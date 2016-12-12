ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ ЧЕЧЕНСКУЮ ПОЭЗИЮ

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НОВОСТИ

  • 12/12/2016
    «Сталкер» ведёт по пути к добру

    «Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.

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  • 06/12/2016
    ПОДПИСКА НА 2017 ГОД
    Друзья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».
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  • 04/12/2016
    ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"

    Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.

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  • 21/11/2016
    В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ

    С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.

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  • 21/11/2016
    ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ

    16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».

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  • 18/11/2016
    ПОЧЕМУ СТОЛИЧНЫЕ ЧИНУШИ ПРЕЗИРАЮТ НАРОД И НЕНАВИДЯТ НЕЗАВИСИМУЮ ПРЕССУ
    Президент России говорит одно, а клерки из правительства Москвы делают всё по-своему, всячески дискредитируя власть...
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  • 14/10/2016
    НОВЫЙ ЭТАП ГОНЕНИЙ МОСКОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ НА «ЛИТЕРАТУРНУЮ РОССИЮ»

    Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?

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  • 30/09/2016
    Грядёт большой юбилей журнала «Мир Севера»

    В январе будущего года исполнится двадцать лет со дня выхода первого номера этнополитического и литературно-художественного журнала «Мир Севера», который учредила и все эти годы выпускает редакция «Литературной России».

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  • ВЫШЕЛ НОВЫЙ "МИР СЕВЕРА" (№ 4, 2016)
    21/09/2016
    ВЫШЕЛ НОВЫЙ "МИР СЕВЕРА" (№ 4, 2016)

    Читайте в номере:

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  • 19/08/2016
    Борьба творцов за доходы от авторских прав продолжается

    Пока следствие разбирается с руководителем РАО Сергеем Федотовым, который прославился покупкой на сумасшедшие деньги древнего замка на Туманном Альбионе, многие творцы поняли, что ловить им в этой мутной организации, призванной защищать интересы авторов, больше нечего. Даже постановка вопроса о выражении недоверия Федотову и соответственно о выборах нового руководства РАО клевретами подсудимого пресекается на корню.

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СТАТЬИ Свежий номер №46. 30 декабря 2016

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ ЧЕЧЕНСКУЮ ПОЭЗИЮ

В Чеченской республике мне не только приходилось работать, путешествовать и открывать для себя новые места, но и встречаться с писателями и поэтами. Наиболее известным из них является народный поэт республики Умар Яричев.


9 Umar Yarichev вариант

Умар ЯРИЧЕВ

 

С ним я познакомился в национальном республиканском музее. В тот день был конкурс студентов из трёх ВУЗОВ республики по кроссвордам, наподобие передачи «Поле чудес». Это были студенты из ЧГУ, из ЧГПИ и из нефтяного института. Я был с Умаром Яричевым в комиссии этого конкурса.

Ещё с одним интересным человеком я познакомился во время работы в 2010 году в газете «Вести республики», где моим коллегой был известный писатель Джургаев Лом-Али Магомедович.

9 Azim Yusupov

Азим ЮСУПОВ

Сам я являюсь поклонником чеченского поэта Азима Усмановича Юсупова. Его стихи особенно мне близки. Я с удовольствием делал их переводы.

Эти три поэта Чеченской республики достаточно хорошо знакомы ценителям кавказской литературы, а вот Саидбек Муалетович Дакаев, к сожалению, известен не столь широко. При этом мне кажется, что его творчество не менее интересно и оригинально.

9 Saidbek DakaevСаидбек Муалетович родился 9 сентября в 1951 году в Североказахстанской области в Соколовском районе. Учился на филологическом факультете государственного Чечено-Ингушского университета.
В 1968 году свет увидела первая публикация его стихов и поэмы. А в 1981 году он выпустил сборник стихов «Имена безродных сердец».

Саидбек Дакаев был учеником чеченского поэта Магомеда Мамакаева, старейшины чеченской литературы и во многом отталкивался от поэзии тридцатых годов. Стихи свои он писал в более свободной простой и достаточно оригинальной форме. Мне довелось перевести одно из его стихотворений с чеченского языка на русский язык.

 

Зарядилась, будто ружьё,

Тонкая хворостинка тела.

Ты идёшь облегчённо с грузом

Лебединой походкой.

Лучик Солнца ослепил твой глаз,

Помутнело твоё лицо,

Не видя Солнца –

Словно лишён своего наставления!

 

Жизнь писателей, поэтов, как и всех людей на земле, складывается по-разному. Некоторые знамениты и общаются с народом, но бывает и так, что поэт за всю жизнь выпускает всего одну книгу, живёт в глухом посёлке и в городе бывает редко. Однако от этого произведения его не становятся менее искренними и современными. Ведь в стихах поэта – его душа, как и в приведённых выше строчках чеченского поэта Саидбека Дакаева.

 

Иван ПЕРЕЯТЕНЕЦ

 

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

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