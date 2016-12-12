Платон БЕСЕДИН. КРАЙНЕ ВАЖНО СОХРАНИТЬ СЛОВОЦЕНТРИЧНОСТЬ

Общепринятое представление – писатели в СССР были элитой общества и жилось им куда лучше, чем сейчас. Интересно мнение на эту тему людей, которые, как писатели, начали работать уже после того, как Советский Союз распался.

Платон БЕСЕДИН, писатель

Так, как жили писатели в Советском Союзе, писатели не жили ни в одной стране мира. Один простой факт: в начале 80-х или в конце 70-х, если не ошибаюсь, журнал Vanity fair провёл исследование, сколько писателей в США живёт сугубо литературным трудом – 70 человек. Сколько тогда было писателей в одном только Союзе Москвы? И сколько получали они за одну рецензию или за одну книгу, например? Достаточно побывать в бывших Домах писателя, оставшихся нам с советского времени, чтоб понять размах. И в то же время были те, кто не получал серьёзные гонорары, но отбывали реальные сроки. И многие на этом, как было это не звучало, делали карьеру, скажем так. Но такой подход вкупе отчасти привёл и к тому, что, как сказал Фадеев, советская литература зашла в абсолютный тупик. И вместе с тем в СССР литература была государственной идеологией, и первые лица, хозяева страны, писали на полях книг писателей – «сволочь». Сейчас подобное представить невозможно. Сейчас писатель во многом находится на обочине, нет даже такой профессии в государственном реестре. И роль его стала, конечно, менее важной.

Однако и тогда, и сейчас наша страна является словоцентричной страной, и сохранять это необходимо, сохранять это крайне важно.

г. СИМФЕРОПОЛЬ