СВЕЖАЯ СВОДКА С ПОЛЯ БИТВЫ. В различных ведомствах Москвы не могут найти людей, которые должны осуществлять авторский надзор за капремонтом редакционных помещений. Неужели столичные чиновники занимались отмыванием денег?

Организация, в которой он работает, выступает в роли заказчика капитального ремонта наших помещений на Цветном бульваре (хотя наше скромное здание не представляет из себя многоквартирный дом) . Инженер хватался за голову. Он не знал, что делать.

Первое. Заказчику капремонта до сих пор не известно, кто делал проект реконструкции и кто будет осуществлять авторский надзор. По бумагам, всю проектную документацию разработал ещё в 2015 году ООО «ГлавПромСтрой» (о чём, правда, нашу редакцию никто никогда даже не информировал).

Но в реальности всю документацию готовила, по словам инженера, МАРХИ – якобы на условиях подряда. А теперь выясняется, что в МАРХИ нести какую-либо ответственность за проект никто не хочет. А в «ГлавПромСтрое» все указанные рабочие телефоны – мёртвые. Похоже, авторский надзор за реализацией проекта выполнять некому. И как в таких условиях осуществлять капремонт? Этого никто не знает.

Есть версия, что кто-то под видом подготовки проекта капремонтра редакционных помещений отмывал деньги. Других объяснений, почему до сих пор не удаётся найти людей, отвечающих за авторский надзор, пока нет. В департаменте же городского имущества Москвы по этому вопросу комментариев не дают.

Второе. Во всех отписках, которые последнее время наша газета регулярно получала из департамента городского имущества Москвы, было указано, что наше здание включено в адресный перечень объектов на 2016 год, на которых запланировано проведение работ по капремонту. Было даже указано начало срока ремонта: 2-й квартал. Инженеру технадзора до сих пор неясно, почему же эти работы так и не начались в тёплое время, а были отодвинуты на пик морозов – январь 2017 года.

Неужели кто-то из начальства решил и на этом подзаработать (в холода ведь строителям, по идее, надо больше платить). Кто же должен понести ответственность за срыв указанных сроков? Может, заместитель мэра Москвы Сергунина?

Третье. Инженер технадзора, осмотрев земельный участок, остался в недоумении: где подрядчику размещать кран, бытовки и уличные туалеты? Вокруг редакции ещё три года назад вырыли огромный котлован для будущей гостиницы. Подъездных путей к газете нет. Само строительство гостиницы по непонятным причинам так и не начиналось. Редакция газеты несколько раз по этому поводу письменно обращалась с журналистским запросом к руководителю департамента городского имущества Москвы Ефимову с просьбой прояснить ситуацию, когда котлован закопают или когда возведут гостиницу. Но именно на этот вопрос Ефимов отвечать не захотел. И после этого правительство Москвы продолжает убеждать москвичей в том, что все его действия прозрачны?! Какая прозрачность? О чём вы? В департаменте г-на Ефимова всё покрыто тайной. Г-н Ефимов давно уже оторвался от народа и живёт в мире иллюзий. Ему, видимо, так удобно.

Четвёртое. Инженер технадзора недоумевает, почему департамент горимущества Москвы не может на сто дней переселить редакцию в другие помещения. Все знают, что когда правительство Москвы действительно хочет помочь деятелям культуры и литературы, оно моментально находит свободные помещения. Вспомним ситуацию хотя бы с театром «Современник». Когда встал вопрос о ремонте этого культурного учреждения, ему тут же подобрали другое

здание, пообещав сразу после ремонта вернуть театральную труппу на прежнее место. А тут что мешает поступить так же? Или правительство Москвы работает по двойным стандартам? И задача у столичных властей – не помочь писателям, а удушить неугодную им газету?

Пятое. Газета несколько раз попробовала найти понимание у заместителя мэра Москвы и руководителя аппарата столичной мэрии Анастасии Раковой, которая по идее должна координировать работу разных ведомств. И что Ракова? Она, похоже, отфутболила наши обращения в департамент городского имущества, а там теперь дают издевательский совет: мол, не туда пишете, обращайтесь в столичный департамент СМИ. Но как обращаться в департамент СМИ, если им руководят некомпетентные люди? Судите сами. Перед Новым годом этот департамент прислал нам требование заплатить ему 322 тысячи рублей. За что? Потом, правда, нам это требование посоветовали выкинуть. Но так ведь не работают. Почему до сих пор профнепригодное руководство департамента СМИ не уволено за незаконное выбивание с журналистов 322 тысяч рублей?

Шестое. Инженер технадзора остался в неведении: есть ли в стране власть. Он из нашей газеты узнал, что в поддержку «Литературной России» выступили два постоянных члена Совета Безопасности РФ – Сергей Нарышкин и Вячеслав Володин, а также советник Президента России по культуре Владимир Толстой и два управления Администрации Президента РФ – управление внутренней политики и управление по общественным проектам. У него возник вопрос: неужто теперь мнения руководителей страны и Администрации Президента РФ для правительства Москвы – всего лишь пустой звук.

Уважаемый мэр Москвы! Что нам ответить инженеру технадзора?

Редакция «ЛР»