирание. Такая политика даже и богатым не всем нравится. Что уж говорить про бедных.
При этом способности на что-то влиять и что-то изменять у общества сильно уменьшились. Поскольку общий уровень образования и культуры сильно упал. Причём власть имущие добивались этого осознанно.
– И всё же можно ли говорить о том, что советский опыт будет использоваться, и в будущем мы сможем, пройдя все тернии, всё-таки выстроить общество, где будет взято всё лучшее от капиталистической и социалистической системы?
– Как мы видим, нынешние правители, когда им необходимо для сохранения власти, используют советский опыт. Они поняли, что на Запад их не берут, поэтому используют механизмы мобилизационного общества. В частности, строительство новой сильной армии, это – усвоенный урок 90-х.
Беседовал Алексей ПОЛУБОТА
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"Приведу взгляд на наше общество Сергея Кара-Мурзы, изложенный им в книге "Кого будем защищать" (М.: Эксмо - Алгоритм, 2009).
Сегодня, - констатирует исследователь, - самым глубоким социальным расколом население России считает разделение между богатыми и бедными... Народным достоянием завладела часть общества, начисто лишённая созидательного инстинкта. А человек труда, который обустраивал и содержал страну, втоптан в нищету и бесправие. ...Разбой и грабёж с насилием стали обычным явлением. Появились даже новые виды преступного насилия, которые ещё недавно не были даже предусмотрены уголовным кодексом, - похищение людей, взятие заложников, убийства по найму... Никто раньше не боялся и насилия на национальной почве, а теперь оно у всех перед глазами. Пока что общество не нашло выхода из всего этого и не может выработать объединяющего проекта. И весь этот мрак и тлен - не явление природы. Вся эта национальная трагедия - плод наших мыслей, наших действий и бездействия за последние 25 - 30 лет. - Вот такие выводы, такая оценка ситуации, которую я лично вполне разделяю". - Александр Турчин, "Вперёд, к социализму!" (Владивосток: Русский Остров, 2011).