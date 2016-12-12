КИОСКИ ПРЕССЫ В МОСКВЕ. С надеждой на лучшее в наступающем году

«Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.
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12/12/2016«Сталкер» ведёт по пути к добру06/12/2016ПОДПИСКА НА 2017 ГОДДрузья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».04/12/2016ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"
Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.21/11/2016В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ
С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.21/11/2016ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ
16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».18/11/2016ПОЧЕМУ СТОЛИЧНЫЕ ЧИНУШИ ПРЕЗИРАЮТ НАРОД И НЕНАВИДЯТ НЕЗАВИСИМУЮ ПРЕССУПрезидент России говорит одно, а клерки из правительства Москвы делают всё по-своему, всячески дискредитируя власть...14/10/2016НОВЫЙ ЭТАП ГОНЕНИЙ МОСКОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ НА «ЛИТЕРАТУРНУЮ РОССИЮ»
Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?30/09/2016Грядёт большой юбилей журнала «Мир Севера»
В январе будущего года исполнится двадцать лет со дня выхода первого номера этнополитического и литературно-художественного журнала «Мир Севера», который учредила и все эти годы выпускает редакция «Литературной России».21/09/2016ВЫШЕЛ НОВЫЙ "МИР СЕВЕРА" (№ 4, 2016)
Читайте в номере:19/08/2016Борьба творцов за доходы от авторских прав продолжается
Пока следствие разбирается с руководителем РАО Сергеем Федотовым, который прославился покупкой на сумасшедшие деньги древнего замка на Туманном Альбионе, многие творцы поняли, что ловить им в этой мутной организации, призванной защищать интересы авторов, больше нечего. Даже постановка вопроса о выражении недоверия Федотову и соответственно о выборах нового руководства РАО клевретами подсудимого пресекается на корню.
КИОСКИ ПРЕССЫ В МОСКВЕ. С надеждой на лучшее в наступающем году
Здравствуйте! В общем, свершилось – бывший магазинчик прессы на Гловинском шоссе снесён, по-прежнему выходит на работу продавец с пресс-стендом (с шести утра до шести вечера, говорит), но – о чудо! – рядом установлен новый киоск, очевидно газетный. Правда, пока не открылся, но надежда есть… И близ метро «Тургеневская» – «Чистые пруды» тоже появился киоск, он тоже ещё не начал функционировать, но, как птица Гамаюн, надежду подаёт.
Лёд тронулся, публикации «ЛитРоссии» возымели действие? И не зря выступали перед чиновниками представители торговли?
В недавнем номере «ЛР» (№ 44 от 16 декабря) поэт и издатель Георгий Зайцев вспомнил помимо газетных книжные киоски. Когда-то их было много в Москве, например на ВДНХ, но, похоже, оказались «ликвидированы как класс», причём давно, задолго до пивных и сигаретных. Остались кое-где, в некоторых уголках столицы, развалы уценённых книг, где издания недавних лет «в разы» дешевле, чем на прилавках сетевых магазинов или, скажем, в Яндекс-маркете. Однако популярная в былые годы сеть «Книжный рай» – со смешными ценами от 5 до 50 рублей – очевидно, приказала долго жить: не выстояли стационарные торговые точки, платившие за аренду, а вслед за ними пропали и уличные развалы под логотипом «Книжного рая». Прошедшей осенью заглох дешёвый книжный развал на выходе со станции Выхино, где по полтиннику распродавались сочинения «современных классиков». В ларёчный формат распродажи явно «не влезают», а по убийственным «текущим ценам» торговля не клеится, что ли? Вместе с тем в киосках прессы, да и на пресс-стендах книжки – не очень дорогие, как правило, – значимые сопутствующие товары.
C надеждой на лучшее в наступающем году –
Александр ФИШМАН
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