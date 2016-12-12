«Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.
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Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?30/09/2016Грядёт большой юбилей журнала «Мир Севера»
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Читайте в номере:19/08/2016Борьба творцов за доходы от авторских прав продолжается
Пока следствие разбирается с руководителем РАО Сергеем Федотовым, который прославился покупкой на сумасшедшие деньги древнего замка на Туманном Альбионе, многие творцы поняли, что ловить им в этой мутной организации, призванной защищать интересы авторов, больше нечего. Даже постановка вопроса о выражении недоверия Федотову и соответственно о выборах нового руководства РАО клевретами подсудимого пресекается на корню.
ЛУЧ НАДЕЖДЫ
К сожалению, проблема суицидов в нашем обществе до сих пор остаётся актуальной. И очень сложно назвать конкретные причины этого явления: нестабильная ситуация в экономике, семейные неурядицы, проблемы на работе, сложности в учёбе, гормональная перестройка организма, неустойчивая психика, неизлечимые болезни…
Находясь в определённом эмоциональном состоянии, люди видят только одну возможность – убежать, выбраться из замкнутого круга неразрешимых вопросов. И, к сожалению, это суицид.
Человеку, решившему уйти из жизни, очень важна психологическая и духовная поддержка близких, или людей, случайно оказавшихся рядом. Порой одно слово сочувствия, или просто наш добрый взгляд оказываются не менее важны, чем помощь квалифицированных специалистов.
Но, к сожалению, помощь такую человек находит не всегда. Зато, порывшись в интернете, он может найти много информации о том, «как умереть красиво» и.т.д. Но среди кучи этого негатива, как в басне Крылова про жемчужное зерно, он найдёт и сайт для решивших покончить жизнь самоубийством «www.победишь.ру», созданный Дмитрием Семеником. На сайт «Победишь.ру» любой человек может написать о том, что его мучает и мешает жить, попросить помощи, совета, общения, дружеской, духовной поддержки. И ему обязательно ответят и помогут. Обращаться за помощью можно неоднократно, необязательно указывать своё настоящее имя, можно взять псевдоним.
На этом сайте стараются не только объяснить человеку, что суицид не поможет убежать от окруживших трудностей (эти трудности в увеличенном объёме лягут на плечи близких), но и помогают вновь найти смысл жизни, почувствовать её полноту и радость, понять, что ни один из нас не случаен на этой земли, все мы необходимы друг другу, как звенья одной цепи.
Работа на сайте ведётся в двух основных направлениях. Первое направление – это статьи врачей, психологов, священников, журналистов, помогающие человеку, задумавшемуся о суициде, получить объективную информацию о последствиях «красивого ухода». На мой взгляд, особенно отрезвляющий эффект дают рассказы врачей-реаниматологов, судмедэкспертов и священников (например, в разделе «Способы самоубийства глазами профессионалов» статья «Способы самоубийства без розовых очков», авторы: кризисный психолог Михаил Хасьминский, судмедэксперт Пётр Розумный, майор милиции). Или статья Александра Свиридова, врача анестезиолога-реаниматолога высшей категории «Безболезненных и красивых способов самоубийства не бывает». Очень впечатляют статьи православных священников в разделе «Про смерть»: статья Епископа Александра Милеанта «Куда попадает самоубийца после смерти», а также творчество ныне покойной талантливой писательницы Юлии Вознесенской, которая до самой смерти работала на этом сайте («Мои посмертные приключения»).
Второе направление – это беседы с людьми, страдающими от уныния и тяжёлых мыслей. Их проводят не только специалисты, но и просто неравнодушные люди. Любой человек, нуждающийся в поддержке, может опубликовать своё письмо на сайте, в разделе «Просьбы о помощи». Ему обязательно ответят, поддержат и дадут совет люди просто сочувствующие, а часто и те, кто уже пережил подобную ситуацию, или находится в ней сейчас, но нашёл способы борьбы с ней. А вместе, как известно, бороться легче.
Если у вас есть знакомые или родственники, находящиеся на роковой грани, обязательно киньте им ссылочку на этот замечательный сайт, и, быть может, всё наладится.
Ирина ТЕРЁХИНА
рисунок автора
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