Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.
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ДОКТОР ПЕЧАТНИКОВ, ВАМ – ЧЁРНЫЙ ШАР! Заместитель мэра Москвы вновь вляпался в скандал
Вопрос о докторской диссертации заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова всплыл 27 января. Представители интернет-сообщества «Диссернет», занимающиеся поиском плагиата в научных работах отечественных чиновников, не сумели обнаружить в доступных источниках докторскую диссертацию вице-мэра Москвы Леонида Печатникова. Об этом сообщает портал Vademecum со ссылкой на представителя «Диссернета» Андрея Ростовцева. По его данным,документа, благодаря которому ближайший соратник московского градоначальника Собянина якобы получил степень доктора наук, не оказалось ни в архивах Центральной научной медицинской библиотеки (ЦНМБ) при Первом медицинском институте, где он обязательно должен находиться по закону, ни в Российской государственной библиотеки (РГБ).
Сам растерянный Печатников пояснил, что для «этой страны», для России он кандидат медицинских наук, но докторскую-то диссертацию защищал, как и подобает либералу, во Франции. При этом Печатников указан в качестве доктора медицинских наук в 60 тысячах источников в интернете и ряде официальных биографий. С докторским статусом заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития упоминается на сайте Европейского медицинского центра (который, как и ряд учреждений, курируемых тем самым арбатским автохамом Эрастом Матаевым, был создан при поддержке вице-мэра) и в архивных материалах сайта Московского физико-технического института (МФТИ). Доктором наук Печатникова неоднократно называли федеральные и сетевые СМИ. Так же его представляют и специализированные научные издания, пишет Vademecum.
Например, вице-мэр фигурирует как член редакционной коллегии, профессор и доктор наук в авторитетном рецензируемом медицинском журнале «Клинический опыт «Двадцатки», издаваемом Городской клинической больницей № 20 Департамента здравоохранения Москвы.
Однако дотошные диссернетовцы докторскую диссертацию вице-мэра Москвы Леонида Печатникова не обнаружили и во Франции, где он, по его же словам, защищался, сообщает сайт Vademecum. Может, тема диссертации столь секретная, и может повредить международным отношениям – что-нибудь о загадочной русской душе, обнаруженной в шишковидной железе?
Сотрудники Библиографического агентства по высшему образованию Франции (L’Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur, ABES), в архивах которого содержатся сведения о всех прошедших защиту в республике научных работах, искали докторскую диссертацию Леонида Печатникова всю пятницу, но безуспешно. В базах ABES, централизованного хранилища всей университетской документации Франции, можно найти сведения о научных публикациях за последние 40 лет, но поиск ни по одному из ключевых слов не принёс результата. Как и поиск по ресурсу Межуниверситетской библиотеки по медицине Biusante.parisdescartes.fr, хотя его администраторы и уверяют, что здесь каталогизированы «практически все научные работы по медицине», защищённые во Франции.
Вот такие господа не только оптимизируют доставшееся в наследство от СССР столице здравоохранение, стирая с карты целые больницы, но и являются этикеткой «преемственности власти» в Москве. Из лужковских кадров к Собянину попали не очень-то многие – «новая метла» город и кадры подметает по-новому. Значит, что-то у «доктора» Печатникова припасено, ценное любым мэрам-назначенцам! А прятать-то не только научные ценности – он явно умеет! Это на полноценной защите диссертации поднимают чёрные шары – если она не проходит, но у Печатникова, видимо, и такого опыта в жизни не имелось. Хотя – должна же быть, как минимум, кандидатская.
Напомним, что когда, менее года назад, московские власти в лице ДГИ начали активную кампанию по выселению (а значит – закрытию) «ЛР», Печатников тоже внёс свою лепту как «глас элиты». Официальным письмом на наше обращение он ответил с таким резюме: «Как, вы ещё выходите? Был искренне этому удивлён!».
Если у нас – такие недоброжелатели, что ж, наверное, наши союзники и товарищи, по закону моральной симметрии, так сказать, должны быть людьми не только добропорядочными, но и высокого образования, – подлинного, в отличие от Печатникова.
Дмитрий ЧЁРНЫЙ
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