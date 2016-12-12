ИГРА НА ТЩЕСЛАВИИ. Кого дурит Русский биографический институт

Ведь чем прославился в уходящем году, к примеру, Фортов? По-моему, он всем наглядно продемонстрировал, что организатор науки (подчёркиваю – не учёный-физик, а именно организатор науки) из него никакой. Разве не при нём в Академию наук пролезли десятки высокопоставленных функционеров, известных лишь тем, что какое-то время они занимали тёпленькие местечки в Правительстве Российской Федерации? Не он ли допустил избрание в состав Академии наук многих генералов из Министерства обороны и ФСБ, заместителей различных министров и целый ряд околонаучных личностей? Такие позорные выборы, какие состоялись в Российскую Академию наук в 2016 году, привели в негодование даже президента страны. Фортов сам своими руками по сути дискредитировал в глазах общества всю Академию наук. А ему за это некий Русский биографический институт, возглавляемый весьма посредственным литератором Святославом Рыбасом, вручил под софиты камер телеканала «Россия» знак лауреата «Человек года – 2016».

Идём дальше. В телесюжете программы «Вести» постоянно мелькал светящийся от радости Мединский. А он-то за что стал лауреатом года? Надо полагать, за то, что оказывал всяческое покровительство вскрытому недавно в его ведомстве органами ФСБ организованному преступному сообществу, которым руководил не кто иной, как заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов? Вот так: под носом у руководителя действует шайка расхитителей народного имущества, эту шайку суд отправляет на время следствия за решётку, а непосредственный начальник растратчиков получает звание «человека года»! И при этом его чествуют, видимо, за покровительство бандюганов, не где-нибудь, а в Храме Христа Спасителя!

Смотрим, кто ещё стал лауреатом. Ага, сам Лео Бокерия! Он, если мне не изменяет память, получил лауреатский значок от Русского биографического института уже то ли в десятый, то ли в пятнадцатый раз. Видимо, других достойных врачей руководитель шарашкиной конторы по раздаче премий просто не знает. Но чем Бокерия отличился именно в 2016 году? Прежде всего тем, что протолкнул свою дочку, работающую у него же в институте, в члены-корреспонденты Российской Академии наук. Это как раз то достижение, за которое надо непременно вручать премию «Человек года»!

Теперь посмотрим, кого Русский биографический институт отметил в этом году из медиа-отрасли. Ну, естественно, главного редактора главного официоза страны «Российской газеты» Владислава Фронина. Как сказано в постановлении института, Фронин стал лауреатом «за выдающийся вклад в российскую журналистику». Но давайте поинтересуемся у читателей, что они знают о вкладе Фронина? Назовите, пожалуйста, какие-нибудь публикации лично Фронина за последнее десятилетие. Не можете? И я тоже что-то не припоминаю ни одной значимой публикации, вышедшей из-под пера этого журналиста. Но, может, Фронин из тех людей, кто сам писать не умеет, но способен так организовать процесс, что весь мир готов измениться к лучшему? Вспомним, Алексей Аджубей тоже не был мастаком писать материалы, которые будоражили бы всю страну. Но за его «Известиями» каждое утро в газетные киоски выстраивались огромные очереди. Выстраивались ли очереди за «Комсомольской правдой», когда ею руководил Фронин? Нет. Не случайно в начале 90-х годов журналистский коллектив «Комсомолки» указал ему на дверь и потом предпочёл видеть своим главным редактором Сунгоркина. А что такого необычного сделал Фронин в «Российской газете»? Согласитесь, осваивать миллионные бюджетные средства – дело нехитрое. А вот как завоевать читателя? Вот тут-то проблема. Кто-нибудь помнит, чтобы главный официоз страны хоть раз раздолбал по делу работу хоть какого-нибудь министра? Что вы, что вы! В этой газете умеют только облизывать всё правительство. При Фронине ни разу публикации «Российской газеты» не выносились на рассмотрение кабинета министров Российской Федерации.

И кому такое беззубое издание нужно? Разве что руководителю Русского биографического института Рыбасу. Ведь кто ещё, кроме незаслуженно поощрённого Фронина, даст хвалебные материалы о ловкачестве этого деятеля?

Хотя нет. Я, кажется, ошибся. Есть ещё одно федеральное СМИ, которое регулярно поёт Русскому биографическому институту дифирамбы. Это телеканал «Россия». Но, похоже, и этот канал действует по принципу: ты мне – я тебе. Рыбас постоянно объявляет руководителей этого телеканала людьми года, а взамен программа «Вести» выпускает в эфир сюжеты о Рыбасе. Для меня остаётся загадкой: неужели всего этого не понимает председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании Олег Добродеев? Он же до мозга костей профи высшего класса и всё чувствует за версту. Вспомним, какие блестящие репортажи на телеканале «Россия» регулярно выдаёт его сотрудник Борис Соболев, разоблачая разные липовые конторы по выдаче за деньги всевозможных высоких званий. Вот бы и поручил Добродеев Соболеву провести журналистское расследование о столь странном заведении, как Русский биографический институт. Но нет же. Похоже, даже Добродеев купился на цацки от Рыбаса.

А кто же судьи? Кто определяет в Русском биографическом институте «людей года»? Надо полагать, некий экспертный совет. Заходим на сайт этого института и смотрим список этого экспертного совета. Бог ты мой, все знакомые лица! Бокерия, Глазьев, Никита Михалков, двоюродный брат Рыбаса, жена Рыбаса – Тараканова… Получается, что людей года выбирает родня Рыбаса и сами претенденты на лауреатов. Грубо говоря – рука руку моет. И так ведь происходит из года в год! Смотрим, кто был отмечен премией Русского биографического института, к примеру, в 2015 году. Всё те же лица: Никита Михалков, Владимир Мединский, Лео Бокерия, ВГТРК, редакция «Российской газеты». Плюс в число награждённых в прошлом году попало издательство «Молодая гвардия». А это то самое издательство, которое регулярно выпускает книги как самого Рыбаса, так и его жены. Ещё оно известно тем, что там не разрешается в критическом тоне упоминать бывших комсомольских функционеров, а авторам надо лебезить перед сотрудницами, которых опекает руководство. Главное достоинство «Молодой гвардии», по мнению экспертов, – шикарный, во весь этаж, кабинет генерального директора Юркина, по которому удобно раскатывать не только на велосипеде, но даже на «мерседесе».

Давайте заглянем для убедительности в список лауреатов 2014 года. Всё то же самое. Опять мелькают до боли знакомые имена: Лео Бокерия, Никита Михалков, Добродеев из ВГТРК, руководство «Российской газеты»… Всё, видимо, в традициях Иосифа Виссарионовича Сталина. Помните, как он однажды сказал одному из партийных руководителей Дмитрию Поликарпову: «Других писателей у меня для вас нет!». Видимо, и у Рыбаса других соискателей на звание «Человек года» нет. Хотя не исключён и другой вариант: просто от других людей Рыбасу и всему руководству Русского биографического института нечего поиметь. А ведь так хочется на чём-то (или на ком-то) поживиться! Я так понимаю, что именно для извлечения личной выгоды и задумывался весь этот громкий проект «Человек года», который в реальности оказался сплошной профанацией.

Вячеслав ОГРЫЗКО