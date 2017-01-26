«ФУЖОРЫ» СЕРГУНИНОЙ ДЛЯ «ФОРУМА» РОТЕНБЕРГОВ И «ТАШИРА» КАРАПЕТЯНА. «Пиллинг» столичного бюджета в новогоднем разрезе

Я давно, уже второй год дивлюсь: сколько в столице появилось виртуальных красот! Сугубо сезонных – этаких миражей за счёт бюджета города (официально – дефицитного). И это при том, что квартплата даже в нашем, по времени застройки советском и досоветском, ЦАО взлетела за эти годы (собянинского правления) в пять раз. Но даже при дефиците в бюджете, наиболее приближённые к кормушке находят способы из неё хлебнуть через край…

В стране, напомню, кризис – зарплаты только сокращаются, пенсии и стипендии тоже. Вкупе с ростом цен и «прайс-листа» на ЖКУ и проезд в гортранспорте – явное понижение уровня жизни, пролетаризация. Однако и сейчас, видимо, для знати из новых поколений – лучшей советчицей из прошлого, из монархического, но не России, а Франции, «которую мы потеряли» (ведь хруст французской же булки-то!), является Мария Антуанетта. Обезглавленная революционными смердами впоследствии.

Уж не знаю, кто был красивее, воистину ерофеевская, коли учесть послужной список, «русская красавица» (привет Байгушеву) заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина или Мария Антуанетта, но если вторая произнесла историческую фразу «пусть едят пирожные» (когда парижанам не хватало хлеба, когда голодали), то Москва переплюнула тот ещё, монархический Париж. «Пусть любуются бокалами» – так можно сформулировать концепцию столичного украшения в нынешней осени-зиме и нищете большинства. И своя логика тут имеется: вот едут мимо городские чинуши, из Департамента городского имущества едут – им же хочется любоваться? На быстрой скорости радуют их очи огоньки, каждый из которых (изделий с огоньками) обошёлся городу в круглейшую сумму! Им нравится, значит, и массам понравится. И ведь находятся подголоски – вот Глеб Нагорный, наш старый друг, очень часто восхищается всей этой бутафорией, бывая в центре по родительским выходным.

Однако цена таких минутных эмоций – высока. Например, закупочная стоимость новогодних украшений в виде фужеров на Тверской улице в Москве оказалась в пять раз выше реальной стоимости, сообщает портал Meduza. По данным издания, за 64 «бокала» город заплатил 143,4 миллиона рублей. Стоимость одного «фужера» с учётом материалов и монтажа составила около 475 тысяч рублей. Однако по результатам тендеров, проведённым правительством, каждое украшение обошлось столичному бюджету более чем в 2,2 млн рублей. Вот так и куются попутные личные миллионы в прилегающих к виртуальным услугам департаментах.

При этом, большая часть этих денег досталась компании «Форум», в штате которой числится всего три человека. «Распилочная» принадлежит Ольге Керецман, адвокату «СМП-банка», которым владеют миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги. Вот такая короткая вышла тропиночка от бюджета Москвы к «питерской крыше».