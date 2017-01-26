ЧТО БУДЕТ С ШУХОВСКОЙ БАШНЕЙ НА ШАБОЛОВКЕ?

В марте 1922 года с уникальной башни гениального русского инженера Владимира Шухова был передан первый радиосигнал. В марте 1939 года она стала первой отечественной телевышкой, транслирующей регулярные телепередачи. А (в марте, апреле 2014 года) её захотели уничтожить за ненадобностью. Её – ценнейшую реликвию нашей истории. Чиновники Москвы.

Несмотря на протестные письма знаменитых историков, архитекторов, инженеров (не только России – мира.) Президенту РФ В.В. Путину, премьеру Д.А. Медведеву.

В 2009 году назад В.В. Путин выделил на реконструкцию Шуховской башни 135 миллионов рублей. Но вопрос о её спасении до сих пор (и до сегодняшнего дня?) открыт – на него нет ответа.

О ШЕДЕВРЕ РУССКОГО ИНЖЕНЕРА

Старинной Москвы то ли символы, то ли приметы

Стираются временем, дурью чиновных интриг.

И Шуховской башни ржавеющие силуэты,

Её кружева – доживают последний свой миг.

Творение гения – это послание Богу.

О чём оно – смертный не сразу читает – увы.

Пешком по трамвайным путям, чтобы сказочно сбоку

Стояла... – страничка из детства, мечты и любви.

И всё же пока она Шаболовку украшает,

Я чувствую с прошлым и будущим вешнюю связь.

Лужковскому духу, его «новоделам» мешает

Её не гламурная – ретро-ажурная вязь...

ТВ наше Первое с этой пошло Телевышки.

Неужто, она не достойна остаться живой?

Историей нашей (но не из музеев и книжки)

На Шаболовке бесподобно кружить над Москвой.

В 2014 году я послал этот не столько поэтический, сколько журналистский текстик в одну уважаемую Интернет-газету, которую возглавлял один очень уважаемый патриот. Отказать мне в публикации столь острого сигнала он не мог. И напечатать – не мог.

Возвращаются почти А.Т. Твардовского времена, когда он о прекрасных произведениях, которые хотел, но не мог напечатать, отзывался подобным образом. (Я-то имею в виду не произведения, а, так сказать, – актуальность тем.) Почему я бы хотел напечатать этот текстик у Вас в газете? Чтобы Вы его послали в Мэрию с вопросом – Что всё-таки будет (или есть уже?) с Шуховской башней? Как тут не вспомнить, что во время войны башню опрокинули и слегка подорвали. Чтоб не досталась врагу...

Анатолий ИВАНУШКИН