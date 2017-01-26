«СОЛЁНЫЙ АРБУЗ» ВЛАДИМИРА ОРЛОВА

Владимир Викторович Орлов (31 августа 1936, Москва – 5 августа 2014, Москва) – русский писатель-прозаик и сценарист. В 1954–1959 учился на факультете журналистики МГУ. Член Союза Писателей СССР с 1965 года. Профессор кафедры литературного мастерства Литературного института им. Горького. Награждён орденом «Знак Почёта». Лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства, Премии им. Валентина Катаева. Дебютный роман «Солёный арбуз» был напечатан в журнале «Юность» в 1963 году и экранизирован в 1965-м («Таёжный десант»).

С творчеством замечательного писателя Владимира Орлова я познакомился в 2010 году. Поздновато добрался до одного из классиков русской литературы, но как гласит древняя поговорка, лучше поздно, чем никогда. Тогда Владимир Викторович ещё был в живых. Не стало его в 2014-м.

Собираясь в дорогу из Орска в Москву, я долго гулял по книжному магазину, разглядывая ряды современной прозы, фантастики, приоритетных новинок, однако ничего не цепляло. Яркие обложки и незнакомые имена не привлекали, а выкладывать деньги за кота в мешке я не привык. В результате направился к зарубежным и отечественным титанам слова и углубился в изучение. Доставал книги, листал страницы, читал аннотации и ставил обратно на полку вплоть до того момента, пока в руки не попался роман Владимира Орлова.

«Солёный арбуз» – гласило название, а на обложке издательство указало, что книга – дебютное произведение в творчестве автора, повествующее о молодых людях, о любви, надеждах и разочарованиях. О месте человека в сложном непредсказуемом мире. Аннотацию написали красиво, как и в большинстве случаев: одно из важных средств, дабы заставить читателя раскошелиться. Я пробежался глазами по главам и вздохнул: роман повествовал о покорении Сибири в советские времена и не обещал никаких перспектив. Первое, что пришло сразу на ум, – это восхваление партии на каждой странице и нерушимый советский дух, пропитанный крепкими комсомольскими лозунгами. Книгу я отложил и продолжил поиски, но через десять минут вернулся и ради интереса начал читать.

Начало романа описывало историю о верблюде и попе, которую рассказывал Кёшка, и которую рассказать ему не дали: автор решил оставить её тайной и предпочёл познакомить меня с главными героями романа, собирающими вещи в дорогу: Кешкой, Николаем, Букварём, Спиркиным, Виталием и Ольгой. Я разозлился, потому что так и не узнал, что случилось с верблюдом, и решил, что за двое суток в поезде этот ребус разрешится.

Скрывать не стану, книга захватила сразу. Лёгкий язык, искромётный юмор, грамотные описания и незабываемые сравнения пришлись по вкусу. «Солёный арбуз» казался весёлой, солнечной и живой книгой, но это только представлялось. Весельчак и острослов Владимир Орлов на деле оказался тонким психологом, и где-то после двадцати страниц я не просто стал сопереживать героям книги, а стал с ними единым целым. Автору удалось заманить меня в выдуманный мир, и каждую секунду жизни я проживал в Саянах, далеко-далеко в Сибири.

Сюжет «Солёного арбуза» не блещет событиями. Герои занимаются строительством, общаются, пьют чай, иногда кое-что покрепче, занимаются бытовыми делами и гуляют по тайге. Вряд ли кого-нибудь заинтересовало бы чтение, где не происходит ничего экстраординарного и из ряда вон выходящего. Читатель привык, что в романе присутствует интрига, а интриги в произведении Владимира Орлова нет.

Здесь на выручку приходит талант автора, который так редко встречается в рассказах, повестях и романах писателей нового поколения. Мы привыкли заталкивать в сюжет целую цепочку событий, а эмоциям и размышлениям места практически не оставляем. Орлов же играет струнами души и показывает на протяжении всего действия, как меняется характер главного героя Букваря, как он ощущает первую любовь и борется с юношеским максимализмом, как превращается из желторотого юнца в крепкого мужчину, способного справиться с трудностями. Автор использует довольно необычный способ построения произведения, и если бы не эта необычность, вряд ли бы я осилил 320 страниц текста, оставшись при этом довольным и счастливым.

Подводя итог вышесказанному, сообщу, что роман понравился. Перечитав за последний год добрых полсотни книг, я всегда мог вспомнить краткое содержание и основные ситуации, но герои блекли и тускнели в памяти. Букварь же остался в ней надолго, потому что с ним я словно жил всё это время, с ним рос и сталкивался с предательством друзей, с ним, сжав зубы от холода, плыл по ледяной реке. Я скорее даже был Букварём.

Юрий СЕРОВ

г. ОРСК