«Дочка» Газпрома отменяет гражданское общество

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НОВОСТИ

  • 26/01/2017
    КТО ПОСТАВИТ ЗАСЛОН РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ МИНИСТРА МЕДИНСКОГО

    Пока министр культуры Владимир Мединский и его ближайший соратник Святослав Рыбас обмениваются наградами (Рыбас провозгласил министра человеком года, а министр в благодарность дал Рыбасу первую премию на конкурсе пьес на историческую тему, пообещав выделить также грант на постановку пьесы в одном из театров), ведомство Мединского инициировало процесс слияния двух крупнейших библиотек страны, что, по мнению библиотечного сообщества, приведёт к уничтожению национального достояния России.

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  • 12/01/2017
    Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты

    10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.

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  • 23/12/2016
    Новые атаки под Новый год

    Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.

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  • 12/12/2016
    «Сталкер» ведёт по пути к добру

    «Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.

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  • 06/12/2016
    ПОДПИСКА НА 2017 ГОД
    Друзья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».
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  • 04/12/2016
    ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"

    Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.

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  • 21/11/2016
    В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ

    С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.

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  • 21/11/2016
    ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ

    16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».

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  • 18/11/2016
    ПОЧЕМУ СТОЛИЧНЫЕ ЧИНУШИ ПРЕЗИРАЮТ НАРОД И НЕНАВИДЯТ НЕЗАВИСИМУЮ ПРЕССУ
    Президент России говорит одно, а клерки из правительства Москвы делают всё по-своему, всячески дискредитируя власть...
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  • 14/10/2016
    НОВЫЙ ЭТАП ГОНЕНИЙ МОСКОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ НА «ЛИТЕРАТУРНУЮ РОССИЮ»

    Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?

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СТАТЬИ Свежий номер №04. 03 февраля 2017

«Дочка» Газпрома отменяет гражданское общество

Наша газета уже рассказывала о том, как в самые лютые осенние холода – вторую половину сентября и первую половину октября – мы благодаря Московской объединённой энергетической компании буквально замерзали («ЛР», 2016, 21 октября). И всё потому, что ни нам, ни соседям – редакции журнала «Наш современник» МОЭК не включал тепло. Но это не помешало тому же МОЭКу в конце года выставить нам сумасшедшие счета за неоказанные услуги. Не дождавшись реакции на нашу публикацию, мы письменно обратились за разъяснениями к руководителю МОЭК Денису Башуку.


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Башук 16 декабря дал письменное указание во всём разобраться своему заместителю г-же Е.В. Андреевой. Кончилось всё элементарной отпиской за подписью какого-то клерка из отделения сбыта № 1 филиала № 11. Причём другой клерк у этого отделения не захотел эту отписку отправлять ни почтой, ни курьером: мол, это надо газете, пусть представитель газеты сам и приезжает (фамилия клерка Михаил Зелинский).

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А 30 января у соседей в «Нашем современнике» случилась беда: у них залило подвал. Эта беда, естественно, коснулась и нас. Мы по телефону вызвали из МОЭКа нашего мастера Чернышёва: помогите. Но мастер заявил: это его не касается, и к нам он не пойдёт. А кого касается? Или за аварию МОЭК вновь предложит расплачиваться нашей газете? А мастера у нас, видимо, умеют только вымогать деньги за разные отпрессовки. Или мы не правы?

Кстати, мы поинтересовались у Чернышёва: всё-таки кто должен был в сентябре включать отопление в здание «ЛР» – МОЭК или сама редакция? Чернышёв признался, что это входило в его обязанности. Но почему он не выполнил свою работу? Ждал, что ли, вознаграждения? Или ему дали задание – выморозить всех журналистов к чёртовой матери, чтобы они не путались у МОЭКа под ногами?

Мы попытались на эту тему получить разъяснения у г-жи Н.А. Кузнецовой из МОЭК, которая готовила по одной из наших жалоб ответ заместителю мэра Москвы П.Бирюкову. Но она даже отказалась сообщить своё отчество и должность: мол, я занималась справкой для департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы, а вашими бесхозными и прочими трубами даже не занималась (мол, обращайтесь к клеркам даже не в филиал № 11 МОЭКа, а в какой-то там отдел). Не пожелал вникать в наши проблемы и начальник отдела по взаимодействию с абонентами Иван Тимофеевич Аверин (у него такая «отмазка»: в компании работают десятки тысяч людей, за всеми не уследишь).

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Получается, в МОЭКе процветает некомпетентность (если не сказать больше; похоже, тут налицо признаки мошенничества и даже вымогательства со стороны отдельных лиц). Но тогда персональную ответственность за это должен нести управляющий директор МОЭКа Денис Башук. А вот это не вашего ума дело, – заявил нам Аверин. А чьего? У нас что, разве гражданское общество уже не существует? И тут г-на Аверина прорвало. По его версии, гражданское общество и привело страну в 90-м году к беде. Единственное, о чём г-н Аверин, похоже, сожалеет, что новые московские власти продали МОЭК со всеми потрохами Газпрому. Понятно, что МОЭКу проще лишить писателей тепла, обречь их на холод, да ещё потребовать с них за это удовольствие сумасшедшие деньги. Тогда и некому будет контролировать позорную работу МОЭКа, а Аверин и прочие господа из этой конторы смогут по-прежнему шиковать и ни о чём не думать.

А на чьей стороне московская власть и, в частности, заместитель мэра Москвы Бирюков? Он и дальше готов покрывать некомпетентность руководства МОЭКа и служить олигархам или наконец задумается о народе?

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Комментарии

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Комментарии  

# Любопятов 03.02.2017 19:15
Я ожидал большего внимания от Давида Натановича Башука.
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