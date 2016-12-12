Сергей КАРА-МУРЗА. РАНО ХОРОНИТЬ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

– Парадоксально, что при всей критике советского строя, которая обрушилась на неискушённых в информационных войнах, доверчивых граждан СССР в конце 80-х годов, никто не хотел распада государства. В большинстве советских республик люди однозначно высказались за сохранение Советского Союза на референдуме в 1991 году, буквально за несколько месяцев до Беловежских соглашений. Другое дело, что у советских граждан в большинстве своём были «сбиты настройки». Казалось, что в стране всё плохо, и непонятно было, как это можно изменить. Это сказалось на том, что в критический момент людей, готовых бороться за сохранение державы, причём бороться всерьёз, рискуя жизнью, практически не оказалось.

Молодых соблазнили джинсами и жвачками, причём почему-то все были уверены, что плюсы советской системы у них никто не отнимет, но зато когда наступит капитализм и всеобщая дружба с Западом, магазины будут ломиться от десятков сортов колбасы. Подразумевалось, что она будет доступна каждому. Это такая советская инфантильность, которая в позднесоветский период развилась очень сильно. Люди поверили, что государство, те, кто его представляют в данный момент, никогда не станут их обманывать.

– Кстати, недавние события на Украине, показали, что её жители так же готовы верить в то, что им внушают сверху. Некоторые даже поверили, что сразу после вступления в ЕС, всем будут бесплатно раздавать немецкие автомобили. То есть украинцев прошедшие четверть века мало чему научили?

– Да, советская инфантильность, хоть на Украине и пытаются усиленно открещиваться от всего советского, во многом ещё характерна для украинцев. Впрочем, свойство пропаганды таково, что даже разумный, думающий человек рано или поздно начинает верить в то, что ему исподволь внушают.

В СССР последние два года было нечто, что напоминало всеобщий загул. Массовая попойка, когда уже мало кто соображает, к чему всё это приведёт. Но уже в середине 90-х в людях стало нарастать разочарование и, я бы даже сказал, озлобленность, что их обманули. И на этом фоне неизбежно выросла ностальгия по советским временам.

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург) предлагает советизировать герб России. Фото из официального блога «Ночных волков»

– Это именно ностальгия, или люди всё же объективно сравнивают, что было и что стало?

– Думаю, имеет место и то, и другое. Кстати, парадокс в том, что именно те, кому было во время перестройки 20–25 лет, горячо приветствовали перемены в СССР и снос социалистической системы. Они не думали о том, что настанут времена, когда им остро понадобится социальная поддержка государства. И вот теперь многие из тех, кому сейчас в районе пятидесяти, «голосуют за СССР». Поскольку нужны деньги на лечение, на учёбу детей и так далее. При этом люди в большинстве не выступают за коммунистическую идеологию. Им просто нужны те социальные гарантии, которые были. При этом люди чувствуют, что ведётся такая политика, когда чуть ли не половины населения России как бы и нет. Они обречены на медленное вымирание. Такая политика даже и богатым не всем нравится. Что уж говорить про бедных.

При этом способности на что-то влиять и что-то изменять у общества сильно уменьшились. Поскольку общий уровень образования и культуры сильно упал. Причём власть имущие добивались этого осознанно.

– И всё же можно ли говорить о том, что советский опыт будет использоваться, и в будущем мы сможем, пройдя все тернии, всё-таки выстроить общество, где будет взято всё лучшее от капиталистической и социалистической системы?

– Как мы видим, нынешние правители, когда им необходимо для сохранения власти, используют советский опыт. Они поняли, что на Запад их не берут, поэтому используют механизмы мобилизационного общества. В частности, строительство новой сильной армии, это – усвоенный урок 90-х.

Беседовал Алексей ПОЛУБОТА