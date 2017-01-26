Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.
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Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?
ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ИВАНОВА
Ушёл из жизни замечательный новгородский русский человек, талантливый поэт, художник, музыкант Сергей Владимирович Иванов.
Я подружился с ним 20 лет назад, когда, восстанавливая международные литературные связи Союза писателей России, по пути в Питер провозил по новгородчине первую иностранную делегацию – вьетнамских писателей. Тогда Сергей порадовал всех не только стихами, но и залихвастской игрой на баяне. Потом, приезжая в Новгород по наезженному маршруту в 2003–2006 г.г., когда Сергей руководил новгородской писательской организацией, зарубежные писатели удивлялись таланту художника Сергея Иванова, развесившего свои картины на стенах писательского дома. Писатель Виктор Слипенчук в 1989 году находившийся в Новгороде, отзывается о Сергее Иванове, как о поэте, прекрасно играющем на гармошке, и к тому же великолепном художнике (в Италии за портрет Пушкина углём получил серебряную медаль) – словом, обладателе множества талантов….
Как многие талантливые люди, Сергей иногда уходил в штопор. И когда, в апреле 2016 г. я ломал голову над программой ХV Валдайских Романовских чтений, не всем сотрудникам Валдайской библиотеки понравилась моя идея пригласить Сергея почитать новые стихи. На двух электричках – с пересадкой в Окуловке, Сергей добрался до станции Угловка, откуда мы на моей Ниве приехали на Валдай. Изголодавшийся по творческому общению, поэт на этот раз был в ударе. Участники чтений вновь и вновь просили его читать стихи, не обращая внимания на явную неухоженность творческого костюма любимого новгородского поэта. Было известно, что за два года до этого он – сын сельской учительницы Марии Васильевны и рано скончавшегося инвалида-фронтовика, был вынужден переехать из Новгорода в пустующий отчий дом в посёлке Торбино, мимо которого на бешеной скорости проносятся в креслах за пятьдесят тысяч рублей успешные пассажиры московско–питерских Сапсанов. При том, что рейсовый автобус даже из районного центра Окуловка курсирует лишь раз в неделю. Сергей рассказывал, что беда с печкой, а денег – злосчастная российская пенсия – на ремонт нет. Была у Сергея надежда продать картины, да некто взял их в Питер и пропал. Ах, эта самая печь, да лютые морозы, случившиеся после Нового года! Известно, что третьего января Сергей вернулся из Питера, где в молодые годы учился в Высшей профсоюзной школе культуры, а двенадцатого, когда морозы пошли на спад, местный почтальон со злополучными пенсионными копейками нашла Сергея, ещё живого, но с обмороженными руками в нетопленной избе. На следующий день поэт, художник, музыкант Сергей Владимирович Иванов скончался – отказали почки – в реанимации окуловской больницы.
Олег БАВЫКИН
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