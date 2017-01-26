ЧТО БУДЕТ С ШУХОВСКОЙ БАШНЕЙ НА ШАБОЛОВКЕ?

Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.
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26/01/2017КТО ПОСТАВИТ ЗАСЛОН РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ МИНИСТРА МЕДИНСКОГО
Пока министр культуры Владимир Мединский и его ближайший соратник Святослав Рыбас обмениваются наградами (Рыбас провозгласил министра человеком года, а министр в благодарность дал Рыбасу первую премию на конкурсе пьес на историческую тему, пообещав выделить также грант на постановку пьесы в одном из театров), ведомство Мединского инициировало процесс слияния двух крупнейших библиотек страны, что, по мнению библиотечного сообщества, приведёт к уничтожению национального достояния России.12/01/2017Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты
10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.23/12/2016Новые атаки под Новый год12/12/2016«Сталкер» ведёт по пути к добру
«Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.06/12/2016ПОДПИСКА НА 2017 ГОДДрузья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».04/12/2016ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"
Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.21/11/2016В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ
С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.21/11/2016ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ
16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».18/11/2016ПОЧЕМУ СТОЛИЧНЫЕ ЧИНУШИ ПРЕЗИРАЮТ НАРОД И НЕНАВИДЯТ НЕЗАВИСИМУЮ ПРЕССУПрезидент России говорит одно, а клерки из правительства Москвы делают всё по-своему, всячески дискредитируя власть...14/10/2016НОВЫЙ ЭТАП ГОНЕНИЙ МОСКОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ НА «ЛИТЕРАТУРНУЮ РОССИЮ»
Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?
ЧТО БУДЕТ С ШУХОВСКОЙ БАШНЕЙ НА ШАБОЛОВКЕ?
В марте 1922 года с уникальной башни гениального русского инженера Владимира Шухова был передан первый радиосигнал. В марте 1939 года она стала первой отечественной телевышкой, транслирующей регулярные телепередачи. А (в марте, апреле 2014 года) её захотели уничтожить за ненадобностью. Её – ценнейшую реликвию нашей истории. Чиновники Москвы.
Несмотря на протестные письма знаменитых историков, архитекторов, инженеров (не только России – мира.) Президенту РФ В.В. Путину, премьеру Д.А. Медведеву.
В 2009 году назад В.В. Путин выделил на реконструкцию Шуховской башни 135 миллионов рублей. Но вопрос о её спасении до сих пор (и до сегодняшнего дня?) открыт – на него нет ответа.
О ШЕДЕВРЕ РУССКОГО ИНЖЕНЕРА
Старинной Москвы то ли символы, то ли приметы
Стираются временем, дурью чиновных интриг.
И Шуховской башни ржавеющие силуэты,
Её кружева – доживают последний свой миг.
Творение гения – это послание Богу.
О чём оно – смертный не сразу читает – увы.
Пешком по трамвайным путям, чтобы сказочно сбоку
Стояла... – страничка из детства, мечты и любви.
И всё же пока она Шаболовку украшает,
Я чувствую с прошлым и будущим вешнюю связь.
Лужковскому духу, его «новоделам» мешает
Её не гламурная – ретро-ажурная вязь...
ТВ наше Первое с этой пошло Телевышки.
Неужто, она не достойна остаться живой?
Историей нашей (но не из музеев и книжки)
На Шаболовке бесподобно кружить над Москвой.
В 2014 году я послал этот не столько поэтический, сколько журналистский текстик в одну уважаемую Интернет-газету, которую возглавлял один очень уважаемый патриот. Отказать мне в публикации столь острого сигнала он не мог. И напечатать – не мог.
Возвращаются почти А.Т. Твардовского времена, когда он о прекрасных произведениях, которые хотел, но не мог напечатать, отзывался подобным образом. (Я-то имею в виду не произведения, а, так сказать, – актуальность тем.) Почему я бы хотел напечатать этот текстик у Вас в газете? Чтобы Вы его послали в Мэрию с вопросом – Что всё-таки будет (или есть уже?) с Шуховской башней? Как тут не вспомнить, что во время войны башню опрокинули и слегка подорвали. Чтоб не досталась врагу...
Анатолий ИВАНУШКИН
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