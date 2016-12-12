«Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.
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Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?30/09/2016Грядёт большой юбилей журнала «Мир Севера»
В январе будущего года исполнится двадцать лет со дня выхода первого номера этнополитического и литературно-художественного журнала «Мир Севера», который учредила и все эти годы выпускает редакция «Литературной России».21/09/2016ВЫШЕЛ НОВЫЙ "МИР СЕВЕРА" (№ 4, 2016)
Читайте в номере:19/08/2016Борьба творцов за доходы от авторских прав продолжается
Пока следствие разбирается с руководителем РАО Сергеем Федотовым, который прославился покупкой на сумасшедшие деньги древнего замка на Туманном Альбионе, многие творцы поняли, что ловить им в этой мутной организации, призванной защищать интересы авторов, больше нечего. Даже постановка вопроса о выражении недоверия Федотову и соответственно о выборах нового руководства РАО клевретами подсудимого пресекается на корню.
ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ ЧЕЧЕНСКУЮ ПОЭЗИЮ
В Чеченской республике мне не только приходилось работать, путешествовать и открывать для себя новые места, но и встречаться с писателями и поэтами. Наиболее известным из них является народный поэт республики Умар Яричев.
Умар ЯРИЧЕВ
С ним я познакомился в национальном республиканском музее. В тот день был конкурс студентов из трёх ВУЗОВ республики по кроссвордам, наподобие передачи «Поле чудес». Это были студенты из ЧГУ, из ЧГПИ и из нефтяного института. Я был с Умаром Яричевым в комиссии этого конкурса.
Ещё с одним интересным человеком я познакомился во время работы в 2010 году в газете «Вести республики», где моим коллегой был известный писатель Джургаев Лом-Али Магомедович.
Азим ЮСУПОВ
Сам я являюсь поклонником чеченского поэта Азима Усмановича Юсупова. Его стихи особенно мне близки. Я с удовольствием делал их переводы.
Эти три поэта Чеченской республики достаточно хорошо знакомы ценителям кавказской литературы, а вот Саидбек Муалетович Дакаев, к сожалению, известен не столь широко. При этом мне кажется, что его творчество не менее интересно и оригинально.
Саидбек Муалетович родился 9 сентября в 1951 году в Североказахстанской области в Соколовском районе. Учился на филологическом факультете государственного Чечено-Ингушского университета.
В 1968 году свет увидела первая публикация его стихов и поэмы. А в 1981 году он выпустил сборник стихов «Имена безродных сердец».
Саидбек Дакаев был учеником чеченского поэта Магомеда Мамакаева, старейшины чеченской литературы и во многом отталкивался от поэзии тридцатых годов. Стихи свои он писал в более свободной простой и достаточно оригинальной форме. Мне довелось перевести одно из его стихотворений с чеченского языка на русский язык.
Зарядилась, будто ружьё,
Тонкая хворостинка тела.
Ты идёшь облегчённо с грузом
Лебединой походкой.
Лучик Солнца ослепил твой глаз,
Помутнело твоё лицо,
Не видя Солнца –
Словно лишён своего наставления!
Жизнь писателей, поэтов, как и всех людей на земле, складывается по-разному. Некоторые знамениты и общаются с народом, но бывает и так, что поэт за всю жизнь выпускает всего одну книгу, живёт в глухом посёлке и в городе бывает редко. Однако от этого произведения его не становятся менее искренними и современными. Ведь в стихах поэта – его душа, как и в приведённых выше строчках чеченского поэта Саидбека Дакаева.
Иван ПЕРЕЯТЕНЕЦ
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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