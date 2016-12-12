Лауреаты еженедельника «Литературная Россия» за 2016 год

«Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.
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12/12/2016«Сталкер» ведёт по пути к добру06/12/2016ПОДПИСКА НА 2017 ГОДДрузья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».04/12/2016ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"
Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.21/11/2016В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ
С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.21/11/2016ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ
16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».18/11/2016ПОЧЕМУ СТОЛИЧНЫЕ ЧИНУШИ ПРЕЗИРАЮТ НАРОД И НЕНАВИДЯТ НЕЗАВИСИМУЮ ПРЕССУПрезидент России говорит одно, а клерки из правительства Москвы делают всё по-своему, всячески дискредитируя власть...14/10/2016НОВЫЙ ЭТАП ГОНЕНИЙ МОСКОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ НА «ЛИТЕРАТУРНУЮ РОССИЮ»
Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?30/09/2016Грядёт большой юбилей журнала «Мир Севера»
В январе будущего года исполнится двадцать лет со дня выхода первого номера этнополитического и литературно-художественного журнала «Мир Севера», который учредила и все эти годы выпускает редакция «Литературной России».21/09/2016ВЫШЕЛ НОВЫЙ "МИР СЕВЕРА" (№ 4, 2016)
Читайте в номере:19/08/2016Борьба творцов за доходы от авторских прав продолжается
Пока следствие разбирается с руководителем РАО Сергеем Федотовым, который прославился покупкой на сумасшедшие деньги древнего замка на Туманном Альбионе, многие творцы поняли, что ловить им в этой мутной организации, призванной защищать интересы авторов, больше нечего. Даже постановка вопроса о выражении недоверия Федотову и соответственно о выборах нового руководства РАО клевретами подсудимого пресекается на корню.
Лауреаты еженедельника «Литературная Россия» за 2016 год
Сергей МАГНИТОВ –за концептуальный подход к понятию патриотизма
Александр ПРОХАНОВ –
за внушительный призывк «ехиднам» из Московского Правительства «покаяться»
(№ 14 от 13 апреля)
Ольга ИЖЕНЯКОВА –
за серию статей
с острыми вопросами
и смелыми ответами
(№ 28 от 5 агуста, № 37 от 28 октября,
№ 42 от 2 декабря, № 44 от 16 декабря)
Сергей АРУТЮНОВ –
за честный и принципиальный взглядна современную поэзию
и текущий литературный процесс
(№ 20 от 3 июня)
Нина КОРОЛЁВА –за взвешенное и проникновенноеотношение к «шестидесятникам»
Саша КРУГОСВЕТОВ –
за неутомимые жанровые эксперименты
в художественной прозе
(№ 26 от 22 июля, № 29 от 2 сентября, № 33 от 30 сентября,
№ 37 от 28 октября, № 42 от 2 декабря, № 45 от 23 декабря)
Лариса МИЛЛЕР –
за подборку стихов
«Пора заступаться за свет»
Вячеслав ГОЛОВКО –за важные мысли о судьбе творческого наследиярусского классика Ивана Тургенева в XXI веке
(№ 43 от 9 декабря)Надежда СУСЛОВА –за статью
«Осип Мандельштам в Магадане»
(№ 40 от 18 ноября)Алексей ТОМТОСОВ –за внятные и веские высказывания
о национальном вопросе в России
(№ 44 от 16 декабря)
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