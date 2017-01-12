Отвечает Надежда СУСЛОВА (Блиц-опрос лауреатов "ЛР")

– О диссонансах времени и литературе, которая его (время) описывает, любила думать лет 20 назад. В новом тысячелетии недоумения, увы, иссякли. Мы хлопотали, хлопотали – и схлопотали. «Господи, спаси нас, дураков, как-нибудь». Что касается литературы – очень много талантливых писателей. Но в полноте мир и причины дня сегодняшнего отразились в творениях духовного писателя Софрония (Сахарова), например, в книге «Видеть Бога как Он есть», и в прозе Алексея Варламова – в «Мысленном волке» и «Андрее Платонове».

– Для XXI века характерно всё ускоряющееся время и усиливающийся поток разнородной информации. Каких перемен в культуре, литературе, искусстве и вообще в жизни нашей страны и мира лично Вы ждёте?

– 2017-й в череде годов не станет лучшим – в т.ч. и в литературе. В нас охладела любовь. А насчёт желаний – куда же без них, – желаю, чтобы все оставили всех в покое.