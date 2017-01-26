ПАРАДОКСЫ КНИЖНОЙ ОТРАСЛИ. Зачем государство плодит посредников и губит малые социально ориентированные издательства?

Перед самыми Новогодними праздниками редакция «ЛР» получает такое письмо:

«Уважаемый постащик!!!!! Для Вашей фирмы готов возврат нереализованной продукции, просьба забрать до 29.12.2016 года. Обращаться: ул. Новый Арбат дом 8…»

Пишет менеджер Московского Дома Книги Виктория Аксёнова. Речь идёт о книгах, которые издаёт наша газета.

Сразу же после Новогодних каникул еду в МДК.

– Договор окончен, остатки возвращаем.

У меня настроение хорошее, боевое. С воодушевлением предлагаю начать новый год с нового договора и поставки наших новых книг в авторитетнейший и любимый книжный магазин Москвы, работающий под лозунгом «Все книги в одном доме». Не даром ведь генеральный директор «Московского Дома книги» Надежда Михайлова мечтает, «чтобы каждая выходящая в стране книга была представлена в МДК. Должен же быть хоть один магазин, где есть всё!» (из её интервью 2009 года).

Но в реальности я получаю обескураживающий ответ:

– Вы не можете, тендер проведён. Поздно.

– А разве нужен какой-то тендер, чтобы небольшое издательство при общественно-литературной газете предложило магазину свои новые интересные книжки? Когда он был?

– В декабре, на весь 2017 год. Следующий в конце года – на 2018 год.

– Прекрасно! А как же к вам попасть на полки? Не ждать же целый год?

– Ищите посредников выигравших тендер. Через них будете у нас продаваться.

С коробкой книг возвращаюсь в редакцию. Однако на сайте Московского дома книги, введя в поисковике «Литературная Россия», всё-таки обнаруживаю наше издание:

«Всё решала партия: «Литературная Россия» под контролем Старой площади»

Причём её можно приобрести через интернет-магазин (в скобках подтверждено наличие), но… внимание!.. за 1360 рублей. Не слабо! И это при нашей отпускной цене магазинам – 400 рублей. Подъём – 200%. Для посредника, наверное, хорошо, но такой ценник, естественно, сразу отпугнёт большинство даже заинтересованных в теме покупателей.

Так, может, через интернет-магазин МДК самим наладить поставку по более щадящей для людей цене? Обращаюсь по телефону горячей линии:

– Здравствуйте! Как стать поставщиком интернет-магазина Московского Дома Книги?

– Соединяю с отделом закупок.

Повторяю вопрос.

– Договорная кампания с поставщиками на 2017 год завершена, – объясняет мне Ольга Ершакова, старший менеджер. – Мы ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ! У нас закупки по 223-ФЗ. Посмотрите на сайте, слева внизу.

– А как же быть нам? Как свежие книги выставить на продажу у вас по нормальной цене? И ведь не простые – социально значимые. По истории отечественной литературы…

– Вот если юристы внесут какие-нибудь изменения, разрешат нам, тогда, пожалуйста! А пока напрямую не можем. Только через посредников. И вы у нас есть...

– Да, да! Видел. Одна книга по заоблачной цене. Кто вам её поставил?

– ЛИБРОКОМ.

– Конечно спасибо ЛИБРОКОМУ, но мы с ним не работаем. А вы с нами не работаете.

– Не можем...

– А кто может это решить? Может быть, генеральный директор «Московского Дома книги» Надежда Ивановна Михайлова?

Действительно, ведь она сама заявляла прессе, что книжная торговля в большей степени культурная и социальная деятельность, нежели коммерческая, а книжные магазины, в свою очередь – это основной канал доступа населения к книгам… При этом МДК мало покупает, в основном старается брать товар на реализацию, как работает весь книжный мир. Обычная практика – реализация товара с отсрочкой платежа. Мы только за! Одно ведь дело делаем – обеспечиваем москвичей и гостей столицы качественными книгами!

Но, к сожалению, на практике получается, что именно крупнейший государственный книжный магазин столицы поставлен в такое положение, что не имеет возможности напрямую (то есть с выгодой для всех и, прежде всего, для читателей) работать с небольшими издательствами, выпускающими уникальные книжки.

При этом ведь другие книжные магазины и сети («Москва», например), не столь в своей риторике и лозунгах заточенные под социальные задачи, взаимодействуют ведь с малым бизнесом и с частниками! Почему же государство, заботящееся на словах о малом бизнесе и о «читающей России», препятствует этому для Московского Дома книги, вынуждая проводить какие-то тендеры и плодя взвинчивающих цены посредников?!

Да, можно понять необходимость посредников между большими издательствами и продавцами. Доставка-развозка по торговым сетям – единственно правильная форма выживания гигантов. Но как быть с книгами от авторов, от издательств, выпускающих 5-10 наименований в год (но таких нужных читателю!)? Мы готовы из рук в руки, дешевле, сами привезти! Не с руки возиться? «НЕ МОЖЕМ?»

Александр ДОРОФЕЕВ,

директор АНО «Редакция газеты

«Литературная Россия»