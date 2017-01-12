Отвечает Ольга ИЖЕНЯКОВА (Блиц-опрос лауреатов "ЛР")

Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.
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12/01/2017Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты
10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.23/12/2016Новые атаки под Новый год12/12/2016«Сталкер» ведёт по пути к добру
«Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.06/12/2016ПОДПИСКА НА 2017 ГОДДрузья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».04/12/2016ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"
Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.21/11/2016В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ
С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.21/11/2016ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ
16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».18/11/2016ПОЧЕМУ СТОЛИЧНЫЕ ЧИНУШИ ПРЕЗИРАЮТ НАРОД И НЕНАВИДЯТ НЕЗАВИСИМУЮ ПРЕССУПрезидент России говорит одно, а клерки из правительства Москвы делают всё по-своему, всячески дискредитируя власть...14/10/2016НОВЫЙ ЭТАП ГОНЕНИЙ МОСКОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ НА «ЛИТЕРАТУРНУЮ РОССИЮ»
Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?30/09/2016Грядёт большой юбилей журнала «Мир Севера»
В январе будущего года исполнится двадцать лет со дня выхода первого номера этнополитического и литературно-художественного журнала «Мир Севера», который учредила и все эти годы выпускает редакция «Литературной России».
Отвечает Ольга ИЖЕНЯКОВА (Блиц-опрос лауреатов "ЛР")
– Появились ли, на Ваш взгляд, за последние годы какие-то произведения искусства или общественно-философской мысли, которые бы ярко и убедительно отразили наше драматичное и очень противоречивое время? Или наша эпоха пока ещё никем в должной мере не осмыслена?
– Нет. Не появились. Мы вступили в эпоху тотальной предсказуемости. Много лет подряд господствуют одни и те же идеи и смыслы. Порой настолько ничтожные и примитивные, что просто диву даёшься. В век скоростного интернета, программ автоматической проверки текстов на наличие заимствований из общедоступных источников многие писатели сами себя хвалят якобы анонимно, а потом ещё и дают ссылки в соцсетях, вот, мол, как меня народ любит…
Современный востребованный рынком писатель отстал от жизни. Пропустите, например, через жёсткие рамки проверки уникальности текста «Обитель» и вы увидите, что часть текста написана другим автором, возможно, женщиной. И многие вопросы отпадут сами собой. Проверьте через «Антиплагиат» рецензии на «Зулейху» и откроется, что одни и те же читатели пишут рецензии по четыре-семь раз в среднем. Давайте ответим себе честно, что объединяет эти два (вроде бы) романа? Нелюбовь к русскому, к своему прошлому, попрание святынь. Да, безусловно, всё это имело место и много раз задокументировано очевидцами. Но стоит ли сейчас искусственно раздувать костёр, где он сам уже потух? Думаю, наши технически грамотные потомки назовут таких авторов попросту литературными люмпенами.– Для постиндустриального XXI века характерно всё ускоряющееся время и усиливающийся поток разнородной информации. Каких перемен в культуре, литературе, искусстве и вообще в жизни нашей страны и мира лично Вы ждёте в 2017 году?
– Перемены должны быть быстрыми и очевидными, иначе вспыхнут кулачные бои, они сейчас уже назревают. Литературный процесс должен быть прозрачным и динамичным. Не могут одни и те же люди двадцать лет подряд судить авторские произведения, при этом оставаясь объективными и беспристрастными. А самое главное – не вылезая из соцсетей, не пропуская работы (работ) и самых разных мероприятий. Это физически невозможно. Когда член жюри «Букера» или «Большой книги» пишет, что он прочитал за сезон тридцать-пятьдесят произведений, и при этом уклоняется от публичного обсуждения конкретного текста, я ему не верю. Сначала начать нужно с кадровых перестановок, понятно, такие люди как Бутов, Василевский, Бак, Шубина и Ко могут уйти только ногами вперёд, но давайте скинемся на психолога, чтобы поработал с ними, убедил, что не влияя ни на что и ни на кого, они принесут огромную пользу литературе. Нам нужны перемены к лучшему!
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