Наша литература не fiction

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НОВОСТИ

  • 26/01/2017
    КТО ПОСТАВИТ ЗАСЛОН РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ МИНИСТРА МЕДИНСКОГО

    Пока министр культуры Владимир Мединский и его ближайший соратник Святослав Рыбас обмениваются наградами (Рыбас провозгласил министра человеком года, а министр в благодарность дал Рыбасу первую премию на конкурсе пьес на историческую тему, пообещав выделить также грант на постановку пьесы в одном из театров), ведомство Мединского инициировало процесс слияния двух крупнейших библиотек страны, что, по мнению библиотечного сообщества, приведёт к уничтожению национального достояния России.

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  • 12/01/2017
    Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты

    10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.

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  • 23/12/2016
    Новые атаки под Новый год

    Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.

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  • 12/12/2016
    «Сталкер» ведёт по пути к добру

    «Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.

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  • 06/12/2016
    ПОДПИСКА НА 2017 ГОД
    Друзья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».
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  • 04/12/2016
    ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"

    Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.

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  • 21/11/2016
    В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ

    С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.

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  • 21/11/2016
    ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ

    16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».

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  • 18/11/2016
    ПОЧЕМУ СТОЛИЧНЫЕ ЧИНУШИ ПРЕЗИРАЮТ НАРОД И НЕНАВИДЯТ НЕЗАВИСИМУЮ ПРЕССУ
    Президент России говорит одно, а клерки из правительства Москвы делают всё по-своему, всячески дискредитируя власть...
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  • 14/10/2016
    НОВЫЙ ЭТАП ГОНЕНИЙ МОСКОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ НА «ЛИТЕРАТУРНУЮ РОССИЮ»

    Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?

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СТАТЬИ Свежий номер №04. 03 февраля 2017

Наша литература не fiction

Обращение группы писателей о созыве съезда Союза писателей России и начавшаяся дискуссия в «Литературной газете» нацелены в основном на смену руководства Союзом. И только в этом интерес тех, кто скрывается за адресом Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.? Если это так, то смена шила на мыло ничего писателям не даст. Просто будут удовлетворены амбиции властолюбивой группы московских литераторов и точка. Я пытался по этому адресу обратить внимание на формальное проведение Года литературы, предлагал меры по нормализации ситуации с писателями в стране, но получил свирепый отлуп.

Можно сколько угодно ругать В.Н. Ганичева и его окружение, но литературное дело в стране перестало быть государственным. С приходом к власти либерал-радикалов да ещё русофобского розлива началось печально известное приобщение России к «цивилизации». Для либеральной шушеры было принципиально важным порушить литературное дело, подвергнуть остракизму великую отечественную литературу, в первую очередь русскую, поскольку она олицетворяла культуру и традиции народа, более того, самодостаточную цивилизацию под названием Русский мир, и не вмещалась в прокрустово ложе западной цивилизации.

На протяжении веков русская литература была не fiction, выдумкой, вымыслом, фикцией, как на Западе, а важнейшим государственным делом. Она была ареной борьбы различных точек зрения, барометром общественных настроений, но неизменно превращала население страны в нацию, в патриотов своей Родины, приобщала поколения к культуре, нравственным и духовным традициям. Именно наши традиции, культура, патриотизм и духовность стали ненавистными мишенями приобщенщиков к «цивилизации», которые навязывали молодёжи воинствующий индивидуализм, аморализм, культ силы, достижение успеха любой ценой, взгляд на мир исключительно через бабло… Отсюда и коммерциализация литературного дела, которая несовместна с настоящей литературой, как гений и злодейство.

Государство должно вернуться в литературное дело, причём всеобъемлюще и комплексно – без этого никакие съезды не поправят бедственное положение писателей и литературы в целом. Необходимо разработать и принять ряд законов, а их наберётся на целый «Кодекс законов о художественном творчестве в Российской Федерации». Положить конец юридическому и социальному бесправию творцов могло бы первоочередное принятие законов «О правовых и социальных гарантиях свободного художественного творчества в Российской Федерации», «О фондах художественной интеллигенции», а вне всякой очереди – принятие закона «О профессионально-творческих объединениях художественной интеллигенции в Российской Федерации».

Последний закон необходимо принять, чтобы вывести из парламентского тупика пресловутый закон о творческих союзах, который в нём находится минимум полтора десятилетия. Для этого нужен консенсус художественной интеллигенции, законодательной и исполнительной властей по вопросу о том, что творческие объединения, в первую очередь, творческие союзы не являются общественными организациями, а профессионально-творческими, имеющими свою производственную и организационно-финансовую базу для реализации творческого потенциала членов художественного объединения.

Хватит уравнивать Союз писателей России с общественными организациями, например, с любителями коллекционировать пивные крышечки! Как общественная организация Союз писателей не может по радикал-либеральному законодательству пользоваться финансовой помощью государства, в том числе не имеет права на бюджетное финансирование своей деятельности. Но на практике это положение типа «для моих друзей всё, а для всех остальных – закон». Либерально навострённое агентство по печати находит возможности для активного поощрения либерального крыла в литературе. Победы в конкурсах почему-то одерживают представители этого крыла, премии, гранты – тоже... И либеральные СМИ денно и нощно навязывают их народу, например, то, что Д.Донцову четвёртый год подряд читатели назвали писателем года….

К чести руководителей многих российских регионов, особенно национальных республик, на местах не забывают о своих писателях, помогают издавать книги, поддерживать их в социальном плане – выплачивать стипендии и даже, как в советские времена, выделять квартиры. Но на федеральном уровне – здесь «тишь» и «благодать».

К предстоящему съезду необходимо разработать профессионально состоятельный Устав Союза писателей России, опубликовать его, чтобы писатели и читатели могли высказать к нему свои предложения и замечания. Читатели – по той причине, что литературное дело в России – общенациональное и государственное. Для «Литературной России» взвалить на себя такой груз, в том числе создать Уставную комиссию и организовать её работу – не слабо?

 

Александр ОЛЬШАНСКИЙ

 

 

Предлагаем не ограничивать дискуссию обсуждением только Союза писателей России. У нас ведь есть и Союз российских писателей, и Международное сообщество писательских союзов. Там дела обстоят ещё хуже. А кто об этом расскажет?

 

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Комментарии

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Комментарии  

# Изергиль Старухин 05.02.2017 00:10
Дележ, скулеж. Все то ж.
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# Вячеслав 04.02.2017 10:08
Согласен с "Тот, кто" - настоящему писателю не нужны никакие подпорки, в виде стипендий, субсидий и других нищенских подачек... А постоянные скандалы, делёжка имущества и премий давно уже дискредитировали все эти "союзы".
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# В.В. 04.02.2017 09:00
В тупо-либеральном т.н. "союзе российских писателей" русских писателей нет ни одного. Сколько бы они ни кичились свой "культурностью", нет там ни культуры, ни литературы. Она там отсутствует начисто. Да ее там и быть не может по определению. Русофобия творчества не порождает.
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# Изергиль Старухин 03.02.2017 21:22
"Смена шила на мыло". Мужик, ты шилом можем помыться? Вот и соображай.
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# Садовский 03.02.2017 19:08
Уважаемый автор, писать Замшеву - напрасный труд, благодаря сводничеству главного редактора "ЛГ" Замшев и Замлелова произведут замшеловых - и только. И вы правы, говоря, что в "Союзе расейских писателей" дела хуже, чем в Союзе писателей России, притом что процент графоманов в старинном Союзе, навскидку, не ниже 55%. Однако аноним, утверждающий верховенство СРП (на том основании, что все улицкие-кучерские-иличевские имеют дипломы о высчем оборзовании и владеют "толстяками") постеснялся открыть свое личико. Не во всем, однако, прав и справедливый "Тот, Кто". Далеко не всегда найдет писатель возможность заработать. Вся история русской словесности это подтверждает. Умение встроиться в "информационный проект" не имеет ничего общего с литературным творчеством и с гражданской позицией: встраиваются только посредственности - те же графоманы.
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# И.П. 03.02.2017 14:24
С чего бы это в Союзе российских писателей "дела обстояли ещё хуже"? Там публика на десять голов культурнее и талантливее, с цензом высшего образования, и "толстяки" все их. Такого позора, как в "патриотических" изданиях, там никогда не напечатают, и графоманов - "писателей-фантастов" - за стопки грязного писева "Сталин и попаданцы во времени" - никогда не примут в СРП. А ваш СПР ими кишит, как дохлая кошка червями.
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# Изергиль Старухин 03.02.2017 21:24
Кто разрешил в качестве ника для дискуссии брать матерное выражение?
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# Тот, кто 03.02.2017 11:33
Писатель всегда найдёт способ заработать на хлеб, и с СП, и без оного: в газете, журнале, любом информационном проекте. А графоман прежде всего рассчитывает на государственный кошт. Писатель априори должен быть гражданином своей страны, с билетом СП или без оного. Если же гражданская позиция автора зависит от суммы гонорара — зачем России такой «творец»?
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