Главному редактору газеты «Литературная Россия» (ИЗ ПОЧТЫ “ЛР”)

В конце уходящего 2016 года хотел бы поддержать Вашу борьбу с чиновниками из Мэрии, которые хотят самую старейшую литературную газету лишить помещения и тем самым превратить её в труп. Вы работаете на благо Отечества, которое благодаря усилиям Президента В.В. Путина пытается осознать своё место в Новой истории, занять в ней достойное место. А чиновники из Мэрии зачастую только мешают этому. Вставляют палки в колёса, говоря образно. То чиновники Мэрии оказываются замешанными в побоище на Хованском кладбище, находящемся под опекой С.Собянина (в хорошем смысле этого слова).

То нерадивые чиновницы из Мэрии оказываются причастными (в плохом смысле) к трагедии на Сямозере. Там погибли дети – 14 человек. Жертв было бы больше, если бы не героизм 13-летней Юлии Король, которая, оказавшись на перевернувшемся на озере каноэ, сумела спастись сама и спасти нескольких тонущих детей. А потом с вывихнутой ногой добралась до ближайшей деревни, чтобы вызвать подмогу.

Юлия получила медаль «За спасение погибавших» от Президента В.В. Путина. А что в этом момент чувствовали чиновники Мэрии? (Одна Московская газета назвала Юлию Король – персоной этого года!)

Вместо того, чтобы свой гнев нести по надлежащему адресу, Мэрия почему-то поворачивается не в ту сторону. А почему бы ей не совершить «Подвиг», в хорошем смысле слова, и не повести борьбу с радиостанцией «Эхо Москвы» (вещающей с территории Столицы нашего государства), которая принципом своей деятельности считает обливание грязью России, облагораживание её врагов, включая нацистов…

Поздравляю редакцию с Новым годом. Надеюсь, он будет успешным.

Анатолий ИВАНУШКИН