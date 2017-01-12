Главному редактору газеты «Литературная Россия» (ИЗ ПОЧТЫ “ЛР”)

Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.
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12/01/2017Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты
10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.23/12/2016Новые атаки под Новый год12/12/2016«Сталкер» ведёт по пути к добру
«Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.06/12/2016ПОДПИСКА НА 2017 ГОДДрузья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».04/12/2016ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"
Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.21/11/2016В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ
С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.21/11/2016ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ
16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».18/11/2016ПОЧЕМУ СТОЛИЧНЫЕ ЧИНУШИ ПРЕЗИРАЮТ НАРОД И НЕНАВИДЯТ НЕЗАВИСИМУЮ ПРЕССУПрезидент России говорит одно, а клерки из правительства Москвы делают всё по-своему, всячески дискредитируя власть...14/10/2016НОВЫЙ ЭТАП ГОНЕНИЙ МОСКОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ НА «ЛИТЕРАТУРНУЮ РОССИЮ»
Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?30/09/2016Грядёт большой юбилей журнала «Мир Севера»
В январе будущего года исполнится двадцать лет со дня выхода первого номера этнополитического и литературно-художественного журнала «Мир Севера», который учредила и все эти годы выпускает редакция «Литературной России».
Главному редактору газеты «Литературная Россия» (ИЗ ПОЧТЫ “ЛР”)
В конце уходящего 2016 года хотел бы поддержать Вашу борьбу с чиновниками из Мэрии, которые хотят самую старейшую литературную газету лишить помещения и тем самым превратить её в труп. Вы работаете на благо Отечества, которое благодаря усилиям Президента В.В. Путина пытается осознать своё место в Новой истории, занять в ней достойное место. А чиновники из Мэрии зачастую только мешают этому. Вставляют палки в колёса, говоря образно. То чиновники Мэрии оказываются замешанными в побоище на Хованском кладбище, находящемся под опекой С.Собянина (в хорошем смысле этого слова).
То нерадивые чиновницы из Мэрии оказываются причастными (в плохом смысле) к трагедии на Сямозере. Там погибли дети – 14 человек. Жертв было бы больше, если бы не героизм 13-летней Юлии Король, которая, оказавшись на перевернувшемся на озере каноэ, сумела спастись сама и спасти нескольких тонущих детей. А потом с вывихнутой ногой добралась до ближайшей деревни, чтобы вызвать подмогу.
Юлия получила медаль «За спасение погибавших» от Президента В.В. Путина. А что в этом момент чувствовали чиновники Мэрии? (Одна Московская газета назвала Юлию Король – персоной этого года!)
Вместо того, чтобы свой гнев нести по надлежащему адресу, Мэрия почему-то поворачивается не в ту сторону. А почему бы ей не совершить «Подвиг», в хорошем смысле слова, и не повести борьбу с радиостанцией «Эхо Москвы» (вещающей с территории Столицы нашего государства), которая принципом своей деятельности считает обливание грязью России, облагораживание её врагов, включая нацистов…
Поздравляю редакцию с Новым годом. Надеюсь, он будет успешным.
Анатолий ИВАНУШКИН
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