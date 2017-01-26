«Дочка» Газпрома отменяет гражданское общество

Наша газета уже рассказывала о том, как в самые лютые осенние холода – вторую половину сентября и первую половину октября – мы благодаря Московской объединённой энергетической компании буквально замерзали («ЛР», 2016, 21 октября). И всё потому, что ни нам, ни соседям – редакции журнала «Наш современник» МОЭК не включал тепло. Но это не помешало тому же МОЭКу в конце года выставить нам сумасшедшие счета за неоказанные услуги. Не дождавшись реакции на нашу публикацию, мы письменно обратились за разъяснениями к руководителю МОЭК Денису Башуку .

Башук 16 декабря дал письменное указание во всём разобраться своему заместителю г-же Е.В. Андреевой. Кончилось всё элементарной отпиской за подписью какого-то клерка из отделения сбыта № 1 филиала № 11. Причём другой клерк у этого отделения не захотел эту отписку отправлять ни почтой, ни курьером: мол, это надо газете, пусть представитель газеты сам и приезжает (фамилия клерка Михаил Зелинский).

А 30 января у соседей в «Нашем современнике» случилась беда: у них залило подвал. Эта беда, естественно, коснулась и нас. Мы по телефону вызвали из МОЭКа нашего мастера Чернышёва: помогите. Но мастер заявил: это его не касается, и к нам он не пойдёт. А кого касается? Или за аварию МОЭК вновь предложит расплачиваться нашей газете? А мастера у нас, видимо, умеют только вымогать деньги за разные отпрессовки. Или мы не правы?

Кстати, мы поинтересовались у Чернышёва: всё-таки кто должен был в сентябре включать отопление в здание «ЛР» – МОЭК или сама редакция? Чернышёв признался, что это входило в его обязанности. Но почему он не выполнил свою работу? Ждал, что ли, вознаграждения? Или ему дали задание – выморозить всех журналистов к чёртовой матери, чтобы они не путались у МОЭКа под ногами?

Мы попытались на эту тему получить разъяснения у г-жи Н.А. Кузнецовой из МОЭК, которая готовила по одной из наших жалоб ответ заместителю мэра Москвы П.Бирюкову. Но она даже отказалась сообщить своё отчество и должность: мол, я занималась справкой для департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы, а вашими бесхозными и прочими трубами даже не занималась (мол, обращайтесь к клеркам даже не в филиал № 11 МОЭКа, а в какой-то там отдел). Не пожелал вникать в наши проблемы и начальник отдела по взаимодействию с абонентами Иван Тимофеевич Аверин (у него такая «отмазка»: в компании работают десятки тысяч людей, за всеми не уследишь).

Получается, в МОЭКе процветает некомпетентность (если не сказать больше; похоже, тут налицо признаки мошенничества и даже вымогательства со стороны отдельных лиц). Но тогда персональную ответственность за это должен нести управляющий директор МОЭКа Денис Башук. А вот это не вашего ума дело, – заявил нам Аверин. А чьего? У нас что, разве гражданское общество уже не существует? И тут г-на Аверина прорвало. По его версии, гражданское общество и привело страну в 90-м году к беде. Единственное, о чём г-н Аверин, похоже, сожалеет, что новые московские власти продали МОЭК со всеми потрохами Газпрому. Понятно, что МОЭКу проще лишить писателей тепла, обречь их на холод, да ещё потребовать с них за это удовольствие сумасшедшие деньги. Тогда и некому будет контролировать позорную работу МОЭКа, а Аверин и прочие господа из этой конторы смогут по-прежнему шиковать и ни о чём не думать.

А на чьей стороне московская власть и, в частности, заместитель мэра Москвы Бирюков? Он и дальше готов покрывать некомпетентность руководства МОЭКа и служить олигархам или наконец задумается о народе?