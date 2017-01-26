Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.
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Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?
ПАРАДОКСЫ КНИЖНОЙ ОТРАСЛИ. Зачем государство плодит посредников и губит малые социально ориентированные издательства?
Перед самыми Новогодними праздниками редакция «ЛР» получает такое письмо:
«Уважаемый постащик!!!!! Для Вашей фирмы готов возврат нереализованной продукции, просьба забрать до 29.12.2016 года. Обращаться: ул. Новый Арбат дом 8…»
Пишет менеджер Московского Дома Книги Виктория Аксёнова. Речь идёт о книгах, которые издаёт наша газета.
Сразу же после Новогодних каникул еду в МДК.
– Договор окончен, остатки возвращаем.
У меня настроение хорошее, боевое. С воодушевлением предлагаю начать новый год с нового договора и поставки наших новых книг в авторитетнейший и любимый книжный магазин Москвы, работающий под лозунгом «Все книги в одном доме». Не даром ведь генеральный директор «Московского Дома книги» Надежда Михайлова мечтает, «чтобы каждая выходящая в стране книга была представлена в МДК. Должен же быть хоть один магазин, где есть всё!» (из её интервью 2009 года).
Но в реальности я получаю обескураживающий ответ:
– Вы не можете, тендер проведён. Поздно.
– А разве нужен какой-то тендер, чтобы небольшое издательство при общественно-литературной газете предложило магазину свои новые интересные книжки? Когда он был?
– В декабре, на весь 2017 год. Следующий в конце года – на 2018 год.
– Прекрасно! А как же к вам попасть на полки? Не ждать же целый год?
– Ищите посредников выигравших тендер. Через них будете у нас продаваться.
С коробкой книг возвращаюсь в редакцию. Однако на сайте Московского дома книги, введя в поисковике «Литературная Россия», всё-таки обнаруживаю наше издание:
«Всё решала партия: «Литературная Россия» под контролем Старой площади»
Причём её можно приобрести через интернет-магазин (в скобках подтверждено наличие), но… внимание!.. за 1360 рублей. Не слабо! И это при нашей отпускной цене магазинам – 400 рублей. Подъём – 200%. Для посредника, наверное, хорошо, но такой ценник, естественно, сразу отпугнёт большинство даже заинтересованных в теме покупателей.
Так, может, через интернет-магазин МДК самим наладить поставку по более щадящей для людей цене? Обращаюсь по телефону горячей линии:
– Здравствуйте! Как стать поставщиком интернет-магазина Московского Дома Книги?
– Соединяю с отделом закупок.
Повторяю вопрос.
– Договорная кампания с поставщиками на 2017 год завершена, – объясняет мне Ольга Ершакова, старший менеджер. – Мы ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ! У нас закупки по 223-ФЗ. Посмотрите на сайте, слева внизу.
– А как же быть нам? Как свежие книги выставить на продажу у вас по нормальной цене? И ведь не простые – социально значимые. По истории отечественной литературы…
– Вот если юристы внесут какие-нибудь изменения, разрешат нам, тогда, пожалуйста! А пока напрямую не можем. Только через посредников. И вы у нас есть...
– Да, да! Видел. Одна книга по заоблачной цене. Кто вам её поставил?
– ЛИБРОКОМ.
– Конечно спасибо ЛИБРОКОМУ, но мы с ним не работаем. А вы с нами не работаете.
– Не можем...
– А кто может это решить? Может быть, генеральный директор «Московского Дома книги» Надежда Ивановна Михайлова?
Действительно, ведь она сама заявляла прессе, что книжная торговля в большей степени культурная и социальная деятельность, нежели коммерческая, а книжные магазины, в свою очередь – это основной канал доступа населения к книгам… При этом МДК мало покупает, в основном старается брать товар на реализацию, как работает весь книжный мир. Обычная практика – реализация товара с отсрочкой платежа. Мы только за! Одно ведь дело делаем – обеспечиваем москвичей и гостей столицы качественными книгами!
Но, к сожалению, на практике получается, что именно крупнейший государственный книжный магазин столицы поставлен в такое положение, что не имеет возможности напрямую (то есть с выгодой для всех и, прежде всего, для читателей) работать с небольшими издательствами, выпускающими уникальные книжки.
При этом ведь другие книжные магазины и сети («Москва», например), не столь в своей риторике и лозунгах заточенные под социальные задачи, взаимодействуют ведь с малым бизнесом и с частниками! Почему же государство, заботящееся на словах о малом бизнесе и о «читающей России», препятствует этому для Московского Дома книги, вынуждая проводить какие-то тендеры и плодя взвинчивающих цены посредников?!
Да, можно понять необходимость посредников между большими издательствами и продавцами. Доставка-развозка по торговым сетям – единственно правильная форма выживания гигантов. Но как быть с книгами от авторов, от издательств, выпускающих 5-10 наименований в год (но таких нужных читателю!)? Мы готовы из рук в руки, дешевле, сами привезти! Не с руки возиться? «НЕ МОЖЕМ?»
Александр ДОРОФЕЕВ,
директор АНО «Редакция газеты
«Литературная Россия»
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