КИОСКИ ПРЕССЫ В МОСКВЕ. С надеждой на лучшее в наступающем году

Здравствуйте! В общем, свершилось – бывший магазинчик прессы на Гловинском шоссе снесён, по-прежнему выходит на работу продавец с пресс-стендом (с шести утра до шести вечера, говорит), но – о чудо! – рядом установлен новый киоск, очевидно газетный. Правда, пока не открылся, но надежда есть… И близ метро «Тургеневская» – «Чистые пруды» тоже появился киоск, он тоже ещё не начал функционировать, но, как птица Гамаюн, надежду подаёт.

Лёд тронулся, публикации «ЛитРоссии» возымели действие? И не зря выступали перед чиновниками представители торговли?

В недавнем номере «ЛР» (№ 44 от 16 декабря) поэт и издатель Георгий Зайцев вспомнил помимо газетных книжные киоски. Когда-то их было много в Москве, например на ВДНХ, но, похоже, оказались «ликвидированы как класс», причём давно, задолго до пивных и сигаретных. Остались кое-где, в некоторых уголках столицы, развалы уценённых книг, где издания недавних лет «в разы» дешевле, чем на прилавках сетевых магазинов или, скажем, в Яндекс-маркете. Однако популярная в былые годы сеть «Книжный рай» – со смешными ценами от 5 до 50 рублей – очевидно, приказала долго жить: не выстояли стационарные торговые точки, платившие за аренду, а вслед за ними пропали и уличные развалы под логотипом «Книжного рая». Прошедшей осенью заглох дешёвый книжный развал на выходе со станции Выхино, где по полтиннику распродавались сочинения «современных классиков». В ларёчный формат распродажи явно «не влезают», а по убийственным «текущим ценам» торговля не клеится, что ли? Вместе с тем в киосках прессы, да и на пресс-стендах книжки – не очень дорогие, как правило, – значимые сопутствующие товары.

C надеждой на лучшее в наступающем году –

Александр ФИШМАН