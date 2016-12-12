Приватизированная литература

В день, когда Леониду Юзефовичу дали премию «Большая книга», в самой известной столичной книжной сети ни один читатель не купил его роман «Зимняя дорога». Поступившая в продажу книжка ещё в сентябре 2015 года тиражом три тысячи экземпляров и вместимостью в 431 страницу плохо продаётся, несмотря на агрессивную рекламу. (Я насчитала 16 СМИ, написавших про книгу и автора, но, возможно, и больше). Читаем отзывы читателей сплошь восторженные, прогоняем первые семь через «Антиплагиат» и видим, что четыре написаны одним человеком…

Да, возможно, он гений, и я лично мало понимаю в его творчестве. Но объективной критики я не нашла. Одни воспоминания знакомых, друзей, родственников и тех, кто был у него в гостях. А так называемого анализа непосредственно прозаического произведения нет. Чем же тогда руководствовались жюри литературных премий, когда выдавали Леониду Абрамовичу их оптом?

Этот вопрос я попыталась задать студентам Литературного института, но они не поняли, о чём речь, ибо не читали. Спросили честно: кто такой Юзефович? Отвечаю – известный российский писатель. Ну, да, – мнутся, – судя по фамилии – автор «Нового мира». Чтобы избежать каких-либо недоразумений, я разговор записала, а к редакции журнала у меня вопрос: «Если у вас такая репутация в среде литературной молодёжи, то зачем вы деньги на своё существование просите у государства, а не у банкиров?». Замечу, я нисколько не хочу оскорбить Леонида Абрамовича, нет и ещё раз нет, хотя бы потому, что он намного старше меня, когда я родились, он уже преподавал историю…

Михаил Бутов свою позицию относительно премиального произведения тоже не пояснил, впрочем, он обычно немногословен, речь его не отличается изыском, часто использует междометия и слова-паразиты, а в соцсетях открыто переходит на мат. Когда говорят о литературных премиях, обсуждает, чем там кормят и поят. Такой настоящий современный российский писатель. В разных справочных изданиях написано о нём «уникальный», «единственный в своём роде», «открытие века» и проч. Но широкому кругу почему-то неизвестен, не читали его.

В эти же дни пришло сообщение, что закрывается альманах «Эринтур» (название по-мансийски означает «Чистое озеро»), который выходил в Ханты-Мансийске. Издание, посвящённое уникальной географической и исторической местности, которое проповедовало базовые ценности: доброту, миролюбие, труд. Теперь оно исчезло, растворилось. В тяжёлые времена выживают те, у которых прямо противоположные качества.

Ольга ИЖЕНЯКОВА