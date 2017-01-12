Отвечает Лариса МИЛЛЕР (Блиц-опрос лауреатов "ЛР")

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НОВОСТИ

  • 12/01/2017
    Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты

    10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.

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  • 23/12/2016
    Новые атаки под Новый год

    Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.

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  • 12/12/2016
    «Сталкер» ведёт по пути к добру

    «Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.

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  • 06/12/2016
    ПОДПИСКА НА 2017 ГОД
    Друзья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».
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  • 04/12/2016
    ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"

    Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.

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  • 21/11/2016
    В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ

    С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.

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  • 21/11/2016
    ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ

    16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».

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  • 18/11/2016
    ПОЧЕМУ СТОЛИЧНЫЕ ЧИНУШИ ПРЕЗИРАЮТ НАРОД И НЕНАВИДЯТ НЕЗАВИСИМУЮ ПРЕССУ
    Президент России говорит одно, а клерки из правительства Москвы делают всё по-своему, всячески дискредитируя власть...
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  • 14/10/2016
    НОВЫЙ ЭТАП ГОНЕНИЙ МОСКОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ НА «ЛИТЕРАТУРНУЮ РОССИЮ»

    Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?

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  • 30/09/2016
    Грядёт большой юбилей журнала «Мир Севера»

    В январе будущего года исполнится двадцать лет со дня выхода первого номера этнополитического и литературно-художественного журнала «Мир Севера», который учредила и все эти годы выпускает редакция «Литературной России».

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СТАТЬИ Свежий номер №01. 13 января 2017

Отвечает Лариса МИЛЛЕР (Блиц-опрос лауреатов "ЛР")



– Появились ли, на Ваш взгляд, за последние годы какие-то произведения искусства или общественно-философской мысли, которые бы ярко и убедительно отразили наше драматичное и очень противоречивое время, или наша эпоха пока ещё никем в должной мере не осмыслена?

2 3 LarisaMiller– Нельзя понять сегодняшний день, не отрефлексировав день вчерашний. Сейчас выходят книги Натальи Громовой о, казалось бы, дне вчерашнем, но они необходимы для понимания нынешнего времени и нашей сегодняшней страны. Последняя из этих книг «Узел» о 30-х, 40-х годах. Она в основном о литературном мире, писательских дружбах, распрях, встречах, разрывах. И при этом, как на ладони, видна вся тогдашняя жизнь, а значит, и сегодняшняя. С моей точки зрение, эту книгу необходимо прочесть.

– Для XXI века характерно всё ускоряющееся время и усиливающийся поток разнородной информации. Каких перемен в культуре, литературе, искусстве и вообще в жизни нашей страны и мира лично Вы ждёте в 2017 году?

– На этот вопрос трудно ответить однозначно. Бесспорно, мир стремительно меняется на глазах. По многим причинам. Но я назову только одну – сильно меняют мир новейшие технологии. Для меня, как и для многих, наверное, это великое благо, потому что я могу выйти к читателю, минуя все редакционные и редакторские рогатки и препоны. Кроме того, я могу увидеть в интернете то, что мне и не снилось: старые фильмы, давно ушедших актёров, послушать знаменитых музыкантов. Многие ругают интернет, но он плох для тех, кто не умеет им пользоваться, кто тонет в информации, не умеет себя ограничить. Чем эти люди отличаются от карточных игроков, которые не могли остановиться? Но, конечно, ускорение времени, увеличение потока информации – это огромная проблема. Но это и вызов, на который надо умело ответить. Я учусь это делать и, по-моему, пока успешно.

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