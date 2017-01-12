Отвечает Александр ПРОХАНОВ (Блиц-опрос лауреатов "ЛР")

1. Появились ли, на Ваш взгляд, за последние годы какие-то произведения искусства или общественно-философской мысли, которые бы ярко и убедительно отразили наше драматичное и очень противоречивое время? Или наша эпоха пока ещё никем в должной мере не осмыслена?

Александр ПРОХАНОВ,

главный редактор газеты «Завтра»

– Да, такие произведения появились. Например, «Востоковед» – о кровавой карусели в Сирии и о мессианской роли России на Ближнем Востоке, разрываемом своими собственными и привнесёнными Западом противоречиями. Автор романа – Александр Проханов. Ещё есть очень актуальный роман «Крым» – о современном политике, который проходя сквозь все немыслимые для изнеженного потребительским комфортом человека испытания, остаётся верным своей путеводной идее и родине, и полностью реализует себя. Автор, по чистому совпадению – Александр Проханов. Роман «Губернатор» тоже заслуживает внимание: в нём на фоне деградации и депрессии в соседних губерниях энергичный и волевой наш современник реализует великую русскую мечту и модернизирует то, что казалось уже напрочь отжившим и прогнившим. И ещё мне попадались на книжных полках штук десять романов того же автора, в которых неизменно отражено наше драматичное и очень противоречивое время.

– Для постиндустриального XXI века характерно всё ускоряющееся время и усиливающийся поток разнородной информации. Каких перемен в культуре, литературе, искусстве и вообще в жизни нашей страны и мира лично Вы ждёте в 2017 году?

– В 2017-м году жду от молодых писателей, режиссёров, композиторов, скульпторов и художников произведения, которое отразило бы становление России, прошедшей сквозь игольное ушко 1991-го года в своё собственное будущее, где возникает новая религиозно-мистическая философия и вырастает герой, которому под силу всё то, что было неодолимым ни в удушливых девяностых, ни в ключевых нулевых.