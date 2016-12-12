Что Печатников, что Албин – либерала жжёт печать…

Что поделать, если антигерои наших публикаций, похоже, увлечены своей «чёрной аурой», и никак не могут выбраться из того облака негатива, в которое сами же и угодили? Мы бы рады написать об их достижениях – ни слова бы не скрыли, однако действительность поднимает над их «защитой» всё новые «чёрные шары».

Едва-едва имя Печатникова покинуло полосы газет, упомянутое в связи с Матаевым и летним скандалом на Арбате, как… Он вернулся. И с Матаевым, который умудрился так «оптимизировать» в ЦАО несколько медицинских учреждений, что они перестали существовать (как роддом №6, а затем перинатальный центр на 2-й Миусской) – конкурирует с заведомо «лучшими» результатами. Если под руководством Матаева в этом же самом ЦАО строится детский хоспис (в центре жилого квартала меж Долгоруковской улицей и Краснопролетарской), то его бывший шеф смело взял за горло онкобольницу на окраине – знаменитую 62-ю.

Департамент здравоохранения Москвы начал 14 декабря проверку 62-й городской больницы, которая считается лучшим онкологическим учреждением в России. Проверка проходит шероховато и не удержала внутри ведомства конфликта главного врача Анатолия Махсона и вице-мэра Москвы по социальной сфере Леонида Печатникова. Департамент перевёл больницу из автономного учреждения в бюджетное, что, по словам Махсона, приведёт к дефициту лекарств: больница просто не сможет закупать нужные ей объёмы. Печатников утверждает, что обеспечение больницы препаратами не пострадает.

Вице-мэр Москвы Л. Печатников

Вот сидит же где-то либеральная бацилла – и срабатывает всякий раз, когда что-то в здравоохранении, работающее с советских времён (именно когда это было здравоохранение, а не просто медицина – которая теперь ещё и платная), кажется Печатникову оптимизированным не на должной высоте. Он обвинил больницу в том, что она закупала лекарства с истекающим сроком годности, за счет чего и экономила. Правда, Печатников отметил, что сам согласовал такой подход и добился его одобрения у мэра Сергея Собянина. То есть он обвинил, в итоге, себя и Собянина – а вовсе не врачей, которые, конечно же, при нынешней адской дороговизне лекарств экономят на всём и везде, но не во вред здоровью пациентов?

Такая экономия показалась Печатникову «совковой» и он решил вовсе изменить статус больницы – чтобы лекарства покупали подороже! Рост цен препаратов, купленных по закону № 44-ФЗ, Печатников объяснил «директивным письмом из Министерства экономики», которое обязывало устанавливать в качестве начальной (максимальной) стоимости торгов не минимальную по рынку, а максимальную. Впоследствии «письмо было дезавуировано», и теперь департамент, по словам Печатникова, вернулся к прежней схеме проведения тендеров, которая позволяет экономить.

Что у них там творится? Что они ещё собираются реформировать – и насколько подальше надо нам отбегать от этих эпицентров?

Дело очевидное, что господ с таким зудом надо держать подальше от здравоохранения – тем более, что они ничего в нём не смыслят, а работают по старой номенклатурной схеме. Куда «кинули», там и реформируют – причём достаточно быстро от этого занятия становятся миллионерами и меняют гражданство. Как, в определённом отношении, предшественник Печатникова, глава департамента здравоохранения Москвы Голухов Георгий Натанович бежавший в 2014-м году в отставку по собственному желанию. Семья руководителя горздрава проживает в Швейцарии, сам он получил вид на жительство в этой стране, и потому перестал нуждаться в прежней должности. Вот куда чётко ведут все эти реформы!

Матаев – это так, отдельный случай. Но тот уровень благосостояния и наглости, что был достигнут им под руководством Печатникова – говорит о многом и о многих.

Кстати, раз уж мы вспомнили 2014-й год и прото-Печатникова… «осенью 2014 года департамент [здравоохранения Москвы] купил 7500 флаконов препарата „Иринотекан“ на 3,8 миллиона рублей, то есть по 518 рублей за флакон. А осенью 2015 года — по цене 5 844 рубля за флакон. А в 2016 году мы самостоятельно приобрели [препарат] по цене 1 213 рублей за флакон», — приводил пример Анатолий Махсон, главврач 62-й больницы, с которым конечно же в ходе заварушки не продлил контракт Печатников. То есть в этой, казалось бы, неприкосновенной сфере – творится самый дикий, в духе Дикого Запада и гангстерства, беспредел. И, видимо, передел – которого мы не видим, но о котором догадываемся по косякам фамилий реформаторов, что потянулись туда, где ещё что-то по-советски исправно работает…

62-я работает как онкологический стационар с 1959 года. По словам главного врача Анатолия Махсона, в 2016 году пациентами стационаров больницы стали более 20 тысяч человек, а врачи провели около 6,5 тысяч операций; смертность не превышает 0,7 процента. Онколог и гематолог, сотрудник «Европейского медицинского центра» (который как раз – пример-мечта того, к чему стремится Печатников и платная медицина в РФ) Михаил Ласков в разговоре с «Медузой» отметил, что главное достоинство 62-й — ее кадровый состав. «Отдельные грамотные специалисты есть и в других учреждениях, но в 62-й собрана фантастическая для России команда, высококвалифицированные врачи, которые всегда в курсе последних новостей, новейших разработок. В больнице всегда рационально распределяли ресурсы, например, не закупали что-нибудь безумно дорогое, но непонятно, для чего нужное. Но при этом методично собирали этот сложный пазл: когда все отдельные службы — диагностика, химиотерапия, хирургия и другие — очень качественно и слаженно работают», — говорит Ласков.

Дай-ка этот пазл развалю – решил Печатников. И ведь не бог ему, а мы, москвичи – судьи...

Впрочем, лучше ли обстоят дела с тендерными закупками в Ленинграде?

Тут вроде как другой наш антигерой, в боях с прессой утративший прежнюю фамилию, Албин дал проблеск надежды – от чтения Ахматовой перешёл к прославлению сталинских пятилеток, за что был жестоко обстёбан Димой Гудковым… Мол, сбегут инвесторы от таких сентенций вице-мэра, тотчас сбегут. Диме Гудкову, холёному гэбэшному мажорчику, конечно, виднее. Но, как говорится, караван-то идёт – а дело собак погромче лаять. Однако как далеко ушёл караван Албина с тех пор, как срывало крышу с Зенит-Арены? В те края наведывалась недавно высочайшая проверка – правда, в область дорог, где всё без подвоха, открывали хорду, вроде она работает… Случайно ли то, что Зенит-Арену и Албина этот визит обошёл стороной? Нет сомнений – что не случайно. Заоблачным рейтингом опасно прислоняться к таким сыроватым местам…

Многие петербургские СМИ не так давно сообщили, что вице-губернатор Игорь Албин лично договорился о помощи с руководителями крупнейших строительных компаний города – «Группа ЛСР», ГК «Эталон», Setl City и «Лидер Групп» – о помощи финансовыми средствами и строителями на «Зенит Арене». Всего, как сообщается, Албин собрал около 3 млрд рублей. Средства поступали на счёт Фонда капитального строительства, а также на некую компанию ООО «ПА», которую, кажется, небезосновательно называют «тайным кошельком» Игоря Албина. Естественно, эти действия вице-премьера вызывали недоумение и массу вопросов и в части законности и возможной коррупции. Теперь, наконец, пришла пора внести ясность! Из достоверных источников известно, что часть компаний, которые по решению вице-губернатора стали «добровольными спонсорами» стадиона, направила коллективное заявление в правоохранительные органы с просьбой привлечь Игоря Албина к уголовной ответственности за вымогательство.

Вот видите, дорогие наши читатели – как точно видит наш, казалось бы, далёкий от криминальных хроник глаз, чинуш сомнительных способностей. И то, как они ожесточённо сопротивляются «таргетированию» своему в СМИ – доказывает, что «знает кошка, чьё мясо съела». Известно, что ООО «Инжтрансстрой-СПб» подало иск о взыскании с Комитета по строительству СПб задолженности за выполненные работы почти на миллиард рублей. Предъявление «Инжтрансстроем» доказательств «задвоенных» объёмов может закончиться для Албина уголовным делом.

Есть версия, что Албин поручил группе своих «советников» установить место хранения документации экс-генподрядчика стадиона компании «Инжтрансстрой-СПб» в целях её вывоза либо ликвидации (поджога) на месте, чтобы эти материалы не были представлены в судах, где компания оспаривает расторжение контрактов, а также требует оплаты выполненных работ и компенсации понесённых убытков.

Системы пожаротушения и пожарной сигнализации – готовность около 85%. Соответственно планировать завершение следует в лучшем случае в марте. Водопровод и канализация – часть оборудования не поставлена и соответственно не смонтирована. Системы вентиляции и дымоудаления: ожидаемые сроки завершения монтажа – конец февраля. Из 95 вентиляционных машин работают 31 и то по временной схеме. Слаботочные системы (телекоммуникационная, сигнальная инфраструктура) – готовность 60%. Оборудование – 15%. Прогнозируемый срок завершения работ – март. Готовность видеотабло – 25%, поставка оборудования не завершена. Поставка оборудования для системы видеонаблюдения ожидается только в конце января. Монтаж системы займёт весь февраль. Одним из самых сложных вопросов остаётся система электроснабжения стадиона. Срок завершения работ обозначен концом февраля.

При этом Албин, устроивший из Зенит-Арены «стройку века» и позвавший туда студентов на общественных началах помогать прикрывать свои махинации, - собирается «сдать» стадион 26 декабря, то есть очень скоро. Заказчик уже направил в Ростехнадзор заявку на получение стадионом Заключения о соответствии (ЗОС). Уточним, ЗОС – это документ, который выдаётся государственным надзорным органом в сфере строительства и подтверждает, что построенный объект действительно соответствует всей проектной и технической документации, утверждённой при выдаче разрешения на строительство. Как Ростехнадзор может дать такое заключение, имея в виду текущий статус по инженерным системам? Ответ, казалось бы, прост: никак! По имеющейся информации, некоторые сотрудники Ростехнадзора уже отказались участвовать в этой авантюре. То есть 26 декабря стадион будет сдан понарошку – подконтрольным Албину СМИ и журналистам, которые разнесут благую весть о завершении работ. По этому поводу на стадионе даже будет устроено шоу с вручением грамот и ценных подарков.

Вот такая в худшем издании показуха. И это не говоря о том, что на роль подрядчиков попали, понятно, не кто-то, а старые коллеги Албина по Минрегиону… Может, нашего неуёмного махинатора так воздух питерский опоил энергией особой? И «сорок тысяч одних курьеров» действительно создают видимость бурного строительства? Такое строительство чревато не просто травматизмом (а гонка за темпами – Албин ещё год назад обещал сдать стадион, 15 декабря), а гибелью рабочих. Невыплатой им зарплат… И всё это при нём, при Албине! Как бы не вышел, в итоге, стадиончик навроде грозненского, на котором «решительно всё будет взрываться»… А понедельничного шоу 26-го мы с нетерпением ждём и желаем Албину хорошо выглядеть в свете софитов!

Дмитрий ЧЁРНЫЙ