ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ ЧЕЧЕНСКУЮ ПОЭЗИЮ

В Чеченской республике мне не только приходилось работать, путешествовать и открывать для себя новые места, но и встречаться с писателями и поэтами. Наиболее известным из них является народный поэт республики Умар Яричев.

Умар ЯРИЧЕВ

С ним я познакомился в национальном республиканском музее. В тот день был конкурс студентов из трёх ВУЗОВ республики по кроссвордам, наподобие передачи «Поле чудес». Это были студенты из ЧГУ, из ЧГПИ и из нефтяного института. Я был с Умаром Яричевым в комиссии этого конкурса.

Ещё с одним интересным человеком я познакомился во время работы в 2010 году в газете «Вести республики», где моим коллегой был известный писатель Джургаев Лом-Али Магомедович.

Азим ЮСУПОВ

Сам я являюсь поклонником чеченского поэта Азима Усмановича Юсупова. Его стихи особенно мне близки. Я с удовольствием делал их переводы.

Эти три поэта Чеченской республики достаточно хорошо знакомы ценителям кавказской литературы, а вот Саидбек Муалетович Дакаев, к сожалению, известен не столь широко. При этом мне кажется, что его творчество не менее интересно и оригинально.

Саидбек Муалетович родился 9 сентября в 1951 году в Североказахстанской области в Соколовском районе. Учился на филологическом факультете государственного Чечено-Ингушского университета.

В 1968 году свет увидела первая публикация его стихов и поэмы. А в 1981 году он выпустил сборник стихов «Имена безродных сердец».

Саидбек Дакаев был учеником чеченского поэта Магомеда Мамакаева, старейшины чеченской литературы и во многом отталкивался от поэзии тридцатых годов. Стихи свои он писал в более свободной простой и достаточно оригинальной форме. Мне довелось перевести одно из его стихотворений с чеченского языка на русский язык.

Зарядилась, будто ружьё,

Тонкая хворостинка тела.

Ты идёшь облегчённо с грузом

Лебединой походкой.

Лучик Солнца ослепил твой глаз,

Помутнело твоё лицо,

Не видя Солнца –

Словно лишён своего наставления!

Жизнь писателей, поэтов, как и всех людей на земле, складывается по-разному. Некоторые знамениты и общаются с народом, но бывает и так, что поэт за всю жизнь выпускает всего одну книгу, живёт в глухом посёлке и в городе бывает редко. Однако от этого произведения его не становятся менее искренними и современными. Ведь в стихах поэта – его душа, как и в приведённых выше строчках чеченского поэта Саидбека Дакаева.

Иван ПЕРЕЯТЕНЕЦ

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ