«БУДЕ ЖИВ ОРЕХ – БУДЕ ВСЁ, ПОМРЕ ОРЕХ – НЕ БУДЕ НИЧЕГО!» (Жизнь русской провинции)

Приезжая на Родину в Острогожский район Воронежской области, я обязательно посещаю на вид благополучное село Коротояк. Как я сказал, на вид, а на самом деле внутри у большинства сельчан одни стенания.

Недавно мне пришлось побывать в другом селе Архангельском, Хохольского района Воронежской области, тоже расположенном у Дона, и поговорить с настоящим крестьянином, бывшим председателем колхоза, на глазах которого начали губить село-деревню. И даже он ничего не мог сделать, а рядовой колхозник – кто его спрашивал?

В село Архангельское привёз меня младший брат Сергея, разговор с которым ниже, Василий Иванович. Братья гордятся своей Родиной, но их одолевает горечь, глядящих на развал родного гнезда... В поездке Василий Иванович рассказал одну сельскую байку, которая стала роковой в истории села.

В былые времена в каждом селе были личности известные всему селу. Была такая и в Архангельском. Это был старик Орех. Это было не его настоящее имя, а прозвище. Он уже и не помнил своего имени, настолько привыкнув к прозвищу. В селе его считали ненормальным, а сегодня, кто его помнит, считают чуть ли не предсказателем. Его предсказание я привёл вместо эпиграфа к материалу.

Действительно, когда жил Орех, село Архангельское, что было образовано из объединения двух деревень – нижней и верхней Голошевок – было богатейшим селом Придонья. Ныне его постигла участь всех сёл России – одни старики и старухи, да немного спившихся перерослей.

Заметным человеком в селе остаётся бывший председатель колхоза Сергей Духанин, надрывающий ныне жилу на своём крестьянском хозяйстве.

У него есть основное богатство в деревне – лошадь, которая выручает многих стариков. У них уже нет сил – посадить и вырыть картошку вручную. Дети приезжают из города только за готовой продукцией. Вот и идут на поклон к Сергею, чтобы вспахать и вырыть картошку сохой, как говорят, «под лошадку». Сергей никому не отказывает. Вот Вам и лазерно-космический 21-й век!

Сегодня у Сергея, да пожалуй, и у всей деревни, радость – Серёжина кобылка Кармелита ожеребилась. Жеребчик ещё мал, но встал на ноги. Имя ему дали Сергей, так как появился на свет в день рождения своего хозяина. А радость в деревне потому, что пока продолжается лошадиный род, деревня не останется без картошки, а это и сегодня со времён Екатерины Великой основной продукт питания.

Рабочие инструменты Кармелиты (хомуты, соха и прочее)

Есть попытки урождённых села помочь ему выстоять в наши лихие годы. Московский предприниматель Василий Сливкин, рождения 1965 года, облагородил захоронение солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, как рождённых в селе, так и защищавших его, на реке Дон шли жестокие бои. Это фактически сельский мемориал нашей Победе. Подарил Сливкин школе и компьютер.

«К сожалению, – говорит Василий Иванович, – учеников в школе сегодня во много раз меньше, чем в наше время!..». Молодёжь всё реже посещает село, разве кто-то ещё приедет на могилы родных людей. Селу нужна помощь не отдельных благодетелей, а системное государственное внимание.

После знакомства с Сергеем Ивановичем мы долго беседовали с ним о бедах села. В свои 47 лет опыта работы в сельском хозяйстве ему не занимать.

Сельский мемориал. Село Архангельское. На заднем плане сельская школа

После окончания техникума сельского хозяйства он начал свою работу на селе зоотехником в колхозе. Прошёл все ступени до должности председателя колхоза – сельчане доверили ему эту главную должность на селе, когда ему было чуть более 30 лет. И он оправдал их доверие – колхоз был одним из лучших не только в районе, но и в области. Но грянули бедовые девяностые годы прошлого века, и всё пошло под откос. На долю Сергея достался развал его дела, когда иногородний инвестор (в основном московский – В.К.) довёл всё до ручки.

Сергей Иванович печально вспоминает:

– Развал колхозной системы был запланирован. В 90-е бандитские годы мы были поставлены в осадное положение. Кредиты банки не дают, только избранным. Сбыта нет. Обращаюсь к главе района. Он говорит: «Не горюй, Сергей Иванович, я тебе инвестора найду!». Слова какие-то непонятные для крестьянского уха появились. Действительно, инвестор, которого нашёл глава, зерно закупил, но «кинул» на 420 тысяч рублей. Я к главе, он: «Выкручивайся сам!» Вот тогда я и понял, что на словах наш чиновник Лев Толстой, а на деле хрен простой!

Таких предов, которых «бросил» глава со своими инвесторами было – не я один. Когда депутаты спрашивали главу района за такие дела, то из 12 председателей колхозов правду сказали только двое – я и ещё один. Остальные трусливо выжидали. Мы всегда жили по принципу – «Чтобы в жизни повезло, держись к начальству ближе, ниже голову клони, а жопёнку выше!» А сегодня этот принцип вообще принял гипертрофированные формы.

С этого и начался развал сельского хозяйства, а дальше всё пошло, как по маслу….

Народ есть хочет, денег нет, надо выкручиваться. Опять инвесторы из Москвы в длинных пальто и малиновых костюмах. Условия кабальные – 50+50. Весь урожай делится пополам. Было у нас 500 коров дойного стада. Говорят: «250 коров наши!». Хорошо. Они их сразу пускают под нож. Я говорю им: «Что же вы делаете?». А они отвечают: «Нам не нужно молоко. Нужно мясо, нужна прибыль!». Одним словом, варяги. Какие у них могут быть совесть и любовь к нашей земле и людям? Вот и сейчас ещё в Воронежской области господствуют их потомки. О каком возрождении деревни можно говорить сегодня?

Признаюсь, дрогнул я тогда. Стал заглядывать на дно стакана. Но не успокаивается душа – Что делать?

Лет пять назад пошли разговоры о возрождении села. Пришли ко мне мужики, которые ещё остались в селе и говорят: «Иваныч, придумай, что-нибудь! Верим тебе».

Я-то знаю своё хозяйство. Стоят овечьи кошары, разрушаются. Раньше у нас были тысячи овец. Начал мороковать. Первое что – надо искать сбыт, если дела пойдут на лад. Поехал в город, зашёл в рестораны, магазины, мелкие лавки. Говорю: «Что вы шашлык из свинины продаёте, аль баранины не стало?». Нашёл потребителя руна в Тамбовской области. Поехал в администрацию района просить, чтобы они отдали нам кошары в аренду, пока совсем они не сгнили. Там мой товарищ по школьной парте, чиновником стал. Крутит и так и этак, а конкретного ответа не даёт. Чувствую – чего-то хочет. Не выдержал, схватил его за грудки: «Что же вы делаете!? Развалили всё, и делать ничего не хотите! Где ваша совесть? Мы же за одной партой сидели, в одной школе учились!..». – «Серёжа! Ей – Богу ничего не могу!», – и показывает пальцем наверх. Понял, что действительно от него ничего не зависит. Ржа поразила всю систему снизу до верха.

Плюнул я на всё и занялся своим хозяйством. Вот и лошадёнку держу на радость всей деревни… «Прогресс!» – сказал он и показал рукой на градирни Нововоронежской АЭС, которые возвышались на противоположном берегу Дона.

Село Архангельское (чуть левее дерева видны градирни АЭС)

Я вижу его неудовлетворённость тем, что случилось. У него есть своё хозяйство, на котором он трудом пытается заглушить те боли, которые возникают от невозвратности потерь народного благосостояния. Несправедливость более всего отражается на людях труда, тех руководителях низшего звена, которые ближе всех к простому народу. Сергей Иванович очень переживает бедствия, в которые ввергли его народ бездарные руководители высокого ранга. Его практический ум беспрестанно работает над тем, как возродить крестьянский труд во благо всем, чтобы он приносил удовлетворение и выгоду:

– Тимофеевич, вот я простой крестьянин. Ну, был председателем колхоза, кое-что смыслю в этом масштабе. Не сплю ночью и думаю рецепты, днём не до этого – работы много, как возродить сельское хозяйство? Вроде проще простого.

Прежде всего, надо нейтрализовать перекупщика. Его надо выживать с рынка экономически, силой уже ничего не достичь. Нет честных людей в силовых структурах. Для этого создавать сельскохозяйственные холдинги. Всего три звена заинтересованных в производстве: крестьяне организованно производят зерно и мясо; следующее звено – перерабатывающие предприятия; третье – магазины холдинга реализуют продукты…. Прибыль распределяется пропорционально вложенному труду. Тогда все три звена будут в равной степени заинтересованы в общей производительности труда, а значит и в прибыли холдинга.

Неужели, там наверху не видят этого простого решения?

– Некоторые видят, – говорю я. – Но их очень мало, и хода им не дают. Общие фразы о поддержке сельского хозяйства в экономическом и материально-техническом отношении должны быть конкретизированы, в том числе и вопрос о сельскохозяйственных холдингах. Но, видимо, этот вопрос замочалится, как и закон о торговле, который, в конечном итоге, опять работает на акул бизнеса, а не на производителя и потребителя. Одним словом – у нас слова народные, а дела любовные!

– Да-да, – печально тянет Сергей Иванович. – Только разговоры научились разговаривать, а дела нет. Да и откуда оно будет, если сельским хозяйством управляет врач, обороной руководил мебельщик. Куда не посмотри, нет специалистов на месте. Сплошные юристы…. А что они видели в жизни? Кто-нибудь из них держал хотя бы в руках лопату или грабли? Язык не руки, в нём костей нет, и он может молоть без устали…. А ты руками поработай, тогда и голова просветлеет!..

Мы ещё долго беседовали с Сергеем на больные темы сельского хозяйства. Но кому там вверху жарко от того – что о них думают простые люди? Они там живут по своим законам, они делают всё по-своему. Недаром в народе до сих пор живуча древняя поговорка: «Хуже нет, когда из грязи в князи!». Вырвался во власть и забыл, что там творится в народе. Это мнение многих, с кем мне пришлось общаться при поездке в родные края. Говорят так: «Нас уже много раз обманывали. Почему сейчас я должен верить им? Да и во что верить? Вся надежда только на себя!».

Вот и Сергей Иванович верит только себе, надрывая последние силы в нелёгком крестьянском труде. Ему бы помочь хоть немного. Но сегодня чиновник привык только брать, а не помогать. Он думает, что «халява» будет вечной. Но что станет, когда ими будет «задушен» последний производитель? Вопрос интересный не только для нас, но и для чиновника!

На таких печальных рассуждениях мы закончили беседу с Сергеем, сойдясь на том, что старик Орех был мудрым человеком, и видел дальше некоторых правителей.

Вадим КУЛИНЧЕНКО

Воронежская обл.