Георгий ЗАЙЦЕВ: Я ЗНАЮ, КАК МОЖНО В НАШЕЙ ОТРАСЛИ ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ

– Георгий Васильевич, если смотреть на название, то «Звонница-МГ» – это по идее издательство религиозной литературы? И что кроется за аббревиатурой «МГ»?

– Когда в 1992 году несколько десятков человек директором В.В. Фёдоровым в один час были вероломно уволены из издательства «Молодая гвардия», я был председателем профкома, который не давал согласия на увольнение ведущих специалистов. Среди них были члены союзов писателей, журналистов, художников, почти половина кандидатов наук – по сути, издательская элита – оппозиционная

директору.

– И что дальше?

– А дальше я как председатель профкома обратился к уволенным с предложением – подать иски в суд, а я был общественным защитником. Все, кто подал заявление о восстановлении на работе, были судом восстановлены. Правовой беспредел 90-х не помешал нам быть издателями. Провели конкурс на название и тайным голосованием утвердили моё предложение назвать издательство «Звонница-МГ». Хотя были и другие красивые названия «Новая свобода», «Третий Рим»... Ну, а аббревиатура «МГ» – как вы уже поняли – это не что иное – как «Молодая гвардия», наш соучредитель.

– Интересно. И что вот так, как по маслу, удалось вернуть людей на их работу?

– Нет, конечно. Всем неуволенным почти в два раза повысили зарплаты, у нас же они были мизерные. Были угрозы мне и инициативной группе – закатать нас живыми в асфальт, были попытки (прямые) наехать автомобилем на группу редакторов…

– Чем завершился этот конфликт?

– Инициаторы обратились к руководителям ИПО «Молодая гвардия» и типографии и предложили выделить нам помещение для создания акционерного общества, и издать на свои оборотные средства первые 4 книги. Руководители пошли на это. Все средства, потраченные тогда полиграфобъединением «Молодая гвардия» мы вернули, но и заработали первые деньги для издания книг и на зарплату коллективу, хотя последняя в первые месяцы была символичной.

– Какие издания подтверждают профессионализм?

– Прежде всего – это двухтомники Василия Шукшина «Я пришёл дать вам волю» и Эрнста Питаваля «Голова королевы». Затем были придуманы десять новых серий. Среди них «Библиотека избранных стихотворений» (стихи на БИС), серии «ХХ век. Лики, лица и личины», «Былое», «Криминал-лабиринт».

Такие трёхтомники как «Народы и личности в истории», «Карты Великой Отечественной войны» с комментариями специалистов Института военной истории, однотомники по рассекреченным архивам ФСБ «Сталинградская эпопея», «Госбезопасность в битве за Москву», «Агония и смерть Адольфа Гитлера», «Тайна гибели Маяковского» и другие стали, по сути, бестселлерами и пользовались спросом не только в России, но и в переводах в ближнем и дальнем зарубежье.

– Вы, наверно, богато живёте с издаваемыми книгами?

– К сожалению, это не так. Издаваемые книги и два журнала «Домашняя энциклопедия для вас» и «Весёлый затейник» не дают большой прибыли. Средств хватает, как говорится, от зарплаты до зарплаты.

– Неужели, издавая такие нужные, актуальные и востребованные издания вы, по сути, сводите концы с концами?

– К сожалению, сегодняшнее книгоиздание, как и печатные СМИ, испытывают большие трудности. Причин немало, назову некоторые. Появились электронные книги и интернет. Сразу сократился спрос на печатные издания, а так же круг читателей. Мы (Россия) из лидера читающих стран ушли на седьмое место. Россияне читают меньше, а книги и журналы стали дороже. Сократилось, причём в разы число книжных магазинов, сегодня их осталось 1,5–2 тысячи. Всего-то! А было около десятка тысяч.

Закрыты десятки библиотек, газетных киосков. Недавно я проехал по Садовому кольцу и не нашёл ни одного книжного и газетного киоска… Разогнали киоскёров и у станций метро…

– И издатели не бьют в колокола? Происходит, по сути, дебилизация людей!

– И бьют и бьются с чиновниками во имя изменения ситуации.

– А что можно изменить в системе книжной торговли и распространения печатных СМИ?

– Ну, во-первых, я считаю, что надо вернуть перепрофилированные книжные магазины в систему книжной торговли. Они ведь первоначально приватизировались именно как книжные. Местные власти позволили им изменить профиль товарный и ассортимент продукции. Конечно, ликёро-водочная продукция даёт втрое больше прибыли, чем книги. Магазинам, продающим книги и журналы нужны льготы по оплате аренды, по налогам… Где-то – это компетенция местных органов власти, а где-то власти центральной.

– А что, на ваш взгляд, необходимо сделать для изменения ситуации в книжной отрасли?

– Я давно болею идеей возрождения системы заказов на книги как в советское время через известный многим издателям «КБ» – «Книжный бюллетень». Издательства публикуют анонсы готовящихся к выпуску (квартал-полугодие) книг, публикуют их с указанием всех параметров (и особенно цены с доставкой). Этот «КБ» направляется во все библиотеки книготорговые организации страны, включая небольшие города, крупные сёла и посёлки. Получив КБ, они делают заказы в «КБ», который передаёт их издателям. Издатели могут исполнять эти заказы как напрямую, так и через ведомственный специальный отдел доставки. Он может быть создан при Минкультуры, поскольку у Минкульта имеется управленческая вертикаль (Министерство – управление культуры области, района, города). У Роспечати, как я знаю, такой вертикали почти нет.

При этом я как издатель готов отчислять 3–5 и более процентов от цены книги на содержание «КБ» и рассылочно-доставочной структуры, скажем отдела в Министерстве и работников областных управлений культуры. То есть ни копейки бюджетных средств, а вот организационно-правовое обеспечение должно быть за госорганами в Москве. Скорее всего, в форме постановления правительства. Если это осуществить, то в посёлки, райцентры, небольшие городки придут книги. Какие-то технические вопросы можно решить в процессе реализации этой идеи.

В области подписки и распространения газет и журналов (имею ввиду периодические издания) я давно уже предлагаю руководителям подписных агентств вернуться к одноразовому в году выпуску каталога на эти издания. Сейчас я как главный редактор двух ежемесячных журналов со своими работниками вынужден четыре раза в год заполнять паспорта изданий с указанием множества параметров (периодичность, вес, цена, графики поставки и др.) для того, чтобы журналы включили в каталог, а потом ещё заключать договор и согласовывать график поставок.

– Объясните, почему четыре раза?

– Крупные агентства подписки выпускают каталоги четыре раза в году: два обычных на полугодия и два каталога досрочной (льготной) подписки. Тратятся огромные средства на оформление документов и заключение договоров, масса людей в поте лица проводят работу по подписке (издательство-агентство-почта). Я понимаю агентства подписки: они очень дорого берут за включение каждого подписного индекса в каталог и по 35 рублей за каждую букву аннотации, наваривая на этом солидные барыши. Но сколько леса и бумаги, времени, наконец, уходит на многотысячные каталоги?

А ведь всё можно сократить в четыре раза, освободив издательства от большой оргработы и материальных расходов. Мне возражают, мол, невозможно изменить всё это.

– А как почта справляется с доставкой?

– Ну, это особый аспект нашего бытия. После реорганизации почта стала работать намного хуже. Очереди, нервы, ругань!

– Понятно Ваше стремление к идеалу, но реальны ли эти перемены?

– Я уже много прожил и многое знаю. Вот скажем, в Германии и в других странах Европы торговая наценка в магазинах определена в 20–30 процентов. В России же издательская отпускная цена возрастает в 2–2,5 раза. Пример: интернет-магазины Москвы и Санкт-Петербурга продают наш трёхтомник В.В. Путина «Прямая речь» по 4,5–5 тысяч рублей, а мы его отпускаем по 2250–2400 рублей. То есть, цена возрастает более чем в два раза. Это, по-вашему, нормально?

При этом мы оплачиваем весь цикл допечатной подготовки: набор, вёрстка, корректура, художественное оформление книги, цикл печати – бумага, картон, целлофан, клей, нитки для переплёта, фольга, краски плюс чисто типографские работы: печать, сушка, брошюрование, переплётные работы и упаковка. Кроме того, как правило, оплачиваем доставку и возврат нераспространённых экземпляров. А ещё на нас лежат затраты по рекламе.

А книжный магазин тратится лишь на работу продавцов и аренду помещения (если не собственник), ну и хранение на складе. Всё!!! При этом мы получаем треть от проданной книги, а две трети продавец. Правильно ли это?

– А как удаётся сочетать издательское дело, журналистику с поэтическим творчеством?

– Конечно, с возрастом сложнее уделять много внимания стихописанию, тем более, что я всегда работал в штате и называю своё творчество «третья смена», «поэзия – ночная птица». Тем не менее, подготовлена ещё одна книга стихов «Новый возраст».

Если говорить об общественной деятельности то за последние 7 лет очень много затрат нервных, временных связано с судами. Но, слава Богу, справедливость начинает ну, скажем, не торжествовать, а главенствовать в судах.

Так, 8 декабря Московский областной арбитражный суд утвердил решения двух арбитражных судов об изъятии собственности в пользу государства у Международного литфонда. Надеюсь, прекратится распродажа по бросовым ценам объектов писательской собственности и её недобросовестная эксплуатация. Ведь, по существу, ею пользуется десяток малозначительных писателей во главе с И.Переверзиным.

Но за три года написаны десятки стихотворений. Важно, чтобы у них был читатель…

– Спасибо за столь необычное интервью. И успехов вам на нелёгкой сегодня стезе книгоиздания.

Беседу вёл Рамазан РАМАЗАНОВ

В эти дни Георгий Зайцев празднует своё 70-летие. Мы сердечно поздравляем нашего товарища с этим событием. Всех благ!