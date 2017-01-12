Илья РЯБЦЕВ. У СЕМИ ГЕНЕРАЛОВ БОКС БЕЗ ГЛАЗА...

В Рио вообще происходили вещи, трудные для понимания. Начиная с состава команды. Несмотря на именные лицензии, состав на сей раз определялся по итогам выступлений сразу в трёх форматах: классическом олимпийском, WSB и APB. Поэтому у главного тренера имелся определённый выбор бойцов завоевавших лицензии в соревнованиях AIBA по этим трём версиям. Однако каково же было удивление Александра Лебзяка, когда за месяц до Игр ему сверху спустили окончательный состав олимпийской сборной, фактически даже не поинтересовавшись его мнением. Состав почти на треть не соответствовавший его тренерскому видению. Это выглядело настолько унизительно и так поразило Александра Лебзяка, что он подал заявление об отставке ещё за пару недель до вылета в Рио. По ходу турнира очевидцы отмечали бросавшуюся в глаза разобщённость внутри команды, мрачную отрешённость большей части бойцов, которые зачастую проявляли недружелюбие не только по отношению к соперникам, но даже и к членам своей собственной сборной. Такая там царила гнетущая атмосфера. Что, собственно и не удивительно. Ведь практически всё руководство российского бокса, включая Президента Федерации, не нашло времени, чтобы посетить главный турнир четырёхлетия. Итак, образно выражаясь, на Олимпиаде наша национальная команда выступала брошенная на произвол судьбы своими лидерами и начальниками. И это поистине поразительно. Поразительно особенно потому, что сегодня эти же господа делают всё возможное, чтобы сохранить за собой командные посты, ошельмовать тех, кто хочет заниматься делом, и вернуть наш бокс на лидирующие позиции.

А пока мы имеем, то, что имеем. Театр абсурда. Всё как-то криво и косо. Нельзя даже быть уверенным что «хотели как лучше…», зато совершенно очевидно «получилось, как всегда» (О, бессмертный перл Черномырдина!). Происходящее иррационально, лишено смысла и логики. И вот уже почти десять лет.

В начале 2000-х Президентом ФБР был Эдуард Хусаинов – человек, знающий бокс до мельчайших нюансов, активный, амбициозный, неугомонный и потому неудобный всяческим имитаторам деятельности и завсегдатаям президиумов. При нём авторитет российского бокса взлетел до максимума и почти сравнялся с авторитетом советского периода, а по некоторым показателям и превзошёл его. Семь лет его президентства по количеству завоёванных медалей сопоставимы с «золотой эрой» великой сборной Виктора Огуренкова. И это невозможно оспаривать. Кому интересно, пусть проверит и сопоставит. Сегодня о таких результатах можно только мечтать. Но вот в 2007 году хитроумный господин Чин-Куо Ву с помощью грязной подтасовки устранил своего главного конкурента Президента Европейской ассоциации бокса и Президента Федерации бокса России Эдуарда Хусаинова на выборах главы AIBA, а наше спортивное руководство даже и не подумало заступиться за своего функционера. А сегодня мы жеманно недоумеваем по поводу беззастенчивой с нашей точки зрения тотальной травли со стороны WADA. Чего уж тут удивляться. Кто нас будет уважать, если мы сами себя не уважаем, не моргнув глазом отдавая своих на съедение разного рода ловкачам и прохвостам.

Эдуард ХУСАИНОВ

Итак, в 2007-м Хусаинова сместили. В те годы обнаружился тренд на своеобразное шефство того или иного авторитетного государственного ведомства или крупного руководителя над выбранным им видом спорта. Так Сергей Борисович Иванов лично курировал баскетбольный ЦСКА. Служба внешней разведки, кажется, опекала волейбол. Бокс достался Федеральной Службе Охраны с Евгением Муровым во главе. Формальным главой Федерации был поставлен бывший борец (!!) Борис Иванюженков, за девять лет нахождения на занимаемой должности не более пяти раз появлявшийся на Лужнецкой набережной. Очень скоро Федерация бокса России прочно занимала первое место среди всех других федераций по количеству генеральских звёзд и двойных лампасов в руководящих органах и наблюдательном совете ФБР. Однако, несмотря на всё это парадное, представительское великолепие, результаты наших боксёров стали неуклонно, но наглядно снижаться. Оно и понятно. Ведь по большому счёту офицеры, охраняющие первых лиц государства, люди крайне занятые и бокс для них, положа руку на сердце, занятие факультативное. Вот и получается, согласно слегка перефразированной пословице: «У семи генералов, бокс без глаза…»

Евгений МУРОВ

Если серьёзно, я просто не понимаю, каким таким местом прикипели генералы к боксу. Дело это не такое уж хлебное, можно найти поляну и поурожайнее. А так, ограниченный бюджет, месяцами не выплачиваемые зарплаты, долги в несколько десятков миллионов.

Порывшись в закоулках памяти я, вероятно, не к месту вспомнил об офицерской чести, есть такое полузабытое понятие (не улыбайтесь, по слухам оно ещё встречается). Это, например, когда человек с достоинством уходит в отставку, принимая на себя всю полноту ответственности за провал и неэффективность своей работы. Впрочем, соглашусь с наивностью моих аллюзий, времена нынче не те. Да и люди тоже.

Могу только посочувствовать любителям спорта, вконец сбитым с толка фейерверком фантастических и взаимоисключающих сообщений на тему внеочередной отчётно-выборной конференции Федерации бокса России. Центральным пунктом программы конференции должны стать выборы нового Президента ФБР. Главными претендентами на этот пост являются: бывший глава организации Эдуард Хусаинов, председатель высшего наблюдательного совета ФБР Евгений Муров. Честно говоря, происходящее чем-то напоминает новомодный шахбокс (экстравагантное спортивное двоеборье включающее в себя шахматы и бокс). Трудно даже уследить за искромётными комбинациями участвующих в конфликте сторон. Первоначально отчётно-выборная конференция была назначена на 14 октября. Затем, внезапно перенесена на 17 ноября. Но, как оказалось, при переносе конференции не учли, что в России будет присутствовать глава AIBA Чин-Куо Ву, который посетит молодёжное первенство мира в Санкт-Петербурге. Тем не менее, группа из 43-х делегатов всё-таки решила не откладывать дело в долгий ящик и провести своё собрание в ресторане «Олимпиец» в здании ОКР. По уставу ФБР, для легитимности мероприятия требовалось присутствие более 50% делегатов и в этом отношении кворум был соблюдён. Несмотря на то, что анонимный источник едва не сорвал конференцию сообщением о заложенной бомбе, всё прошло в штатном режиме и вечером того же дня было объявлено, что новым президентом ФБР выбран Эдуард Хусаинов. Однако, прежнее или нынешнее (пока так и не ясно) руководство российского бокса во главе с Борисом Иванюженковым опубликовало на сайте федерации обращение, в котором прошедшее мероприятие призвало считать нелегитимным и в соответствии с законодательством и уставом Федерации объявило о новой дате отчётно-выборной конференции ФБР, которая пройдёт в Москве 1 февраля 2017 года.

На этом головоломная шахматная партия не закончилась. Прямо перед наступлением Нового 2017 года вице-президент ФБР Дмитрий Лунёв сообщил, что Международная федерация любительского бокса (AIBA) не разрешила дисквалифицированному Эдуарду Хусаинову баллотироваться на пост президента ФБР. Отстранение бывшего руководителя организации берёт своё начало ещё с 2007 года. На этом пассаже имеет смысл остановиться отдельно. Дело в том, что это ложь в квадрате или сразу две лжи в одном флаконе. Как угодно. И всё же не просто сразу решить, что перед нами: характерная для наших чиновников профессиональная некомпетентность или преднамеренная дезинформация в просторечье называемая «брехнёй».

Во-первых, в соответствии со статьёй 25.1 Регламента AIBA исполнительный директор Ассоциации г-н Уильям Луи Мари подписавший письмо, не имеет полномочий разрешать или запрещать регистрировать кандидатов на пост глав национальных федераций.

Во-вторых, и это, без сомнения самое главное, согласно решению окружного суда г. Лозанны, состоявшегося ещё 9 октября 2007 года, Эдуард Хусаинов выиграл суд с AIBA. Тогда суд постановил не только восстановить истца (Э.Хусаинова) в должности вице-президента AIBA, но и назначил компенсацию материального ущерба. Суд также обязал прекратить все публикации и распространение иными способами утверждений, что он совершал поступки, которые оправдывали бы проведение внутреннего расследования в AIBA. Перед нами классический пример грязных предвыборных технологий, скроенных по незамысловатому лекалу. Находится однофамилец с сомнительной, криминальной репутацией и на этом основании (без какого-либо расследования и выяснения обстоятельств) с пути устраняется опасный конкурент. И вот теперь интриганы и бюрократы ФБР пытаются использовать эту краплёную карту уже по второму кругу. Даже не знаю, чего здесь больше – глупости или наглой уверенности в том, что закон им не писан…

Неладно что-то в боксёрском королевстве. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Скорее всего, весьма бурно. Как бы там ни было, как и подавляющее число боксёров, судей и тренеров, с кем мне довелось говорить, уверен, что нашим боксом должен руководить человек из мира бокса, а именно Эдуард Хусаинов. Человек, способный объединить весь российский бокс для решения простой и ясной задачи, вернуть наших бойцов на законное место в числе общепризнанных лидеров мирового любительского бокса. Человек, давно уже доказавший, что ему по силам эта не простая, но выполнимая задача.

P.S. Говорят, что Ален Делон при каких-то обстоятельствах сказал: «…люди делятся на профессионалов и на идиотов». Лично я ни на йоту не сомневаюсь в том, что Эдуард Хусаинов настоящий профессионал…

Илья РЯБЦЕВ