Приватизированная литература

«Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.
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12/12/2016«Сталкер» ведёт по пути к добру06/12/2016ПОДПИСКА НА 2017 ГОДДрузья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».04/12/2016ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"
Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.21/11/2016В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ
С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.21/11/2016ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ
16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».18/11/2016ПОЧЕМУ СТОЛИЧНЫЕ ЧИНУШИ ПРЕЗИРАЮТ НАРОД И НЕНАВИДЯТ НЕЗАВИСИМУЮ ПРЕССУПрезидент России говорит одно, а клерки из правительства Москвы делают всё по-своему, всячески дискредитируя власть...14/10/2016НОВЫЙ ЭТАП ГОНЕНИЙ МОСКОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ НА «ЛИТЕРАТУРНУЮ РОССИЮ»
Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?30/09/2016Грядёт большой юбилей журнала «Мир Севера»
В январе будущего года исполнится двадцать лет со дня выхода первого номера этнополитического и литературно-художественного журнала «Мир Севера», который учредила и все эти годы выпускает редакция «Литературной России».21/09/2016ВЫШЕЛ НОВЫЙ "МИР СЕВЕРА" (№ 4, 2016)
Читайте в номере:19/08/2016Борьба творцов за доходы от авторских прав продолжается
Пока следствие разбирается с руководителем РАО Сергеем Федотовым, который прославился покупкой на сумасшедшие деньги древнего замка на Туманном Альбионе, многие творцы поняли, что ловить им в этой мутной организации, призванной защищать интересы авторов, больше нечего. Даже постановка вопроса о выражении недоверия Федотову и соответственно о выборах нового руководства РАО клевретами подсудимого пресекается на корню.
Приватизированная литература
В день, когда Леониду Юзефовичу дали премию «Большая книга», в самой известной столичной книжной сети ни один читатель не купил его роман «Зимняя дорога». Поступившая в продажу книжка ещё в сентябре 2015 года тиражом три тысячи экземпляров и вместимостью в 431 страницу плохо продаётся, несмотря на агрессивную рекламу. (Я насчитала 16 СМИ, написавших про книгу и автора, но, возможно, и больше). Читаем отзывы читателей сплошь восторженные, прогоняем первые семь через «Антиплагиат» и видим, что четыре написаны одним человеком…
Да, возможно, он гений, и я лично мало понимаю в его творчестве. Но объективной критики я не нашла. Одни воспоминания знакомых, друзей, родственников и тех, кто был у него в гостях. А так называемого анализа непосредственно прозаического произведения нет. Чем же тогда руководствовались жюри литературных премий, когда выдавали Леониду Абрамовичу их оптом?
Этот вопрос я попыталась задать студентам Литературного института, но они не поняли, о чём речь, ибо не читали. Спросили честно: кто такой Юзефович? Отвечаю – известный российский писатель. Ну, да, – мнутся, – судя по фамилии – автор «Нового мира». Чтобы избежать каких-либо недоразумений, я разговор записала, а к редакции журнала у меня вопрос: «Если у вас такая репутация в среде литературной молодёжи, то зачем вы деньги на своё существование просите у государства, а не у банкиров?». Замечу, я нисколько не хочу оскорбить Леонида Абрамовича, нет и ещё раз нет, хотя бы потому, что он намного старше меня, когда я родились, он уже преподавал историю…
Михаил Бутов свою позицию относительно премиального произведения тоже не пояснил, впрочем, он обычно немногословен, речь его не отличается изыском, часто использует междометия и слова-паразиты, а в соцсетях открыто переходит на мат. Когда говорят о литературных премиях, обсуждает, чем там кормят и поят. Такой настоящий современный российский писатель. В разных справочных изданиях написано о нём «уникальный», «единственный в своём роде», «открытие века» и проч. Но широкому кругу почему-то неизвестен, не читали его.
В эти же дни пришло сообщение, что закрывается альманах «Эринтур» (название по-мансийски означает «Чистое озеро»), который выходил в Ханты-Мансийске. Издание, посвящённое уникальной географической и исторической местности, которое проповедовало базовые ценности: доброту, миролюбие, труд. Теперь оно исчезло, растворилось. В тяжёлые времена выживают те, у которых прямо противоположные качества.
Ольга ИЖЕНЯКОВА
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