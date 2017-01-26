ЧТО БУДЕТ С ШУХОВСКОЙ БАШНЕЙ НА ШАБОЛОВКЕ?

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НОВОСТИ

  • 26/01/2017
    КТО ПОСТАВИТ ЗАСЛОН РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ МИНИСТРА МЕДИНСКОГО

    Пока министр культуры Владимир Мединский и его ближайший соратник Святослав Рыбас обмениваются наградами (Рыбас провозгласил министра человеком года, а министр в благодарность дал Рыбасу первую премию на конкурсе пьес на историческую тему, пообещав выделить также грант на постановку пьесы в одном из театров), ведомство Мединского инициировало процесс слияния двух крупнейших библиотек страны, что, по мнению библиотечного сообщества, приведёт к уничтожению национального достояния России.

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  • 12/01/2017
    Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты

    10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.

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  • 23/12/2016
    Новые атаки под Новый год

    Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.

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  • 12/12/2016
    «Сталкер» ведёт по пути к добру

    «Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.

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  • 06/12/2016
    ПОДПИСКА НА 2017 ГОД
    Друзья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».
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  • 04/12/2016
    ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"

    Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.

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  • 21/11/2016
    В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ

    С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.

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  • 21/11/2016
    ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ

    16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».

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  • 18/11/2016
    ПОЧЕМУ СТОЛИЧНЫЕ ЧИНУШИ ПРЕЗИРАЮТ НАРОД И НЕНАВИДЯТ НЕЗАВИСИМУЮ ПРЕССУ
    Президент России говорит одно, а клерки из правительства Москвы делают всё по-своему, всячески дискредитируя власть...
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  • 14/10/2016
    НОВЫЙ ЭТАП ГОНЕНИЙ МОСКОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ НА «ЛИТЕРАТУРНУЮ РОССИЮ»

    Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?

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СТАТЬИ Свежий номер №03. 27 января 2017

ЧТО БУДЕТ С ШУХОВСКОЙ БАШНЕЙ НА ШАБОЛОВКЕ?

В марте 1922 года с уникальной башни гениального русского инженера Владимира Шухова был передан первый радиосигнал. В марте 1939 года она стала первой отечественной телевышкой, транслирующей регулярные телепередачи. А (в марте, апреле 2014 года) её захотели уничтожить за ненадобностью. Её – ценнейшую реликвию нашей истории. Чиновники Москвы.


Несмотря на протестные письма знаменитых историков, архитекторов, инженеров (не только России – мира.) Президенту РФ В.В. Путину, премьеру Д.А. Медведеву.

В 2009 году назад В.В. Путин выделил на реконструкцию Шуховской башни 135 миллионов рублей. Но вопрос о её спасении до сих пор (и до сегодняшнего дня?) открыт – на него нет ответа.

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О ШЕДЕВРЕ РУССКОГО ИНЖЕНЕРА

 

Старинной Москвы то ли символы, то ли приметы

Стираются временем, дурью чиновных интриг.

И Шуховской башни ржавеющие силуэты,

Её кружева – доживают последний свой миг.

Творение гения – это послание Богу.

О чём оно – смертный не сразу читает – увы.

Пешком по трамвайным путям, чтобы сказочно сбоку

Стояла... – страничка из детства, мечты и любви.

И всё же пока она Шаболовку украшает,

Я чувствую с прошлым и будущим вешнюю связь.

Лужковскому духу, его «новоделам» мешает

Её не гламурная – ретро-ажурная вязь...

ТВ наше Первое с этой пошло Телевышки.

Неужто, она не достойна остаться живой?

Историей нашей (но не из музеев и книжки)

На Шаболовке бесподобно кружить над Москвой.

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В 2014 году я послал этот не столько поэтический, сколько журналистский текстик в одну уважаемую Интернет-газету, которую возглавлял один очень уважаемый патриот. Отказать мне в публикации столь острого сигнала он не мог. И напечатать – не мог.

Возвращаются почти А.Т. Твардовского времена, когда он о прекрасных произведениях, которые хотел, но не мог напечатать, отзывался подобным образом. (Я-то имею в виду не произведения, а, так сказать, – актуальность тем.) Почему я бы хотел напечатать этот текстик у Вас в газете? Чтобы Вы его послали в Мэрию с вопросом – Что всё-таки будет (или есть уже?) с Шуховской башней? Как тут не вспомнить, что во время войны башню опрокинули и слегка подорвали. Чтоб не досталась врагу...

 

Анатолий ИВАНУШКИН

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