ДАВАЙТЕ СПАСЁМ МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА ОТ ПОДХАЛИМОВ И ЛАКЕЕВ

Потому что... Ну, допустим, захочет руководитель «Русснефти», который на 17 строчке по богатству среди предпринимателей, в свободное от занятий бизнесом время иметь хобби... Например, какого-нибудь врача... Взбредёт ему такое в голову. И что? Профессиональное сообщество откажет ему в этой прихоти? Да он его скупит на корню, с потрохами. Вместе с золотым скальпелем, который медицинская промышленность изготовит ему по спецзаказу…

Шутка, фантастика? Да нет, я всерьёз.

Смотрят счастливые глаза, из-под ног убегает земля.

Чувства сквозь время голосят –

целовали любовь вороша.

И ночь с луной наедине – укрывали любовь,

чуть дыша.

И моя вишнёвая любовь всю весну насквозь прошла.

Припев: Я люблю, когда ты и рядом я, –

Без тебя я не могу прожить и дня.

Не люблю, когда есть ты и нет меня, –

Где живёт вишнёвая любовь

Это, с позволения сказать, стихи? Любой профессиональный литератор ответит однозначно – НЕТ. Это – сумбур слов и мыслей. Может, и чувств. Неграмотный текст. Не по-русски написанный (я процитировал со слуха Песню). Напоминает осетинский подстрочник начинающего стихотворца. Требуется поэт-переводчик, хороший редактор, чтобы строки приняли хоть какой-то художественный уровень.

В «несвободное», советское время так и было. Разве народные поэты Дагестана, Кабардино-Балкарии, Литвы Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев, Эдуардас Межелайтис не знали русского языка? Знали, они хорошо говорили и писали по-русски. Но сочиняя стихи, они не осмеливались печатать свои «изначальные сочинения», свои подстрочники. Неприлично это бы было с их стороны. Они приглашали хороших поэтов-переводчиков Якова Козловского, Беллу Ахмадулину, Андрея Вознесенского, Владимира Солоухина. И те преображали их образные народные оригиналы в поэзию.

Осетин Михаил Сафарбекович Гуцериев – известный в России олигарх-миллиардер. С 17 строчки. Наверное, очень талантливый, хваткий и удачливый. Ибо сколотить многомиллиардное состояние – надо уметь.

Успешный в нефтяном бизнесе, в строительстве он имел хобби, увлечение. Писал стихи. Для себя, для души. Но однажды какой-то подхалим (или лакей из обслуги), услышав сочинения миллиардера, воскликнул: «Гениально!» Другой, музыкант, подобрал к его «творению» музыку. Песня получилась, как бы.

И лесть услужливого окружения вскружила миллиардеру голову. И, к сожалению, вот уже два года никого не оказывается рядом с ним, кто бы сказал правду о его попытках быть поэтом. Или бы просто посоветовал ему нанять поэта, который бы смог «причесать» его опусы. Придать им хоть мало-мальский вид грамотности. Чтобы не позорить высокое звание ПОЭТА. Ведь это звание имели (носили) Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маяковский, Твардовский, Ахмадулина.

За короткое время он смог купить (в хорошем или прямом смысле этого слова) хор подхалимов из числа шоу-бизнеса. Я не буду называть пофамильно маэстро из композиторов, певцов, продюсеров – их имена у всех на слуху и на виду на ТВ. Он даже (миллиардер же!) смог так «очаровать» телеконкурс «Песня года», что в 2012 году 3 песни на его тексты стали лауреатами, а в 2013 году – аж ВОСЕМЬ! И ему присудили один из двух самых главных призов конкурса – приз Р.И. Рождественского – как лучшему поэту-песеннику года. (Бедный Роберт Иванович, наверное, в гробу перевернулся и не один раз)

Это смешно или горько? Я однажды брал интервью у Роберта Ивановича. Сидел у него в квартире, на улице Горького. И когда к нему пришли из какой-то газеты, чтобы он написал две хвалебные строчки о подборке стихов какой-то молодой поэтессы, – он отказался. Сказал – плохие стихи. А когда услышал, что похвалить стихи просят из ЦК – он ответил: Хоть от Бога...

Процитированные выше строки – это песня «Вишнёвая любовь». В соавторы в ней к «поэту» Михаилу Гуцериеву выстроились композитор Игорь Крутой, певец Николай Басков, и целых два продюсера (Проекта – так это звучит, слово «песня» – выброшено) – Артур Вафин и Сергей Авдеев.

Неужели никто из них не увидел в поделке миллиардера всего лишь «сырьё», подстрочник? Неужели никто из них не дорожит своей репутацией?

А не допускают ли они такого поворота судьбы: все они заболевают, попадают в больницу. И к ним вместо профессионального доктора приходит вальяжный миллиардер. Для кого наука лечения – хобби. Причуда. Они отдадут свою жизнь в его руки или взмолятся прислать к ним настоящего специалиста-врача?

Расул Гамзатов написал не много песен, но множество прекрасных стихов, поистине народных. Но одну его песню-шедевр знают все – это «Журавли». Она трогает пронзительной мелодией, гениальным образом, почерпнутым из народной массы. Из сотен стихов народного поэта композитор Ян Абрамович Френкель выбрал гениальный текст:

«Мне кажется порою, что солдаты / С кровавых не пришедшие полей / Не в землю нашу полегли когда-то / А превратились в белых журавлей.»

Уверен, что Михаил Гуцериев мечтает написать что-то подобное. Своих «Журавлей». Но пока пишет «Вишнёвую любовь», которая выглядит карикатурой, пародией. Более того, она бросает тень на его репутацию в мире бизнеса. Разве не так?

Ещё одну его песню поёт Стас Михайлов. Знаете, как она называется? «Озноб души». Это разве не пошлость? В квадрате, если не в кубе! Ещё у него есть песня «Дикое танго». Такие творения не тянут даже на журавлиный помёт!

Михаилу Гуцериеву исполнилось в марте 56 лет. Каких только комплиментов журналисты-выдумщики цветами не кинули к ногам «поэта». Сомневаюсь в их искренности и правдивости. Неужели у Гуцериева четыре высших образования? (Это сообщило одно лакейское издание.) А ещё одна газета сообщила, что за два года Гуцериев выдал «на гора» тысячу стихотворений. Неужели в детстве по дороге в школу осетинский мальчик прочитал 1000 книжек? (Такой миф о мальчике выпустило в свет другое издание к юбилею.) В такой атмосфере услужения мечта Гуцериева о создании своих «Журавлей» вряд ли осуществится.

Я прочитал только одну критическую заметку о творчестве миллиардера. Известный поэт, которому в марте исполнилось 70 лет, Александр Бобров честно, как профи, доказал, что пока в текстах Гуцериева поэзия не ночевала и мгновения.

Р.S.

Эту заметочку я сочинил в марте 2014 года. И захотел её напечатать в некоторых Интернет-изданиях. Свободных – так сказать. Вернее, таковыми они себя СЧИТАЮТ. Ни одно издание не осмелилось напечатать. Ни одно. Все «шарахались» от моей корреспонденции, в которой не было ни ругани, ни чего-либо оскорбительного. Только попытка осмысления наших дел в шоу-бизнесе, точнее так – в шоу-искусстве. А по-простому – в культуре.

Удалось, правда, случайно переговорить с одним редактором. На условии, что я не назову его УВАЖАЕМОГО издания и фамилии. Так он мне ответил:

«– Вы сумасшедший? Кто же будет отказываться от сотрудничества с миллиардером? Дураки. Полные. А все наши «звёзды» попа – или лакеи, или проститутки. В шоу-среде принято ради заработка идти на всё – в постель, на лакейство, на любую выгоду. Пусть с потерей репутации, лица. Все издержки окупятся – славой, популярностью, авторскими».

Почему я вдруг решил вернуться к старой своей заметочке, корреспонденции? Да потому что сама действительность преподносит мне повод для возвращения к теме.

Сейчас пиарится новый «шедевр» Михаила Гуцериева, а именно выходящий (вышедший) сборник песен «Формула счастья». Понятно – стихи ко всем песням написал Михаил Гуцериев, миллиардер. Не буду много в связи с этим фактом «в культуре» давать отсебятины. Ограничусь цитатами.

Есть такой поэт Александр Вулых. Поэт. Настоящий. На его стихи писали песни многие знаменитые композиторы-песенники. Звёздные. Игорь Саруханов написал песню «Лодочка», писал на его стихи Слава Малежик. Александр Маршал пел и поёт его песню «Белый пепел». Вулых – автор мюзиклов. И вот что он честно сообщил журналисту Александру Мельману в «Московском комсомольце» (газета с репутацией не испугалась миллиардера!). Интервью он давал по случаю своего юбилея, шестидесятилетия. Возраст, как говорится, бесстрашия. Журналист ему задаёт такой вопрос «А сейчас сравни «Песни года» советские и нынешние. Небо и земля!..

– Поэтому мои дипломы и обесценились. После того, как на рынке появился олигарх, нефтяной магнат Михаил Гуцериев, который за год получает по несколько десятков дипломов «Песни года». Думаю, многим понятно, почему наши «звёзды» стоят в очереди за его текстами в период финансового кризиса. Я на досуге задумался, а есть ли кто-нибудь из наших звёзд, кто ещё не спел песен на слова Гуцериева? Оказалось, что таковых произведений нет в репертуаре Николая Носкова, и, по-моему, у Ирины Аллегровой, и у Вовы Преснякова, если не ошибаюсь. Это всё. Танич с Дербенёвым на том свете нервно курят».

Согласитесь, убийственные слова! Которые позорят, и по-честному, всех наших ПРОДАВШИХСЯ звёзд. Включая неуважаемую Аллу Борисовну Пугачёву (не уважаемую почему – она воткрытую зарабатывала «бабки» на кампаниях по выборам Президентов России. Было такое.) И Филиппа Киркорова, народного артиста России (в народе – «Филя»).

Конечно, он по мужской стати – ничего. Красивый мужчина. (Хотя в народе признанный, так сказать, «не мужик». Это я не пытаюсь его унизить или оскорбить – просто констатирую факт. И всё.) Однако, по-моему, ума – недалёкого. О чём свидетельствуют его многочисленные скандалы, дурацкое поведение в обществе, то есть не у себя дома. Но вот совсем недавно 11 марта в серьёзнейшей газете «Коммерсант» народный артист Киркоров разразился умными высказываниями. Наверное, чтобы показать свой профессионализм в музыке, в шоу-бизнесе. И, естественно, перед поклонниками. Как известно, он «проталкивает» на очередное «Евровидение» своего человека – Сергея Лазарева. Он, Филя, блистает музыкальной эрудицией, убеждая профи, что его песня, написанная в соавторстве с музыкантом из Греции Димитрисом Контопулосом – шедевр. Оригинальнейшее произведение, ибо композитор при написании использовал ритм-грув, который никогда ещё не был представлен на «Евровидении»

«Если посмотреть ритмическую основу композиций, которые побеждали, ни у кого такого ритма – двенадцать восьмых, шесть восьмых – ещё не было» Это слова маэстро. Музыканта высшей пробы. Мощно. Однако, я процитирую сейчас, как он пытается оправдать, замаскировать своё лакейство перед миллиардером, свою продажность. Изощрённейшую. Ведь, по идее, певец должен платить автору стихов за то, что он берёт песню в свой репертуар. Но, видимо, автор платит, чтобы только Киркоров спел песню. А может, как-то потом возвращает назад «гонорар». Не буду вдаваться в подробности бизнес-проекта. Оплачивания услуги. Ну, понимаете мою мысль. Но вчитайтесь в слова певца. Из интервью. Как он вешает «лапшу на уши». Он отвечает на вопрос по поводу его нового шоу «Я», которое якобы продолжает линию шоу «Другой»:

«Но артист всё равно один. У меня об этом есть в новой программе песня, она называется «Кумир». Музыку написал всё тот же мой греческий друг-композитор, соавтор песни для Евровидения» Димитрис Контопулос, а стихи Михаил Гуцериев (владелец Ао «НК «Руснефть», ПАО «Бинбанк», GCM Global Energy Inc и других компаний, а также «Радио Шансон» и радиохолдинга «Изюм», поэт-песенник. – «Ъ»)»

Вот такая цитатка. Между прочим, «Коммерсант» с издёвкой перед словами «поэт-песенник» назвал все начальственные титулы бизнесмена. Для убедительности, что Киркоров продался. Разве не так? Может, и Киркоров сам попросил выдать на гора все его коммерсантские регалии. Это же – сплошная реклама. В знак благодарности за внеочередные песни Михаила Гуцериева.

Согласитесь – стыдоба. Лапша-то – лапша. Только она висит на ушах Филиппа Киркорова. По-простому – Фили. Позор!

Анатолий ИВАНУШКИН