На конкурс «Чем дышит современная поэзия?»

Денис БАЛИН НГ

Холодают недели. Воняет везде декабрём.

Новый год приближается, кормит дешёвой рекламой.

Не люблю, когда рано темнеет, фонарь янтарём

и прохожие чем-то похожи с Бараком Обамой.

Каждый выдох теперь налёту превращается в пар

и не хочется пиво, заварим горячего чая,

а потом в магазин, обменяем рубли на товар,

купим всякой фигни, я тебе за базар отвечаю.

Дорогой президент! Расскажи не смешной анекдот,

как нам трудно жилось, как нам было и будет не просто.

Что ж, давай до свидания мигом промчавшийся год,

осушу эту стопку без лишнего слова и тоста.

Не грусти Мистер Джон и медведя, прошу, не тревожь,

он тайги не отдаст и в аренду не сдаст ни гектара,

лишь китайские братья тут могут выращивать рожь,

сеять рис на могилах славян и монголо-татаров.

Просыпайся любимая! Праздник идёт в города,

покраснел календарь, эта песенка будет допета,

терабайтами звёздных огней загорит темнота,

загорятся гирлянды цветами прошедшего лета,

прилетит Дед Мороз, покачает седой бородой,

Голубой огонёк, оливье, мандарины и водка.

Покурю сигарет, поддержу оборот валовой,

в новый год уплывает, скрипя, наша родина-лодка.

Ленинградская обл.

Денис Александрович Балин родился в 1988 году в посёлке Мга Ленинградской области. Публиковался в федеральных и региональных изданиях. Автор сборников стихотворений: «Ноябрь» (2014) и «Просто Лирика» (2016). Лауреат премии «Молодой Петербург» и других.

Виктор ПЕТРОВ КРЕСТИЛЬНАЯ ЩЕПОТЬ Знать ли вятских лесов глухомань И вещуньи певучую речь, Если вновь атаманит Тамань, Снаряжая паромы на Керчь? Окрылённая чайками высь, Угловатого паруса бег... Вдалеке же глазастая рысь Испятнает порошистый снег. Я на юг и на север пойду, Потому как не ведом предел. Август крымскую сжёг лебеду – Жар идёт от касания тел. Море с морем сошлись... Так и мы... Жизнь слиянная, жизнь заодно. Это жизнь по Ремарку взаймы, Двуединое общее дно. Шторм выносит к тебе, а не к ней; И – солёная накипь на мне, И разбиться бы мог у камней, Только жизнь и взаймы, и вдвойне. Здесь подкову свою оброню, Да не кинусь потерю искать, Лишь скалистую трону броню – Самому бы скалою и стать. Мне уже не сойти с этих мест До мгновенья последнего вплоть, И не прост воспаряемый жест, А крестильную явит щепоть. г. РОСТОВ-на-ДОНУ Корень Виктора Петрова по отцу – кадровому военному – староверы, что таились в северных скитах, а материнский род продлён из серединной России к обласканной морем Таврии. Детство осеняла вся в вишнёвых садах ныне приграничная с Украиной станция Успенская, где он и был крещён. Семья кочевала по военным городкам. С отроческих лет живёт на Дону. Работал в порту, на бондарном заводе, судоверфи, в редакциях газет и книжном издательстве. Служил в ракетных войсках стратегического назначения. Окончил отделение журналистики Ростовского университета, куда поступил, написав сочинение стихами. Автор книг «Аркан», «Лезвие», «Reserve of Level», «Дотла», «Болевой порог», «Грань», «Ротонда» и других. В соавторстве с Валерией Салтановой издана книга лирики «Парный стук сердец», а также вместе с ней как композитором выпущены сборники песен и романсов «Одолень-трава» и «Соляной спуск». Мария ЦВЕТКОВА ВОПРОС – ...Кто я? Молчит суровая река. – Кто я? –

не торопи, идёт к восходу семя! Лишь эхо гулко рыщет в берегах, И скалы завораживают время. Идти наощупь, веруя в звезду, Что в полуночь дорогу освещает. Не оступиться на неверном льду, Молитвой тех храним, кто помнит и прощает. За дальним окоёмом еле виден огонёк, И тихо теплится свеча, во тьме мерцая. Я верю, ждут... и жив надежды ручеёк. И я дойду... Весною льды растают. Мария Григорьевна Цветкова родилась в Москве в 1981 году, окончила МГУ им. Ломоносова по специальности география. Люблю заниматься творчеством и всем, что с ним связано (музыка, живопись, фотография). Начала себя пробовать в стихосложении ещё в ранней юности. Всегда хотелось выразить красоту мира и постичь внутренние и внешние его смыслы. С детства завораживал ритм стихотворной формы – он создаёт такое поле напряжения, пройдя через которое, можно уловить отблеск несказанного.