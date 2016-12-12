СОБЯНИН ЦИНИЧНО ИГНОРИРУЕТ МНЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РФ. Не рановато ли мэр Москвы стал проявлять президентские амбиции?

Дождавшись пока поутихнут страсти в писательском мире (ведь многие художники не раз в этом году публично выражали желание добиться разрешения в органах власти и организовать массовые митинги и шествия в защиту «ЛР»), московские чиновники пришли к выводу, что наконец-то настало время свести счёты с неугодным изданием. Не случайно прямо под новый год они прислали в редакцию подрядчиков.

Парадокс – почти целый год городские власти тянули волынку. Во все инстанции они писали, что преследуют «ЛитРоссию» отнюдь не по политическим мотивам, а только потому, что занимаемому редакцией зданию на Цветном бульваре необходим капитальный ремонт. О необходимости ремонта никто и не спорил. За сто с лишним лет наши помещения действительно сильно пообветшали. Только ни один ремонт не делается с наскоку, а тем более капитальный. Всё планируется заранее, изыскиваются необходимые средства, с редакцией согласовывается, как лучше обустроить рабочие кабинеты, и, конечно, подбираются разные варианты для временных переездов коллектива журналистов. А тут ничего подобного не было. Ещё в середине февраля редакция получила от Департамента городского имущества Москвы завизированный четырьмя чиновниками проект продления договора льготной аренды помещений, а ровно через полтора месяца, 5 апреля, тот же самый Департамент без объяснения причин сказал газете: выметайтесь на улицу! Значит, что-то за эти полтора месяца произошло. Значит дело не в капитальном ремонте, а в страстном желании московских властей уничтожить старейшую писательскую газету. В пользу этой версии говорит следующий факт: когда редакция подняла вселенский шум, в который включились Александр Проханов, Евгений Евтушенко, Юрий Поляков, Игорь Волгин, Михаил Ножкин и другие выдающиеся деятели культуры, московские власти, оправдываясь за свой произвол, сослались на то, что все работы по капитальному ремонту нашего здания на Цветном бульваре будут начаты уже во втором квартале текущего года. Но всё это оказалось чистым враньём. Никакие работы не проводились ни во втором квартале, ни в третьем, ни в четвёртом. Если не считать за работы регулярный приход в редакцию для устрашения непонятных сотрудников, действовавших почему-то от имени Департамента городского имущества, и науськивания на нас уголовного розыска.

Похоже, про подряды московская власть вспомнила лишь перед самым Новым годом. И что получается?

Подрядчики оказались людьми подневольными. Кто-то в коридорах власти им сказал, что вопрос с редакцией «Литературной России» уже давно решён, журналисты уже выброшены на улицу и больше вякать не посмеют. Сейчас подрядчики получили приказ: за сто календарных дней капитально отремонтировать наше здание. А то, что сейчас далеко не самое подходящее время для ремонта (ну как можно в разгар зимы демонтировать крышу, менять прогнившие коммуникации, приводить в нормальный порядок потрескавшиеся фасады; а для чего существовало лето?), это городскую власть мало волнует. Как абсолютно не трогает её и то, куда девать журналистов и уникальный архив старейшего издания, которому нет цены, на эти сто дней. Ведь сами-то чинуши находятся в тепле и уюте. Посмотрите, какие шикарнейшие кабинеты занимают заместители Собянина – Сергунина, Горбенко, Печатников, – на каких дорогущих импортных машинах они разъезжают, какие сумасшедшие деньжищи получают и какое имеют в личной собственности имущество, и сразу станет всё понятно. В народе о таких случаях обычно говорят: сытый голодного не разумеет.

При этом сами подрядчики, стыдливо отворачивая от журналистов глаза, признаются, что они и не ведают, для кого собираются ремонтировать наши помещения. В одном они точно уверены: редакция «ЛР» после вынужденного выселения с Цветного бульвара никогда назад не вернётся. Видимо, подрядчики будут из кожи вон лезть ремонтировать наши помещения то ли ради неизвестных олигархов, то ли ради лично руководителей комплекса городского имущества Сергуниной и Ефимова.

Нельзя сказать, что сложившаяся вокруг «ЛР» ситуация вообще никого не тревожит. Всем происходящим очень обеспокоено писательское сообщество. Волнуется руководство Союза журналистов России. Крайне озабочены гонениями на «ЛР» многие политики и деятели культуры. В частности, депутат Московской городской Думы от фракции КПРФ Леонид Зюганов убеждён, что та драма, которая сейчас разворачивается на глазах общественности, естественно, не имеет никакого отношения к спору хозяйствующих субъектов, а является исключительно политической акцией, цель которой – сначала лишить журналистов нормальных рабочих условий для регулярного информирования многомиллионной читательской аудитории о происходящем в стране в целом и в Москве в частности, а потом и вовсе принудить редакцию к закрытию.

Внимательно следят за ситуацией также в Кремле, Правительстве и Парламенте. Свою серьёзную озабоченность положением дел уже высказывали руководители двух управлений Администрации Президента РФ – управления внутренней политики и управления по общественным проектам, а также советник Президента РФ по культуре Владимир Толстой. Но что эта озабоченность кремлёвских чиновников Собянину?! Видимо, он чихать на всё это хотел с большой колокольник.

Удивлённые длительным атакам на «ЛР», свой голос в защиту газеты подали даже члены Совета безопасности РФ. В частности, к Собянину письменно обращались Сергей Нарышкин и Вячеслав Володин. Но московский градоначальник цинично проигнорировал и их мнение. Собянин, видимо, считает, что он единоличный и полновластный хозяин Москвы, поэтому и ведёт себя, как барин, чихая на любые другие мнения. Похоже, московский мэр уже вовсю примеривается к Кремлю, собираясь, наверное, в перспективе заменить самого Путина. Но не рановато ли?

С горечью вынуждены заметить, что в последнее время Правительство Москвы усилило также психологические атаки на «ЛР». Вряд ли случайно нынешней осенью редакции в течение чуть ли не двух месяцев не включали тепло. Так не бедствовали литературные издания даже во время Великой Отечественной войны. Когда же, наконец, на исходе октября под давлением крупнейших писателей страны в газету всё-таки подали тепло, то тут же МОЭК поспешил прислать сумасшедшие счета за не поставлявшиеся в сентябре и октябре услуги – по словам сотрудников МОЭКА, счета редакции «ЛР» выставлялись якобы на основании каких-то факсограмм Правительства Москвы.

Потом заместитель мэра Москвы Леонид Печатников всё сделал, чтобы библиотеки Москвы не получили ни копейки на подписку на «ЛР». Он, курируя уже в течение нескольких лет в правительстве столицы социальный блок, в том числе и культуру, как оказалось, вообще считал, что наша газета уже давно сдохла, а то, что газета выстояла в труднейшие девяностые годы и, более того, окрепла в нулевые, его, похоже, сильно расстроило. У наших читателей сложилось мнение, что Печатников только и ждёт, когда наша газета испустит дух. Нам, кстати, тоже непонятно, кто этот Печатников – тайный разрушитель, отъявленный ненавистник отечественной культуры или просто самодур? То он своей главной советницей избирал небезызвестную Машу Гайдар, которая после работы у Печатникова отказалась от российского гражданства. То ввёл в своё окружение другого проходимца, посчитавшего за честь физически унизить девушку, посмевшую потребовать от этого проходимца прекратить выкрутасы на Арбате. А теперь тот же Печатников всё делает для уничтожения лучшей в стране онкологической больницы номер 62 – только потому, что её главврач проявляет самостоятельность и не желает работать под дудку высокопоставленного чиновника. Но Собянина, похоже, устраивает именно такой заместитель. Судя по всему, он не нуждается в тех управленцах, которые высокопрофессиональны, авторитетны и умеют отстаивать свою позицию, а не прогибаются под каждым чихом мэра.

А на днях отличился и столичный департамент СМИ, вдруг письменно потребовав от редакции «ЛР» 320 тысяч рублей. Но, помилуйте, за что? И почему только 320 тысяч, а, скажем, не три миллиона? Кто вообще работает в этом Департаменте? Неужели сплошные бездари, которым покровительствует другой заместитель мэра Москвы Александр Горбенко.

Лишь перед подписанием номера в печать в редакцию позвонил один из клерков департамента СМИ и, даже не извинившись за абсурдные письменные требования, сурово приказал журналистам полученную от правительства Москвы бумажку выбросить в мусорную корзину. И как это понимать? Левая нога в этом департаменте не ведает, что делает правая? Или просто руководству столичного Департамента СМИ, которое известно своими вредительскими действиями по отношению к газетным киоскам, кто-то поставил задачу любыми путями посеять в редакции «ЛР» панические настроения и принудить журналистский коллектив к самоуничтожению?

Нет, господа хорошие, не дождётесь вы паники в наших рядах. Какие бы вы атаки не предпринимали, заткнуть газете глотку вам не удастся. Мы будем бороться до последнего. Не будите, господа собянинцы, лихо. Не заставляйте журналистов поднимать против вас весь народ.

Руки прочь от «Литературной России»!

Редакция «ЛР»