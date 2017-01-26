На конкурс «Чем дышит современная поэзия?»

Михаил ВЫРИН, Дмитрий ЛЕНСКИЙ, Анастасия СОКОЛОВА, Кирилл КОСАКОВСКИЙ

Дмитрий ЛЕНСКИЙ

* * *

День начинается: видишь, за домом рассвет!

я просыпаюсь в поту, я сижу на кровати,

хочется крикнуть: ну, хватит, ну, хватит, ну, хватит!

Сколько ещё нам с тобой укрываться от бед?

Всё отгорело и скоро должно отболеть,

чтоб ни писал всеми проклятый, долбанный глянец,

счастье, как божья коровка, уселась на палец

и собирается с силами, чтобы взлететь.

утро, ноябрь, дожди, скоро будет зима,

небо печальней, чем песенка у мамонтёнка,

в первую встречу мы оба хотели ребёнка,

ну, а теперь ты, хоть, знаешь, что хочешь сама?

я просыпаюсь в поту, я глотаю кадык,

там за спиной – незнакомая, очень чужая,

дом напитался дождём и уже промокает,

мне 39, я, кажется, тоже привык

знать, что с рассветом под простынью кто-то чужой

станет жевать варианты уходов, прощаний

без обещаний, конечно же, без обещаний,

лишь бы сбежать по пустынной ещё мостовой,

день начинается, утро калёным зрачком

сверлит затылок безжалостно, зло, беспристрастно,

наши надёжны напрасны, напрасны, напрасны,

божья коровка уже поднялась на крыло.