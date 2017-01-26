Михаил ЗОЛОТОНОСОВ. ТАЙНО, КАК ВСЁ ПОЗОРНОЕ (Могильщики русской культуры)

Впрочем, слух об объединении двух библиотек начал циркулировать ещё в январе 2016 года, когда директора РГБ А.Вислого вдруг сняли с должности и заслали в Петербург на должность директора РНБ, а прежнего директора РНБ А.Лихоманова с должности уволили, объявив ему выговор. Все ждали, чем выстрелит это ружьё, что вытворит наш засланец, и вот стало известно, что в конце 2016 года министр культуры на букву «м» обратился к председателю правительства РФ (тоже на букву «м») с письмом, в котором попросил поддержать совместное предложение директоров РГБ и РНБ об объединении двух библиотек, находящихся в разных городах (!). Некоторые детали абсурдного проекта были описаны в размещённом REGNUM’ом комментарии доктора педагогическх наук А.М. Мазурицкого, профессора кафедры Библиотечно-информационной деятельности.

История началась 10 января 2017 года. Внезапно выяснилось, что тайно, как всё позорное, идёт подготовка к объединению Российской государственной библиотеки в Москве (РГБ) и Российской национальной библиотеки (РНБ) в Петербурге. Об этом стало известно из материала, размещённого в 14 час. 22 мин. информационным агентством REGNUM.

Операция «Конец Публички»

Начинается проект с гигантомании, свойственной всем тоталитарным режимам. Дескать, объединение РГБ и РНБ обеспечит создание крупнейшей в мире национальной библиотеки (более 30 млн книг и более 1,5 миллионов экземпляров рукописных и печатных книжных памятников). Ну, допустим, будет «крупнейшая в мире» – и что из того? Для каких отчётов, для какого бессмысленного хвастовства? Лично мне это напомнило проект фюрера по созданию в Линце «сверхмузея», то есть музея, составленного из других музеев, куда свозили награбленное со всей Европы. Там тоже шла речь о «крупнейшем в мире». Виктор Клемперер в своей знаменитой книге о языке Третьего рейха писал о числах-суперлативах как принадлежности нацистского дискурса, тяготевшего к чрезмерности чисел.

Теперь министр на букву «м» предложил создать мегабиблиотеку, составленную из двух библиотек.

Единственной внятной целью объявлена экономия бюджетных средств, выделяемых на культуру, для чего, прежде всего, предлагается ликвидация дублирования функций. Первая функция, которую предложено секвестировать, – это получение обеими библиотеками обязательного экземпляра печатных изданий (в соответствии с пунктом 1 ст. 19 федерального закона «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 № 77-ФЗ). Поскольку этот обязательный экземпляр РГБ и РНБ получают бесплатно, за счёт издательств (в силу того же закона), то речь идёт об экономии средств на строительство новых зданий для хранилищ печатной продукций, которая в обе библиотеки поступает – без преувеличения – вагонами. И по оценке директоров библиотек получилось, что 15–20 лет можно будет новых книгохранилищ для РНБ и РГБ не строить. То есть всё дело в экономии средств на строительство.

Сказанное означает, что, скорее всего, именно в РНБ этот обязательный экземпляр и перестанет поступать, что будет означать фактический конец Императорской Публичной библиотеки – Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина – Российской национальной библиотеки. Поскольку весь смысл этого учреждения заключается в том, что в ней хранится всё, что напечатано сначала в СССР, а потом в РФ. А если сюда не будет поступать вся печатная продукция РФ по закону об обязательном экземпляре, то РНБ превратится просто в заурядную Б.

Плюс к этому есть и другая опасность. Если создана Единая Библиотека (ЕБ), то распределение документов между отделами – это уже внутреннее дело администрации ЕБ. Поэтому любые издания из бывшей РНБ можно по внутренней путёвке перевезти из Петербурга в Москву. Кто знает, на что поступит заказ, что конкретно кому-то приглянется, – рукопись какая-нибудь или «Птицы Америки», или иное редчайшее издание. РНБ в некоторых своих частях – так сложилось исторически – будет побогаче РГБ. А аргументы подберут, например, скажут: у вас полежало, за последний год никто не заказывал, так пусть теперь у нас полежит… Так что отсутствие новых поступлений – это только часть беды для РНБ, включённой в ЕБ, может начаться форменное мародёрство. Уж если ценнейшую икону из Русского музея утащили в чьё-то имение под Москвой, то что начнётся с книгами?..

Впрочем, возможен и другой вариант – «справедливый». Часть обязательного экземпляра поступит в РГБ, часть – в РНБ. Что на деле будет означать уничтожение обеих библиотек как национальных книгохранилищ.

Демагогия в обоснование такого проекта понятна заранее. Нам объяснят, что, во-первых, за нужной книгой можно съездить и в Москву (или, наоборот, в Петербург), а, во-вторых, создаётся Национальная электронная библиотека (НЭБ), и поступающая в одну из двух библиотек (точнее, в одно из двух зданий ЕБ) бумажная книга будет тут же оцифрована, а цифровая копия переправлена в то здание, где нет бумажного оригинала.

Идея гнилая и порочная в принципе, поскольку, во-первых, бумажный оригинал издания и его изображение в компьютере – это принципиально разные вещи, работать с бумажными оригиналами гораздо удобнее, чем манипулировать полосами прокрутки (особенно это касается журналов формата «Огонька» и газет, смотреть которые de visu, скажем, за год на экране – одно мучение), и не случайно свиток в процессе эволюции культуры был заменён кодексом; кроме того все иллюстрации выглядят на бумаге и в компьютере совершенно по-разному; во-вторых, можно представить, с каким количеством ошибок будет производиться оцифровка (об этом количестве ошибок можно судить, например, по американскому проекту books.google); в-третьих, как известно, весь проект НЭБ противоречит существующему законодательству об авторском праве (не случайно Вислый признавался в том, что добивается его хотя бы частичной отмены) и только подстегнёт циркуляцию в сети интернет пиратских копий бумажных книг, которые из библиотек будут уходить в «большой мир»; в-четвёртых, существующий технологический уровень хранения информации в цифровом виде не обеспечивает долговечности и надёжности, сопоставимой с надёжностью и долговечностью бумаги как носителем информации (бумага в разы долговечнее), а в отношении воды и огня бумага и микросхема одинаково беззащитны; в-пятых, РНБ и РГБ, два национальных хранилища печатных изданий, и должны дублировать друг друга, это принципиально важно, потому что обеспечивает надёжность на случай катастроф (вспомним пожары в БАН и в ИНИОН). Это именно то дублирование, ликвидировать которое могут только идиоты. И только идиоты могут толкать нас назад от книги-кодекса к изображению-свитку. Потому что книга – это книга, а не изображение её страниц.

Наконец, при тоталитарном режиме всегда есть опасность цензурных вмешательств в электронные копии или их блокирование нажатием одной кнопки.

Опять-таки не случайно в упомянутом законе «Об обязательном экземпляре документов» предусмотрено хранение как печатных изданий, так и электронных. Это разные документы, разные формы хранения, которые друг друга не дублируют. Тем, кто этого ещё не понимает, возглавляя библиотеки или министерства, следует немедленно признать своё полное невежество и уволиться.

До последнего сотрудника

Естественно, что авторы проекта ЕБ сразу же написали о возможности сократить управленческий персонал на треть, что позволит экономить 120–150 млн руб. в год, а сэкономленные средства направить на повышение зарплат сотрудников, прежде всего, сотрудников РНБ.

Из этого плана можно сразу же заключить, что: 1) сократят управленческий персонал именно в РНБ, а головным предприятием станет бывшая РГБ как часть ЕБ; 2) сотрудникам РНБ, точнее, тем, кто в ЕБ останется, кидают кость, чтобы они не шумели и не писали письма протеста, а надеялись на милость могильщиков. Но понятно, что бюрократия неуничтожима, а вот сотрудников РНБ действительно повыгоняют и в огромном количестве.

Кстати, как недавно стало известно, зарплата заместителя директора РНБ составляет 200 000 рублей в месяц. У генерального директора РНБ Вислого 5 (пять) заместителей, следовательно, в месяц они соединёнными усилиями получают 1 млн. руб. Плюс сам директор получает, положим, 0,5 млн. рублей или более. Итого как минимум 1,5 млн. руб. в месяц или 18 млн. руб. в год. Если трезво оценить результаты деятельности администрации, то трёх из пяти замов (по научной работе, по библиотечной работе, по информатизации) можно сократить вообще (плюс советника директора, которым посажен бывший директор Лихоманов), и никто – ни читатели, ни сотрудники – этого даже не заметит. А остальным, включая директора, следует уменьшить зарплаты до разумных уровней, пропорционально скромному трудовому вкладу, а не исходя из потребностей. То есть сэкономить без ущерба для результата можно и нужно примерно 10–12 млн. рублей в год уже сейчас, и безо всяких безумных организационных перестроек и слияний, просто исходя из здравого смысла, из интересов государства, науки и читателей. Струтура администрации РНБ явно не соответствует нынешнему бюджету библиотеки, но для изменений совсем не обязательно соединять РГБ с РНБ. Можно просто уволить лишних, функционально ненужных.

Теперь о сотрудниках пониже рангом. Отказ от поступления в РНБ обязательного экземпляра на деле означает серьёзные организационные реформы. Прежде всего, резкое сокращение или ликвидацию отдела комплектования. Тут два варианта. По первому его уничтожат вообще, по второму сократят, оставив за ним функцию ректрокомплектования, то есть восполнения значительных лакун, многие из которых касаются одновременно и РГБ, и РНБ. То есть существуют такие издания, которых нет ни в одной из этих библиотек.

Однако восполнение лакун – дело дорогостоящее. Поскольку то, что не поступило в своё время по закону «Об обязательном экземпляре документов», надо покупать: ведь некоторых издательств давно не существует. А главный лозунг нынешней РНБ – это «денег нет». Нет денег на приобретение книг и журналов.

В конце 2016 года я обратился в отдел комплектования с предложением оформить подписку на электронный вариант газеты «The New York Times», что позволило бы за очень скромные деньги обращаться к полным текстам материалов из архива газеты, начиная с 1851 года. Естественно, что от заведующей отделом комплектования получил ответ: нет денег.

Поэтому, скорее всего, отдел комплектования РНБ ликвидируют полностью и заявят, что восполнением лакун по списку «Desideratum» займётся Москва, которая на самом деле никакие лакуны восполнять тоже не станет. Поскольку снявши голову, по волосам не плачут.

Вслед за отделом комплектования резкому сокращению подвергнется отдел обработки и каталогов. Он и так сокращён настолько, что в некоторых случаях от момента поступления книги в РНБ до её выдачи читателям проходит до полутора лет, а то и более (о подобных примерах я писал и говорил на научной конференции в РНБ 31 марта 2016 г.). Сейчас, к примеру, дефицит кадров в этом подразделении такой, что их не хватает не только на обработку и каталогизацию текущих поступлений, но и на внесение исправлений и заполнение пропусков в генеральном алфавитном электронном каталоге (этот каталог, который на самом деле абсолютно непригоден для нужд РНБ, – отдельная гигантская проблема, решением которой никто заниматься не желает, его существование целиком на совести прежнего директора РНБ Лихоманова и зама по информатизации О.Шорина, который занимает эту должность и сейчас).

То есть сейчас опять-таки надо увеличивать численность сотрудников отдела обработки и каталогов раза в два-три, поскольку РНБ не справляется с выполнением своей важнейшей функции – «фабрики» по обработке поступающих книг и ведению каталогов. А если не будет поступления в петербургский филиал ЕБ обязательного экземпляра, то не очень понятно, чем этот отдел будет заниматься. И всех можно сразу выгнать на Садовую улицу.

Соответственно начнётся сокращение и во всех подразделениях отдела фондов и обслуживания – так как новые поступления или вообще перестанут поступать, или резко сократятся. В частности, уже сейчас Русскому журнальному фонду (РЖФ) катастрофически сократили средства на подписку журналов – её по традиции оформляли для того, чтобы свежие номера периодических изданий поступали бы быстро, сразу, и выдавались в зале открытого доступа, а не через полтора-два года через Книжную палату (которую парадоксально совокупили с ИТАР-ТАСС). Так вот, этой подписки с 2017 года тоже нет – потому что нет денег. И зал открытого доступа РЖФ быстро деградирует до уровня бессмыслицы.

Наконец, невежественное руководство РНБ давно подбивает клинья под два библиографических отдела: ИБО – информационно-библиографический отдел и ОБИК – отдел библиографии и краеведения. Особенностью этих отделов, их основным недостатком является то, что они остро необходимы читателям и совсем не нужны начальству. Сотрудники ИБО непосредственно обслуживают читателей, неофитам без этих консультаций вообще не обойтись, поскольку РНБ слишком сложна и гетерогенна с точки зрения внутренней организации, а библиографы либо сами находят нужные читателям книги, либо учат, как это делать, объясняют, как устроена библиотека, что в ней находится, где это искать.

Начальство же давно строило планы превращения библиографов ИБО в неких универсальных консультантов по пользованию интернетом, поскольку в мозгах у начальников засела идея трансформации библиотеки в интернет-кафе, в пространство общения и проведения досуга.

ОБИК создаёт уникальные библиографические издания, но отдел за последние годы сильно сокращён, а для того, чтобы он мог полноценно работать и в разумные сроки (не за 25–30, а за 4–5 лет) готовить новые библиографические издания, без которых научная работа не просто затруднена, а невозможна, численный состав сотрудников надо увеличить в 4 (четыре) раза. Вот конкретный пример: чтобы составить библиографию советских мемуаров (а это очень трудоёмкая работа, её не сделать набегами в интернет и случайными находками там) группе мемуаристики, сейчас состоящей из трёх человек, нужно 23 года (!). Поэтому, если будет создана ЕБ, ОБИК для простоты могут просто ликвидировать. Хотя бы потому, что без новых поступлений обязательного экземпляра и при нынешней численности работа отдела полностью обессмыслится.

То есть создание ЕБ уничтожит в бывшей РНБ всякую научную работу – и научную работу сотрудников, и научную работу пользователей. Всему придёт конец. Конечно, если всех сотрудников выгнать с работы, экономия будет значительной. Но тогда и Российской национальной библиотеки не будет.

Я пишу о деградации Публичной библиотеки, потом РНБ, начиная с 1991 года. Наблюдаю, как из научной библиотеки она неуклонно превращалась в студенческую читалку. Если безумный ЕБ-проект будет реализован, то наступит полный крах, полное уничтожение научной национальной библиотеки.

При этом дуракам всех возрастов, особенно молодёжи, внушают лживую мысль: «всё есть в интернете» или скоро будет, «книжная» библиотека своё отжила или сейчас отживает, она – реликт докомпьютерной эры, а теперь «всё в цифре». Это якобы наш тренд, это современно, модно, прикольно, весело, и вообще Россия – вперёд, а впереди книг на бумаге не будет. Они – вредная привычка нудных стариков. Так на фиг их собирать, бесконечно строить для них новые здания?..

Но всё это одна большая ложь. Всего в интернете нет и никогда не будет.

Юридический ликбез

Итак, министр культуры написал своему начальнику письмо с идеей совокупить РГБ и РНБ, создав ЕБ. Однако на пути практической реализации есть некоторые трудности – решением председателя правительства РФ этот вопрос не решить, хотя отдельные идиоты и внушают ложь о том, что всё теперь зависит от министра на букву «м». Нет, надо менять нормативную базу, прежде всего, федеральные законы, а это уже прерогатива Федерального собрания и президента, и ведомственным приказом, тихо и быстро, уничтожить РНБ не получится.

Во-первых, есть уже упомянутый закон «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 № 77-ФЗ, где в ст. 19 указано:

«Постоянное хранение обязательного федерального экземпляра возлагается на:

Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС), Российскую государственную библиотеку, Российскую национальную библиотеку, Библиотеку Российской академии наук, Государственную публичную научно-техническую библиотеку Сибирского отделения Российской академии наук, Дальневосточную государственную научную библиотеку – по печатным изданиям» (в ред. Федеральных законов от 26.03.2008 N 28-ФЗ, от 05.05.2014 N 100-ФЗ).

То есть придётся ст. 19 менять, исключая из неё РНБ.

Во-вторых, надо будет внести изменения в федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ, где в пункте 1 ст. 18 сказано:

«Национальными библиотеками Российской Федерации являются Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Российская государственная библиотека и Российская национальная библиотека, которые удовлетворяют универсальные информационные потребности общества, организуют библиотечную, библиографическую и научно-информационную деятельность в интересах всех народов Российской Федерации, развития отечественной и мировой культуры, науки, образования.

(в ред. Федерального закона от 27.10.2008 N 183-ФЗ)

Национальные библиотеки Российской Федерации выполняют следующие основные функции: формируют, хранят и предоставляют пользователям библиотек наиболее полное собрание отечественных документов, научно значимых зарубежных документов; организуют и ведут библиографический учёт россики; участвуют в библиографическом учёте национальной печати, являются научно-исследовательскими учреждениями по библиотековедению, библиографоведению и книговедению, методическими, научно-информационными и культурными центрами федерального значения; участвуют в разработке и реализации федеральной политики в области библиотечного дела.

Национальные библиотеки Российской Федерации действуют на основе настоящего Федерального закона и положений о них, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Национальные библиотеки Российской Федерации относятся к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации и являются исключительно федеральной собственностью. Изменение формы собственности указанных библиотек, их ликвидация либо перепрофилирование не допускаются; целостность и неотчуждаемость их фондов гарантируются».

Особое внимание реформаторам стоит обратить на последний абзац: не допускаются ликвидация либо перепрофилирование. А ведь для реализации ЕБ-проекта потребуется исключить РНБ из Государственного свода особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. Однако исключение из него как законом «О библиотечном деле», так и указом президента РФ «Об особо ценных объектах культурного наследия народов РФ» от 30.11.1992 № 1487 и «Положением о Государственном своде особо ценных объектов культурного наследия народов РФ», утверждённым постановлением правительства РФ от 06.10.1994 № 1143, вообще не предусмотрено.

Исключить невозможно, так как в Положении прямо указано (в п. 6): «Изменение формы собственности указанных объектов либо их перепрофилирование не допускается». А ЕБ-проект предполагает именно перепрофилирование РНБ, превращение в кастрированный придаток РГБ.

Так что некоторые трудности, связанные с юридической стороной дела, уже видны. Повторю: тайно, без шума тут ничего сделать не удастся, поскольку исключение особо ценного объекта культурного наследия из Государственного свода особо ценных объектов культурного наследия народов РФ президентом России по инициативе министерства культуры РФ выглядит особо красиво и культурно и наглядно продемонстрирует, если ЕБ-проект начнут реализовывать, подлинное отношение власти к культуре и к гуманитарной научной деятельности, в частности, к крупнейшей библиотеке с двухвековой историей и замечательными научными традициями. Станет очевидно, что правительству уничтожать культуру не стыдно, а приятно.

Пока я полагаю, что это частная инициатива Мединского, вконец обезумевшего от вседозволенности и собственного невежества, которому после скандала с арестом своего заместителя хочется удивить своих начальников планом значительной экономии средств посредством уничтожения РНБ. Может быть, он пытается поменять РНБ на собственную свободу?

Пресс-конференция с комментариями

После того, как 10 января 2017 г. материал агентства REGNUM появился в сети интернет, обнаружилось несколько материалов на тему объединения. Прежде всего, на сайте газеты «Мой район» 11 января 2017 года в 16.06 появился текст. Вислый дал пресс-конференцию. Процитирую:

«Александр Вислый сказал журналистам, что история объединения тянется лет двадцать, сейчас уже можно и нужно говорить про то, что в 2017 году станет доступным общий электронный каталог двух библиотек.

Про “физическое” объединение – то есть единое финансирование, общее руководство, общую бухгалтерию и административный аппарат Вислый сказал, что никаких официальных документов не видел, и их нет. Для такого решения нужно постановление учредителя – не Минкульта, а правительства России.

«Но если вопрос будет поставлен, то я буду настаивать на том, чтобы, прежде всего, он был обсуждён в профессиональном сообществе, а потом прошёл широкое общественное обсуждение такого проекта”, – сказал директор «Публички”».

Стоит сделать несколько комментариев. Во-первых, «история объединения», которая «тянется лет двадцать», – это бред. В РНБ НИКОГДА не было таких идей и таких разговоров ни при директоре В.Зайцеве (1985–2010), ни при директоре А.Лихоманове (2011–2016). Разговоры на эту тему в Петербурге начались только в январе 2016 года, причём с подачи самого Вислого, который дал интервью «Известиям» и в этом интервью про это сказал. Так что «20 лет» он просто выдумал, пытаясь изобразить для профанов, что история старая, не Мединским и не им придуманная.

Во-вторых, решениями правительства РФ, как я уже показал, физическое объединение двух библиотек не реализовать, нужно менять очень серьёзные и громкие федеральные законы.

В-третьих, «широкое общественное обсуждение» уже прошло в январе 2016 г. и фактически идёт сейчас – и все, кто понимает, что такое РНБ, все, кто ею пользуется, признали идею ЕБ-проекта варварской, наглой, циничной и разрушительной. Это программа уничтожения РНБ. Что тут обсуждать? Решать вопрос, нужна нам РНБ или нет?

В-четвёртых, говорить об общем электронном каталоге двух библиотек как некоем достижении и благодеянии может только полный профан в библиотечном деле, поскольку и каталог РГБ, и каталог РНБ доступны на сайтах обеих библиотек, и ничего не стоит посмотреть нужное издание сперва в одном, а затем и в другом каталоге. А если надо, то в каталоге Библиотеки Конгресса США, Национальной библиотеки Китая и любом другом. Что мы, исследователи, постоянно и делаем.

А если говорить об объединённом каталоге, то надо иметь в виду, что любой новый каталог – это новые ошибки, особенно с учётом того, как и кем каталоги делаются у нас. Я имею в виду не только квалификацию, но и отсутствие сверки (это касается и электронных каталогов и РНБ, и РГБ). Так что нужен этот объединённый каталог, как пятое колесо в телеге. И толку от него никакого, разве что потом бубнить начальникам и невежественным журналистам об этом «достижении». Это не достижение, это просто мартышкин труд.

В-пятых, официальных документов об объединении, действительно, нет, но письмо директоров РГБ и РНБ, направленное министру культуры, Вислый, наверное, читал, однако почему-то об этом ничего не рассказал, только подтвердив то, что уже было на сайте REGNUM’а. Видимо, раскрытие этой тайны стало неожиданностью, и главной задачей было не сказать ничего дополнительно.

Зато Вислый эффективно отвлёк внимание профанов сообщением о том, что, во-первых, к концу марта 2017 года откроют вторую очередь нового здания на Московском, 165 (которую строили больше десяти лет с положенным в таких случаях гигантским воровством, посадкой в тюрьму главы строительной фирмы «Невисс-комплекс» и т.п.), и ещё сообщил, что РНБ вернёт РПЦ здание на Обводном канале, 11. Это развалюха, где когда-то была библиотека Санкт-Петербургской духовной академии, а у РНБ были обменный и резервный фонды. Также там находились квартиры, в том числе пять квартир сотрудников РНБ. Квартиры расселили, здание возвращают, а обменный и резервный фонды переместят во вторую очередь нового здания РНБ на Московском пр., 165. Туда же переезжает ОЛСАА – отдел литературы стран Азии и Африки (Литейный пр., 49). Держать в РНБ эти объекты недвижимости, нуждающиеся в ремонте и удалённые и от главного здания (Садовая ул., 18), и от нового здания у Парка Победы (Московский пр., 165), абсолютно нецелесообразно.

Зато в контексте передачи РПЦ Исаакиевского собора все загалдели про здание на наб. Обводного канала, 11, не понимая, что это сообщение – маскировка проекта уничтожения РНБ. Кстати, подготовка к передаче этого здания велась минимум года четыре, началась ещё при директоре А.Лихоманове, в 2015 г. я с фотокорреспондентом журнала «Город 812» Лидией Верещагиной осматривал это здание, были на всякий случай сделаны фотографии. РНБ этот объект абсолютно не нужен, и избавление от него – дело абсолютно правильное. Это тот случай, который описывает пословица: «На те Боже, что мне негоже».

Вислый. Резюме

Остальные фантазии Вислого, которыми он также поделился с журналистами, я анализировать не желаю, это просто абсурдные фантазии человека, бесконечно далёкого от библиотечного дела. И действительно, библиотечного образования у него, как и у директора РГБ Гнездилова, нет. И пустота на том месте, где должно было оказаться библиотечное образование, всё время чувствуется.

Отсюда и безумный проект объединения РГБ и РНБ, который для РНБ является проектом уничтожения. Допускаю, что Вислый этого в силу невежества не понимает, иначе как объяснить, что директор РНБ строит планы её фактической ликвидации как библиотеки национальной, как научного учреждения со статусом НИИ библиотековедения и библиографоведения, как одного из научных центров России по созданию библиографических научных изданий. Как раз директор РНБ, если бы такой проект возник в чьей-то больной министерской голове, обязан был бы забить тревогу, резко выступить против уничтожения того, что создано трудом многих поколений библиотечных работников. Зачем ты занимал эту должность, если хочешь уничтожить то, что поставлен возглавлять и развивать?

Самое же смешное, что Вислый сейчас ещё и претендует на то, чтобы занять пост президента Российской библиотечной ассоциации на период 2017– 2020 гг. На самом деле после письма министру культуры с предложением о создании ЕБ Вислый фактически подписал собственное заявление об увольнении с поста генерального директора РНБ. Потому что могильщик РНБ не может быть в ней не только директором, но и работать на ничтожной должности рейсовика. Вислый лишил себя тем самым морального права даже близко подходить к РНБ.

Сейчас очень любят искать и обличать врагов русской культуры. Но зачем искать, если вот они, причём сами о себе громко и определённо заявили: это директора РГБ и РНБ и их министр. Именно они занялись уничтожением русской культуры, в данном случае крупнейшей и старейшей библиотеки – Императорской публичной, которая нынешней власти, как я предполагаю, вообще не нужна. Олигархии не нужна научная библиотека, которая и сама является научным учреждением, и создаёт возможности для самостоятельной научной деятельности своих читателей. А требуется совсем другое – чтобы население было элементарно грамотно только в той мере, в какой это нужно для понимания и усвоения пропаганды милитаризма и ксенофобии, которые лживо выдаются за патриотизм, религиозного дурмана, мифологии взамен исторических исследований и тому подобных «скреп». Гуманитарная научная деятельность, по определению направленная в противоположном направлении – на разоблачение безумия и одурманивания, – вызывает ненависть.

Всё это напоминает роман Оруэлла. Министерство мира ведало войной, а министерство любви занималось слежкой за инакомыслящими и пытками, внушая страх. Соответственно министерство культуры нынешней России – это министерство, занятое уничтожением культуры.

До того, как стать Российской национальной, наша любимая библиотека называлась Публичной имени Салтыкова-Щедрина. В вестибюле читателей встречала статуя великого русского сатирика работы Игоря Крестовского, варварски уничтоженная при ремонте. Михаил Евграфович – российский классик на все времена и на любые события, и вот две цитаты из созданной им энциклопедии русской жизни, остро актуальные сегодня.

«Много было наезжих людей, которые разоряли Глупов: одни – ради шутки, другие – в минуту грусти, запальчивости или увлечения; но Угрюм-Бурчеев был первый, который задумал разорить город серьёзно» (Салтыков-Щедрин М.Е. История одного города // Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 10 т. М., 1988. Т. 2. С. 459).

«Обыкновенно противу идиотов принимаются известные меры, чтоб они, в неразумной стремительности, не всё опрокидывали, что встречается им на пути. Но меры эти почти всегда касаются только простых идиотов; когда же придатком к идиотству является властность, то дело ограждения общества значительно усложняется» (Там же. С. 445).

Михаил ЗОЛОТОНОСОВ

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ