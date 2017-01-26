Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.
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«ФУЖОРЫ» СЕРГУНИНОЙ ДЛЯ «ФОРУМА» РОТЕНБЕРГОВ И «ТАШИРА» КАРАПЕТЯНА. «Пиллинг» столичного бюджета в новогоднем разрезе
За годы правления Собянина миллиарды ушли в воздух светодиодным путём – а старожилы-дома стоят, рушатся…
Я давно, уже второй год дивлюсь: сколько в столице появилось виртуальных красот! Сугубо сезонных – этаких миражей за счёт бюджета города (официально – дефицитного). И это при том, что квартплата даже в нашем, по времени застройки советском и досоветском, ЦАО взлетела за эти годы (собянинского правления) в пять раз. Но даже при дефиците в бюджете, наиболее приближённые к кормушке находят способы из неё хлебнуть через край…
В стране, напомню, кризис – зарплаты только сокращаются, пенсии и стипендии тоже. Вкупе с ростом цен и «прайс-листа» на ЖКУ и проезд в гортранспорте – явное понижение уровня жизни, пролетаризация. Однако и сейчас, видимо, для знати из новых поколений – лучшей советчицей из прошлого, из монархического, но не России, а Франции, «которую мы потеряли» (ведь хруст французской же булки-то!), является Мария Антуанетта. Обезглавленная революционными смердами впоследствии.
Уж не знаю, кто был красивее, воистину ерофеевская, коли учесть послужной список, «русская красавица» (привет Байгушеву) заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина или Мария Антуанетта, но если вторая произнесла историческую фразу «пусть едят пирожные» (когда парижанам не хватало хлеба, когда голодали), то Москва переплюнула тот ещё, монархический Париж. «Пусть любуются бокалами» – так можно сформулировать концепцию столичного украшения в нынешней осени-зиме и нищете большинства. И своя логика тут имеется: вот едут мимо городские чинуши, из Департамента городского имущества едут – им же хочется любоваться? На быстрой скорости радуют их очи огоньки, каждый из которых (изделий с огоньками) обошёлся городу в круглейшую сумму! Им нравится, значит, и массам понравится. И ведь находятся подголоски – вот Глеб Нагорный, наш старый друг, очень часто восхищается всей этой бутафорией, бывая в центре по родительским выходным.
Однако цена таких минутных эмоций – высока. Например, закупочная стоимость новогодних украшений в виде фужеров на Тверской улице в Москве оказалась в пять раз выше реальной стоимости, сообщает портал Meduza. По данным издания, за 64 «бокала» город заплатил 143,4 миллиона рублей. Стоимость одного «фужера» с учётом материалов и монтажа составила около 475 тысяч рублей. Однако по результатам тендеров, проведённым правительством, каждое украшение обошлось столичному бюджету более чем в 2,2 млн рублей. Вот так и куются попутные личные миллионы в прилегающих к виртуальным услугам департаментах.
При этом, большая часть этих денег досталась компании «Форум», в штате которой числится всего три человека. «Распилочная» принадлежит Ольге Керецман, адвокату «СМП-банка», которым владеют миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги. Вот такая короткая вышла тропиночка от бюджета Москвы к «питерской крыше».
Главное в правильный карман положить средства столицы – а там, видимо, и откаты вернутся сторицею. При этом, если задать банальный вопрос: а кто уполномочивал городские власти так транжирить бюджет, то ответа ведь не будет. Сами выбрали – сами терпите. Стандартный ответ.
«Автор идеи Сергей Семёнович [Собянин], мы только проводники идеи», – рассказывал в 2013 году вице-мэр Москвы Пётр Бирюков, комментируя новогоднюю Москву, расцвеченную праздничной иллюминацией и световыми инсталляциями. Именно Собянину, сменившему в 2010 году Юрия Лужкова на посту мэра, принадлежала идея украсить центр на зимние каникулы – и с каждым годом эта идея воплощается всё с большим размахом.
Meduza отмечает, что итоги конкурса были подведены 19 декабря, а контракт с «Форумом» был подписан 21-го. На поставку и установку бокалов, согласно контракту, было отведено два дня. Но ко времени подведения итогов конкурса «бокалы» на Тверской давно уже установили. Вот такая будничная ложь – в основе всей городской политики. Обещали заменить автобусы на центральных маршрутах обратно на троллейбусы, но так и не заменили, хотя ритуальную ложь дикторы внутри автобусов повторяют… Но вернёмся туда, где «сделали красиво».
Также почти в три раза оказалась завышена, и начальная цена деревьев светового «сказочного леса» на Кузнецком Мосту. По прайс-листу одно изделие стоит 676,4 тысячи рублей, а при проведении тендеров каждое из 112 деревьев стоило более 1,8 миллиона. Победителем стала всё та же компания «Форум». В общей сложности на новогоднее оформление Москвы из столичного бюджета было потрачено почти 7 млрд рублей. При том практически все компании, выигравшие тендеры, так или иначе оказались связаны со столичным правительством. «Форуму» достались контракты на 688,5 млн рублей. Однако и это не потолок для растратчиков бюджета столицы на «виртуальные услуги». Крупнейшим подрядчиком оформления города к Новому году стали структуры «Ташира» – холдинга, принадлежащего миллиардеру Самвелу Карапетяну, который вообще крайне активно сотрудничает с правительством Москвы: его структуры занимались, в частности, реконструкцией улиц в рамках программы «Моя улица», ремонтировали подземные переходы и больницы, прокладывали теплосети и так далее. На контрактах, связанных с новогодними праздниками, структуры «Ташира» заработали 1,93 миллиарда рублей.
Например, компания стала монополистом в обмотке деревьев светодиодными лентами – для этих целей понадобилось 1650 километров светодиодов, стоивших бюджету 316,3 миллиона рублей.
Одна из самых дорогих конструкций – сани-тройка Деда Мороза, установленные у Триумфальной арки на Кутузовском проспекте. Стоили они 44,1 миллиона рублей, а изготовила их компания «Всё сам», в общей сложности получившая от мэрии за создание декоративных фигур и новогоднее оформление вылетных магистралей более 780 миллионов. Ранее компания «Всё сам» никогда не занималась светотехническими работами, зато успешно сотрудничала с департаментом торговли и услуг Москвы, который курирует вице-мэр Наталья Сергунина. Например, организация была единственным участником эксперимента по установке роботизированных киосков, которые должны были заменить обычные продуктовые киоски на улицах Москвы (в мае 2016-го эксперимент был приостановлен). В 2015-2016 годах компания «Всё сам» стала крупнейшим производителем новых уличных киосков, получив от департамента торговли и услуг Москвы заказов почти на 2,87 миллиарда рублей.
И все эти сезонные стекляшки – входят в имущество города, отметим. Однако они не многоразового использования – одноразовые, деньги – на ветер. То есть для бюджета – и ветхое жильё в самом центре Москвы (см. фото – Кривоколенный переулок, дом сегодня), и вот эти гирляндочки – едины.
И на что тратиться – решает как раз ДГИ. Ведь это имущество. Городское? Ну, тогда все вопросы к Ефимову и Сергуниной.
Самый из вопросов простейший: почему бы вместо искусственного, одноразового великолепия на центральных улицах не заняться ремонтом исторической Москвы, ведь Карапетян и этим занимается. Нужны дома-кандидатуры на ремонт?
Я не поленился, пробежался с фотоаппаратом по только мне известным местам запустения, чтобы показать вам, каких именно классовых контрастов нынче город Москва. И ведь что забавно: ломали-ломали на Пушкинской самострой, «Пирамиду» с парфюмерией внутри… Так этому радовались некоторые, но вскоре площадь заполонили нелепые кубические надземные газоны, потом (уже в холода!) в них воткнули деревья. Никакого высвобождения площади для пешеходов не вышло, все снова ползают, как тараканы меж каменным кубизмом, разве что света в «Известиях» прибавилось, только газеты там давно нет, потому кавычки уместны.
Глядите-ка, а «самострой»-то шагнул после этого ближе к Кремлю! Прямо перед мэрией красуется. С осени стоят вокруг памятника Юрию Долгорукому точно такие же, как «Пирамида», нелепые строения, зато богато украшенные иллюминацией. Заодно ещё занимающие площадь, столь любимую оппозицией – и сразу двух зайцев пристрелили. «Пиллинг» бюджета и облом для оппозиции, перед мэрией уже не проведёшь гневную манифестацию: негде, «социально значимый объект»! А что внутри? Да те же самые кафешки. Вот и возникает вопрос – а слаще ли хрен собянинского периода лужковской редьки? И не «пилят» ли нынче гораздо больше того, что при Лужкове пилили?
До 2016 года большую часть расходов (80%) на новогоднее оформление города брали на себя частные компании – городские власти отвечали только за обмотку деревьев в центре светодиодными лампами, тратя на это несколько сотен миллионов рублей.
В этот раз, однако, всё изменилось: на организацию новогодней иллюминации мэрия решила потратить 5,8 миллиарда рублей (а на праздничное оформление в целом – в общей сложности почти 6,7 миллиарда). Основным источником денег стала ежегодная компенсация из федерального бюджета, которая платится Москве за то, что она исполняет функции столицы. Сумма этой компенсации в 2016 году составила почти 12 миллиардов рублей (при этом любопытно, что в 2004-м выплаты Москве были приостановлены – и возобновились только при «аварийно» назначенном на место несговорчивого Лужкова Медведевым мэре Собянине).
Сколько ещё простоит не отремонтированная историческая Москва, и сколько на виртуальные услуги, на гирляндочки ещё отпустить из бюджета? Щёлкают счёты в мэрии и в ДГИ – советское и досоветское архитектурное наследие такое прочное, что можно ещё годик-другой провести на «процедурах», на «пиллинге»…
Кабинет Сергуниной, говорят очевидцы, частенько заполнен посторонними предметами – на креслах, на столах валяются. Ей, видимо, некогда задаваться такими банальными вопросами. Однако, если сравнить с представленными на моих фотографиях контрастами вполне надёжно стоящий дом, в котором живёт с 2002-го редакция «Литературной России», где и крыша не протекает, и отопление нормально работает – возникает ещё один вопрос. А почему эти миллионеры-транжиры, расхитители и распильщики бюджета столицы и федерального бюджета – выселяют нас? Какое право нас гнать они имеют, в виду вышеизложенного? Может, пора их самих выселить с занимаемых должностей, ведь они игнорируют свои прямые обязанности: отошёл от улиц-показУлиц два шага во дворы – и вот вам ветхое жильё. За годы правления Собянина миллиарды ушли в воздух светодиодным путём – а старожилы-дома стоят, рушатся…
Может, лучше обстоят дела с размещением многодетных семей, годами ждущих в очереди в ДГИ подходящего жилья, а до того ютящиеся в коммуналках? Оказывается, нет – в августе, если помните, мы следили за тем, как многодетных очередниц «разводили» не только умельцы из ДГИ, но и правозащитнички прикремлёвской дислокации. Грамотно «развели», по отделениям развезли – голодовку в итоге разогнали, как раз к думским выборам, а квартир не дали. Зато сотрудник ДГИ обзавёлся всего за пять миллионов элитной квартирой (а о том, что квартиры очередников ДГИ переводит в коммерческий фонд – мы писали ещё в августе).
22 ноября 2016 года обманутые многодетные очередницы подали в Следственный комитет РФ жалобу о выявленных «злоупотреблениях» со стороны Ивана Щербакова, заместителя главы ДГИ, курирующего вопросы переселения жителей из аварийных квартир. По информации Луизы Мартьяновой, в июне 2016 года чиновник приобрёл в возведённой для переселенцев новостройке по адресу проспект Вернадского, д. 29, корп. 1, квартиру по заниженной цене. За апартаменты, кадастровая стоимость которых превышала 20 млн рублей, Щербаков заплатил городу лишь 4,3 миллиона. Приобретённую за бесценок недвижимость он спустя два месяца продал третьим лицам за 21 миллион. Почти в пять раз дороже. Номер квартиры – 189. Ничего должностного, только бизнес! Какие ещё нужны доказательства того, что ни новое, ни старое, вообще ДГИ доставшееся в наследство жильё – распределять по справедливости команда Ефимова и Сергуниной не может и даже не пытается?!
При этом и знаковые столичные здания, архитектурные памятники, нуждающиеся в срочном ремонте – по-прежнему в нём нуждаются. Например: Каретный ряд, дом восемь, памятник московского модерна (предположительно – Шехтель строил в конце 19-го века, в 1905-м часть дома уже стояла, запечатлено на фотографии) – вроде начали ремонтировать осенью, все радовались, но потом... Возвели на трети здания временную крышу – и гудбай, так и оставили, работы прекращены. Дом взяли в аварийный каркас и снова ждут – может, частичного обрушения, как прошлой зимой?.. Вся их политика вот под этой многомиллионной «звездой»-гирляндой нынче строится… Точнее, наоборот.
Дмитрий ЧЁРНЫЙ
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