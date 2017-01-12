Александр ОРЛОВ. В ВОПРОСАХ ИСТОРИИ Я БЕЗУМНО ЛЮБВЕОБИЛЕН (интервью)

– Александр Владимирович, вы автор книги для дополнительного чтения по истории Отечества «Креститель Руси». Какова, по-вашему, миссия князя Владимира в русской истории? Насколько важен фактор личности князя в принятии христианства?

– Князь Владимир Святославович – не просто Креститель Руси, приравненный в канонизации к апостолам Христовым, он – первый великий реформатор нашего суверенного государства, который и сейчас, в наши дни одним фактом воздвижения памятника продолжает реформаторскую деятельность, в умах и сердцах граждан современной России. Именно тем, кто ставит под сомнение его деятельность, он отвечает, а точнее, взывает вглядеться в его жизнь, которая была примером раскаяния за всё раннее многообразное грехопадение. Человек, сердцем узревший Господа нашего Иисуса Христа, душевно возлюбивший Его, и духовно возвысившийся, уже не может быть личностью заурядной. Просто мы, русские, своим неверием зачастую подобны святому апостолу Фоме, много что ставим под сомнение, ложно вдумываемся, а точнее, заблуждаемся, это по сути своей то же самое язычество, приближённое по восприятию к учениям фарисеев и саддукеев.

Мы всё обсуждаем величественное чудо преображения ярого язычника, верховного жреца, прелюбодея, братоубийцы в богобоязненного и миролюбивого пастыря, постника и молитвенника, человека, приведшего объединённые восточно-племенные союзы славян в мир Христа. С момента крещения Русь вступила в эпоху равных взаимоотношений со всеми христианскими странами, политические, экономические и культурные связи с которыми значительно расширялись. Принятие христианства сыграло и стержневую роль в развитии русской национальной культуры, впитавшей в себя всё лучшее из культуры византийской, а, следовательно, и античной.

– Вы пишете исследования, рассказы и стихи, преподаёте историю. Эти линии пересекаются, помогают одна другой?

– Все направления, в которых я работаю, помогают воссоздать более точную и глубокую картину бытия. Совсем недавно в 8 кадетском классе мы проходили Отечественную войну 1812 года, хотя, как вы знаете, её окончание правильнее связывать с завершением заграничных походов русской армии в 1814 году. В полной мере раскрыть явные и тайные страницы этого исторического события помогают не только строки параграфа, атласы, и контурные карты, но и батальные кадры гениальной картины Сергея Бондарчука «Война и мир», но и собственные исследования. Я, например, рассказываю ребятам о том, что во время пребывания «Великой армии» Наполеона в Москве в Спасо-Андрониковом, Покровском, Знаменском монастырях солдаты кололи на дрова иконы, лики святых использовали как мишени для стрельбы, жертвенники употребляли вместо столов. В церквях Донского, Заиконоспасского, Новоспасского, Рождественского, Симонова, Покровского монастырей находились конюшни, в Екатерининской церкви Вознесенского монастыря располагалась пекарня, Свято-Данилов монастырь был разрушен, Алексеевский и Новодевичий осквернены, в Высокопетровском монастыре обустроили скотобойню с мясной лавкой. В ней с ликов православных святых свисали приколоченные свежие мясные туши, а железный маршал Франции, герцог Ауэрштедтский, князь Экмюльский Даву устроил себе спальное ложе в алтаре Чудова монастыря.

Я рассказываю, что был разграблен Боровский монастырь; в кощунственном припадке западноевропейские завоеватели рубили мясо на иконе Иоанна Предтечи в Можаевской Лужецкой Ферапонтовой обители, как были осквернены Николо-Перервинский и Николаевско-Угрешский монастыри. В Россию вместо обещаемой свободы на европейский лад были завезены венерические заболевания и дизентерия. Я рассказываю будущему России о Кутузове, Багратионе, Барклай де Толли, Костенецком, братьях Тучковых, Раевском, Давыдове, Фигнере, Сеславине… Кроме того, мировой культурой создан блистательный наглядный материал, доступный через картины Верещагина, Гесса, Грекова, Рубо, гравюры Дю Фора, Мартине, рисунки Адама, Губарева, портреты Доу. Таким образом, восприятие учеников становится более цельным и чутким.

Мы с вами беседуем в дни великой Московской битвы. Помните, как у Твардовского в его величайшем стихотворении «Я убит подо Ржевом…», есть такие строки

Может быть…

Да исполнится

Слово клятвы святой:

Ведь Берлин, если помните

Назван был под Москвой…

В январе 1942 года, защитив нашу столицу, от множественных ран, обморожения, проведя семь дней в бессознательном состоянии, в госпитальном поезде, который шёл в Горький (Нижний Новгород), скончался мой прадед Андрей Васильевич Стрельцов. Он ушёл на фронт добровольцем, презрев бронь. Когда он дрался, за наши жизни, его жена, моя прабабушка, которая нянчила меня, тушила «зажигалки» на крышах московских домов. Их дети в этот момент были под оккупированным фашистами Ельце, бабушка умирала от тифа. Пропуская через своё сознание всё произошедшее с моей семьёй, моим народом, я глубже воспринимаю историю своего государства, которую передаю детям, стараясь передать и то болезненное напряжение, после которого получается посильно поминать в стихотворной форме великих.

– Что такое историческая правда и возможна ли она? Как с этим обстоит дело у нас и в других странах?

– Обращаясь к исторической правде, следует отбрасывать личные пристрастия и как можно точнее, вывереннее подавать изучаемый материал.

Возьмите к примеру сегодняшние фильмы. Дикая относительно любой исторической справедливости работа «Женский батальон». А «Сталинград»? В этих лентах мгновенно бросается в глаза историческая безграмотность, полнейшее незнание предмета, это говорит о непрофессиональном подходе всех, кто прикасается к святыням истории. Разве мастера, создавшие такие картины, как «Война и мир», «Звезда пленительного счастья», «Они сражались за Родину», «Живые и мёртвые», «Иди и смотри», «Проверка на дорогах» демонстрировали такой подход? Вот почему эти картины, созданные в СССР, вечны, а нынешние поспешны и конъюнктурны.

Возьмите самые болезненные и спорные темы из истории России. Нескончаемый спор о Иоанне Грозном, Николае II, Иосифе Сталине. Как быть? Учащимся следует констатировать факты, предоставлять право выбора. Исходя из этого, следует говорить, что приход Сталина к власти в результате внутрипартийной борьбы являлся меньшим из двух зол. До начала Великой Отечественной войны была успешно проведена индустриализация и коллективизация, но за эти гигантские успехи была заплачена великая цена, неслыханные людские жертвы стали фундаментом фантастического скачка в экономическом развитии СССР. Усиление власти центра сопровождалось массовыми репрессиями и депортациями населения. Регулярные чистки нанесли невозместимый урон боеготовности Красной армии.

В результате внешней политики, проводимой советским руководством, а именно, пакта Риббентропа-Молотова, западная граница Советского Союза была отодвинута от 300 до 600 километров, численность населения увеличилась на 14 миллионов. После вторжения немецко-фашистских захватчиков личные ошибки верховного руководства страны, репрессии в Красной армии накануне войны, устаревшая военная доктрина, незавершённое перевооружение стали главными причинами трагических поражений и громадных людских потерь. Небывалый патриотический подъём населения, проявленный массовый героизм, феноменальное военное искусство советских полководцев и военачальников, быстрый переход на военную направленность экономики привели к победе СССР в Великой Отечественной войне. Но все мы знаем, кто стоял во главе страны в этот ответственный период. Послевоенные годы правления Сталина были обозначены укреплением роли вождя, новым возрастанием роли ВКП(б), борьбой за власть сталинского окружения, новым мощным витком репрессий, который коснулся заслуженных фронтовиков, усилением позиций административно-репрессивного аппарата, до смерти вождя экономика не была восстановлена, региональное население умирало от голода, после начала «холодной войны», создания Коминформбюро и СЭВ, просчёты во внешней политике привели к разрыву с Югославией, неокрепший Советский Союз был втянут в Корейскую войну. Из предоставленной совокупности фактов пусть каждый сделает свой выбор, и этот выбор будет индивидуален, а заодно это хорошая проверка для учеников и учителя.

Если вы обратите внимание, то увидите, что к репрессивному возврату призывают сегодня отдельные поклонники палачей, а внуки и правнуки экзекуторов ненавидят современную государственную власть. Кровожадное мировоззрение не исчерпало себя: видимо, преемственность сильна, генетика душегубства притягательна. Как тут не вспомнить отрывок из «Бориса Годунова» Пушкина:

Как молотком стучит в ушах упрёк,

И всё тошнит, и голова кружится,

И мальчики кровавые в глазах...

И рад бежать, да некуда... ужасно!

Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

Вас интересует моя оценка, как обстоят дела с преподаванием истории в других странах? А зачем нам другие страны? Мы ценой «неимоверных» усилий некоторых историков и так перенимаем весь западноевропейский и североамериканский опыт, направленный на уничтожение истории православной цивилизации. Этими трудами сегодня точечно истребляется любовь к истории Отечества, а соответственно, и восточно-христианской культуре. Только, видимо, ментальность русских детей, отсутствие у них на подсознательном уровне интереса к такой трактовке спасает нас.

Сегодня в своих изысканиях апологеты британского историка, профессора Оксфордского университета Феннела пошли дальше. И как-то странно, что именно сейчас признанный гражданами нашей страны лицом России святой благоверный великий князь Александр Ярославович Невский называется коллаборационистом, а победы его ставятся под вопрос. Эти современные прозападные хронисты напоминают мне рыцарей, разграбивших во время четвёртого крестового похода Константинополь, таких, как де Клари или Виллардуэн. И как вписывается в западноевропейскую идеологическую доктрину неимоверная гордыня, которая постулатом своим считает не замечать другие мнения ввиду мнимого осатанелого превосходства! Отчего не констатируется призыв 178-ого папы Римского Григория IX, который наставлял меченосцев защитить христианство от неверных русских в булле от 1234 года, а позднее в булле от 1237 года призывал к организации крестовых походов против тавастов (западная ветвь финнов) и их соседей – русских? А разве не рассчитывал папский легат Вильгельм Моденский на скорую смену православной веры в раздробленном древнерусском государстве, разве не имел он встреч с представителями, объединившимися при помощи Папской курии Ливонским и Тевтонским орденами? Это ли не формирование антирусской коалиции, ставшее на сегодняшний день традиционным? Только об этом последователи версификаторы с туманного Альбиона умалчивают. Почему? Разве не было встречи в 1238 году в Стенби резиденции датского короля Вольдемара II с ландмейстером Тевтонского ордена фон Балком? Разве не было запланировано совместное выступление датских крестоносцев из Эстонии, тевтонцев из Ливонии, крестоносцев из Финляндии, и шведских рыцарей с целью обращения русский народ в «правильную веру»? Было! Вывод – один: на протяжении столетий нас, русский народ, непрестанно пытаются при любом представившемся случае лишить всех возможных методов самоидентификации. Так было, так есть и так будет! Хочется, чтобы мы не могли никогда отозваться о нашем подрастающем поколении так, как это делал русский государственный деятель, генерал от инфантерии, московский градоначальник граф Ростопчин, а он писал так: «Наша молодёжь хуже французской: не повинуются и не боятся никого. Нужно сознаться, что, одевшись по-европейски, мы ещё очень далеки от того, чтобы быть цивилизованными. Всего хуже то, что мы перестали быть русскими и что мы купили знание иностранных языков ценою нравов наших предков».

Беседу вёл Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ