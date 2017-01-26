ИЗУМЛЯЕМСЯ С АЛЕКСАНДРОМ ТРАПЕЗНИКОВЫМ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КРУГАМ «КИНОРАЯ»

В мире живёт масса телезависимых любителей сериалов. Самих «мыльных опер» едва ли меньше. Плодятся они, как кролики. Есть и хорошие, любопытные, занимательные, не всегда убийственные для мозга. Как тут разобраться, чтобы случайно не «подсесть» на наркозависимую телеотраву, случайно включив голубой экран? А я знаю сам по себе, что, не однажды доверившись рекламе, и даже нехотя попав в мир этих сценарных грёз, порой уже в середину сериала, досматривал до конца, а после плевался и ругался, жалея потерянное время. Но частенько, повторю, подобная телевизионная массовая продукция вовсе не пресловутый ширпотреб. И её создают талантливые продюсеры, режиссёры, авторы идей и актёры. Такие как Джулиан Феллоуз, Джон ле Карре, Мэтью Вайнер, Джон Хэрмон, Дэвид Милч, Джек Кенни, Квентин Тарантино, Тони Джордан, Ричард Чемберлен, Уильям Болдуин и другие. За их плечами полнометражные фильмы, которым не откажешь

в заслуженном признании: «Идентификация Борна», «Копи царя Соломона», «Турбулентность», «Правило виноделов», «Адвокат дьявола», «Парк Юрского периода», «Великий Гэтсби», «Железная леди», «Пираты Карибского моря»… Речь ниже пойдёт только о голливудских фильмах.

В издательстве «Центрполиграф» вышел путеводитель Романа Арбитмана по этим современным кинолакомствам «Серийные любимцы». В книгу вошли параметры, характеристики, синопсисы и краткие оценки по десятибалльной шкале 105-ти англоязычных телесериалов за последние десять лет. Известный автор детективов (псевдоним – Лев Гурский) отобрал в свой сборник не только наиболее популярные сериалы, но включил в него также и те, которые по разным причинам были, на его взгляд, незаслуженно обойдены вниманием массового зрителя. Среди них такие известные, как «24 часа», «Аббатство Даунтон», «Остаться в живых», «Правосудие», «Человек-невидимка», «Отдел новостей», «Подпольная империя», «Говорящая с призраками», «Люди Альфа», «Демоны да Винчи», «Клан Кеннеди», «Менталист», «Легавый», Клан Сопрано», «Жизнь на Марсе», «Власть закона», «Банши», «Быть Эрикой», «Игра», «Дедвуд» и многие другие. Тут и мелодрамы, и детективы, и боевики, и триллеры, и комедии, и фантастика, и авантюрные исторические приключения, и вестерны, и политический криминал, и байопики, и различные вариации на уже перечисленные жанры, включая повторы и переделки на ином качественном уровне. Голливудская машина если и даёт сбой, тот тут же саморемонтируется, перезагружается, выдаёт новое и продолжает ехать вперёд, подобрав по дороге в свою безразмерную «телегу» очередных слоняющихся попутчиков-киноманов. Завлекают оригинальными идеями, остротой сюжета, кровавыми преступлениями, фантастическими изобретениями, мировыми заговорами, слёзной любовью, шпионскими страстями, исторической романтикой, видениями роскошной жизни, душещипательными головоломками и пустопорожними мечтами на любой вкус для всех и каждого в отдельности.

Арбитман-Гурский, разъясняя свою задачу, пишет: «Уже к середине первого десятилетия нового века не мне одному стало очевидно: современный англоязычный телесериал (прежде всего драматическое шоу) отныне представляет собой новый вид киноискусства, который легко вырвался за привычные рамки. Качественный скачок был обусловлен не только возросшими возможностями цифровой телетехники, хотя авторам начала 90-х о нынешних спецэффектах можно было только мечтать. И не только финансовыми вливаниями за счёт рекламы, хотя часто бюджет сорокаминутной серии мог в разы перекрывать бюджет «независимой» полнометражной ленты. И даже не тем, что телекино стало с профессиональной точки зрения сферой более престижной, чем раньше. Недаром кинозвёзды первой величины, которые прежде забредали в телепроекты только ради гостевых ролей, теперь и от главных не отказываются: вспомним, к примеру, Джеймса Вудса в «Акуле», Харви Кейтеля в «Жизни на Марсе», Дастина Хоффмана в «Фарте», Тима Рота в «Обмани меня» и многих других. Даже стойкий Кевин Спейси снялся в «Карточном домике», а постановщиком этого сериала стал Дэвид Финчер…

Скорее всего, ситуацию переломила обвальная эволюция электронных носителей… В новую эпоху, когда шкаф (весь Star Trek на кассетах занимал приличных объёмов шкаф. – А.Т.) свернулся до размеров пары дисков или флешки величиной с мизинец, а терпеливый покупатель DVD или пользователь Интернета может получить – и потом заглотнуть – всё сразу и в приемлемом качестве, пространство сериала перестало быть дискретным. Дроби сложились в целые числа, а школьная арифметика ненавязчиво переросла в высшую математику».

Постскриптум. Согласен с автором: телесериалы превратились в один многочасовой мегафильм, где сценариста, режиссёра и актёра никто больше не загоняет в жёсткие временные рамки и появилась возможность рассказывать зрителю самые причудливые истории, экспериментируя с персонажами и сюжетами, как хочешь. И сегодня счёт сериалам по всему миру идёт уже не на тысячи, а на миллионы. Хорошо это или плохо? Не знаю. Знаю лишь, что автор этого ценного для телегурмана путеводителя поступил очень мудро и здраво, увлекательно рассказывая о сюжетах, воздержался от того, чтобы раскрыть секреты концовок, оставив все киноинтриги на долю зрителя.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ Известный дипломат, историк и политолог Валентин Фалин, чьё умение находить редкие архивные документы и работать с ними вызывает неизменное восхищение, выпустил новую книгу «Второй фронт. Антигитлеровская коалиция: конфликт интересов» (ЗАО Издательство Центрполиграф). В ней, опираясь на воспоминания европейских политиков, он анализирует все скрытые исторические события, повлёкшие за собой величайшую трагическую катастрофу ХХ века – Вторую мировую войну, а также ту главную проблему между союзниками, вынесенную в заглавие. Автор как всегда компетентен, оригинален в своих рассуждениях, увлекателен в изложении материалов и просто по читательски интересен. Следить за перипетиями политических воль Сталина, Рузвельта, Черчилля и Гитлера, предшествовавшим крупнейшим сражениям, напряжённым отношениям между лидеров, их взаимовлияниям друг на друга, не только занимательно, но и поучительно в свете сегодняшнего дня и складывающейся международной обстановки в мире. Любопытно, что многие зарубежные историки и архивисты связывают прошедшую войну не исключительно с именем фюрера, но и с теми лидерами, которые преследовали свои интересы. «Война Черчилля» – такой объёмистый труд издал в 1987 году Дэвид Ирвинг. «Война Сталина: 1937–1945» – так назвал свою книгу Эрнст Топич. А Дирк Бавендамм, подвергая их гипотезы сомнению, утверждает, что это была «война Рузвельта», датируя её развязывание американцами также именно с 1937 года. Он отстаивает версию, что в крушении предвоенного мира повинны, в первую очередь, британский лорд Галифакс и министр иностранных дел Польши полковник Ю.Бек. Если так пойдёт дальше, то, пожалуй, на долю Гитлера почти ничего и не останется, может быть, кроме Холокоста и пары других «шалостей». Взять, к примеру, Муссолини. Дуче уже покидает чистилище едва ли не отмытым добела. Недавно всплывшие его дневники (возможно, очередное творение фальсификатора Кияну) запечатлели его «душевные страдания» при принятии роковых решений. А вот где прячутся письма к нему Черчилля и до и во время войны, которые могли бы пролить свет на двуличие и цинизм хитрой британской лисы в образе бульдога? Букет японских милитаристов тоже заметно слинял на фоне «разоблачений» последних десятилетий. В новейших писаниях они чаще походят на политических простаков, которых коварные недруги завлекли в ловушку, а потом распяли. Об этом и пишет Валентин Фалин: чем дальше в лес, тем больше частокол. Однако политиков различного склада наличие подобного частокола устраивает. Беда в том, что многие важнейшие документы той поры до сих пор остаются засекреченными в разных странах. Переписка лидеров, дневники, ключевые трофейные материалы. Они недоступны для исследователей. А «кто контролирует прошлое, тот программирует будущее» – этот популярный афоризм стал уже идейной установкой власть предержащих. Насколько она диссонирует с императивами третьего тысячелетия, его новыми вызовами и испытаниями, – главный вопрос, консенсуса по которому нет и не предвидится. «По этой и многим иным причинам, – пишет Фалин, – возвращение к проблематике Второй мировой войны не просто оправдано, оно необходимо и закономерно. С учётом масштабов совершившихся в 30–40-х годах событий и глубины их воздействия – прямого и опосредованного – на структуру мирового сообщества. Принимая во внимание, что к той эпохе восходят многие из концепций и доктрин, по сию пору играющих совсем не второстепенную роль. Имея в виду, что при огромном количестве публикаций и исследований генезис величайшей из человеческих трагедий, её развёртывание и развязка остаются непрояснёнными, а где-то намеренно закованными в скобки». Словом, автор ставит перед вдумчивым читателем интереснейшие сложные вопросы, предлагая неоднозначно разобраться в них, приводя в качестве аргументов солидные монографии, вобравшие обширный и доступный документальный материал, а также аналитически предполагая скрытые под спудом архивы. Только ли, к примеру, национализм и гипертрофированный эгоизм повсюду алкали свою корысть, смешивая друзей и врагов? Или только ли характерами и спецификой режимов обусловливались фарисейство и фабианство, обрёкшие на погибель несметное число жертв? Постскриптум. Итоговый вывод Фалина: «В 1990 году подводилась черта под войной холодной. В ней были свои торжествующие и побеждённые. Первым номером среди последних шёл СССР, руководство которого предало забвению истину: мудрость есть распознание пределов возможного, высшая мудрость – это распознание переделов собственных возможностей. Будут ли свежие победители мудрее? Время покажет. Пока особых причин для оптимизма не приметно. Апеллировать к морали по современным понятиям смешно. За неё сегодня ломаного гроша в базарный день не допросишься. И остаётся взывать к прагматизму, позаимствовав у Вольтера его сарказм: низвергая памятники, пощадите пьедесталы – они ещё могут сгодиться».