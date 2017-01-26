Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.
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26/01/2017КТО ПОСТАВИТ ЗАСЛОН РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ МИНИСТРА МЕДИНСКОГО
Пока министр культуры Владимир Мединский и его ближайший соратник Святослав Рыбас обмениваются наградами (Рыбас провозгласил министра человеком года, а министр в благодарность дал Рыбасу первую премию на конкурсе пьес на историческую тему, пообещав выделить также грант на постановку пьесы в одном из театров), ведомство Мединского инициировало процесс слияния двух крупнейших библиотек страны, что, по мнению библиотечного сообщества, приведёт к уничтожению национального достояния России.12/01/2017Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты
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Ястребы из правительства Москвы придумывают всё новые ходы, как расправиться с неугодным изданием: они то терроризируют газету бесконечными письменными требованиями немедленно съехать на улицу, то пытаются натравить на нас уголовный розыск, то лишают тепла, обрекая журналистов на страшный холод и мучительные болезни. Когда же закончатся эти пытки? Или московские чиновники вознамерились нас добить любыми путями?
На конкурс «Чем дышит современная поэзия?»Михаил ВЫРИН, Дмитрий ЛЕНСКИЙ, Анастасия СОКОЛОВА, Кирилл КОСАКОВСКИЙ
Дмитрий ЛЕНСКИЙ
* * *
День начинается: видишь, за домом рассвет!
я просыпаюсь в поту, я сижу на кровати,
хочется крикнуть: ну, хватит, ну, хватит, ну, хватит!
Сколько ещё нам с тобой укрываться от бед?
Всё отгорело и скоро должно отболеть,
чтоб ни писал всеми проклятый, долбанный глянец,
счастье, как божья коровка, уселась на палец
и собирается с силами, чтобы взлететь.
утро, ноябрь, дожди, скоро будет зима,
небо печальней, чем песенка у мамонтёнка,
в первую встречу мы оба хотели ребёнка,
ну, а теперь ты, хоть, знаешь, что хочешь сама?
я просыпаюсь в поту, я глотаю кадык,
там за спиной – незнакомая, очень чужая,
дом напитался дождём и уже промокает,
мне 39, я, кажется, тоже привык
знать, что с рассветом под простынью кто-то чужой
станет жевать варианты уходов, прощаний
без обещаний, конечно же, без обещаний,
лишь бы сбежать по пустынной ещё мостовой,
день начинается, утро калёным зрачком
сверлит затылок безжалостно, зло, беспристрастно,
наши надёжны напрасны, напрасны, напрасны,
божья коровка уже поднялась на крыло.Дмитрий Ленский родился в Украине, последние 16 лет живёт и работает в Москве. Состоит в творческом объединении «4етыре», выступает с поэтическими программами. Постоянно работает над выпуском первого поэтического сборника.
Михаил ВЫРИН
РАЗГОВОР, ПОДСЛУШАННЫЙ В НИЖЕГОРОДСКОМ КРЕМЛЕ
Сумерки вились у старых стен.
Воздух наливался чем-то тяжким.
Надивившись здешней красоте,
Я услышал голоса на башне.
Первый был капризен и высок –
Рвался в крике, доходя до визга,
А второй – раскатистый басок –
Спорили. Совсем, как будто, близко...
Первый: «Красота моя страшна!
Я бела, стройна...» Другой: «И что же?»
«Каждый, кто хоть раз видал меня,
Уж до гроба позабыть не сможет!»
А второй: «Сестра, умерь свой нрав –
Я кругла, свежа, и вечно в алом!
Сколько молодцОв, меня обняв,
Ко груди главою припадало...»
Никогда такого не слыхал.
Говорили много – было мало.
Не дождавшись крика петуха,
Присмирев, одна другой сказала:
«Ты же никуда без топора,
Я – без крепкой пЕтли, да без мыла.
Ох и дуры мы с тобой, сестра...»
Виселица плахе говорила.
г. КАЗАНЬ
Михаил Юрьевич Вырин родился в Казани в 1969 г. В 1986 г. закончил казанскую школу № 152, а в 1993 – Мединститут. В 2000 оставил медицинское поприще. Занимается музыкой, преподаёт игру на гитаре. С 1994 года пишет песни, которые исполняет в составе фолк-рок группы «Медвежий Угол».
Кирилл КОСАКОВСКИЙ
МГНОВЕНЬЯ ДО СТАРТА
Посвящается
Елене Ивановне Косаковской
Нет в этих мгновеньях заведомой лжи,
Научных гипотез, суровых взысканий...
В них – жизнь человека... Её я прожил,
Дыша на износ, на пределе желаний.
Вела в неизвестность страница любви...
Взлетая стрелою над пропастью страсти,
Судьба обрывала ступени свои,
В попытке найти недоступное счастье.
И я, замирая на каждом шагу,
Кричал в тишину, ожидая ответа...
Ждало меня где-то на том берегу,
Забытое счастье – чужая планета.
Я думал, что мне не дано обрести
Ни чувства, ни слова, ни вздоха, ни взгляда...
Удобное счастье – ты рядом, прости...
Мне общедоступного счастья не надо!
Я мыслил иначе, иначе дышал,
Обычное видел иными глазами.
Я самое редкое счастье искал,
Такое – с которым парят над веками.
Привычное счастье с дороги ушло...
Приватное счастье придти не рискнуло...
Семейное счастье меня не спасло...
Залётное счастье коней развернуло...
Но в бешеной гонке, в разгуле стихий,
Где буря эмоций по нервам хлестала,
Две жизни – шарами попали под кий...
Фортуна их в лузу любви загоняла.
В свободном паденье я глаз не закрыл.
Две сферы попали в одно притяженье.
Я Летопись Счастья внезапно раскрыл.
Я понял: миг счастья – лишь миг совпаденья.
И счастье – объёмно, его не дано
Найти и присвоить, прожив в одиночку.
Два сердца, две цели – в мгновенье одно
Пришли к многоточию... Счастье – не точка.
Оно – недосказано. Нужно вложить
Свой символ, свой смысл, на этой странице
Любовь – не читается, нужно любить
И жить, и нелёгкому счастью учиться!
Два сердца не могут себя обмануть,
Вздремнуть и – вдвоём, за всю жизнь отоспаться...
Но мёртвое счастье – способно уснуть,
И жертвы его не хотят просыпаться.
И кажется нам: счастье там, где нас нет...
Оставило след... и как будто пропало...
Ослепший от счастья – забыл его свет...
Вкусившему счастья – всегда его мало...
Открытая книга – начало пути.
И трудно идти, но ещё тяжелее
В погоне за Счастьем от Счастья уйти,
Поняв, что счастливей, не значит мудрее...
И финиша нет до заветной черты.
У новой мечты – неизвестная карта...
Я счастлив в Любви, если счастлива ты.
И значит, остались мгновенья до старта...
Кирилл Косаковский (взял фамилию первой жены) родился в Твери (тогда – Калинине) в 1973-м, живёт в Москве и Подмосковье, бард и поэт. Кирилл долгое время был уличным музыкантом, пел в ледяных подземных переходах, разбивая о жёсткие струны пальцы в кровь. Написанный к концу 1994-го двойной магнитоальбом «Русь, сумерки» разошёлся самописными тиражами далеко за пределы столицы.
Анастасия СОКОЛОВА
* * *
Друг, не печалься!
Ты слышишь, как воет ветер,
нам отвечая
охотничьим рогом в степи?
Осколками звёзд,
снежной пылью навеки отметил
Тот призрачный мост,
по которому нужно идти...
На белом снегу
белоснежные призраки-звери.
Как часть тишины –
отражение в глади пруда.
Мы видели вечность,
мы знали её, мы не верим
Тому, кто вернуться
опять нас заставил сюда.
Холодные льдинки
хлестали меня по щекам.
Охотничий лук,
наконечник калёной стрелы,
и топот копыт –
напоминанием нам:
Посланники вечности
снова за нами пришли…
Но вьюга сменится
холодным, туманным дождём,
И иней на гриве
алмазной росою растает.
Мы всё ещё живы,
а значит – мы всё ещё ждём…
Но кто-то из нас, к сожаленью,
его не застанет.
Снежные тени в степи…
Друг мой, дождись… Не грусти...
Анастасия Соколова родилась в Москве в 1987 году. Закончила Российский Православный Университет (факультет Исторической живописи). Увлекается исторической реконструкцией.
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"День начинается: видишь, за домом рассвет!
я просыпаюсь в поту, я сижу на кровати,
хочется крикнуть: ну, хватит, ну, хватит, ну, хватит!"
Автор, похоже, сидел на горшке, томился, потому, что страдает запорами. Такие и стишки.
Дима, брось это, займись делом.