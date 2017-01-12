МЫ РАЗНЫЕ, НО НЕ ЧУЖИЕ (Мы – один мир)

Несмотря на то, что во времена существования Советского Союза я был ещё маленьким, но ни от кого из взрослых я никогда не слышал обсуждения проблем противостояния различных этносов, которых в СССР было более ста двадцати.

Подобные проблемы возникают, когда в стране, словно бацильная зараза, процветает либеральный гуманизм. Посмотрите в сторону якобы демократической Европы, и там вы увидите «арабский» Париж, «сирийский» Берлин и много других довольно-таки странных коллабораций, которые, тем не менее, вызывают очаги социальных конфликтов между коренными местными жителями и «понаехавшими» эмигрантами. Последние, не принимая развратную европейскую культуру с их плюшевыми рюшечками, с отвращением смотрят на псевдоинтеллектуальное дрыганье обнажённых ножек в дымном сумраке подвала эротического кабаре… Приехавшие из арабских стран граждане не желают иметь с подобными вещами ничего общего. Тогда в обществе и начинает образовываться гнойный нарыв, являющий собой социальный и культурный раскол. Появляется недопонимание между различными группами граждан, представляющих разные национальности.

Живущие же в нашей стране люди, в большинстве своём никогда не задумывалась о таких вещах: сколько процентов крови тех или иных народов течёт в крепких жилах мускул её граждан. Для нас есть вещи поважнее, чем цвет волос и разрез глаз. Мы веками объединяли пространство «от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей». Мы всегда чувствовали свою национальную самоидентичность и чихать хотели с огромной высоты на санкции и прочие запреты запада… Мы выше этого, и идём своим путём, порой мучительно-трудным, извилистым… Но мы, широко расправив плечи, и гордо держа голову, несём в руках флаг, на громадном полотне которого изображены три равновеликие прямоугольные горизонтальные полосы! У нас великая, самая большая в мире страна, где проживает более ста народов: как многочисленных, так и малых коренных и автохтонных народностей.

Но не спится по ночам западным либералам, клацают они зубами в поиске свежей кровушки, хотят вернуть своё могущество, которое в последние годы сильно пошатнулось. Да, в девяностые годы, Россия пошла по пути западных реформ и как итог, начала терять свою самобытность. Появились конфликты в Чечне, Карачаево-Черкесии, Приднестровье… Чеченский конфликт перерос в военную кампанию, с тысячами жертв и поломанных судеб. В различных регионах страны то и дело вспыхивали междоусобицы: погромы на рынках, уголовные преступления, драки на почве национальной ненависти... Появилось выражение: «Понаехали тут!», а сам термин «лицо кавказской национальности» приобрёл негативные оттенки и чаще всего встречался в милицейских протоколах и сводках криминальных новостей. И только с приходом сильного президента, ситуация стала кардинальным образом меняться. Примирение, обоюдное прощение прошлых ошибок, поиск новых способов сосуществования не может произойти одномоментно. На это, скорее всего, уйдут годы, а может и десятилетия. Но последние события на Украине отчётливо показали, насколько мы мультикультурная и многонациональная страна. В связи с военными действиями в республиках Донецка и Донбасса в Россию перебралось более миллиона беженцев с братской Украины. Они абсолютно органично влились в уклад и современный быт гостеприимной России. Не привлекая к себе особого внимания, обустроились, трудоустроились…

А вот либеральная и гуманистическая Европа «воет», словно раненая белуга, принимая на своей территории семьи, состоящие из сирийских беженцев. Эти люди тоже бегут от ужаса войны и смерти! Они хотят вырваться из кровавой мясорубки, ручку от которой активно вертит американское правительство, создавая при этом угрозу третьей мировой войны. Но руководители европейских стран перекидывают друг другу в руки бомбу замедленного действия и у кого-то в ладонях рано или поздно раздастся взрыв! А ведь он может означать конец европейской цивилизации!..

* * *

Стряхивая с колен пепел и вытирая с лица сажу, около небольшого домика на одной из дач, где-то на окраине Подмосковья, стоит человек. Махая газетой возле мангала, раздувает угли. Его взгляд скользит по заголовкам вчерашней газеты: крупные буквы, жирный шрифт, несколько ярких фотографий… Усталые глаза успевают прочитать основные эпизоды из новостной жизни региона. Красные угли накаляются и слегка потрескивают. Вдумываясь в смысл прочитанного, человек непроизвольно ловит себя на мысли, что ему небезразлично и очень интересно, что происходит в Московской области, которая стала для него второй родиной, где он намерен и хочет жить.

– Рамзан! – окрикивает человека женский голос. – Передержишь ведь, сухой будет!

– Ничего, ничего, – усмехается тот. – Сыроват ещё, но скоро будет как надо.

Солнце клонится к закату, на небе уже появилась первая звёздочка… Сегодня Рамзан очень счастлив, ведь он узнал, что его русская жена ждёт их первенца.

Владимир КЛЮЧНИКОВ