Наша литература не fiction

Можно сколько угодно ругать В.Н. Ганичева и его окружение, но литературное дело в стране перестало быть государственным. С приходом к власти либерал-радикалов да ещё русофобского розлива началось печально известное приобщение России к «цивилизации». Для либеральной шушеры было принципиально важным порушить литературное дело, подвергнуть остракизму великую отечественную литературу, в первую очередь русскую, поскольку она олицетворяла культуру и традиции народа, более того, самодостаточную цивилизацию под названием Русский мир, и не вмещалась в прокрустово ложе западной цивилизации.

На протяжении веков русская литература была не fiction, выдумкой, вымыслом, фикцией, как на Западе, а важнейшим государственным делом. Она была ареной борьбы различных точек зрения, барометром общественных настроений, но неизменно превращала население страны в нацию, в патриотов своей Родины, приобщала поколения к культуре, нравственным и духовным традициям. Именно наши традиции, культура, патриотизм и духовность стали ненавистными мишенями приобщенщиков к «цивилизации», которые навязывали молодёжи воинствующий индивидуализм, аморализм, культ силы, достижение успеха любой ценой, взгляд на мир исключительно через бабло… Отсюда и коммерциализация литературного дела, которая несовместна с настоящей литературой, как гений и злодейство.

Государство должно вернуться в литературное дело, причём всеобъемлюще и комплексно – без этого никакие съезды не поправят бедственное положение писателей и литературы в целом. Необходимо разработать и принять ряд законов, а их наберётся на целый «Кодекс законов о художественном творчестве в Российской Федерации». Положить конец юридическому и социальному бесправию творцов могло бы первоочередное принятие законов «О правовых и социальных гарантиях свободного художественного творчества в Российской Федерации», «О фондах художественной интеллигенции», а вне всякой очереди – принятие закона «О профессионально-творческих объединениях художественной интеллигенции в Российской Федерации».

Последний закон необходимо принять, чтобы вывести из парламентского тупика пресловутый закон о творческих союзах, который в нём находится минимум полтора десятилетия. Для этого нужен консенсус художественной интеллигенции, законодательной и исполнительной властей по вопросу о том, что творческие объединения, в первую очередь, творческие союзы не являются общественными организациями, а профессионально-творческими, имеющими свою производственную и организационно-финансовую базу для реализации творческого потенциала членов художественного объединения.

Хватит уравнивать Союз писателей России с общественными организациями, например, с любителями коллекционировать пивные крышечки! Как общественная организация Союз писателей не может по радикал-либеральному законодательству пользоваться финансовой помощью государства, в том числе не имеет права на бюджетное финансирование своей деятельности. Но на практике это положение типа «для моих друзей всё, а для всех остальных – закон». Либерально навострённое агентство по печати находит возможности для активного поощрения либерального крыла в литературе. Победы в конкурсах почему-то одерживают представители этого крыла, премии, гранты – тоже... И либеральные СМИ денно и нощно навязывают их народу, например, то, что Д.Донцову четвёртый год подряд читатели назвали писателем года….

К чести руководителей многих российских регионов, особенно национальных республик, на местах не забывают о своих писателях, помогают издавать книги, поддерживать их в социальном плане – выплачивать стипендии и даже, как в советские времена, выделять квартиры. Но на федеральном уровне – здесь «тишь» и «благодать».

К предстоящему съезду необходимо разработать профессионально состоятельный Устав Союза писателей России, опубликовать его, чтобы писатели и читатели могли высказать к нему свои предложения и замечания. Читатели – по той причине, что литературное дело в России – общенациональное и государственное. Для «Литературной России» взвалить на себя такой груз, в том числе создать Уставную комиссию и организовать её работу – не слабо?

Александр ОЛЬШАНСКИЙ

Предлагаем не ограничивать дискуссию обсуждением только Союза писателей России. У нас ведь есть и Союз российских писателей, и Международное сообщество писательских союзов. Там дела обстоят ещё хуже. А кто об этом расскажет?