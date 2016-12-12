Давайте все поклонимся ему, 

Их всего трое за всю историю Русского Оружия – полных Георгиевских Кавалеров и одновременно Героев Советского Союза. Маршал Семён Будённый и генерал армии Иван Тюленев. Но они получили своих Героев, а Будённый трижды, уже в послевоенное время. Да и в атаки в Великую Отечественную сами не ходили, будучи в должностях командующих фронтами. А вот третий стал легендой ещё при жизни. Его Герой Советского Союза заработан в страшных атаках и контратаках и такой кровью, что мало не покажется никому! И получен он на Великой Войне. Таким образом, донской казак Константин Иосифович Недорубов является единственным Полным Георгиевским Кавалером, который стал Героем Советского Союза в военное время. А потому, грех не рассказать о нём более подробно.

Заговорённый!

«Казака много не бывает,

но мало не покажется!»

Казачья поговорка

«Я не корову прошу,

а кровь хочу за родину пролить!

Молодые гибнут тысячами,

потому что неопытные!

Я четыре Георгиевских креста

в войне с немцами завоевал,

я знаю, как с ними воевать».

Недорубов. Из письма

партийному руководству.

В судьбе донского казака и Слава, и Доблесть, и Трагедия Великой страны… Начинал Недорубов в Первую мировую. Задатки Великолепного Бойца получил во время службы в разведкоманде 15-го Донского казачьего полка, вскоре её возглавив. Первый Георгий – под ураганным артиллерийским огнём вместе с казаками «перескакал» снаряды и уничтожил прислугу австрийской батареи, захватив орудия вместе с боеприпасами. Второй Георгий – в одиночку отправился на разведку и взял в плен 52 австрийца вместе с офицером. Третий крест – геройствовал в знаменитом Брусиловском прорыве. Золотой Георгий первой степени – совершил бешеный налёт на штаб немецкой дивизии, захватив в плен немецкого генерала с секретными документами особой важности. К этому надо добавить ещё и две Георгиевские медали «За храбрость».

В гражданскую войну воевал и за белых, и за красных. Белые ставили его к стенке, но расстрелять Полного Георгиевского Кавалера не решились. Один из первых в Советской России представлен к ордену Боевого Красного Знамени. Во время бардака, суматохи и неразберихи ордена так и не получил. Награждён «теми самыми красными революционными шароварами» и наградным холодным революционным оружием «За храбрость». Шашку ему вручил сам Семён Будённый!

В тридцатые годы, будучи председателем колхоза, раздал колхозникам несколько килограммов зерна во время голода. Получил 10 лет лагерей по ряду статей Уголовного Кодекса, включая злоупотребление служебным положением и порчу сельхозинвентаря. Отсидел и отработал почти четыре года и освобождён условно-досрочно за Ударный Труд при строительстве Волго-Балтийского канала.

В Великую Отечественную войну призыву не подлежал по возрасту и неблагонадёжности с учётом «царского прошлого» и судимости. На поруки его взяло партийное руководство района и 53-летний лейтенант Недорубов вместе с семнадцатилетним сыном Николаем ушёл в казачью дивизию народного ополчения. Стал командиром кавалерийского эскадрона. Второй раз после Первой Мировой донской казак встретился с немцами летом 1942 года. В боях отличался тем, что в одиночку мастерски давил пулемётные и миномётные точки противника гранатами, подбираясь к ним по-пластунски с использованием складок местности. Один раз Недорубов уничтожил таким образом целую миномётную батарею вместе с расчётами. Сколько казачьих жизней спас, неизвестно было даже ему самому… Своим эскадроном командовал мастерски. Прославился и лихими кавалерийскими атаками на колонны гитлеровцев. Рубил их с казаками шашками много и безжалостно! Бойцов поднимал в атаки под казачьи песни. Как воевал казак, можно более подробно посмотреть в многочисленных статьях о его жизни.

Звание Героя Советского Союза получил в страшном бою с превосходящим по численности в несколько раз подразделением эсэсовцев. Находясь в полном окружении вдвоём с сыном контратаковал немцев на левом фланге обороны своего эскадрона. Огнём, гранатами и в рукопашной схватке лично уничтожил 70 гитлеровских солдат и офицеров. Получил восемь пулевых ранений, но в бою оставался до последнего!!! Поднявшийся в атаку эскадрон прорвал кольцо гитлеровцев, положив на поле боя ещё две сотни врагов. Сын Николай считался погибшим и трое суток пролежал засыпанный землёй в миномётной воронке, получив 13 осколочных ранений. Нашли и выходили его женщины, донские казачки, хоронившие после боя погибших казаков. За этот бой младший Недорубов был награждён орденом Красной Звезды.

После излечения в госпитале Константин Иосифович был признан негодным к дальнейшей службе и комиссован. Вернулся в родную станицу и узнал, что стал Героем Советского Союза и его сын остался в живых. Недорубов снова добился восстановления в действующей армии и ушёл воевать. Участвовал в освобождении Советской Земли от врага и прошёл с казаками пол Европы, Венгрию и Румынию. Отличался храбростью и смекалкой в каждом бою. Окончательно выбыл из строя после очередного тяжёлого ранения в Карпатах и в декабре 1944 года в возрасте 55-ти лет оставил военную службу. Награждён Золотой Звездой Героя Советского Союза, двумя орденами Ленина, орденом Боевого Красного Знамени и несколькими медалями. Закончил Великую Отечественную войну в звании Гвардии капитана. Одну пулю врачам извлечь из него так и не удалось, и он носил её в лёгких до самой смерти…

На Волгоградской земле донской казак Константин Иосифович Недорубов считался легендарным человеком. На восьмидесятилетие руководство области подарило ему дом. Ранее его наградили первым в станице телевизором. Недорубов, будучи чрезвычайно скромным человеком, очень тяготился таким вниманием. Всё в жизни всегда делал сам. И хозяйство вёл и дрова колол. До последнего дня поддерживал физическую форму упражнениями. Умер за полгода до своего девяностолетия. В Волгограде ему поставлен памятник и его имя носит кадетский казачий корпус.

В отличие от того же Будённого, Константин Иосифович своего прошлого не стеснялся и всегда носил вместе с советскими наградами полный Георгиевский бант. И вот что удивительно – большинство своих невероятных подвигов в годы Великой Отечественной войны донской казак Константин Иосифович Недорубов совершил на Родной казачьей земле. Он был буквально нашпигован пулями и осколками, но Родная земля каким-то непостижимым образом хранила этого Заговорённого Героя от смерти. А второе – это возраст… Так воевать в бою простым бойцом, когда разменял шестой десяток… Удивительно! При этом, не только автоматом и гранатами, но и не выпуская из рук казачьей шашки в кавалерийских атаках и в рукопашной… И ползком к вражеским огневым точкам… Сказать мне больше нечего – это казаки и казачья Кровь… Такой и сейчас хранит и защищает Русь и её народ на небе, подхорунжий 15-го Донского казачьего полка, Полный Георгиевский Кавалер, Гвардии капитан, Герой Советского Союза, Константин Недорубов! Смерть над такими, как он – не властна! И сын у него тоже герой! Слава Великому Дону и его бойцам! Слава!

Листы читая Вехи боевой,

Мы вещи уникальные откроем –

Он был Героем Первой мировой,

И во Вторую тоже стал Героем!

Он слышал стук немецких сапогов,

В начале века и в его средине…

Его руками Дон рубил врагов,

Да так, чтобы их не было в помине!

Он пулями изранен и прошит,

И кровью поливал Родную землю,

Война за Честь Руси, не для души,

Донской слезой по родовому стеблю…

Он не боялся смертной мглы атак,

Себя жалеть не мог и даже сына,

Заговорённый в вихре пуль казак,

Былинная, простая наша Сила!

Он шашкою слепил врагов и тьму,

И в нём Казачий Дух не перевёлся!

Давайте все поклонимся ему,

Герой! Таких раз – два, да и обчёлся!

Мне кажется, именно о нём, Косте Недорубове, знаменитая казачья песня «Когда мы были на войне…».

Русский танковый ас

«В бою лучше иметь дело с тридцатью американцами,

чем с пятью русскими».

Отто Кариус,

один из лучших

немецких танковых асов

Второй Мировой Войны

«Проклятый враг всё стремится к Москве,

но ему не дойти до Москвы, он будет разбит.

Недалёк тот час, когда мы будем его гнатьи гнать,

да так, что он не будет знать,куда ему деваться.

Обо мне не беспокойтесь. Погибать не собираюсь».

Из последнего письма

старшего лейтенанта

Д.Лавриненко,

30 ноября 1941 года

Казаки на любой войне есть явление уникальное! Я уже рассказал о донском казаке Недорубове. Давайте сегодня, в дни годовщины страшной битвы под Москвой, вспомним ещё одного Воина с большой буквы! В годы Великой Войны о нём знали все! И Слава его гремела!

Судьба отмерила казаку из кубанской станицы Бесстрашной 27 лет жизни, дала ему должность командира взвода, три танка «Т-34» и три звезды на погоны. И всего два с половиной месяца Великой Войны…

Дмитрий Фёдорович Лавриненко в танке горел трижды. Участвовал в двадцати восьми боях и уничтожил пятьдесят два вражеских танка. И всегда дрался против многократно превосходящего по численности врага! Документально подтверждено, что 17 и 18 ноября 1941 года танк Лавриненко в одиночку участвовал в бою сразу с восемью немецкими танками!!! В первом случае экипаж уничтожил 6 вражеских машин, во втором – семь! Воевал Дмитрий неистово, смело и с невероятной казачьей смекалкой и хладнокровием. Буквально танцевал на «тридцатьчетвёрке».

Он самый знаменитый танкист Великой Войны. Его так никто и не смог превзойти, ни наши, ни немцы. Особенно отмечали его невероятную точность при стрельбе из башенного орудия. Друзья дали ему прозвище – «Снайперский Глаз»!

Историки стыдливо пишут, что такие немецкие танковые асы, как Отто Кариус или Михаэль Виттман, имеют на своём счету 150 и 138 подбитых вражеских машин и Лавриненко до них далеко! Но немцы прошли всю войну, а сколько воевал Дмитрий Фёдорович? И самый главный момент – в отличие от немецких асов, Лавриненко стрелял из танкового орудия сам, лично. Есть и ещё один нюанс – немцы неоднократно попадались на приписках, и эти оба в особенности! А вот в случае с Лавриненко, принимая во внимание бардак и неразбериху первых месяцев войны, можно с большой долей уверенности как раз говорить о не полностью подсчитанных танках врага.

5 декабря 1941 года старший лейтенант Д.Ф. Лавриненко был представлен к званию Героя Советского Союза. Золотой Звезды ему пришлось ждать почти пятьдесят лет…

Погиб казак 18 декабря 1941 года в деревне с мистическим для него названием Горюны такой же нелепой до удивления смертью, как и умерший у него на руках знаменитый генерал Панфилов. Единственный осколок шальной и случайной мины попал ему в висок ровно через месяц после смерти легендарного комдива 316-й стрелковой дивизии. Какая-то трагическая, жуткая до слёз и нелепая мистика…

Разорвана снега скатёрка

Снарядами… Крики «Ура!»

Горящая «тридцатьчетвёрка»

Идущая на таран…

И танки как стенка на стенку,

И дым всюду в небе чернеет…

Бьёт смертно врага Лавриненко,

За Родину! Как умеет…

Задета броня болванкой,

Прицелом лицо разобьёт…

Но свыше полсотни танков,

На личный записаны счёт!

Оврагами да перелесками,

Станцуем мы танковый вальс!

Взрываются немцы всплесками,

Земля на дыбки поднялась…

Прогоним врага от столицы,

И с Гитлером счёты сведём!

Казак из Бесстрашной станицы

С железным воюет конём!

Судьбы нам неведомы тайны,

Не знаешь, где срок твой истёк…

Осколок шальной и случайный,

Ударил нелепо в висок…

От всех мрак могилы укроет,

И в жизни случается так:

Полвека почти ждёшь Героя –

По году за каждый танк…

Вручили Звезду потомкам!

Так вспомним, как бился за нас,

Неистово, в славе громкой,

Русский танковый Ас!

Константин САЗОНОВ