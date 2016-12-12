Помним. Чтим. Гордимся!

В год 75-летия Московской битвы, когда вновь и вновь предпринимаются многочисленные попытки подвергнуть сомнению подвиг народа – Победителя, подвиг защитников столицы, воинов 316 стрелковой дивизии генерала И.В. Панфилова, Зои Космодемьянской и других героев, пересмотреть решающую роль Красной армии в разгроме немецко-фашистских захватчиков, становится особенно важной работа вузовских преподавателей-историков. Прежде всего, в сохранении памяти нынешнего и будущих поколений событий Великой Отечественной войны. Равно как и активизация борьбы с её фальсификациями, патриотическое воспитание молодёжи.

Не скрою, есть и у нас в Коломенском университете преподаватели-историки, которые считают, что работой по патриотическому воспитанию студентов не должны заниматься. Одни так прямо заявляют, другие молчаливо соглашаются. И даже в эти дни, когда мы вспоминаем защитников Москвы, гордимся их массовым героизмом, пытаются вновь «втащить» в дискуссии о репрессиях в 1930-е гг., оперируя, как аксиомой, точкой зрения, которую высказывали об этих трагических событиях такие историки как Н.Сванидзе и А.Зубов. Известны и их оценки событий войны. Достаточно сказать, что вместо термина «Великая Отечественная война» доктор исторических наук А.Зубов называет её «советско-нацистская война», чтобы понять все последующие его оценки её причин, хода, уроков и итогов. Вот и его последователи говорят не о подвиге народа, защитниках столицы, а исключительно о «преступном советском» режиме». Режиме, который в исторически короткий срок создал такой мощный экономический потенциал, который помог не только отстоять свободу и независимость нашей Родины, но и противостоять агрессивным замыслам Запада в послевоенные годы и быть уверенным в будущем России. Кстати сказать, при выборе для демонстрации документального фильма о И.Сталине, пятикурсники университета не отдали предпочтение фильмам, которые создавал Н.Сванидзе.

Да, цена потерь велика. Но ради жизни на земле. И не ради того, чтобы сегодня у нас отняли Победу новоявленные сокрушители исторического сознания молодёжи, даже если пытаются прикрываться религиозными ценностями. Русская православная церковь, равно как и другие конфессии, несмотря ни на что, была вместе с народом в годы войны.

Мой дядя, красноармеец Алексей Кондратьевич Шевельков не был бойцом 1075 стрелкового полка, 4 рота которого совершила свой подвиг у разъезда Дубосеково, а был в составе 1073 стрелкового полка, который находился в центре обороны в дни решающих сражений под Волоколамском в ноябре 1941 г. Бойцы его подразделения также стояли насмерть и не позволили врагу прорваться к Москве. В конце ноября – начале декабря 1941 г., уже в составе 8 гвардейской панфиловской дивизии, он сражался в боях за Крюково, где и погиб 7 декабря. Его имя, как и имена 510 его погибших товарищей, увековечено на мемориальной доске на братской могиле на станции Крюково.

Памяти моих родственников – отца и трёх его братьев, двое из которых 75 лет тому назад защищали Москву, моей мамы, которая с двадцатилетнего возраста всю войну проработала на Соликамском магниевом заводе – единственном предприятии по производству зарядов для снарядов «Катюши», всем участникам Великой Отечественной войны, я и посвятил авторский проект «Помним. Чтим. Гордимся!». Хотя патриотическим воспитанием студентов занимаюсь не один десяток лет.

Начало осуществления проекта было положено в апреле 2014 года, когда вскоре после вхождения Крыма в состав Российской Федерации, на факультете истории, управления и сервиса нашего университета была проведена студенческая конференция, посвящённая 70-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Потом мы предложили студентам собрать материалы об участии родственников в Великой Отечественной войне. В год 70-летия Победы мы издали небольшим тиражом пилотный вариант «Книги Памяти», которая состояла из четырёх разделов: «Не вернулись с полей сражений»; «Вернулись победителями»; «Моя семья на фронте» (об участии нескольких родственников в войне); «Всё для фронта. Всё для Победы».

Начиная с осени 2015 года и по настоящее время проведён целый цикл студенческих конференций, посвящённых Московской битве. Итогом стало издание в июне 2016 г. сборника тезисов докладов студентов «Отстоим Москву!».

А недавно мои студенты организовали в Коломне представление «Отстоим Москву!».

Анатолий ШЕВЕЛЬКОВ,

кандидат исторических наук

г. КОЛОМНА,

Московская обл.