Алексей ПОЛУБОТА. В Луганске любят Владимира Даля и ненавидят Аркадия Бабченко

И вот снова Луганск, заснеженный настороженный, прифронтовой. В нескольких десятках километров от города под Дебальцево идут полномасштабные бои. Местные рассказывают о том, что большие потери несут не только «атошники», но и ополченцы. Да и здесь, у самой черты города иной раз погромыхивает со стороны станицы Луганской.

Седьмой раз приезжаю я на эту землю с начала тех событий, которые получили название Русской Весны. На этот раз цель поездки гуманитарная, причём в первоначальном смысле этого слова – участие в открытых студенческих чтениях «Великий словопроходец». Чтения посвящены 215-й годовщине со дня рождения Владимира Ивановича Даля. Союз писателей России в Луганске кроме меня представляли поэты Виктор Кирюшин, Вадим Терёхин, Аршак Тёр-Маркарьян, писатель и публицист Игорь Шумейко.

Известно, что главный собиратель «живого великорусского языка» не только родился на Луганщине, он всю жизнь использовал псевдоним Казак Луганский. И это рождение здесь великого человека нерусского по крови и абсолютно русского по духу, конечно, не случайно. Русская культура именно в Донбассе как нигде сплотила представителей самых разных народов.

По новостям, которые сегодня идут из непризнанных республик Донбасса, можно сделать вывод, что люди здесь не живут, а выживают, зачастую рискуя расстаться и с этим трудным существованием. Это так и не так. Да, люди живут трудно, но именно живут.

Меня порадовало, даже поразило, как некоторые молодые жители Донбасса творчески свободно, неформально подходят к освоению наследия Владимира Даля. Например, жительница города Антрацит Вера Коновалова в своём докладе на чтениях в Луганской Республиканской библиотеке напомнила один из смыслов слова «майдан», бытовавший в 19 веке: «… базар, или место на нём, где собираются мошенники, для игры в кости, в зерн, орлянку, карты». А как актуально звучит ныне поговорка, приведённая в словаре Даля: «Не будь олухов, не стало б и майданщиков».

Другая участница чтений студентка Луганского национального Анастасия Ожедрянова на мой вопрос о любимой поговорке, приведённой Далем, очень к месту привела выражение, которое многие жители Донбасса проверили на себе, когда стали беженцами в 2014 году: «Родная сторонка по шёрстке гладит, а чужая – насупротив». Аспирант Луганского национального аграрного университета Никита Новак выразил уверенность, что популяризация русских народных пословиц и поговорок в СМИ могла бы остановить процесс обеднения разговорного языка, а также посетовал, что даже в ЛНР для чего-то чуть ли не насильственно внедряются сомнительные праздники, вроде Хэллоуин, при этом забываются свои, традиционные.

Вот так выглядела Луганская Республиканская универсальная научная библиотека им. Горького в июле 2014 года.

Фото автора.

В небольшой статье невозможно охватить всё, о чём говорилось на чтениях в Луганске. Приведёнными примерами я хотел показать, что Донбасс, в том числе его молодое поколение, продолжает чувствовать себя в поле русской культуры, русского Слова. И не собирается сдаваться.

Другое дело, что среди луганчан растёт тревога по поводу их положения. Они с болью переживают за всё происходящее в России.

Поэтому не случайно вот такой комментарий по поводу трагического крушения ТУ-154 над Чёрным морем дал мне глава Союза писателей ЛНР Глеб Бобров:

– Многие прочитали в соцсетях мерзость, написанную Аркадием Бабченко и ему подобной нелюдью. Вот небольшая цитата:

«Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Министерства обороны поехавшей головой недоимперии, устроившей в соседней братской когда-то стране Сталинград и Курскую дугу с тысячами погибших, и летевших теперь в Сирию петь и плясать перед лётчиками для поднятия боевого духа, чтоб им более лучше бомбилось, а также девяти сотрудников агентств массовой пропаганды… Риторический вопрос. Нет. У меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким…»

Возмущения понятны, а вот кто увидел во всём этом главное? Рассказываю: под этой гнусностью в «Фейсбуке» подписалось без малого 10 тысяч человек. Ещё полторы тысячи сделали перепост. А вы понимаете, что это значит? Нет?! Объясняю: это – гражданская война. Все эти люди пытаются принести на территорию России ужас Горловки, Дебальцево и Первомайска. Вы думаете, что их мало и они нелепы? Как человек, третий год живущий в реалиях, созданных такими же отморозками, должен вас заверить, что вы жестоко ошибаетесь. 10 тысяч это очень много – это две дивизии, не говоря уж о том, что весь опыт мировой истории доказывает: идейно заряженные, консолидированные меньшинства всегда оказываются сильнее аморфного большинства. Опять же пример 40 миллионной Украины вам в помощь – все, надеюсь, помнят несработавшую отговорку: «Пока Майдан скачет – Донбасс работает»? Можете считать, граждане России, что Бильджо, Бабченко и прочие амнуэли объявили вам войну. Если и в этот раз вы примете в ней участие лишь в роли болельщиков за экраном телевизора/монитора – вы проиграете. Тем паче, что у вас нет могучего северного соседа, десятками загоняющего гуманитарные конвои, к которому можно отвезти на лечение наших раненых и откуда приедет добрая Тётя Лиза и заберёт ваших больных детей. Так вот – Доктора Лизы больше нет….

P.S. По пути в Луганск прямо в автобусе написал стихотворение:

По минному полю славяне идут,

По минному полю.

Над ним провода, словно струны поют

Про лучшую долю.



Повисли останки на тех проводах.

Повисли останки.

Кровавое солнце садится во прах

Под звуки "славянки".

Алексей ПОЛУБОТА

ЛУГАНСК – МОСКВА

Все фото (кроме специально указанной) Фёдора ОВЧИННИКОВА