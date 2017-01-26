РАЗОБЛАЧАЕМ ПРОХОДИМЦЕВ. Как сегодня становятся «народными писателями России»

Другой вопрос: определение «народный» подразумевает популярность в народе. А кто знает Бояринова? Кто процитирует хотя бы строчку из его стихов? Никто не может? Но тогда зачем заниматься профанацией?

Некоторое время назад мы узнали, что Владимир Бояринов стал «народным поэтом России». И немало удивились. Раньше аналогичные звания существовали лишь в бывших автономных республиках. Разве теперь что-то изменилось? Оставалось выяснить, когда же президент России подписал на эту тему указ. Но указа мы так и не нашли. Неужели почётные звания стали раздавать какие-то проходимцы?

Времена для литераторов – с одной стороны просторные, пиши что хочешь да издавай за свой счёт, ни цензуры тебе, ни читателя… С другой же, внутренней, так сказать, стороны – все на одном островке сидим, друг к другу принюхиваемся. И тиражи соответствующие масштабам взаимопонимания островитян. Не как при тоталитаризме, слава тебе господи, не сотни тысяч – тыщонка-другая в лучшем случае. Ну, и ещё каждый, кто имеет цветной принтер и владеет графическим редактором любым – волен награждать ближайшего петуха, кукушку, а уж если так свезло – то и ближайшего боярина. Ведь виртуальная награда может способствовать бытовым успехам не только награждёного, но пуще того и награждающего.

Попал мне тут случайно в руки диплом. Частично вы его видите. Народный писатель России сим удостоверяется! Блёкленький какой-то дипломчик для столь громкого звания. А что за Академия литдокументалистики, сии дипломы выдающая? Какой штат имеет, в сколь великих стенах проживает, многих ли награждает? Академия имеет целый президиум! И даже президента – фамилия Осипов, было, взбодрила, но инициалы Г.Б. как-то остудили прыть. Не тот Осипов, другой какой-то.

Вглядываемся в «шапку» диплома – адрес «академии» почему-то полностью совпадает с адресом московской организации Союза писателей, почти напротив ЦДЛ которая и куда я, в бытность там Алисы Ганиевой секретаршею, (первым делом!) притаскивал кипу одного романа, снискавшего потом иную премию… Не замечал там означенной Академии. А вот слева гербик имеется – так он и вовсе спорит с характерным для всего московского царьградским змееубивцем по имени Георгий. Наверное, большущая академия – раз Московская областная организация СП упомянута. Имеет подмосковные филиалы академия? Может, даже экспериментальные площадки и учебные корпуса…

После недолгого гугления, обнаруживается лишь один академик, он же – президент. Владимир Бояринов – именно его личный сайт имеет соответствующую новость. Он же (не сайт, Бояринов), кстати, и лауреат вышеозначенной премии, то есть не менее народный писатель России. Ибо и в этих понятиях набралась уже путаница – есть премия просто «народный писатель», и уж она-то, как и «народный поэт», выдаётся совсем другой командой, Стихи.ру/Проза.ру. Под грифом – нет, не президиума, но «выбор экспертов». Двуглавый сайт не скрывает своих коммерческих интересов: всё это производится и вручается с подобающей буффонадой в ЦДЛ за счёт графоманов, включая авторские экземпляры.

И, в общем, «незадОраха» – тысяч 7-8 как раз то количество толстенного сборника с прочими графоманами под одной обложкой, которое можно подарить друзьям. И литературное соитие душ состоялось…

Но вот имеет ли «боярская» народность писателей такую опцию, публичное вручение – сильно сомневаюсь. Похоже, премиальная практика дошла уже до того уровня комизма, что даже быть членом какого-либо союза писателей – уже чревато виртуальным соучастием в каких-нибудь пердизиумах или академиях, которыми потом могут ткнуть вам в лицо. «Это не ваш ли, не СП-шный ли лауреат с ошибками пишет, вроде окормляемых и мягко-обложечно издаваемых всё той же организацией с Большой Никитской дарований, что входят «клуб Массолитиной»?»

Впрочем, есть один фотодокумент всё с того же личного сайта Председателя Московской городской организации Союза писателей России Бояринова (БояриноВВ.ру), где, видимо, его же собственную, им придуманную премию вручают ему самому две очаровательные близняшки под всевидящим ликом президента. «Как президент президенту…» – можно было бы назвать этот снимок… И ещё кто-то там поминает Брежнева и его орденочки недобрым словом? Он-то, хоть не сам, а рукою Аграновского, но хорошую книгу о войне написал! Не чета нынешним «народным», вообще ничего не прожившим героического и не написавшим достойного, зато дипломов имеющим – хоть всю дачку увешай (ведь досталась/осталась дачка-то в Переделкине?)…

Дмитрий ЧЁРНЫЙ