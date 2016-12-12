ДАВАЙТЕ СПАСЁМ МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА ОТ ПОДХАЛИМОВ И ЛАКЕЕВ

статьи
  • статьи
  • новости

НОВОСТИ

  • 12/12/2016
    «Сталкер» ведёт по пути к добру

    «Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.

    Подробнее
  • 06/12/2016
    ПОДПИСКА НА 2017 ГОД
    Друзья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».
    Подробнее
  • 04/12/2016
    ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"

    Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.

    Подробнее
  • 21/11/2016
    В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ

    С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.

    Подробнее
  • 21/11/2016
    ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ

    16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».

    Подробнее
  • 18/11/2016
    ПОЧЕМУ СТОЛИЧНЫЕ ЧИНУШИ ПРЕЗИРАЮТ НАРОД И НЕНАВИДЯТ НЕЗАВИСИМУЮ ПРЕССУ
    Президент России говорит одно, а клерки из правительства Москвы делают всё по-своему, всячески дискредитируя власть...
    Подробнее
  • 14/10/2016
    НОВЫЙ ЭТАП ГОНЕНИЙ МОСКОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ НА «ЛИТЕРАТУРНУЮ РОССИЮ»

    Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?

    Подробнее
  • 30/09/2016
    Грядёт большой юбилей журнала «Мир Севера»

    В январе будущего года исполнится двадцать лет со дня выхода первого номера этнополитического и литературно-художественного журнала «Мир Севера», который учредила и все эти годы выпускает редакция «Литературной России».

    Подробнее
  • ВЫШЕЛ НОВЫЙ "МИР СЕВЕРА" (№ 4, 2016)
    21/09/2016
    ВЫШЕЛ НОВЫЙ "МИР СЕВЕРА" (№ 4, 2016)

    Читайте в номере:

    Подробнее
  • 19/08/2016
    Борьба творцов за доходы от авторских прав продолжается

    Пока следствие разбирается с руководителем РАО Сергеем Федотовым, который прославился покупкой на сумасшедшие деньги древнего замка на Туманном Альбионе, многие творцы поняли, что ловить им в этой мутной организации, призванной защищать интересы авторов, больше нечего. Даже постановка вопроса о выражении недоверия Федотову и соответственно о выборах нового руководства РАО клевретами подсудимого пресекается на корню.

    Подробнее
СТАТЬИ Свежий номер №44. 16 декабря 2016

ДАВАЙТЕ СПАСЁМ МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА ОТ ПОДХАЛИМОВ И ЛАКЕЕВ

Иначе – всем нам – беда


 

Потому что... Ну, допустим, захочет руководитель «Русснефти», который на 17 строчке по богатству среди предпринимателей, в свободное от занятий бизнесом время иметь хобби... Например, какого-нибудь врача... Взбредёт ему такое в голову. И что? Профессиональное сообщество откажет ему в этой прихоти? Да он его скупит на корню, с потрохами. Вместе с золотым скальпелем, который медицинская промышленность изготовит ему по спецзаказу…

Шутка, фантастика? Да нет, я всерьёз.

Смотрят счастливые глаза, из-под ног убегает земля.

Чувства сквозь время голосят –

целовали любовь вороша.

И ночь с луной наедине – укрывали любовь,

чуть дыша.

И моя вишнёвая любовь всю весну насквозь прошла.

Припев: Я люблю, когда ты и рядом я, –

Без тебя я не могу прожить и дня.

Не люблю, когда есть ты и нет меня, –

Где живёт вишнёвая любовь

Это, с позволения сказать, стихи? Любой профессиональный литератор ответит однозначно – НЕТ. Это – сумбур слов и мыслей. Может, и чувств. Неграмотный текст. Не по-русски написанный (я процитировал со слуха Песню). Напоминает осетинский подстрочник начинающего стихотворца. Требуется поэт-переводчик, хороший редактор, чтобы строки приняли хоть какой-то художественный уровень.

В «несвободное», советское время так и было. Разве народные поэты Дагестана, Кабардино-Балкарии, Литвы Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев, Эдуардас Межелайтис не знали русского языка? Знали, они хорошо говорили и писали по-русски. Но сочиняя стихи, они не осмеливались печатать свои «изначальные сочинения», свои подстрочники. Неприлично это бы было с их стороны. Они приглашали хороших поэтов-переводчиков Якова Козловского, Беллу Ахмадулину, Андрея Вознесенского, Владимира Солоухина. И те преображали их образные народные оригиналы в поэзию.

Осетин Михаил Сафарбекович Гуцериев – известный в России олигарх-миллиардер. С 17 строчки. Наверное, очень талантливый, хваткий и удачливый. Ибо сколотить многомиллиардное состояние – надо уметь.

Успешный в нефтяном бизнесе, в строительстве он имел хобби, увлечение. Писал стихи. Для себя, для души. Но однажды какой-то подхалим (или лакей из обслуги), услышав сочинения миллиардера, воскликнул: «Гениально!» Другой, музыкант, подобрал к его «творению» музыку. Песня получилась, как бы.

И лесть услужливого окружения вскружила миллиардеру голову. И, к сожалению, вот уже два года никого не оказывается рядом с ним, кто бы сказал правду о его попытках быть поэтом. Или бы просто посоветовал ему нанять поэта, который бы смог «причесать» его опусы. Придать им хоть мало-мальский вид грамотности. Чтобы не позорить высокое звание ПОЭТА. Ведь это звание имели (носили) Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маяковский, Твардовский, Ахмадулина.

7 GutserievЗа короткое время он смог купить (в хорошем или прямом смысле этого слова) хор подхалимов из числа шоу-бизнеса. Я не буду называть пофамильно маэстро из композиторов, певцов, продюсеров – их имена у всех на слуху и на виду на ТВ. Он даже (миллиардер же!) смог так «очаровать» телеконкурс «Песня года», что в 2012 году 3 песни на его тексты стали лауреатами, а в 2013 году – аж ВОСЕМЬ! И ему присудили один из двух самых главных призов конкурса – приз Р.И. Рождественского – как лучшему поэту-песеннику года. (Бедный Роберт Иванович, наверное, в гробу перевернулся и не один раз)

Это смешно или горько? Я однажды брал интервью у Роберта Ивановича. Сидел у него в квартире, на улице Горького. И когда к нему пришли из какой-то газеты, чтобы он написал две хвалебные строчки о подборке стихов какой-то молодой поэтессы, – он отказался. Сказал – плохие стихи. А когда услышал, что похвалить стихи просят из ЦК – он ответил: Хоть от Бога...

Процитированные выше строки – это песня «Вишнёвая любовь». В соавторы в ней к «поэту» Михаилу Гуцериеву выстроились композитор Игорь Крутой, певец Николай Басков, и целых два продюсера (Проекта – так это звучит, слово «песня» – выброшено) – Артур Вафин и Сергей Авдеев.

Неужели никто из них не увидел в поделке миллиардера всего лишь «сырьё», подстрочник? Неужели никто из них не дорожит своей репутацией?

А не допускают ли они такого поворота судьбы: все они заболевают, попадают в больницу. И к ним вместо профессионального доктора приходит вальяжный миллиардер. Для кого наука лечения – хобби. Причуда. Они отдадут свою жизнь в его руки или взмолятся прислать к ним настоящего специалиста-врача?

Расул Гамзатов написал не много песен, но множество прекрасных стихов, поистине народных. Но одну его песню-шедевр знают все – это «Журавли». Она трогает пронзительной мелодией, гениальным образом, почерпнутым из народной массы. Из сотен стихов народного поэта композитор Ян Абрамович Френкель выбрал гениальный текст:

«Мне кажется порою, что солдаты / С кровавых не пришедшие полей / Не в землю нашу полегли когда-то / А превратились в белых журавлей.»

Уверен, что Михаил Гуцериев мечтает написать что-то подобное. Своих «Журавлей». Но пока пишет «Вишнёвую любовь», которая выглядит карикатурой, пародией. Более того, она бросает тень на его репутацию в мире бизнеса. Разве не так?

Ещё одну его песню поёт Стас Михайлов. Знаете, как она называется? «Озноб души». Это разве не пошлость? В квадрате, если не в кубе! Ещё у него есть песня «Дикое танго». Такие творения не тянут даже на журавлиный помёт!

Михаилу Гуцериеву исполнилось в марте 56 лет. Каких только комплиментов журналисты-выдумщики цветами не кинули к ногам «поэта». Сомневаюсь в их искренности и правдивости. Неужели у Гуцериева четыре высших образования? (Это сообщило одно лакейское издание.) А ещё одна газета сообщила, что за два года Гуцериев выдал «на гора» тысячу стихотворений. Неужели в детстве по дороге в школу осетинский мальчик прочитал 1000 книжек? (Такой миф о мальчике выпустило в свет другое издание к юбилею.) В такой атмосфере услужения мечта Гуцериева о создании своих «Журавлей» вряд ли осуществится.

Я прочитал только одну критическую заметку о творчестве миллиардера. Известный поэт, которому в марте исполнилось 70 лет, Александр Бобров честно, как профи, доказал, что пока в текстах Гуцериева поэзия не ночевала и мгновения.

 

Р.S.

Эту заметочку я сочинил в марте 2014 года. И захотел её напечатать в некоторых Интернет-изданиях. Свободных – так сказать. Вернее, таковыми они себя СЧИТАЮТ. Ни одно издание не осмелилось напечатать. Ни одно. Все «шарахались» от моей корреспонденции, в которой не было ни ругани, ни чего-либо оскорбительного. Только попытка осмысления наших дел в шоу-бизнесе, точнее так – в шоу-искусстве. А по-простому – в культуре.

Удалось, правда, случайно переговорить с одним редактором. На условии, что я не назову его УВАЖАЕМОГО издания и фамилии. Так он мне ответил:

«– Вы сумасшедший? Кто же будет отказываться от сотрудничества с миллиардером? Дураки. Полные. А все наши «звёзды» попа – или лакеи, или проститутки. В шоу-среде принято ради заработка идти на всё – в постель, на лакейство, на любую выгоду. Пусть с потерей репутации, лица. Все издержки окупятся – славой, популярностью, авторскими».

Почему я вдруг решил вернуться к старой своей заметочке, корреспонденции? Да потому что сама действительность преподносит мне повод для возвращения к теме.

Сейчас пиарится новый «шедевр» Михаила Гуцериева, а именно выходящий (вышедший) сборник песен «Формула счастья». Понятно – стихи ко всем песням написал Михаил Гуцериев, миллиардер. Не буду много в связи с этим фактом «в культуре» давать отсебятины. Ограничусь цитатами.

Есть такой поэт Александр Вулых. Поэт. Настоящий. На его стихи писали песни многие знаменитые композиторы-песенники. Звёздные. Игорь Саруханов написал песню «Лодочка», писал на его стихи Слава Малежик. Александр Маршал пел и поёт его песню «Белый пепел». Вулых – автор мюзиклов. И вот что он честно сообщил журналисту Александру Мельману в «Московском комсомольце» (газета с репутацией не испугалась миллиардера!). Интервью он давал по случаю своего юбилея, шестидесятилетия. Возраст, как говорится, бесстрашия. Журналист ему задаёт такой вопрос «А сейчас сравни «Песни года» советские и нынешние. Небо и земля!..

– Поэтому мои дипломы и обесценились. После того, как на рынке появился олигарх, нефтяной магнат Михаил Гуцериев, который за год получает по несколько десятков дипломов «Песни года». Думаю, многим понятно, почему наши «звёзды» стоят в очереди за его текстами в период финансового кризиса. Я на досуге задумался, а есть ли кто-нибудь из наших звёзд, кто ещё не спел песен на слова Гуцериева? Оказалось, что таковых произведений нет в репертуаре Николая Носкова, и, по-моему, у Ирины Аллегровой, и у Вовы Преснякова, если не ошибаюсь. Это всё. Танич с Дербенёвым на том свете нервно курят».

Согласитесь, убийственные слова! Которые позорят, и по-честному, всех наших ПРОДАВШИХСЯ звёзд. Включая неуважаемую Аллу Борисовну Пугачёву (не уважаемую почему – она воткрытую зарабатывала «бабки» на кампаниях по выборам Президентов России. Было такое.) И Филиппа Киркорова, народного артиста России (в народе – «Филя»).

Конечно, он по мужской стати – ничего. Красивый мужчина. (Хотя в народе признанный, так сказать, «не мужик». Это я не пытаюсь его унизить или оскорбить – просто констатирую факт. И всё.) Однако, по-моему, ума – недалёкого. О чём свидетельствуют его многочисленные скандалы, дурацкое поведение в обществе, то есть не у себя дома. Но вот совсем недавно 11 марта в серьёзнейшей газете «Коммерсант» народный артист Киркоров разразился умными высказываниями. Наверное, чтобы показать свой профессионализм в музыке, в шоу-бизнесе. И, естественно, перед поклонниками. Как известно, он «проталкивает» на очередное «Евровидение» своего человека – Сергея Лазарева. Он, Филя, блистает музыкальной эрудицией, убеждая профи, что его песня, написанная в соавторстве с музыкантом из Греции Димитрисом Контопулосом – шедевр. Оригинальнейшее произведение, ибо композитор при написании использовал ритм-грув, который никогда ещё не был представлен на «Евровидении»

«Если посмотреть ритмическую основу композиций, которые побеждали, ни у кого такого ритма – двенадцать восьмых, шесть восьмых – ещё не было» Это слова маэстро. Музыканта высшей пробы. Мощно. Однако, я процитирую сейчас, как он пытается оправдать, замаскировать своё лакейство перед миллиардером, свою продажность. Изощрённейшую. Ведь, по идее, певец должен платить автору стихов за то, что он берёт песню в свой репертуар. Но, видимо, автор платит, чтобы только Киркоров спел песню. А может, как-то потом возвращает назад «гонорар». Не буду вдаваться в подробности бизнес-проекта. Оплачивания услуги. Ну, понимаете мою мысль. Но вчитайтесь в слова певца. Из интервью. Как он вешает «лапшу на уши». Он отвечает на вопрос по поводу его нового шоу «Я», которое якобы продолжает линию шоу «Другой»:

«Но артист всё равно один. У меня об этом есть в новой программе песня, она называется «Кумир». Музыку написал всё тот же мой греческий друг-композитор, соавтор песни для Евровидения» Димитрис Контопулос, а стихи Михаил Гуцериев (владелец Ао «НК «Руснефть», ПАО «Бинбанк», GCM Global Energy Inc и других компаний, а также «Радио Шансон» и радиохолдинга «Изюм», поэт-песенник. – «Ъ»)»

Вот такая цитатка. Между прочим, «Коммерсант» с издёвкой перед словами «поэт-песенник» назвал все начальственные титулы бизнесмена. Для убедительности, что Киркоров продался. Разве не так? Может, и Киркоров сам попросил выдать на гора все его коммерсантские регалии. Это же – сплошная реклама. В знак благодарности за внеочередные песни Михаила Гуцериева.

Согласитесь – стыдоба. Лапша-то – лапша. Только она висит на ушах Филиппа Киркорова. По-простому – Фили. Позор!

 

Анатолий ИВАНУШКИН

Предыдущая статья Следующая статья

Комментарии

Для комментирования данной статьи Вы можете авторизироваться при помощи социальных кнопок, а также указать свои данные или просто оставить анонимный комментарий

     

Комментарии  

# Изергиль Старухин 19.12.2016 23:58
Автор, текст стихотворения Р. Гамзатова был другим, его по настоянию М. Бернеса переводчик исправлял. Так что - учиться, учиться и учиться. Это куда труднее, чем глубокомысленные статьи писать.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Резонёр 19.12.2016 10:41
С другой стороны, он богатый... Вот Вам и меценат.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Александр Турчин 17.12.2016 15:35
А вообще-то, о подобных вещах следовало бы писать фельетоны, а не какие-то мало внятные челобитные опусы... Где вы, мастера острых перьев? Ученики или последователи Владимира Бушина?..
Вспомните, как это делал Некрасов в своём "Современнике" - полторы странички в рубрике "Книжная полка" - как он весело измывался над повестями какого-нибудь случайного литератора графа Орлова...

Ведь современная текущая литература предоставляет достаточно материала для этого газетного жанра. А смех продлевает жизнь.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Александр Турчин 17.12.2016 14:58
ПЕСНЯ МИКРОФОНА

Он поёт задыхаясь, с натугой -
Он устал, как солдат на плацу, -
Я тянусь своей шеей упругой
К золотому от пота лицу.

Только вдруг: "Человече, опомнись, -
Что поёшь?! Отдохни - ты устал.
Это - патока, сладкая помесь!
Зал, скажи, чтобы он перестал!.."

В чём угодно меня обвините -
Только против себя не пойдёшь:
По профессии я - усилитель, -
Я страдал - но усиливал ложь.

Застонал я - динамики взвыли, -
Он сдавил моё горло рукой...
Отвернули меня, умертвили -
Заменили меня на другой.

Тот, другой, - он всё стерпит и примет, -
Он навинчен на шею мою.
Нас всегда заменяют другими,
Чтобы мы не мешали вранью.

...Мы в чехле очень тесно лежали -
Я, штатив и другой микрофон, -
И они мне, смеясь, рассказали,
Как ОН рад был, что я заменён. - В. Высоцкий

Ну, что тут ещё добавишь?.. - "Смейся, смейся, сатана..."

По поводу материала А. Иванушкина в целом - ещё один стих из цитируемого стихотворения: "Всё напрасно - чудес не бывает"! По поводу призыва спасти Гуцериева - пустые хлопоты, горбатого могила исправит.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Читатель 17.12.2016 06:24
Все эти возмущения против Гуцериева бесполезное сотрясение воздуха. Наймет он себе хорошего редактора после вашей критики и будет продолжать свои хобби. Тем более, его творения - не самое страшное, что сейчас происходит.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Тот, кто 16.12.2016 13:19
…А умный Филя слушает, да ест… лапшу с ушей под майонез «Айоли» :)
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Геннадий 16.12.2016 08:32
Уважаемый автор, и при четырех (скорее всего купленных) дипломах о высшем образовании можно быть абсолютным невеждой. Что мы и видим в случае с поэтствующим олигархом. Черт бы с ним, но насколько же отупляется население, слушая бред его стихотворчества в исполнении моральных уродов, благодаря ТВ воспринимаемых как заслуженные и даже народные артисты.
Нужна жесточайшая цензура. А всех этих киркоровых-помидоровых посадить - для начала, на скромные ставки реанимированного Госконцерта. Не нравится - пусть выступают за рубежом, там их вообще слушать не станут.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Изергиль Старухин 17.12.2016 23:45
Цензура не нужна. Достаточно не смотреть телевизор. Или на другой канал переключать, сейчас выбор есть. И про животных много передач показывают, и про благоустройство быта собственными руками, и кино бывает интересное. А то включат и мучаются. Плюются, а слушают. От негодования сипят и все оторваться не могут.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Изергиль Старухин 16.12.2016 00:50
Роберт Иванович в гробу не перевернулся, а поудобней устроился. Не зря жил и работал. Даже и сейчас влияет на культурный процесс.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать

kvit LR

Поиск