КТО ОСТАНОВИТ ПОТОК ФАЛЬСИФИКАЦИЙ

Не так давно один из друзей (татарин по национальности – что в данном контексте немаловажно) обратил моё внимание на материал в крупном сетевом информ-агентстве, охватывающем среднеазиатскую тематику. (Это ИА «Фергана» – или fergananews.com, структура московская). Заглянул в интернет – и вот, пожалуйста, очередной навет на русских как «оккупантов и карателей», на этот раз с восточной стороны нашей истории…

Статья на этом сайте Михаила Калишевского (Москва) о восстании киргизов и казахов в 1916 году изумила редкими открытиями и откровениями. Тема, несомненно, драматичная – ведь речь идёт о волнениях в Степном крае и Туркестане, вызванных рядом событий, из которых главным был призыв части мужского населения на тыловые работы. Напомним – шла Первая мировая. Автор неизменно называет это по тексту «Указом о «реквизиции инородцев». Считается, что это и вызвало взрыв жестокости и насилия по отношению к русским – служащим, казачеству, крестьянам-переселенцам.

Из нагромождения цитат и фактуры на целевого читателя сайта (казаха, киргиза, узбека, татарина ли) как чёрт из табакерки вываливается следующий информационный посыл: в современном Кыргызстане убеждены, что при подавлении восстания 1916 года погибло от 150 до 350 тысяч киргизов (!!!). Иначе – каждый солдат из посланного на подавление тридцатитысячного армейского отряда в среднем истребил от пяти до двенадцати казахов и киргизов, восставших на завоевателей – и не способных более терпеть гнёт колониального управления.

Далее автор (позиционирующий себя как «независимый журналист» и противник «неоимперских и великодержавных химер») уже избавляет себя от необходимости ссылаться на чьё-либо мнение: «Каратели проявили лютую жестокость. Приказом туркестанского генерал-губернатора при всех карательных отрядах и во всех уездных городах были созданы военно-полевые суды, которые выносили смертные приговоры, как говорится, в ударном порядке. Часто взятых в плен восставших расстреливали на месте безо всякого суда, либо убивали при конвоировании. Широко использовалась артиллерия, пулемёты, сжигались целые аулы. Особенно жестоко мстили «туземцам» казаки и поселенцы – имелись случаи, когда они поголовно уничтожали мужское население аулов холодным оружием».

Отдадим автору должное: иногда и ссылается, приводит цитаты – например, из исследователя С.Лурье, писавшего: «В отличие от других регионов Российской империи, русская колонизация здесь имела характер замкнутых русских вкраплений-крепостей… в регионах-«крепостях» проявляла себя ещё одна крайне любопытная черта: русские словно бы начисто утратили свою способность к ассимилированию местного населения… Отбирали землю не только годную для устройства селений, но и для развития скотоводства…»

Приводятся мнения – в т.ч. и американского путешественника – о том, что колониальная русская администрация проявляла крайний деспотизм и бездушие. Велась форсированная русификация, налоги стали запредельными, а лучшие земли отдавались русским переселенцам. Ссылка же на активную пропаганду турок, накануне вырезавших у себя армян и спешивших закрыть чужими грехами свои, как и призывы реакционной части местного духовенства убивать всех русских, приводится лишь в контексте второстепенных причин…

Информации о зверствах и бесчинствах русских колонизаторов и благородстве повстанцев хватает и на киргизских информационных порталах. Но тут уже наши «комиссии» и вовсе бессильны, остаётся разве что уповать на здравый смысл самих народов, который приведёт и противоположные доводы. Впрочем, собственной сметки и внутреннего информационного ресурса народонаселению достаёт не всегда, иногда нужна и контрпропаганда. Напомним себе: именно с мифов о десятках миллионов расстрелянных, потрясших воображение обывателя, и поднималась первая волна десоветизации...

Думается, более всего заинтересованы в этих перверсиях и диффамациях те силы, что стоят на стороне глобализма-неоколониализма и привычно валят с больной головы на здоровую. И руководствуются привычными установками: чем страшнее ложь – тем скорее в неё поверят. Очень жаль, что и внутри России находятся вольные (или невольные) интерпретаторы тех печальных событий.

А между тем вероятность локальных конфликтов и войн по периметру границ России резко увеличилась. Об этом говорят не одни досужие журналисты – но теперь и сам начальник российского Генштаба, ещё недавно вполне прекраснодушный по отношению к Западу дядечка…

Куда хуже, когда вместе с объективными историческими ретроспекциями подобные «факты истории» предлагает рафинированный интеллектуал, специалист по истории культуры. Владимир Кантор, один из лекторов проекта Academia на канале «Культура», проливал густую скорбь на вериги российского деспотизма. Мы уже привыкли к тамошним филиппикам Ю.Пивоварова: «Сталин убивал русских – как мы можем любить этого зверя?» Но тут о другом – тут опять негодяи русские убивают инородцев…

Кантор повествовал студентам о древности традиций отечественного тоталитаризма – воплотившихся в образе Иоанна IV Грозного. Сообщая попутно, что при взятии царём Казани «было истреблено всё мужское население города». И предавая осуждению более близкие к нам эпохи – за «национализм» Александра III и Николая II. Экспертно осуждавшему прежде «иррациональный миф социалистического мира», автору была любезно предоставлена большая телевизионная трибуна для бичевания мракобесного царизма.

Вот ещё цитата из написанного Владимиром Кантором: «Безотцовская, лишь материнская, народническая или земная сила всегда остаётся тёмной и бесплодной…» Такая вот либеральная идея, такая вот индоктринация… Вот и получается: опять мы плохи, русские – и жестоки, и националистичны, и неисправимы в своей дремучести. Да и зачем с нами такими в одном братском союзе состоять? – подумает адресная аудитория...

Древних источников, описывающих ту эпоху, сохранилось немало, но специалисты-историки говорят, что научного подтверждения «поголовному истреблению» искать нет смысла. Есть свидетельства истребления «ратныя люди» – подобные «Сказанию о взятии Казани» Андрея Курбского. У него сообщается о том, что воины-казанцы бились с царскими войсками так упорно, что погибли все до одного. Но ведь тут совсем другое – рыцарское восхищение ратной доблестью противника. Почему бы лектору не сообщить об этом студентам? Но нет – важнее сказать о поголовном истреблении как об акте слепой жестокости или даже геноцида.

И ничего ведь не добавлено в контекст этой исторической драмы о последующем особом, бережливом отношении царя к татарскому населению державы. А есть между прочим и свидетельства, что по итогам царствования Ивана IY из нескольких тысяч репрессированных представителей дворянства и духовенства только шесть имён в этом списке были тюркских родов…

Вячеслав Румянцев, историк и публицист, пионер «исторического интернета» и создатель серьёзного портала hrono.ru, к которому я обратился за разъяснениями, ответил: подтверждений этим фактам «массового геноцида» не найти ни там, ни там. А то, что «русские гяуры» резали и расстреливали всех подряд, в какой-то момент способно вспыхнуть в голове сопредельного обывателя или жителя Среднего Заволжья смертной обидой, можно не сомневаться…

Народы можно ссорить и по-другому. Ещё до майдана в новостном выпуске главного канала ТВ прошёл сюжет про то, как в Украине воспитательницу увезли из детского сада с острой формой туберкулёза. Показали несчастных детишек, отправленных на карантин. Под конец автор сюжетца сбрехнул между делом, что вообще-то у них там туберкулёзом инфицирован каждый четвёртый…

Только человек, не понимающий природу нынешнего ЦТ, может усомниться, что на телепроизводстве с аудиторией в сотню миллионов человек и могучим штатом выпускающих редакторов могут допустить подобную небрежность. Можно, конечно, извиниться потом, если что… с Останкина не убудет... Но на фоне заявлений всенародного санитара Г.Онищенко про туберкулёз у таджикских гастарбайтеров такие «ошибки в цифрах» ложатся в подсознание глубоко и надолго, провоцируя подозрение вообще ко всем украинцам.

С информационными диверсиями, «засадами» и «подставами» в поликультурной стране бороться сложно – и не только в сети. В суде ведь ничего не докажешь: каждый имеет право на убеждения. Или на ошибку. Да есть к тому же и множество непроверенных источников, волнующих воображение историков сложностью исторических перипетий. Многие, к примеру, считают, что и Карамзин приврал про Годунова с царевичем Дмитрием – так что же теперь, тащить на суд истории Пушкина с его трагедией? Что уж говорить о тех, кто сознательно сеет рознь и множит исторические обиды…

Но и это рассуждение не снимает остроты вопроса, – науськанные «доброжелателями» эринии уже и в наши ворота стучатся. Ведь и несчастный Каддафи самонадеянно считал: собаки лают – караван идёт. (Его, кстати, до сих пор постоянно «зачищают» в интернете информ-сюжетами, которые в приличном обществе нельзя вслух пересказывать). А когда-то и Милошевич. Между тем и новый балканский миропорядок некогда организовывали именно «по информационному принципу». Сначала в 92-м в американские газеты запустили снимок «лагеря смерти», будто бы устроенного сербами для боснийцев, хотя на самом деле это был всего лишь неприглядного вида склад, где и в самом деле временно обретались беженцы, не стеснённые в перемещениях.

В одном своём интервью Джеймс Харф из американской пиар-компании «Рэдер энд Финн» признавался: «Главное – нам удалось привлечь на свою сторону еврейское общественное мнение… Мы предложили им опубликовать рекламу в «Нью-Йорк таймс» и устроить демонстрацию возле ООН. Это была большая победа. Когда еврейские организации заняли сторону боснийцев, мы могли свободно приравнивать сербов к нацистам».

Через несколько лет после бомбёжек Югославии Джулия Горин сокрушалась в журнале «Франт-пейдж»: «Нам говорили, что там совершается геноцид. Нам говорили о массовых захоронениях. Билл Клинтон сказал, что сто тысяч человек убито и восемьсот тысяч согнано со своих мест…»

Конечно же, всегда найдутся смелые западные журналисты или даже историки, которые будут готовы признать частичную правду. А то и расскажут, что число жертв было на два порядка завышено, что всё было не совсем так, как казалось вначале, или совсем не так. Но только всегда почему-то постфактум – когда дело сделано и по этикету вроде бы нужно посочувствовать тем, кто был ошельмован.

Как известно, нет зла, которое не способно свершиться на нашей грешной планете. А развитие коммуникационных систем и технологических соблазнов не умеряет страстей и соблазнов – скорее множит их. Информационные манипуляции сил, стремящихся к глобальному господству, принимают всё более беспардонный и масштабный характер. И всё же свет за океаном забрезжил, «другие правые» в Америке, ощущавшие себя «лишенцами» в условиях засилья либерализма и неоконства, нацелены разобраться с демагогами от СМИ. Как минимум декларируют это.

Не будем тратить слова на уличение упомянутых выше наших сограждан в информационном экстремизме и русофобии. Хотелось бы верить, что все эти «гиперболы» были ими допущены из простого сочинительского стремления привлечь аудиторию, драматизируя «ужасы истории». Одновременно с твёрдым упованием на то, что «материнская, народническая или земная сила», для кого-то «тёмная и бесплодная», останется всё же единственной стихией, удерживающей «сапиенса» от всех грядущих грехопадений и потрясений духа. И что мифотворчество, какими бы внешне благородными ни были его намерения, всё же будет удерживаться в пределах правды истории и здравого смысла.

Геннадий СТАРОСТЕНКО