ЛОМОНОСОВЫ ЗА ДЕНЬГИ

Уважаемая редакция! Помнится, вы обмолвились, что газета готова поднять вопрос о поборах в научных (ваковских) журналах, но у вас нет соответствующей информации. У меня такая информация как раз есть.

Недавно мне предложили напечатать статью в ваковском журнале – Вестнике Вятского государственного университета за 6000 рублей. Ладно, я доктор наук, хотя при нынешнем унизительном уровне зарплат научных работников и преподавателей высшей школы и шесть тысяч рублей могут стать неподъёмной суммой. А как быть аспирантам, которых без определённого количества публикаций не допустят до защиты диссертации? Как быть кандидатам, готовящимся к защите докторской?

Мало того, что журнал требует деньги за публикацию статьи (хотя, по моему мнению, должно быть наоборот)! Автор должен ещё оформить и оплатить подписку на журнал, где планируется его статья, произвести ряд иных затратных манипуляций. Распечатать договор за дополнительную плату (если дома или на работе нет принтера). Заверить свою подпись на договоре по месту работы или учёбы, зайти в банк, чтобы оплатить публикацию и проценты за перевод денег, отстоять в очереди на почте, чтобы оплатить отправление договора адресату, сканировать квитанции об оплате (возможно, опять же за деньги) и отправить сканированные файлы по электронной почте издателю.

Вот так, помимо денег – целый день уйдёт на такое оформление!

Если нужно, могу переслать квитанции и договоры из Вестника ВятГУ, присланные мне на почту, а также их сопроводительное письмо.

Алла БОЛЬШАКОВА,

доктор филологических наук

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А что скажет председатель ВАК и по совместительству ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов? Ждём его реакции.