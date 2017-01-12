Отвечает Вячеслав ГОЛОВКО (Блиц-опрос лауреатов "ЛР")

Вячеслав ГОЛОВКО, доктор филологических наук, член Союза российских писателей

– Не претендую на бесспорность своих суждений и выводов, поскольку мог что-то пропустить или чего-то не знаю, но художественных и научных обобщений о современном социуме на уровне произведений Виктора Астафьева, Виктора Бокова, Александра Солженицына, Юрия Бондарева, Василия Белова или исследований Александра Зиновьева, Эвальда Ильенкова, Дмитрия Лихачёва, Юрия Давыдова я не обнаруживаю в литературе, публицистике, философии. Это, конечно, не значит, что нет выдающихся работ в области социальной философии, вспомним для примера книги и учебники Вячеслава Кемерова, Вячеслава Стёпина и др. Но ведь мы говорим о состоянии современной России. Сейчас многие пытаются определить пути преодоления кризиса российской идентичности, того социального кризиса, который сопровождается распадом и утратой общечеловеческих идеалов и ценностей. Но при этом остаётся в стороне вопрос о том, что созданное после распада СССР государство характеризуется не только декларациями о правах и свободах, но и всеми признаками олигархического строя, пропагандой рыночной экономики и морали, резким социальным расслоением, владением отдельными лицами в качестве частной собственности природными ресурсами, которые принадлежат всему народу, присвоением этими лицами всех материальных ценностей, создававшихся невероятно тяжёлым трудом целых поколений, ценой жизней миллионов и т. д. Не случайно из официальной риторики уже исчезли такие слова и понятия, как «гуманизм», «коллективизм», «милосердие», «гармоническое развитие личности», «этика поведения», «альтруизм», «солидарность», «общенародная собственность на средства производства», «совесть», «целомудрие», «честность» и т. д.

В условиях современной России, отброшенной буржуазной демократией после 1992 года на 150 лет назад и живущей по частнособственническим законам позапрошлого века, культ созидательного труда закономерно сменился культом денег, а идея «общего блага» оказалась окончательно вытесненной из общественного сознания проповедью материальной успешности, себялюбия, гедонизма, грубочувственности. Мы уже дошли до того, что развитие общества ассоциируется в массовом сознании только с бизнесом, профессиональным спортом и индустрией развлечений. Разве всё это не должно быть в центре исканий современной социально-философской мысли? Общество в своём развитии должно идти вперёд, усваивая уроки истории и сохраняя всё лучшее в социальном опыте. А мы идём назад, утверждая незыблемость частной собственности, формируя целый класс административной бюрократии и прочие «достижения» предшествующих исторических эпох.

Да, время наше противоречивое, и не всё безнадёжно и плохо. Но художественная и научная мысль призвана открывать перспективы развития, формировать общественно-нравственные идеалы, но этого я как раз и не вижу в культуре современности. Конечно, во многих публикациях можно обнаружить ценные, здравые суждения и выводы, например, о социально-экономической необходимости отмены всех «реформ» последних 25-ти лет в области образования и здравоохранения (А. Вассерман) и т. п. Но всё это не касается «несущих конструкций» современного социума, который, как все понимают, должен быть приведён в соответствие с нормами социальной справедливости.

Если иметь в виду литературную жизнь, то мне из изданий последних лет очень близки по духу «Дневники» Сергея Есина, о которых уже не раз писали и в которых я нахожу много мыслей, сходных с моими. Это своеобразная «новая локальная история», «история снизу», когда макропроцессы осмысливаются в свете философии повседеневности.

– Для постиндустриального XXI века характерно всё ускоряющееся время и усиливающийся поток разнородной информации. Каких перемен в культуре, литературе, искусстве и вообще в жизни нашей страны и мира лично Вы ждёте в 2017 году?

– Время первых двух постсоветских десятилетий вошло в историю России как крайне непатриотичное. Последствия этих негативных процессов ощущаются до сих пор. Выросло целое поколение на образцах низкопробной массовой западной «культуры», в условиях целенаправленного очернения русской истории, российского менталитета, традиций подлинно народной и классической культуры. Много молодых людей лучше владеет английским, чем родным русским языком, в молодёжной среде чаще всего говорят на сленге, новое поколение, обладающее «клиповым мышлением», практически не знает отечественную классическую литературу, отечественное искусство, которыми восхищается весь образованный мир. Многие из их числа не способны мыслить отвлечённо, имеют очень узкий кругозор, не в состоянии воспринимать и выражать объёмную, фундаментальную информацию. До сих пор ещё «престижным» считается образование, полученное не в своей стране, а за её пределами, несмотря на то, что, выдерживая многочисленные риски, создаваемые реформами и модернизациями по западным образцам, российский образовательный комплекс ещё сохраняет свою конкурентоспособность и свой научный, гражданский и воспитательный потенциал.

Конечно, в любой генерации, в любом поколении много людей талантливых, интеллектуальных, ищущих нравственный смысл жизни. Важно, чтобы культура поддерживала формирование их ценностных установок. По-моему, необходима актуализация антропоцентричности русской философии и литературы, проявляющейся не только в защите прав и свобод личности, но и в утверждении гражданской и нравственной ответственности человека. Культурное и цивилизационное состояние общества постнеклассического этапа развития философского мировоззрения – а это наша реальность! – безусловно, оказывает влияние на каждого из нас. При этом надо всегда иметь в виду, что понятия «культура» и «цивилизация» – разные по сути, на что указывал в своё время ещё Н.А. Бердяев («Новое средневековье» (1924): первое фиксирует подчинённость материального духовному, воплощает неповторимое, национальное, а второе – подчинённость духового материальному, вбирает в свою семантику повторяющееся.

Развитие культуры в ближайшем будущем я связываю именно с доминированием в сознании общества духовного, нравственного, интеллектуального, творческого, того, что всех нас объединяет. Поиск объединяющей российское общество идеи, что в наши дни рассматривается в качестве важнейшей задачи, осуществляется, конечно же, прежде всего в сфере культуры. То, что определяет духовный облик всех народов страны, является результатом влияния большого комплекса факторов, формирующих систему ценностей всего общества – как материальных, так и идеальных.

Мне бы очень хотелось, чтобы в 2017 году мы вернулись к пониманию важнейшей, если не определяющей, роли идеальных факторов в социокультурном прогрессе. Сейчас гораздо больше внимания уделяется факторам экономическим, абсолютизация которых является проявлением самого заурядного вульгарного материализма. Многие в наши дни пытаются бросить камень в сторону философии Карла Маркса, а этот выдающийся мыслитель, как никто другой, понимал роль духовной, идеальной составляющей в общественном сознании. А у нас до сих пор не осознана роль идеальных, нравственных факторов социально-экономического прогресса, то, что совершенствование во всех сферах жизни, в том числе и в экономике, начинается в головах, в сознании людей. Стоит ли после этого удивляться, что концепции и программы экономического роста, модернизации производственных сфер терпят фиаско одна за другой, что идея инновационного пути развития остаётся прекраснодушной декларацией…

Культура – фактор очеловечивающий. Настоящее образование и приобщение новых поколений к культурным традициям народа – это задача и забота не только государственных и управляющих структур, но и всего общества. Литература призвана формировать «человека в человеке», способствовать укреплению высокого романтизма душевных порывов, тому, чтобы человек «без напряжения вступал в область идеала». Этому учит нас великая русская классика. Настоящая культура формирует не человеческий стереотип, а «тотальную индивидуальность». Как только начинает доминировать человеческий стереотип, общество сразу же утрачивает тенденцию к очеловечиванию. Гуманитарная культура созидает человеческую личность. Гуманитарные предметы, история культуры должны преподаваться в полном объёме, на самом высоком профессиональном уровне и изучаться на научной основе в общеобразовательной школе, потому что именно эти предметы способствуют гражданскому, нравственному, эстетическому воспитанию человека. Средствами лишь физкультуры, ОБЖ и естественных наук этого достичь невозможно. А ведь мы по-прежнему остаёмся заложниками негативного отношения руководящих структур государства к гуманитарным наукам, гуманитарным предметам в школьной системе обучения, очевидного снижения роли таких образовательных областей как «Литература», «Русский язык», «История», «Обществоведение», «Мировая художественная культура»…

Нравственное состояние современного общества вызывает острейшую необходимость реального осуществления государственной программы воспитания нации – средствами культуры, в первую очередь. От приобщения к культуре очень многое зависит. Могли ли российские законодательные структуры ввести, например, в стране институт частной собственности на землю и другие природные ресурсы, если бы они осознали всю справедливость утверждения великого русского мыслителя и писателя Л.Н. Толстого: «Владение землёй как собственностью есть одно из самых противоестественных преступлений. Отвратительность этого преступления незаметна нам только потому, что в нашем мире преступление это признаётся правом»? Это слова гения, которого почитает весь мир, но которого не слышат в своей стране. Мог ли в России реставрироваться олигархический строй, если бы до сознания каждого доходили слова великого просветителя конца XIX века Я. В. Абрамова, о котором я недавно написал книгу: «Идея братства людей влечёт за собой идею равноправности всех людей. Отсюда отрицание чьих-либо исключительных прав на землю, воду, леса...»? Ещё раз хочу подчеркнуть, «общая идея», объединяющая Россию, может достигаться только на путях просветления сознания людей, их просвещения, нравственного и культурного развития. Безусловно, необходимо возрождать народную культуру.

В эпохи разрыва цивизизаций (М.Мамардашвили), подобных нашей, именно народная культура обеспечивает духовное здоровье общества.

Сейчас и литература наглядно демонстрирует то, к чему ведёт отрицание идеологии, устранение государства от процесса целенаправленного воздействия на художественный прогресс. Но ведь отрицание идеологии – это тоже идеология, и очень небезопасная для общества, его морального состояния, его духовного единства. Я глубоко убеждён в том, что приоритетная роль в формировании российской идентичности принадлежит не своекорыстным, а общественно значимым видам деятельности, не массовой, а высокой культуре, не профессиональному спорту и другим коммерческим видам организации «досуга», а духовно и интеллектуально обогащающим личность общественным практикам, не современной системе подготовки «креативных специалистов» – полуграмотных дилетантов, а настоящему образованию, фундаментальной и прикладной науке, литературе, искусству. Кстати, небесполезно напомнить, что по данным социологических исследований в области этноконсолидирующих символов россияне на первое место ставят художественную классическую культуру, русскую классическую литературу – прежде всего (исследования А.Г. Смирновой. Санкт-Петербургский Центр истории идей). И это очень обнадёживает.

г. СТАВРОПОЛЬ