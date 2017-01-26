ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ИВАНОВА

Я подружился с ним 20 лет назад, когда, восстанавливая международные литературные связи Союза писателей России, по пути в Питер провозил по новгородчине первую иностранную делегацию – вьетнамских писателей. Тогда Сергей порадовал всех не только стихами, но и залихвастской игрой на баяне. Потом, приезжая в Новгород по наезженному маршруту в 2003–2006 г.г., когда Сергей руководил новгородской писательской организацией, зарубежные писатели удивлялись таланту художника Сергея Иванова, развесившего свои картины на стенах писательского дома. Писатель Виктор Слипенчук в 1989 году находившийся в Новгороде, отзывается о Сергее Иванове, как о поэте, прекрасно играющем на гармошке, и к тому же великолепном художнике (в Италии за портрет Пушкина углём получил серебряную медаль) – словом, обладателе множества талантов….

Как многие талантливые люди, Сергей иногда уходил в штопор. И когда, в апреле 2016 г. я ломал голову над программой ХV Валдайских Романовских чтений, не всем сотрудникам Валдайской библиотеки понравилась моя идея пригласить Сергея почитать новые стихи. На двух электричках – с пересадкой в Окуловке, Сергей добрался до станции Угловка, откуда мы на моей Ниве приехали на Валдай. Изголодавшийся по творческому общению, поэт на этот раз был в ударе. Участники чтений вновь и вновь просили его читать стихи, не обращая внимания на явную неухоженность творческого костюма любимого новгородского поэта. Было известно, что за два года до этого он – сын сельской учительницы Марии Васильевны и рано скончавшегося инвалида-фронтовика, был вынужден переехать из Новгорода в пустующий отчий дом в посёлке Торбино, мимо которого на бешеной скорости проносятся в креслах за пятьдесят тысяч рублей успешные пассажиры московско–питерских Сапсанов. При том, что рейсовый автобус даже из районного центра Окуловка курсирует лишь раз в неделю. Сергей рассказывал, что беда с печкой, а денег – злосчастная российская пенсия – на ремонт нет. Была у Сергея надежда продать картины, да некто взял их в Питер и пропал. Ах, эта самая печь, да лютые морозы, случившиеся после Нового года! Известно, что третьего января Сергей вернулся из Питера, где в молодые годы учился в Высшей профсоюзной школе культуры, а двенадцатого, когда морозы пошли на спад, местный почтальон со злополучными пенсионными копейками нашла Сергея, ещё живого, но с обмороженными руками в нетопленной избе. На следующий день поэт, художник, музыкант Сергей Владимирович Иванов скончался – отказали почки – в реанимации окуловской больницы.

Олег БАВЫКИН