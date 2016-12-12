Платон БЕСЕДИН. КРАЙНЕ ВАЖНО СОХРАНИТЬ СЛОВОЦЕНТРИЧНОСТЬ

«Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.
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12/12/2016«Сталкер» ведёт по пути к добру06/12/2016ПОДПИСКА НА 2017 ГОДДрузья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».04/12/2016ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"
Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.21/11/2016В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ
С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.21/11/2016ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ
16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».18/11/2016ПОЧЕМУ СТОЛИЧНЫЕ ЧИНУШИ ПРЕЗИРАЮТ НАРОД И НЕНАВИДЯТ НЕЗАВИСИМУЮ ПРЕССУПрезидент России говорит одно, а клерки из правительства Москвы делают всё по-своему, всячески дискредитируя власть...14/10/2016НОВЫЙ ЭТАП ГОНЕНИЙ МОСКОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ НА «ЛИТЕРАТУРНУЮ РОССИЮ»
Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?30/09/2016Грядёт большой юбилей журнала «Мир Севера»
В январе будущего года исполнится двадцать лет со дня выхода первого номера этнополитического и литературно-художественного журнала «Мир Севера», который учредила и все эти годы выпускает редакция «Литературной России».21/09/2016ВЫШЕЛ НОВЫЙ "МИР СЕВЕРА" (№ 4, 2016)
Читайте в номере:19/08/2016Борьба творцов за доходы от авторских прав продолжается
Пока следствие разбирается с руководителем РАО Сергеем Федотовым, который прославился покупкой на сумасшедшие деньги древнего замка на Туманном Альбионе, многие творцы поняли, что ловить им в этой мутной организации, призванной защищать интересы авторов, больше нечего. Даже постановка вопроса о выражении недоверия Федотову и соответственно о выборах нового руководства РАО клевретами подсудимого пресекается на корню.
Платон БЕСЕДИН. КРАЙНЕ ВАЖНО СОХРАНИТЬ СЛОВОЦЕНТРИЧНОСТЬ
Общепринятое представление – писатели в СССР были элитой общества и жилось им куда лучше, чем сейчас. Интересно мнение на эту тему людей, которые, как писатели, начали работать уже после того, как Советский Союз распался.
Платон БЕСЕДИН, писатель
Так, как жили писатели в Советском Союзе, писатели не жили ни в одной стране мира. Один простой факт: в начале 80-х или в конце 70-х, если не ошибаюсь, журнал Vanity fair провёл исследование, сколько писателей в США живёт сугубо литературным трудом – 70 человек. Сколько тогда было писателей в одном только Союзе Москвы? И сколько получали они за одну рецензию или за одну книгу, например? Достаточно побывать в бывших Домах писателя, оставшихся нам с советского времени, чтоб понять размах. И в то же время были те, кто не получал серьёзные гонорары, но отбывали реальные сроки. И многие на этом, как было это не звучало, делали карьеру, скажем так. Но такой подход вкупе отчасти привёл и к тому, что, как сказал Фадеев, советская литература зашла в абсолютный тупик. И вместе с тем в СССР литература была государственной идеологией, и первые лица, хозяева страны, писали на полях книг писателей – «сволочь». Сейчас подобное представить невозможно. Сейчас писатель во многом находится на обочине, нет даже такой профессии в государственном реестре. И роль его стала, конечно, менее важной.
Однако и тогда, и сейчас наша страна является словоцентричной страной, и сохранять это необходимо, сохранять это крайне важно.
г. СИМФЕРОПОЛЬ
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"Фактически" - означает: раньше львиная доля тиражей расходилась по библиотекам (только в РСФСР библиотек было более 100 тысяч - и во всех маленьких "читальнях" райцентров можно было увидеть Сергея Михалкова и Георгия Маркуова).
Но и сейчас покупка в книжных магазинах их продукции издателям не нужна! Только система устроена иначе, чем в СССР: какое-нибудь начальственное лицо выделило деньги на весь тираж, в том числе, и на гонорар нынешнему "гергию маркову" - то есть сделало предоплату. И дальше судьба книги мало кого беспокоит.
Есть предложения вернуться к системе СССР? Это бы означало, что не только начальственное лицо, но еще и бюджет, ради покупок для библиотек, выделяли бы деньги на нынешних "георгиев марковых" - двойная коррупция! Слава Богу, это невозможно пока!