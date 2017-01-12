Отвечает Ольга ИЖЕНЯКОВА (Блиц-опрос лауреатов "ЛР")

– Появились ли, на Ваш взгляд, за последние годы какие-то произведения искусства или общественно-философской мысли, которые бы ярко и убедительно отразили наше драматичное и очень противоречивое время? Или наша эпоха пока ещё никем в должной мере не осмыслена?

– Нет. Не появились. Мы вступили в эпоху тотальной предсказуемости. Много лет подряд господствуют одни и те же идеи и смыслы. Порой настолько ничтожные и примитивные, что просто диву даёшься. В век скоростного интернета, программ автоматической проверки текстов на наличие заимствований из общедоступных источников многие писатели сами себя хвалят якобы анонимно, а потом ещё и дают ссылки в соцсетях, вот, мол, как меня народ любит…

Современный востребованный рынком писатель отстал от жизни. Пропустите, например, через жёсткие рамки проверки уникальности текста «Обитель» и вы увидите, что часть текста написана другим автором, возможно, женщиной. И многие вопросы отпадут сами собой. Проверьте через «Антиплагиат» рецензии на «Зулейху» и откроется, что одни и те же читатели пишут рецензии по четыре-семь раз в среднем. Давайте ответим себе честно, что объединяет эти два (вроде бы) романа? Нелюбовь к русскому, к своему прошлому, попрание святынь. Да, безусловно, всё это имело место и много раз задокументировано очевидцами. Но стоит ли сейчас искусственно раздувать костёр, где он сам уже потух? Думаю, наши технически грамотные потомки назовут таких авторов попросту литературными люмпенами.

– Перемены должны быть быстрыми и очевидными, иначе вспыхнут кулачные бои, они сейчас уже назревают. Литературный процесс должен быть прозрачным и динамичным. Не могут одни и те же люди двадцать лет подряд судить авторские произведения, при этом оставаясь объективными и беспристрастными. А самое главное – не вылезая из соцсетей, не пропуская работы (работ) и самых разных мероприятий. Это физически невозможно. Когда член жюри «Букера» или «Большой книги» пишет, что он прочитал за сезон тридцать-пятьдесят произведений, и при этом уклоняется от публичного обсуждения конкретного текста, я ему не верю. Сначала начать нужно с кадровых перестановок, понятно, такие люди как Бутов, Василевский, Бак, Шубина и Ко могут уйти только ногами вперёд, но давайте скинемся на психолога, чтобы поработал с ними, убедил, что не влияя ни на что и ни на кого, они принесут огромную пользу литературе. Нам нужны перемены к лучшему!