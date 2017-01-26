МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА. Толстовская Пальмира на Брянщине – сомнительный «подарок» к юбилею писателя

На Брянщине готовятся с размахом отметить 200-летие со дня рождения классика русской литературы Алексея Константиновича Толстого. Для этого решено в его усадьбе Красный Рог уничтожить все толстовские объекты, а на их месте построить новые, не имеющие даже внешнего сходства с мемориальными.

«И над обломками безмолвен я стою…» А.К. Толстой Так выглядел деревянный главный усадебный дом при Толстом Так выглядит построенный на его фундаменте кирпичный дом

Уже вовсю идёт подготовка гостевого флигеля к реконструкции. Здание разрушено внутри и освобождено от обшивки снаружи. А ведь этим Стенам 230 лет! Тем не менее, они оставлены без укрытия на осень (2016) и зиму-весну (2017), видимо, для пущего уничтожения атмосферными осадками. Летом же должны снести и построить новый дом.

А вот флигель Софьи Андреевны Толстой: Остались две стены и потолок. Деревянные конструкции обречены на гниение и снос. Дворовый флигель снесен полностью. Ничего не осталось. Так выглядел до сноса: