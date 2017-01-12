Бегство Павленского и кризис арт-либерализма

Пётр Павленский, художник-акционист и лауреат премии Вацлава Гавела (Гарри Каспаров номинировал), на некоторое время ставший знаменем «прогрессивной общественности» (с того момента, как прибил себя за подходящее место к Красной площади у Мавзолея) – решил эмигрировать с семьёй во Францию. С женой Оксаной и двумя детьми. Неуютно стало в России – кругом стукачи, всё как в проклятые сталинские времена. Причём стукачами оказываются самые близкие друзья-либералы…

Это, как говорится, разрыв шаблона. Наверное, близкий к прошлогоднему Улюкаев-гейту. Впрочем, ведь всё в период социально-экономического кризиса меняется на глазах – вчерашние герои и трибуны становятся либо антигероями, либо царедворцами (что часто одно и то же). Призывавшие в 2012-м на Пушкинской площади быть беспощадными к обитателям Кремля, нынче с ними близко сдружились и даже дарят свои книги…

Так что же натворил Павленский, начинавший в Ленинграде, то обмотавшись спиралью Бруно, и вызывавший восхищённые ахи столичных дам, то рот себе зашивающий? Так вот в том-то и анекдот, что не акцию на этот раз он совершил. В общем-то «бытовуха» встала на повестку. Настучала в полицию не кто-нибудь, а актриса Театра.doc Настя со знаковой для любого либерала фамилией Слоним. Обвинила, причём не одного художника, а и его супругу – в домогательствах. Письменно обвинила, детально, в классическом доносе. «Сдала»… И ведь не споёт об этом под гитарку Натали Болтянская на «Эхе Москвы», ой, не споёт! А вот Всеволод Емелин тиснуть юмореску бы мог.

Вы вот смеётесь, а Павленскому грозят до десяти лет лишения свободы. После допроса Павленский вместе с Шалыгиной и их двумя детьми уехал на автомобиле на Украину через Белоруссию. Оттуда он улетел во Францию. Подозреваемые свою вину отрицают.

Вот так период «болотного подъёма» сменился реалиями «нетрадиционного быта», который по привычке (а за акционистами принято следить не только «органам») попадает на глаза общественности. Впрочем, тут нечего осуждать – ничего же и не было. Но вот подлые повадочки – это да, это повод. Но повод ли бежать сразу из всей страны? Отчего же люди, пытавшиеся самоистязанием что-то доказать обществу, капитулируют перед ним, перед обществом, при первом же проявлении подлости, а точнее, недружелюбия (ведь «секс на троих» – требует не просто согласия, а чего-то большего)?

Все эти вопросы мы задали Антону Николаеву, художнику, соватору книги «Запретное искусство» и признанному эксперту в акционизме, концептуализме, лауреату премии им. Демьяна Бедного за 2016-й год, который знаком не только с семьёй Павленского, но и с Петром Воротниковым лично, стоял у истоков арт-группы Война и имеет собственную арт-группу Бомбилы, которая Войны постарше.