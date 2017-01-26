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    10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.

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    В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ

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СТАТЬИ Свежий номер №03. 27 января 2017

И ВСЁ-ТАКИ ЗА НИМ ПРИШЛИ

Независимый журналист три года писал про коррупцию в местной администрации. Но легче оказалось поменять слишком настойчивого прокурора и разорить свободную газету, чем сковырнуть с должности вороватого чиновника. И вот за ним всё-таки пришли.

 18 января спецслужбы задержали главу Марксовского района Олега Тополя. Задержали шумно, красиво и показательно. Вооружённые люди в масках и с крупными буквами «ФСБ» зашли без стука в его кабинет, попросили лишних удалиться, провели там обыск и увезли чиновника с собой на микроавтобусе с затонированными стёклами.

5 zaderzhanie Topolya FSB

5 zaderzhanie Topolya FSB2

5 zaderzhanie Topolya FSB dengi

Марксовский район замер. У нас давно ждали, что за Тополем «приедут». Ждали, когда прокуратура находила в его действиях признаки коррупции. Когда людское возмущение грозило выплеснуться на городскую площадь. Когда активисты собирали тысячи подписей за его отставку.

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Сбор подписей за отставку Тополя, весна 2016 года

Topol Maslenitsa 13mart 2016

Но «Тополь был, Тополь есть, Тополь будет есть» – шутили в народе, связывая неуязвимость чиновника с его крепкими связями в областных верхах. К этому стали привыкать. И вдруг – заключён под стражу, возбуждено уголовное дело...

Pod Strazhey

Я впервые увидел Олега Тополя в сентябре 2013-го, когда губернатор перевёл его в Маркс из соседнего Энгельса. Предшественник Тополя продержался в своём кресле всего шесть месяцев и запомнился грубым стилем руководства и резкими заявлениями о желании разрушить «эту империю воровства». Тогда было трудно предположить, что приход вместо него нового назначенца обернётся чередой как раз воровских скандалов и станет для Марксовского района началом длительного политического кризиса.

В то время я ещё издавал независимую газету «Деловой Маркс», и по опыту прошлых лет у меня был положительный опыт диалога с властью. Коллеги из других районов даже завидовали: чтобы привлечь внимание наших чиновников к какой-то проблеме, мне не обязательно было посвящать ей длинные статьи в газете. Достаточно было при всех поднять больной вопрос на планёрке руководящего состава администрации или указать на него при личной беседе с главой или даже чиновником рангом поменьше.

Я не идеализирую ситуацию. Понятно, что системные проблемы в одночасье не решить. Но в конкретных жизненных ситуациях такое взаимодействие действовало безотказно. Чиновники понимали, что журналисты видят в их работе именно тонкие места, а значит, надо прислушаться, пока не порвалось.

Конечно, мне хотелось сохранить такой диалог и с новой властью. Но первое, с чего начал Олег Тополь в Марксе – это с выстраивания информационной блокады. Он тут же закрыл для общественности все свои планёрки и огородился непробиваемой стеной замов. К слову, одного из них за молодость и наглость сами же работники администрации прозвали Артёмкой, сократив таким образом имя-отчество проныры. К другому, вечно с ленью и апатией жующему жвачку, прилипло такое же уменьшительно-насмешливое прозвище «Лентяйка».

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Лентяйка (слева) и Артёмка – заместители главы администрации

Мои попытки наладить диалог между СМИ и чиновниками иной раз оканчивались парадоксально. К примеру, в ответ на мои попытки получить комментарий по телефону глава администрации просто внёс мой номер в «чёрный список» и стал «навечно недоступен».

Это можно было бы списать на нарушение мною какого-нибудь «регламента получения комментариев», которого отродясь не было. Но Маркс – не Москва, а глава района – не президент России. Муниципальная власть – самая близкая к людям, как любит подчёркивать Владимир Путин. А в Марксе она наглухо отгородилась от граждан.

И полное порабощение муниципальной газеты «Воложка», проводившееся чуть ли не на показ – тому иллюстрация и подтверждение. Уже через три месяца своего властвования Олег Тополь выгнал «родную» для администрации газету из помещений, где она жила 33 года, и переселил в ветхий домик с удобствами на улице. Причём, словно в насмешку, сделал это в мороз, в новогодние каникулы, как раз перед Днём российской печати. И на этом фоне, затягивая финансовые и административные уздечки, ввёл в газете строгую цензуру, заставив искажать, замалчивать и переписывать действительность.

В таких условиях не удивительно, что новости, да ещё какие – как гром среди ясного неба – стали появляться не в «Воложке», а на сайте надзорного ведомства.

Сперва прокуратура обнаружила, что уже вскоре после назначения чиновника муниципальные контракты стали заключаться с фирмами, входящими в его семейный бизнес. Потом увидела неэффективное использование бюджетных средств в том, что четыре служебные иномарки «съедают» больше трети ГСМ всего автопарка администрации. Потом заступилась за фермера Виктора Быкова, у которого глава администрации, в нарушение дюжины федеральных законов, отбирал земли, не стесняясь вносить в документы заведомо ложные сведения.

И так далее, список нарушений, носящих коррупционный характер, пополнялся в течение 2015–2016 годов. Видимо, он и сейчас не закрыт. «В распоряжении следственных органов имеются дополнительные материалы о противоправной деятельности главы Марксовского района Саратовской области Олега Тополя», – заявил замначальника отдела государственных обвинителей областной прокуратуры Юрий Чайковский, настаивая в судебном заседании на заключении попавшегося чиновника под стражу. И суд согласился – заключил.

Так и получилось, что начиная в 2013-м с беззлобной, в общем, иронии над обыкновенными чиновничьими глупостями, уже в 2014-м мои публикации обрели острый критический характер. Причём не ограничиваясь прокурорскими разоблачениями, я и сам не раз давал прокуратуре поводы проверить деятельность администрации.

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Вырубленная городская аллея, март 2014 года

В Марксе могли запросто выпилить целую аллею, до последнего дерева.

Или дважды в течение одного тёплого сезона асфальтировать одни и те же участки улиц, с непомерной жадностью осваивая бюджетные средства.

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Копатели песка обрушили канализационный коллектор и овраг на окраине города две недели заливало нечистотами

Или так хищно (и незаконно) выкапывать песок, что в погоне за барышами от его продаж обрушить главную трубу канализационного коллектора. И не где-нибудь в глухом лесу, а прямо в черте города, в двух километрах от здания администрации.

Или ни с того, ни с сего сразу вдвое повысить родительскую плату за детские сады, отчего люди просто ахнули и вышли на площадь, а на них направили подметальную машину, и мужчине, который встал у неё на пути, заградив собою женщин, присудили административный штраф.

Или, в конце концов, показательно и по открыто политическим мотивам уволить заместителя главы района – единственного, кто несмотря на давление, осмеливался вслух говорить о коррупции в администрации Олега Тополя.

Мои статьи в «Деловом Марксе» про воровство и стяжательство этого чиновника читал весь Марксовский район. А самовластный жулик не краснел и продолжал руководить казной, выступать с трибун, поздравлять людей с праздниками, вручать им свои (не)почётные грамоты, жать руки передовикам и отжимать земли у фермеров, прессовать несогласных депутатов и обкладывать данью безропотных предпринимателей.

Он мне, конечно, ничего не простил. Натравил суд (да, Ваша честь бесстыжая, Вам было удобнее согласиться с ложью чиновников, чем защитить права обыкновенного гражданина), пустил по моему следу приставов (привет, ребята! вы ко мне по вечерам ещё будете приходить описывать имущество?), запугал и разогнал моих рекламодателей (спасибо тем немногим, кто не побоялся).

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Судебный пристав пришёл ко мне описывать имущество за не мои долги, осень 2015 года

И в итоге разорил газету, оставив меня с долгами, которые мне ещё несколько лет не выплатить. А сам продолжил править, да с таким успехом, что по окончании срока полномочий губернатор не постеснялся вновь предложить его районным депутатам в качестве главы. И депутаты согласились. А что им оставалось делать? Они же видели, что легче сослать в другой город слишком настойчивого прокурора, чем сковырнуть с должности вороватого, но неуязвимого чиновника.

Когда остаёшься у разбитого корыта, когда тебя побеждают ветряные мельницы, когда торжествующее зло над тобой смеётся, есть над чем подумать, в чём усомниться. И когда я пришёл к выводу о тщетности моих журналистских стараний искоренить коррупцию, у меня сложились эти строки:

В нашем городе стало душно,

И не солнце в том виновато.

Мы живём законопослушно,

А за это нас рвут, как вату.

 

В нашем городе стало страшно,

Словно к горлу приставлен ножик.

Власть обманчива и продажна,

Сберегает себя и множит.

 

В нашем городе стало серо,

Хоть назначены дни веселья.

У людей истощилась вера,

Став микстурою от похмелья.

 

В нашем городе нет Героя –

Люди дышат, как им прикажут.

А за выход на шаг из строя

У других на глазах – накажут.

И всё равно, прекратив издание газеты, я остался журналистом, просто ушёл в интернет и дал своим публикациям вторую жизнь в социальных сетях. И теперь понимаю, что всё не зря. И не правы те, кто записывал меня в ряды борцов, причисляя к «своим» или «чужим», сводя мою журналистику в банальную плоскость личных обид.

По решению суда Олег Тополь заключён под стражу, пока на два месяца. Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Следствие полагает, что чиновник ещё в 2014 году организовал передачу земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, своим знакомым для последующей продажи и передачи ему денег.

И выждав три года (чтобы не платить налог?), 16 января одна из таких сделок состоялась. Фиктивным владельцем и продавцом оказался… водитель жены Олега Тополя. 19 января он передал ей вырученные от продажи 360 тыс.руб (за вычетом своих 10%). Тут и появились сотрудники ФСБ.

По данным Федерального антикоррупционного проекта Russian Gate, многочисленные фирмы семьи Тополя за 2015 год заработали 645,1 млн. рублей. А попался на «мелочи» – на 360 тыс.руб.позарился.

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Газели одной из семейных фирм Олега Тополя «Тополёк» не скрываясь разгружали товар во дворе администрации

Topolek firma

Прихвостни главы Марксовской администрации сейчас в страхе и растерянности. Они гадают, кого из них потянет ниточка следствия, ведь коррупционные преступления не творятся в одиночку, им нужны сообщники. И лично я не сомневаюсь, что Олег Тополь их назовёт.

 

Владимир ГУРЕЕВ

г. МАРКС,

Саратовская обл.

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