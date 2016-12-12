Платон БЕСЕДИН. КРАЙНЕ ВАЖНО СОХРАНИТЬ СЛОВОЦЕНТРИЧНОСТЬ

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НОВОСТИ

  • 12/12/2016
    «Сталкер» ведёт по пути к добру

    «Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.

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  • 06/12/2016
    ПОДПИСКА НА 2017 ГОД
    Друзья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».
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  • 04/12/2016
    ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"

    Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.

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  • 21/11/2016
    В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ

    С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.

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  • 21/11/2016
    ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ

    16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».

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  • 18/11/2016
    ПОЧЕМУ СТОЛИЧНЫЕ ЧИНУШИ ПРЕЗИРАЮТ НАРОД И НЕНАВИДЯТ НЕЗАВИСИМУЮ ПРЕССУ
    Президент России говорит одно, а клерки из правительства Москвы делают всё по-своему, всячески дискредитируя власть...
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  • 14/10/2016
    НОВЫЙ ЭТАП ГОНЕНИЙ МОСКОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ НА «ЛИТЕРАТУРНУЮ РОССИЮ»

    Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?

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  • 30/09/2016
    Грядёт большой юбилей журнала «Мир Севера»

    В январе будущего года исполнится двадцать лет со дня выхода первого номера этнополитического и литературно-художественного журнала «Мир Севера», который учредила и все эти годы выпускает редакция «Литературной России».

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  • ВЫШЕЛ НОВЫЙ "МИР СЕВЕРА" (№ 4, 2016)
    21/09/2016
    ВЫШЕЛ НОВЫЙ "МИР СЕВЕРА" (№ 4, 2016)

    Читайте в номере:

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  • 19/08/2016
    Борьба творцов за доходы от авторских прав продолжается

    Пока следствие разбирается с руководителем РАО Сергеем Федотовым, который прославился покупкой на сумасшедшие деньги древнего замка на Туманном Альбионе, многие творцы поняли, что ловить им в этой мутной организации, призванной защищать интересы авторов, больше нечего. Даже постановка вопроса о выражении недоверия Федотову и соответственно о выборах нового руководства РАО клевретами подсудимого пресекается на корню.

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СТАТЬИ Свежий номер №44. 16 декабря 2016

Платон БЕСЕДИН. КРАЙНЕ ВАЖНО СОХРАНИТЬ СЛОВОЦЕНТРИЧНОСТЬ

Общепринятое представление – писатели в СССР были элитой общества и жилось им куда лучше, чем сейчас. Интересно мнение на эту тему людей, которые, как писатели, начали работать уже после того, как Советский Союз распался.


 

Платон БЕСЕДИН, писатель

1 Platon Besedin

Так, как жили писатели в Советском Союзе, писатели не жили ни в одной стране мира. Один простой факт: в начале 80-х или в конце 70-х, если не ошибаюсь, журнал Vanity fair провёл исследование, сколько писателей в США живёт сугубо литературным трудом – 70 человек. Сколько тогда было писателей в одном только Союзе Москвы? И сколько получали они за одну рецензию или за одну книгу, например? Достаточно побывать в бывших Домах писателя, оставшихся нам с советского времени, чтоб понять размах. И в то же время были те, кто не получал серьёзные гонорары, но отбывали реальные сроки. И многие на этом, как было это не звучало, делали карьеру, скажем так. Но такой подход вкупе отчасти привёл и к тому, что, как сказал Фадеев, советская литература зашла в абсолютный тупик. И вместе с тем в СССР литература была государственной идеологией, и первые лица, хозяева страны, писали на полях книг писателей – «сволочь». Сейчас подобное представить невозможно. Сейчас писатель во многом находится на обочине, нет даже такой профессии в государственном реестре. И роль его стала, конечно, менее важной.

Однако и тогда, и сейчас наша страна является словоцентричной страной, и сохранять это необходимо, сохранять это крайне важно.

 

г. СИМФЕРОПОЛЬ

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Комментарии

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Комментарии  

# Изергиль Старухин 18.12.2016 22:35
А, собственно, что может поведать человек, который ровным счетом ничего не знает о заявленной теме? Только продемонстрировать азы либеральной политграмоты? Чего его спрашивать-то.
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# Читатель 16.12.2016 14:04
Раньше книги стояли в плане, и была очередь. Издавали чаще авторов популярных, покупаемых в книжных магазинах. Первый тираж молодого автора был небольшим, если его признавали годный к печати внутренние рецензенты. Бывало, книгу отвергали. Вторые и третьи книги молодого автора уже имели тираж побольше. Многие зарабатывали переводами на национальные языки. Сейчас книги, как правило, издаются за счет авторов или спонсоров. За счет государства почти не печатают. Плати - и любую книгу издадут тиражом каким пожелаешь, на сколько хватит средств. Только и хватит подарить друзьям и родне. Тираж само издательство не распространяется, как бывало. Забирай все домой и продавай сам.
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# Изергиль Старухин 17.12.2016 22:56
Что-то не припомню нынешних государственных издательств. А переводы, наверное, с национальных языков, а не наоборот.
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# Чупринин Сидор 19.12.2016 05:51
"Издавали чаще авторов популярных, покупаемых в книжных магазинах" - это у вас откуда такие сведения? Как и сейчас, издают, раньше в СССР издательства выпускали те книги, которые фактически не покупались.
"Фактически" - означает: раньше львиная доля тиражей расходилась по библиотекам (только в РСФСР библиотек было более 100 тысяч - и во всех маленьких "читальнях" райцентров можно было увидеть Сергея Михалкова и Георгия Маркуова).
Но и сейчас покупка в книжных магазинах их продукции издателям не нужна! Только система устроена иначе, чем в СССР: какое-нибудь начальственное лицо выделило деньги на весь тираж, в том числе, и на гонорар нынешнему "гергию маркову" - то есть сделало предоплату. И дальше судьба книги мало кого беспокоит.
Есть предложения вернуться к системе СССР? Это бы означало, что не только начальственное лицо, но еще и бюджет, ради покупок для библиотек, выделяли бы деньги на нынешних "георгиев марковых" - двойная коррупция! Слава Богу, это невозможно пока!
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# Читатель 21.12.2016 13:23
Тогда раскупались - просто сметались с прилавков - детективы, книги прозаиков и поэтов, многие книги было не "достать". Конечно, многое пылилось на полках, но не представляю сейчас издание за счет государства миллионным тиражом книги, которую заведомо никто не купит. Раньше библиотеки получали книги, даже в глуши, и журналов сколько рассылалось по стране в библиотеки, а сейчас? Правда, не было Интернета, но и сейчас в Сети бестселлер не прочтешь, пока его не раскупают, а то и вообще никогда свою книгу автор не выставит для свободного чтения онлайн. Не говорю уже о культуре переводов и оформления книг, о корректор и редактировании. Комментарии раньше были приличные, а иногда одного и того же классика я покупал только лишь ради предисловия, написанного интересным для меня литературоведом. То есть, и предисловия были не то, что сейчас. Видимо, потому что раньше платили, а сейчас не платят. Я не критикую, а констатирую, что все было не так, как сейчас.
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# Изергиль Старухин 16.12.2016 00:26
Рецензия, Платон, стоила от 10 рублей аккордно. И много надо было их написать, чтобы подзаработать. И гонорары за книги зависели от тиража. Рецензировать давали не всем, книгу в план ставили годами. Сейчас рецензий внутренних вообще не пишут, а практика избирательная осталась - не всем дают работать в "печатном поле" и не каждому платят по труду. А "сволочь" сейчас пишут в интернете, книги портить нет нужды.
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# Тот, кто 16.12.2016 11:13
Изергиль, добавь ещё, что писатели работали на выезде – выступали по линии Литфонда по городам и весям, по твёрдой таксе – 17 руб. за выступление.
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# Изергиль Старухин 17.12.2016 23:04
Называлось - Бюро пропаганды художественной литературы. К Литфонду, насколько знаю, отношения не имело, скорее - к Союзу писателей. Получить путевку на выступление было очень тяжело. Опять-таки, действовали только личные связи. Зато в некоторых денежных организациях за одно выступление могли закрыть две-три путевки, соответственно - часть денег шла на счет Бюро, часть - автору. Это уже не 17 рублей. Справедливости ради надо отметить - тогдашние 17 рублей давали возможность кормиться без особого шика около недели: хлеб, картошка, молоко, что-нибудь сладкое, чай, колбаса вареная или суповой набор, несколько котлет, масло, сыр. Или обедать каждый день в домовой кухне либо столовой.
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