Отвечает Александр ПРОХАНОВ (Блиц-опрос лауреатов "ЛР")

Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.
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12/01/2017Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты
10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.23/12/2016Новые атаки под Новый год12/12/2016«Сталкер» ведёт по пути к добру
«Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.06/12/2016ПОДПИСКА НА 2017 ГОДДрузья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».04/12/2016ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"
Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.21/11/2016В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ
С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.21/11/2016ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ
16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».18/11/2016ПОЧЕМУ СТОЛИЧНЫЕ ЧИНУШИ ПРЕЗИРАЮТ НАРОД И НЕНАВИДЯТ НЕЗАВИСИМУЮ ПРЕССУПрезидент России говорит одно, а клерки из правительства Москвы делают всё по-своему, всячески дискредитируя власть...14/10/2016НОВЫЙ ЭТАП ГОНЕНИЙ МОСКОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ НА «ЛИТЕРАТУРНУЮ РОССИЮ»
Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?30/09/2016Грядёт большой юбилей журнала «Мир Севера»
В январе будущего года исполнится двадцать лет со дня выхода первого номера этнополитического и литературно-художественного журнала «Мир Севера», который учредила и все эти годы выпускает редакция «Литературной России».
Отвечает Александр ПРОХАНОВ (Блиц-опрос лауреатов "ЛР")
1. Появились ли, на Ваш взгляд, за последние годы какие-то произведения искусства или общественно-философской мысли, которые бы ярко и убедительно отразили наше драматичное и очень противоречивое время? Или наша эпоха пока ещё никем в должной мере не осмыслена?
Александр ПРОХАНОВ,
главный редактор газеты «Завтра»
– Да, такие произведения появились. Например, «Востоковед» – о кровавой карусели в Сирии и о мессианской роли России на Ближнем Востоке, разрываемом своими собственными и привнесёнными Западом противоречиями. Автор романа – Александр Проханов. Ещё есть очень актуальный роман «Крым» – о современном политике, который проходя сквозь все немыслимые для изнеженного потребительским комфортом человека испытания, остаётся верным своей путеводной идее и родине, и полностью реализует себя. Автор, по чистому совпадению – Александр Проханов. Роман «Губернатор» тоже заслуживает внимание: в нём на фоне деградации и депрессии в соседних губерниях энергичный и волевой наш современник реализует великую русскую мечту и модернизирует то, что казалось уже напрочь отжившим и прогнившим. И ещё мне попадались на книжных полках штук десять романов того же автора, в которых неизменно отражено наше драматичное и очень противоречивое время.
– Для постиндустриального XXI века характерно всё ускоряющееся время и усиливающийся поток разнородной информации. Каких перемен в культуре, литературе, искусстве и вообще в жизни нашей страны и мира лично Вы ждёте в 2017 году?
– В 2017-м году жду от молодых писателей, режиссёров, композиторов, скульпторов и художников произведения, которое отразило бы становление России, прошедшей сквозь игольное ушко 1991-го года в своё собственное будущее, где возникает новая религиозно-мистическая философия и вырастает герой, которому под силу всё то, что было неодолимым ни в удушливых девяностых, ни в ключевых нулевых.
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