Помним. Чтим. Гордимся!

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НОВОСТИ

  • 12/12/2016
    «Сталкер» ведёт по пути к добру

    «Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.

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  • 06/12/2016
    ПОДПИСКА НА 2017 ГОД
    Друзья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».
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  • 04/12/2016
    ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"

    Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.

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  • 21/11/2016
    В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ

    С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.

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  • 21/11/2016
    ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ

    16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».

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  • 18/11/2016
    ПОЧЕМУ СТОЛИЧНЫЕ ЧИНУШИ ПРЕЗИРАЮТ НАРОД И НЕНАВИДЯТ НЕЗАВИСИМУЮ ПРЕССУ
    Президент России говорит одно, а клерки из правительства Москвы делают всё по-своему, всячески дискредитируя власть...
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  • 14/10/2016
    НОВЫЙ ЭТАП ГОНЕНИЙ МОСКОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ НА «ЛИТЕРАТУРНУЮ РОССИЮ»

    Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?

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  • 30/09/2016
    Грядёт большой юбилей журнала «Мир Севера»

    В январе будущего года исполнится двадцать лет со дня выхода первого номера этнополитического и литературно-художественного журнала «Мир Севера», который учредила и все эти годы выпускает редакция «Литературной России».

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  • ВЫШЕЛ НОВЫЙ "МИР СЕВЕРА" (№ 4, 2016)
    21/09/2016
    ВЫШЕЛ НОВЫЙ "МИР СЕВЕРА" (№ 4, 2016)

    Читайте в номере:

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  • 19/08/2016
    Борьба творцов за доходы от авторских прав продолжается

    Пока следствие разбирается с руководителем РАО Сергеем Федотовым, который прославился покупкой на сумасшедшие деньги древнего замка на Туманном Альбионе, многие творцы поняли, что ловить им в этой мутной организации, призванной защищать интересы авторов, больше нечего. Даже постановка вопроса о выражении недоверия Федотову и соответственно о выборах нового руководства РАО клевретами подсудимого пресекается на корню.

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СТАТЬИ Свежий номер №45. 23 декабря 2016

Помним. Чтим. Гордимся!

В год 75-летия Московской битвы, когда вновь и вновь предпринимаются многочисленные попытки подвергнуть сомнению подвиг народа – Победителя, подвиг защитников столицы, воинов 316 стрелковой дивизии генерала И.В. Панфилова, Зои Космодемьянской и других героев, пересмотреть решающую роль Красной армии в разгроме немецко-фашистских захватчиков, становится особенно важной работа вузовских преподавателей-историков. Прежде всего, в сохранении памяти нынешнего и будущих поколений событий Великой Отечественной войны. Равно как и активизация борьбы с её фальсификациями, патриотическое воспитание молодёжи.


Не скрою, есть и у нас в Коломенском университете преподаватели-историки, которые считают, что работой по патриотическому воспитанию студентов не должны заниматься. Одни так прямо заявляют, другие молчаливо соглашаются. И даже в эти дни, когда мы вспоминаем защитников Москвы, гордимся их массовым героизмом, пытаются вновь «втащить» в дискуссии о репрессиях в 1930-е гг., оперируя, как аксиомой, точкой зрения, которую высказывали об этих трагических событиях такие историки как Н.Сванидзе и А.Зубов. Известны и их оценки событий войны. Достаточно сказать, что вместо термина «Великая Отечественная война» доктор исторических наук А.Зубов называет её «советско-нацистская война», чтобы понять все последующие его оценки её причин, хода, уроков и итогов. Вот и его последователи говорят не о подвиге народа, защитниках столицы, а исключительно о «преступном советском» режиме». Режиме, который в исторически короткий срок создал такой мощный экономический потенциал, который помог не только отстоять свободу и независимость нашей Родины, но и противостоять агрессивным замыслам Запада в послевоенные годы и быть уверенным в будущем России. Кстати сказать, при выборе для демонстрации документального фильма о И.Сталине, пятикурсники университета не отдали предпочтение фильмам, которые создавал Н.Сванидзе.

Да, цена потерь велика. Но ради жизни на земле. И не ради того, чтобы сегодня у нас отняли Победу новоявленные сокрушители исторического сознания молодёжи, даже если пытаются прикрываться религиозными ценностями. Русская православная церковь, равно как и другие конфессии, несмотря ни на что, была вместе с народом в годы войны.

Мой дядя, красноармеец Алексей Кондратьевич Шевельков не был бойцом 1075 стрелкового полка, 4 рота которого совершила свой подвиг у разъезда Дубосеково, а был в составе 1073 стрелкового полка, который находился в центре обороны в дни решающих сражений под Волоколамском в ноябре 1941 г. Бойцы его подразделения также стояли насмерть и не позволили врагу прорваться к Москве. В конце ноября – начале декабря 1941 г., уже в составе 8 гвардейской панфиловской дивизии, он сражался в боях за Крюково, где и погиб 7 декабря. Его имя, как и имена 510 его погибших товарищей, увековечено на мемориальной доске на братской могиле на станции Крюково.

Памяти моих родственников – отца и трёх его братьев, двое из которых 75 лет тому назад защищали Москву, моей мамы, которая с двадцатилетнего возраста всю войну проработала на Соликамском магниевом заводе – единственном предприятии по производству зарядов для снарядов «Катюши», всем участникам Великой Отечественной войны, я и посвятил авторский проект «Помним. Чтим. Гордимся!». Хотя патриотическим воспитанием студентов занимаюсь не один десяток лет.

Начало осуществления проекта было положено в апреле 2014 года, когда вскоре после вхождения Крыма в состав Российской Федерации, на факультете истории, управления и сервиса нашего университета была проведена студенческая конференция, посвящённая 70-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Потом мы предложили студентам собрать материалы об участии родственников в Великой Отечественной войне. В год 70-летия Победы мы издали небольшим тиражом пилотный вариант «Книги Памяти», которая состояла из четырёх разделов: «Не вернулись с полей сражений»; «Вернулись победителями»; «Моя семья на фронте» (об участии нескольких родственников в войне); «Всё для фронта. Всё для Победы».

Начиная с осени 2015 года и по настоящее время проведён целый цикл студенческих конференций, посвящённых Московской битве. Итогом стало издание в июне 2016 г. сборника тезисов докладов студентов «Отстоим Москву!».

А недавно мои студенты организовали в Коломне представление «Отстоим Москву!».

 

Анатолий ШЕВЕЛЬКОВ,

кандидат исторических наук

 

г. КОЛОМНА,

Московская обл.

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