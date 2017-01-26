МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА. Толстовская Пальмира на Брянщине – сомнительный «подарок» к юбилею писателя

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НОВОСТИ

  • 26/01/2017
    КТО ПОСТАВИТ ЗАСЛОН РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ МИНИСТРА МЕДИНСКОГО

    Пока министр культуры Владимир Мединский и его ближайший соратник Святослав Рыбас обмениваются наградами (Рыбас провозгласил министра человеком года, а министр в благодарность дал Рыбасу первую премию на конкурсе пьес на историческую тему, пообещав выделить также грант на постановку пьесы в одном из театров), ведомство Мединского инициировало процесс слияния двух крупнейших библиотек страны, что, по мнению библиотечного сообщества, приведёт к уничтожению национального достояния России.

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  • 12/01/2017
    Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты

    10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.

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  • 23/12/2016
    Новые атаки под Новый год

    Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.

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  • 12/12/2016
    «Сталкер» ведёт по пути к добру

    «Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.

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  • 06/12/2016
    ПОДПИСКА НА 2017 ГОД
    Друзья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».
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  • 04/12/2016
    ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"

    Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.

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  • 21/11/2016
    В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ

    С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.

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  • 21/11/2016
    ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ

    16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».

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  • 18/11/2016
    ПОЧЕМУ СТОЛИЧНЫЕ ЧИНУШИ ПРЕЗИРАЮТ НАРОД И НЕНАВИДЯТ НЕЗАВИСИМУЮ ПРЕССУ
    Президент России говорит одно, а клерки из правительства Москвы делают всё по-своему, всячески дискредитируя власть...
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  • 14/10/2016
    НОВЫЙ ЭТАП ГОНЕНИЙ МОСКОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ НА «ЛИТЕРАТУРНУЮ РОССИЮ»

    Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?

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СТАТЬИ Свежий номер №04. 03 февраля 2017

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА. Толстовская Пальмира на Брянщине – сомнительный «подарок» к юбилею писателя

На Брянщине готовятся с размахом отметить 200-летие со дня рождения классика русской литературы Алексея Константиновича Толстого. Для этого решено в его усадьбе Красный Рог уничтожить все толстовские объекты, а на их месте построить новые, не имеющие даже внешнего сходства с мемориальными.


 
«И над обломками безмолвен я стою…»

А.К. Толстой

 

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Так выглядел деревянный главный усадебный дом при Толстом

 

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Так выглядит построенный на его фундаменте кирпичный дом

 
Уже вовсю идёт подготовка гостевого флигеля к реконструкции. Здание разрушено внутри и освобождено от обшивки снаружи. А ведь этим Стенам 230 лет! Тем не менее, они оставлены без укрытия на осень (2016) и зиму-весну (2017), видимо, для пущего уничтожения атмосферными осадками. Летом же должны снести и построить новый дом.
 
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А вот флигель Софьи Андреевны Толстой:

2 3

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Остались две стены и потолок. Деревянные конструкции обречены на гниение и снос.

 

Дворовый флигель снесен полностью. Ничего не осталось. Так выглядел до сноса:

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Фоторепортаж Валерии ЗАХАРОВОЙ

г. БРЯНСК

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Комментарии

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Комментарии  

# Изергиль Старухин 05.02.2017 00:11
Согнуть культуру в Красный Рог!
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# МАЙ ВЛАДИМИРСКИЙ 04.02.2017 16:09
- Разрушенному дому

Остались две стены у дома
И в этом ужасе времен
живет душа, её истома
того кто в ней был погребен.

Не страшен суд сегодня люду-
душа невидимо живет.
Хотя кричит им отовсюду
Она накажет суд грядет.

Но кто не верит, тот не верит.
И значит все предрешено...
Зима. И небо вечереет
и жить здесь как-то тяжело.
04.02.2017
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# Изергиль Старухин 03.02.2017 21:27
Вот мельница. Она уж развалилась.
А.С. Пушкин
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# Садовский 03.02.2017 19:12
Этот вандализм не противоречит высоким замыслам сурковоидов, либероидов и президентских толстоидов относительно будущей судьбы отечественной словесности.
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