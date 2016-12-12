«Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.
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Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.21/11/2016В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ
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Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?30/09/2016Грядёт большой юбилей журнала «Мир Севера»
В январе будущего года исполнится двадцать лет со дня выхода первого номера этнополитического и литературно-художественного журнала «Мир Севера», который учредила и все эти годы выпускает редакция «Литературной России».21/09/2016ВЫШЕЛ НОВЫЙ "МИР СЕВЕРА" (№ 4, 2016)
Читайте в номере:19/08/2016Борьба творцов за доходы от авторских прав продолжается
Пока следствие разбирается с руководителем РАО Сергеем Федотовым, который прославился покупкой на сумасшедшие деньги древнего замка на Туманном Альбионе, многие творцы поняли, что ловить им в этой мутной организации, призванной защищать интересы авторов, больше нечего. Даже постановка вопроса о выражении недоверия Федотову и соответственно о выборах нового руководства РАО клевретами подсудимого пресекается на корню.
На конкурс «Чем дышит современная поэзия?»
Денис БАЛИН, Светлана ЛЕОНТЬЕВА, Виктор ПЕТРОВ, Мария ЦВЕТКОВА...
Денис БАЛИН
НГ
Холодают недели. Воняет везде декабрём.
Новый год приближается, кормит дешёвой рекламой.
Не люблю, когда рано темнеет, фонарь янтарём
и прохожие чем-то похожи с Бараком Обамой.
Каждый выдох теперь налёту превращается в пар
и не хочется пиво, заварим горячего чая,
а потом в магазин, обменяем рубли на товар,
купим всякой фигни, я тебе за базар отвечаю.
Дорогой президент! Расскажи не смешной анекдот,
как нам трудно жилось, как нам было и будет не просто.
Что ж, давай до свидания мигом промчавшийся год,
осушу эту стопку без лишнего слова и тоста.
Не грусти Мистер Джон и медведя, прошу, не тревожь,
он тайги не отдаст и в аренду не сдаст ни гектара,
лишь китайские братья тут могут выращивать рожь,
сеять рис на могилах славян и монголо-татаров.
Просыпайся любимая! Праздник идёт в города,
покраснел календарь, эта песенка будет допета,
терабайтами звёздных огней загорит темнота,
загорятся гирлянды цветами прошедшего лета,
прилетит Дед Мороз, покачает седой бородой,
Голубой огонёк, оливье, мандарины и водка.
Покурю сигарет, поддержу оборот валовой,
в новый год уплывает, скрипя, наша родина-лодка.
Ленинградская обл.
Денис Александрович Балин родился в 1988 году в посёлке Мга Ленинградской области. Публиковался в федеральных и региональных изданиях. Автор сборников стихотворений: «Ноябрь» (2014) и «Просто Лирика» (2016). Лауреат премии «Молодой Петербург» и других.
Виктор ПЕТРОВ
КРЕСТИЛЬНАЯ ЩЕПОТЬ
Знать ли вятских лесов глухомань
И вещуньи певучую речь,
Если вновь атаманит Тамань,
Снаряжая паромы на Керчь?
Окрылённая чайками высь,
Угловатого паруса бег...
Вдалеке же глазастая рысь
Испятнает порошистый снег.
Я на юг и на север пойду,
Потому как не ведом предел.
Август крымскую сжёг лебеду –
Жар идёт от касания тел.
Море с морем сошлись... Так и мы...
Жизнь слиянная, жизнь заодно.
Это жизнь по Ремарку взаймы,
Двуединое общее дно.
Шторм выносит к тебе, а не к ней;
И – солёная накипь на мне,
И разбиться бы мог у камней,
Только жизнь и взаймы, и вдвойне.
Здесь подкову свою оброню,
Да не кинусь потерю искать,
Лишь скалистую трону броню –
Самому бы скалою и стать.
Мне уже не сойти с этих мест
До мгновенья последнего вплоть,
И не прост воспаряемый жест,
А крестильную явит щепоть.
г. РОСТОВ-на-ДОНУ
Корень Виктора Петрова по отцу – кадровому военному – староверы, что таились в северных скитах, а материнский род продлён из серединной России к обласканной морем Таврии. Детство осеняла вся в вишнёвых садах ныне приграничная с Украиной станция Успенская, где он и был крещён. Семья кочевала по военным городкам.
С отроческих лет живёт на Дону. Работал в порту, на бондарном заводе, судоверфи, в редакциях газет и книжном издательстве. Служил в ракетных войсках стратегического назначения. Окончил отделение журналистики Ростовского университета, куда поступил, написав сочинение стихами.
Автор книг «Аркан», «Лезвие», «Reserve of Level», «Дотла», «Болевой порог», «Грань», «Ротонда» и других. В соавторстве с Валерией Салтановой издана книга лирики «Парный стук сердец», а также вместе с ней как композитором выпущены сборники песен и романсов «Одолень-трава» и «Соляной спуск».
Мария ЦВЕТКОВА
ВОПРОС
– ...Кто я?
Молчит суровая река.
– Кто я? –
не торопи, идёт к восходу семя!
Лишь эхо гулко рыщет в берегах,
И скалы завораживают время.
Идти наощупь, веруя в звезду,
Что в полуночь дорогу освещает.
Не оступиться на неверном льду,
Молитвой тех храним, кто помнит и прощает.
За дальним окоёмом еле виден огонёк,
И тихо теплится свеча, во тьме мерцая.
Я верю, ждут... и жив надежды ручеёк.
И я дойду...
Весною льды растают.
Мария Григорьевна Цветкова родилась в Москве в 1981 году, окончила МГУ им. Ломоносова по специальности география. Люблю заниматься творчеством и всем, что с ним связано (музыка, живопись, фотография). Начала себя пробовать в стихосложении ещё в ранней юности. Всегда хотелось выразить красоту мира и постичь внутренние и внешние его смыслы. С детства завораживал ритм стихотворной формы – он создаёт такое поле напряжения, пройдя через которое, можно уловить отблеск несказанного.
Светлана ЛЕОНТЬЕВА
* * *
О, как вода с размаху да в ведро
всем телом сразу, всей душой врывалась!
Акаций запах. Тропка до вокзала.
О, добрый мир! И всё в тебе – добро!
Там мама не стареет и поёт
безбрежно: «То берёзка, то рябина…»
Там жизнь пройдёт – размеренно, невинно.
Вода в ведре замёрзнет. Тронешь лёд
слегка, чуть-чуть, ладошка заискрится.
«Хозяйственное» мыло щёки жжёт.
Так мне и надо! Вместе с веткой птица
взлетит в глубоководный небосвод.
Ведро наполнено. Надеты рукавицы.
Субботний день, исполненный хлопот…
А мама не стареет. И поёт.
А кто не пел бы, мне скажите, в душе?
Пока она поёт, то не умрёт.
Пока она поёт, мне, право, лучше!
А после бани – чай, варенье, мёд
и связка сахарных да с маком сушек.
И сон, как сон, коль мне всего пять лет.
И будут гости. И с подружкой Таней
мы встанем у окна на табурет,
чтоб разгадать пернатых птичьи тайны!
Затем поссоримся. Помиримся. И вот
опять услышим в зале эти звуки,
что мама молодая, что поёт.
А гости замерли.
Иль разошлись – баюкать
своих детей. Субботний миг. Субботний быт.
И я пойму, когда расставим стулья,
все птицы – голуби! И каждая летит
и держит ветвь оливковую в клюве!
Я знаю тайну ту, что смерти нет!
О, пой мне: «То берёзка, то рябина!»,
пока летят, выстраиваясь клином,
и телом всем врезаются в рассвет
твои слова! И вся вода – в ведро
та, что из времени Всемирного Потопа,
подзынькивая, словно бы в нутро
вольётся детства, в лес, луга, болота…
Мне до вокзала – ровно тридцать лет!
И мне на поезд прямо до Урала.
Судьба мне, сколько б душу ни ломала,
но знаю я секрет от разных бед:
все птицы – голуби! Оливковая ветвь
у всех и каждого! И то, что сны крылаты.
Что надо петь, что надо петь и петь,
хватая воздух ртом под цвет помады!
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
Светлана Геннадьевна Леонтьева училась в Москве на ВЛК, публиковалась в «Нашем современнике», «Юности», «Москве», в «Молодой гвардии», журнале «Дон». Автор 31 книги прозы и поэзии, член Союза писателей России, главный редактор альманаха «Третья столица».
По многочисленным просьбам читателей приём произведений на конкурс одного стихотворения продлён до 31.03.2017 г.
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