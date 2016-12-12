Приватизированная литература

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НОВОСТИ

  • 12/12/2016
    «Сталкер» ведёт по пути к добру

    «Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.

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  • 06/12/2016
    ПОДПИСКА НА 2017 ГОД
    Друзья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».
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  • 04/12/2016
    ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"

    Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.

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  • 21/11/2016
    В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ

    С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.

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  • 21/11/2016
    ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ

    16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».

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  • 18/11/2016
    ПОЧЕМУ СТОЛИЧНЫЕ ЧИНУШИ ПРЕЗИРАЮТ НАРОД И НЕНАВИДЯТ НЕЗАВИСИМУЮ ПРЕССУ
    Президент России говорит одно, а клерки из правительства Москвы делают всё по-своему, всячески дискредитируя власть...
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  • 14/10/2016
    НОВЫЙ ЭТАП ГОНЕНИЙ МОСКОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ НА «ЛИТЕРАТУРНУЮ РОССИЮ»

    Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?

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  • 30/09/2016
    Грядёт большой юбилей журнала «Мир Севера»

    В январе будущего года исполнится двадцать лет со дня выхода первого номера этнополитического и литературно-художественного журнала «Мир Севера», который учредила и все эти годы выпускает редакция «Литературной России».

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  • ВЫШЕЛ НОВЫЙ "МИР СЕВЕРА" (№ 4, 2016)
    21/09/2016
    ВЫШЕЛ НОВЫЙ "МИР СЕВЕРА" (№ 4, 2016)

    Читайте в номере:

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  • 19/08/2016
    Борьба творцов за доходы от авторских прав продолжается

    Пока следствие разбирается с руководителем РАО Сергеем Федотовым, который прославился покупкой на сумасшедшие деньги древнего замка на Туманном Альбионе, многие творцы поняли, что ловить им в этой мутной организации, призванной защищать интересы авторов, больше нечего. Даже постановка вопроса о выражении недоверия Федотову и соответственно о выборах нового руководства РАО клевретами подсудимого пресекается на корню.

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СТАТЬИ Свежий номер №44. 16 декабря 2016

Приватизированная литература

В день, когда Леониду Юзефовичу дали премию «Большая книга», в самой известной столичной книжной сети ни один читатель не купил его роман «Зимняя дорога». Поступившая в продажу книжка ещё в сентябре 2015 года тиражом три тысячи экземпляров и вместимостью в 431 страницу плохо продаётся, несмотря на агрессивную рекламу. (Я насчитала 16 СМИ, написавших про книгу и автора, но, возможно, и больше). Читаем отзывы читателей сплошь восторженные, прогоняем первые семь через «Антиплагиат» и видим, что четыре написаны одним человеком…


Да, возможно, он гений, и я лично мало понимаю в его творчестве. Но объективной критики я не нашла. Одни воспоминания знакомых, друзей, родственников и тех, кто был у него в гостях. А так называемого анализа непосредственно прозаического произведения нет. Чем же тогда руководствовались жюри литературных премий, когда выдавали Леониду Абрамовичу их оптом?

Этот вопрос я попыталась задать студентам Литературного института, но они не поняли, о чём речь, ибо не читали. Спросили честно: кто такой Юзефович? Отвечаю – известный российский писатель. Ну, да, – мнутся, – судя по фамилии – автор «Нового мира». Чтобы избежать каких-либо недоразумений, я разговор записала, а к редакции журнала у меня вопрос: «Если у вас такая репутация в среде литературной молодёжи, то зачем вы деньги на своё существование просите у государства, а не у банкиров?». Замечу, я нисколько не хочу оскорбить Леонида Абрамовича, нет и ещё раз нет, хотя бы потому, что он намного старше меня, когда я родились, он уже преподавал историю…

Михаил Бутов свою позицию относительно премиального произведения тоже не пояснил, впрочем, он обычно немногословен, речь его не отличается изыском, часто использует междометия и слова-паразиты, а в соцсетях открыто переходит на мат. Когда говорят о литературных премиях, обсуждает, чем там кормят и поят. Такой настоящий современный российский писатель. В разных справочных изданиях написано о нём «уникальный», «единственный в своём роде», «открытие века» и проч. Но широкому кругу почему-то неизвестен, не читали его.

В эти же дни пришло сообщение, что закрывается альманах «Эринтур» (название по-мансийски означает «Чистое озеро»), который выходил в Ханты-Мансийске. Издание, посвящённое уникальной географической и исторической местности, которое проповедовало базовые ценности: доброту, миролюбие, труд. Теперь оно исчезло, растворилось. В тяжёлые времена выживают те, у которых прямо противоположные качества.

 

Ольга ИЖЕНЯКОВА

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Комментарии

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Комментарии  

# Тот, кто 17.12.2016 17:50
Дело не в "Дороге" как таковой, дело в премиальщине... в том, что идёт в убыток литературе.
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# Николай 17.12.2016 08:08
Продажа - это не показатель уровня литературы, скорее, показатель уровня образования и интеллекта читающей массы... Что же до премий, то ничего нового, всё старо как мир....
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# Изергиль Старухин 16.12.2016 21:49
Между прочим, неприлично злорадствовать над чужими неудачами. Если у собрата по перу, каким бы он ни был - бездарным, противным, идеологически неприемлемым, не распродаются книги, это еще не повод о том говорить с торжеством в голоске.
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# Михаил 16.12.2016 14:27
Четыре написаны одним человеком… - и мы знаем этого человека. Дочурка лауреатова, Галина!
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# Гюрза 16.12.2016 11:18
Премия "Большая книга" из чьих рук? То-то и оно!
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# Изергиль Старухин 16.12.2016 00:35
Слова-паразиты? У М. Бутова, что, словесный педикулез?
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# Тот, кто 16.12.2016 16:18
Не-а, педикулёзный словес :)
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# Изергиль Старухин 17.12.2016 23:23
На презентации не пойду. Главврачи не рекомендуют.
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