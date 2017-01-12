Отвечает Лариса МИЛЛЕР (Блиц-опрос лауреатов "ЛР")

– Появились ли, на Ваш взгляд, за последние годы какие-то произведения искусства или общественно-философской мысли, которые бы ярко и убедительно отразили наше драматичное и очень противоречивое время, или наша эпоха пока ещё никем в должной мере не осмыслена?

– Нельзя понять сегодняшний день, не отрефлексировав день вчерашний. Сейчас выходят книги Натальи Громовой о, казалось бы, дне вчерашнем, но они необходимы для понимания нынешнего времени и нашей сегодняшней страны. Последняя из этих книг «Узел» о 30-х, 40-х годах. Она в основном о литературном мире, писательских дружбах, распрях, встречах, разрывах. И при этом, как на ладони, видна вся тогдашняя жизнь, а значит, и сегодняшняя. С моей точки зрение, эту книгу необходимо прочесть.

– Для XXI века характерно всё ускоряющееся время и усиливающийся поток разнородной информации. Каких перемен в культуре, литературе, искусстве и вообще в жизни нашей страны и мира лично Вы ждёте в 2017 году?

– На этот вопрос трудно ответить однозначно. Бесспорно, мир стремительно меняется на глазах. По многим причинам. Но я назову только одну – сильно меняют мир новейшие технологии. Для меня, как и для многих, наверное, это великое благо, потому что я могу выйти к читателю, минуя все редакционные и редакторские рогатки и препоны. Кроме того, я могу увидеть в интернете то, что мне и не снилось: старые фильмы, давно ушедших актёров, послушать знаменитых музыкантов. Многие ругают интернет, но он плох для тех, кто не умеет им пользоваться, кто тонет в информации, не умеет себя ограничить. Чем эти люди отличаются от карточных игроков, которые не могли остановиться? Но, конечно, ускорение времени, увеличение потока информации – это огромная проблема. Но это и вызов, на который надо умело ответить. Я учусь это делать и, по-моему, пока успешно.