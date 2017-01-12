Отвечает Ольга ИЖЕНЯКОВА (Блиц-опрос лауреатов "ЛР")

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НОВОСТИ

  • 12/01/2017
    Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты

    10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.

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  • 23/12/2016
    Новые атаки под Новый год

    Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.

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  • 12/12/2016
    «Сталкер» ведёт по пути к добру

    «Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.

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  • 06/12/2016
    ПОДПИСКА НА 2017 ГОД
    Друзья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».
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  • 04/12/2016
    ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"

    Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.

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  • 21/11/2016
    В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ

    С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.

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  • 21/11/2016
    ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ

    16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».

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  • 18/11/2016
    ПОЧЕМУ СТОЛИЧНЫЕ ЧИНУШИ ПРЕЗИРАЮТ НАРОД И НЕНАВИДЯТ НЕЗАВИСИМУЮ ПРЕССУ
    Президент России говорит одно, а клерки из правительства Москвы делают всё по-своему, всячески дискредитируя власть...
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  • 14/10/2016
    НОВЫЙ ЭТАП ГОНЕНИЙ МОСКОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ НА «ЛИТЕРАТУРНУЮ РОССИЮ»

    Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?

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  • 30/09/2016
    Грядёт большой юбилей журнала «Мир Севера»

    В январе будущего года исполнится двадцать лет со дня выхода первого номера этнополитического и литературно-художественного журнала «Мир Севера», который учредила и все эти годы выпускает редакция «Литературной России».

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СТАТЬИ Свежий номер №01. 13 января 2017

Отвечает Ольга ИЖЕНЯКОВА (Блиц-опрос лауреатов "ЛР")



– Появились ли, на Ваш взгляд, за последние годы какие-то произведения искусства или общественно-философской мысли, которые бы ярко и убедительно отразили наше драматичное и очень противоречивое время? Или наша эпоха пока ещё никем в должной мере не осмыслена?

5 Izhenyakova– Нет. Не появились. Мы вступили в эпоху тотальной предсказуемости. Много лет подряд господствуют одни и те же идеи и смыслы. Порой настолько ничтожные и примитивные, что просто диву даёшься. В век скоростного интернета, программ автоматической проверки текстов на наличие заимствований из общедоступных источников многие писатели сами себя хвалят якобы анонимно, а потом ещё и дают ссылки в соцсетях, вот, мол, как меня народ любит…

Современный востребованный рынком писатель отстал от жизни. Пропустите, например, через жёсткие рамки проверки уникальности текста «Обитель» и вы увидите, что часть текста написана другим автором, возможно, женщиной. И многие вопросы отпадут сами собой. Проверьте через «Антиплагиат» рецензии на «Зулейху» и откроется, что одни и те же читатели пишут рецензии по четыре-семь раз в среднем. Давайте ответим себе честно, что объединяет эти два (вроде бы) романа? Нелюбовь к русскому, к своему прошлому, попрание святынь. Да, безусловно, всё это имело место и много раз задокументировано очевидцами. Но стоит ли сейчас искусственно раздувать костёр, где он сам уже потух? Думаю, наши технически грамотные потомки назовут таких авторов попросту литературными люмпенами.

– Для постиндустриального XXI века характерно всё ускоряющееся время и усиливающийся поток разнородной информации. Каких перемен в культуре, литературе, искусстве и вообще в жизни нашей страны и мира лично Вы ждёте в 2017 году?

– Перемены должны быть быстрыми и очевидными, иначе вспыхнут кулачные бои, они сейчас уже назревают. Литературный процесс должен быть прозрачным и динамичным. Не могут одни и те же люди двадцать лет подряд судить авторские произведения, при этом оставаясь объективными и беспристрастными. А самое главное – не вылезая из соцсетей, не пропуская работы (работ) и самых разных мероприятий. Это физически невозможно. Когда член жюри «Букера» или «Большой книги» пишет, что он прочитал за сезон тридцать-пятьдесят произведений, и при этом уклоняется от публичного обсуждения конкретного текста, я ему не верю. Сначала начать нужно с кадровых перестановок, понятно, такие люди как Бутов, Василевский, Бак, Шубина и Ко могут уйти только ногами вперёд, но давайте скинемся на психолога, чтобы поработал с ними, убедил, что не влияя ни на что и ни на кого, они принесут огромную пользу литературе. Нам нужны перемены к лучшему!

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