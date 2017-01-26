ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ИВАНОВА

статьи
  • статьи
  • новости

НОВОСТИ

  • 26/01/2017
    КТО ПОСТАВИТ ЗАСЛОН РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ МИНИСТРА МЕДИНСКОГО

    Пока министр культуры Владимир Мединский и его ближайший соратник Святослав Рыбас обмениваются наградами (Рыбас провозгласил министра человеком года, а министр в благодарность дал Рыбасу первую премию на конкурсе пьес на историческую тему, пообещав выделить также грант на постановку пьесы в одном из театров), ведомство Мединского инициировало процесс слияния двух крупнейших библиотек страны, что, по мнению библиотечного сообщества, приведёт к уничтожению национального достояния России.

    Подробнее
  • 12/01/2017
    Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты

    10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.

    Подробнее
  • 23/12/2016
    Новые атаки под Новый год

    Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.

    Подробнее
  • 12/12/2016
    «Сталкер» ведёт по пути к добру

    «Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.

    Подробнее
  • 06/12/2016
    ПОДПИСКА НА 2017 ГОД
    Друзья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».
    Подробнее
  • 04/12/2016
    ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"

    Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.

    Подробнее
  • 21/11/2016
    В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ

    С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.

    Подробнее
  • 21/11/2016
    ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ

    16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».

    Подробнее
  • 18/11/2016
    ПОЧЕМУ СТОЛИЧНЫЕ ЧИНУШИ ПРЕЗИРАЮТ НАРОД И НЕНАВИДЯТ НЕЗАВИСИМУЮ ПРЕССУ
    Президент России говорит одно, а клерки из правительства Москвы делают всё по-своему, всячески дискредитируя власть...
    Подробнее
  • 14/10/2016
    НОВЫЙ ЭТАП ГОНЕНИЙ МОСКОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ НА «ЛИТЕРАТУРНУЮ РОССИЮ»

    Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?

    Подробнее
СТАТЬИ Свежий номер №03. 27 января 2017

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ИВАНОВА

Ушёл из жизни замечательный новгородский русский человек, талантливый поэт, художник, музыкант Сергей Владимирович Иванов.


3 S IvanovЯ подружился с ним 20 лет назад, когда, восстанавливая международные литературные связи Союза писателей России, по пути в Питер провозил по новгородчине первую иностранную делегацию – вьетнамских писателей. Тогда Сергей порадовал всех не только стихами, но и залихвастской игрой на баяне. Потом, приезжая в Новгород по наезженному маршруту в 2003–2006 г.г., когда Сергей руководил новгородской писательской организацией, зарубежные писатели удивлялись таланту художника Сергея Иванова, развесившего свои картины на стенах писательского дома. Писатель Виктор Слипенчук в 1989 году находившийся в Новгороде, отзывается о Сергее Иванове, как о поэте, прекрасно играющем на гармошке, и к тому же великолепном художнике (в Италии за портрет Пушкина углём получил серебряную медаль) – словом, обладателе множества талантов….

Как многие талантливые люди, Сергей иногда уходил в штопор. И когда, в апреле 2016 г. я ломал голову над программой ХV Валдайских Романовских чтений, не всем сотрудникам Валдайской библиотеки понравилась моя идея пригласить Сергея почитать новые стихи. На двух электричках – с пересадкой в Окуловке, Сергей добрался до станции Угловка, откуда мы на моей Ниве приехали на Валдай. Изголодавшийся по творческому общению, поэт на этот раз был в ударе. Участники чтений вновь и вновь просили его читать стихи, не обращая внимания на явную неухоженность творческого костюма любимого новгородского поэта. Было известно, что за два года до этого он – сын сельской учительницы Марии Васильевны и рано скончавшегося инвалида-фронтовика, был вынужден переехать из Новгорода в пустующий отчий дом в посёлке Торбино, мимо которого на бешеной скорости проносятся в креслах за пятьдесят тысяч рублей успешные пассажиры московско–питерских Сапсанов. При том, что рейсовый автобус даже из районного центра Окуловка курсирует лишь раз в неделю. Сергей рассказывал, что беда с печкой, а денег – злосчастная российская пенсия – на ремонт нет. Была у Сергея надежда продать картины, да некто взял их в Питер и пропал. Ах, эта самая печь, да лютые морозы, случившиеся после Нового года! Известно, что третьего января Сергей вернулся из Питера, где в молодые годы учился в Высшей профсоюзной школе культуры, а двенадцатого, когда морозы пошли на спад, местный почтальон со злополучными пенсионными копейками нашла Сергея, ещё живого, но с обмороженными руками в нетопленной избе. На следующий день поэт, художник, музыкант Сергей Владимирович Иванов скончался – отказали почки – в реанимации окуловской больницы.

 

Олег БАВЫКИН

Предыдущая статья Следующая статья

Комментарии

Для комментирования данной статьи Вы можете авторизироваться при помощи социальных кнопок, а также указать свои данные или просто оставить анонимный комментарий

     

kvit LR

Поиск