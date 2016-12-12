ЛОМОНОСОВЫ ЗА ДЕНЬГИ

«Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.
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Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.21/11/2016В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ
С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.21/11/2016ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ
16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».18/11/2016ПОЧЕМУ СТОЛИЧНЫЕ ЧИНУШИ ПРЕЗИРАЮТ НАРОД И НЕНАВИДЯТ НЕЗАВИСИМУЮ ПРЕССУПрезидент России говорит одно, а клерки из правительства Москвы делают всё по-своему, всячески дискредитируя власть...14/10/2016НОВЫЙ ЭТАП ГОНЕНИЙ МОСКОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ НА «ЛИТЕРАТУРНУЮ РОССИЮ»
Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?30/09/2016Грядёт большой юбилей журнала «Мир Севера»
В январе будущего года исполнится двадцать лет со дня выхода первого номера этнополитического и литературно-художественного журнала «Мир Севера», который учредила и все эти годы выпускает редакция «Литературной России».21/09/2016ВЫШЕЛ НОВЫЙ "МИР СЕВЕРА" (№ 4, 2016)
Читайте в номере:19/08/2016Борьба творцов за доходы от авторских прав продолжается
Пока следствие разбирается с руководителем РАО Сергеем Федотовым, который прославился покупкой на сумасшедшие деньги древнего замка на Туманном Альбионе, многие творцы поняли, что ловить им в этой мутной организации, призванной защищать интересы авторов, больше нечего. Даже постановка вопроса о выражении недоверия Федотову и соответственно о выборах нового руководства РАО клевретами подсудимого пресекается на корню.
ЛОМОНОСОВЫ ЗА ДЕНЬГИ
Уважаемая редакция! Помнится, вы обмолвились, что газета готова поднять вопрос о поборах в научных (ваковских) журналах, но у вас нет соответствующей информации. У меня такая информация как раз есть.
Недавно мне предложили напечатать статью в ваковском журнале – Вестнике Вятского государственного университета за 6000 рублей. Ладно, я доктор наук, хотя при нынешнем унизительном уровне зарплат научных работников и преподавателей высшей школы и шесть тысяч рублей могут стать неподъёмной суммой. А как быть аспирантам, которых без определённого количества публикаций не допустят до защиты диссертации? Как быть кандидатам, готовящимся к защите докторской?
Мало того, что журнал требует деньги за публикацию статьи (хотя, по моему мнению, должно быть наоборот)! Автор должен ещё оформить и оплатить подписку на журнал, где планируется его статья, произвести ряд иных затратных манипуляций. Распечатать договор за дополнительную плату (если дома или на работе нет принтера). Заверить свою подпись на договоре по месту работы или учёбы, зайти в банк, чтобы оплатить публикацию и проценты за перевод денег, отстоять в очереди на почте, чтобы оплатить отправление договора адресату, сканировать квитанции об оплате (возможно, опять же за деньги) и отправить сканированные файлы по электронной почте издателю.
Вот так, помимо денег – целый день уйдёт на такое оформление!
Если нужно, могу переслать квитанции и договоры из Вестника ВятГУ, присланные мне на почту, а также их сопроводительное письмо.
Алла БОЛЬШАКОВА,
доктор филологических наук
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А что скажет председатель ВАК и по совместительству ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов? Ждём его реакции.
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