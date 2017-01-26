ДОКТОР ПЕЧАТНИКОВ, ВАМ – ЧЁРНЫЙ ШАР! Заместитель мэра Москвы вновь вляпался в скандал

Сам растерянный Печатников пояснил, что для «этой страны», для России он кандидат медицинских наук, но докторскую-то диссертацию защищал, как и подобает либералу, во Франции. При этом Печатников указан в качестве доктора медицинских наук в 60 тысячах источников в интернете и ряде официальных биографий. С докторским статусом заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития упоминается на сайте Европейского медицинского центра (который, как и ряд учреждений, курируемых тем самым арбатским автохамом Эрастом Матаевым, был создан при поддержке вице-мэра) и в архивных материалах сайта Московского физико-технического института (МФТИ). Доктором наук Печатникова неоднократно называли федеральные и сетевые СМИ. Так же его представляют и специализированные научные издания, пишет Vademecum.

Например, вице-мэр фигурирует как член редакционной коллегии, профессор и доктор наук в авторитетном рецензируемом медицинском журнале «Клинический опыт «Двадцатки», издаваемом Городской клинической больницей № 20 Департамента здравоохранения Москвы.

Однако дотошные диссернетовцы докторскую диссертацию вице-мэра Москвы Леонида Печатникова не обнаружили и во Франции, где он, по его же словам, защищался, сообщает сайт Vademecum. Может, тема диссертации столь секретная, и может повредить международным отношениям – что-нибудь о загадочной русской душе, обнаруженной в шишковидной железе?

Сотрудники Библиографического агентства по высшему образованию Франции (L’Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur, ABES), в архивах которого содержатся сведения о всех прошедших защиту в республике научных работах, искали докторскую диссертацию Леонида Печатникова всю пятницу, но безуспешно. В базах ABES, централизованного хранилища всей университетской документации Франции, можно найти сведения о научных публикациях за последние 40 лет, но поиск ни по одному из ключевых слов не принёс результата. Как и поиск по ресурсу Межуниверситетской библиотеки по медицине Biusante.parisdescartes.fr, хотя его администраторы и уверяют, что здесь каталогизированы «практически все научные работы по медицине», защищённые во Франции.

Вот такие господа не только оптимизируют доставшееся в наследство от СССР столице здравоохранение, стирая с карты целые больницы, но и являются этикеткой «преемственности власти» в Москве. Из лужковских кадров к Собянину попали не очень-то многие – «новая метла» город и кадры подметает по-новому. Значит, что-то у «доктора» Печатникова припасено, ценное любым мэрам-назначенцам! А прятать-то не только научные ценности – он явно умеет! Это на полноценной защите диссертации поднимают чёрные шары – если она не проходит, но у Печатникова, видимо, и такого опыта в жизни не имелось. Хотя – должна же быть, как минимум, кандидатская.

Напомним, что когда, менее года назад, московские власти в лице ДГИ начали активную кампанию по выселению (а значит – закрытию) «ЛР», Печатников тоже внёс свою лепту как «глас элиты». Официальным письмом на наше обращение он ответил с таким резюме: «Как, вы ещё выходите? Был искренне этому удивлён!».

Если у нас – такие недоброжелатели, что ж, наверное, наши союзники и товарищи, по закону моральной симметрии, так сказать, должны быть людьми не только добропорядочными, но и высокого образования, – подлинного, в отличие от Печатникова.

Дмитрий ЧЁРНЫЙ