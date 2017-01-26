НОВЫЙ ВЫЗОВ: Антипротекционизм китайского лидера

В чём вызов и выбор? Китайский лидер фактически заявил: Долой протекционизм! И красиво положил на весы варианты, о которых нам есть смысл подумать. Он сказал: Мы должны сказать «нет» протекционизму в экономике. Да, вы защитите себя от дождя и ветра, но лишитесь света и воздуха. Вот так: окажетесь между кнутом и пряником.

Что нас должно насторожить в этом программном высказывании?

Первое. Китай нам, по сути, больше не союзник, поскольку наши протекционные усилия по восстановлению своей промышленности, бизнеса, сельского хозяйства, культуры, ему известны. И они уже не принимаются. И ни у кого нет иллюзий, что если речь идёт о ликвидации протекционизма в России, то по подсчётам специалистов, Россия прекратит своё существование под давлением Китая через двадцать лет – причём во всех сферах, потому что экономика обеспечивает всё остальное. То есть Китай для нас, – «дождь и ветер», который коснётся не только наших, продолжая образ, яблочных деревьев, но и нашей библиотеки, здоровья, будущего детей. И нужны ли будут нам после китайских потопа и шторма, мягко названных «дождём и ветром», солнце и свет – вопрос открытый. Представить сто миллионов антипротекционных китайцев для нас в качестве солнца и света я не могу.

Эта речь говорит о том, что Китай встал на путь экономической войны со всеми, кто прибегает к протекционным, защитительным мерам против натиска того же Китая. Китайские церемонии закончились. Китай начинает писать свою Книгу Перемен для других стран, наполняя её и политическим содержанием. Это вызов.

Второе. То, что Китай нас ставит в крайне сложное положение в деле политического выбора союзников, фактически делая нас союзниками Штатов, – очевидно, но он ставит под вопрос нашу протекционную политику, которую Путин не скрывает. Но это и проблема – поскольку противопоставляя себя нам вкупе со Штатами, он фактически шантажирует нас: если вы сохраните протекционный союз со Штатами, то вы вместе с ними делаете вызов и нам, а значит дружбе конец.

То есть фактически Китай поставил перед нами серьёзную политическую дилемму: вы с нами или против нас? И если мы скажем: мы – с вами, тогда следует требование сказать своим протекционным мерам «нет». Тяжёлая ситуация выбора. Более того, сокрушение России может начать производиться руками Китая.

Третье. Ситуация возникшей угрозы – это, кстати, цена нашей иллюзорной китаефилии и в политике (мы вместе), и в бизнесе (нам помогу): Китай впервые открыто на мировом уровне просто нам сказал: мы вас съедим, не сопротивляйтесь. Эксперты в голос говорят: эта речь направлена против России. Этот тезис считается спорным, поскольку упредительным и слишком лозунговым. Но ясно, что он нацелен именно против нас, потому что «протекционная подушка» (отрасли – мировые бизнес-приоритеты) у нас мала (разве что «военка»), а значит именно мы уязвимы и являемся реальной целью Китая. То, что это упредительный выстрел, то, что этот пока вербальная угроза – понятно, но понятно и то, что Китай не простил визита Путина в Японию и дружеской активизации России в американском направлении.

Всё это говорит о том, что требуется срочное создание фундаментального протекционного законодательства – начиная с Протекционного Кодекса, где будут озвучены вызовы и угрозы, которые станут основой Закона о Протекционизме.

Сергей МАГНИТОВ,

Илья ТЫЩЕНКО

г. ЕКАТЕРИНБУРГ