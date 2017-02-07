Что не поделили рок-звезда Кинчев и писатель Садулаев?

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  • 07/02/2017
    В полушаге от войны

    Ситуация на юго-востоке Украины стремительно обостряется. Киев до предела поднимает ставки.

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  • 26/01/2017
    КТО ПОСТАВИТ ЗАСЛОН РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ МИНИСТРА МЕДИНСКОГО

    Пока министр культуры Владимир Мединский и его ближайший соратник Святослав Рыбас обмениваются наградами (Рыбас провозгласил министра человеком года, а министр в благодарность дал Рыбасу первую премию на конкурсе пьес на историческую тему, пообещав выделить также грант на постановку пьесы в одном из театров), ведомство Мединского инициировало процесс слияния двух крупнейших библиотек страны, что, по мнению библиотечного сообщества, приведёт к уничтожению национального достояния России.

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  • 12/01/2017
    Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты

    10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.

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  • 23/12/2016
    Новые атаки под Новый год

    Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.

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  • 12/12/2016
    «Сталкер» ведёт по пути к добру

    «Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.

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  • 06/12/2016
    ПОДПИСКА НА 2017 ГОД
    Друзья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».
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  • 04/12/2016
    ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"

    Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.

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  • 21/11/2016
    В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ

    С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.

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  • 21/11/2016
    ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ

    16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».

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  • 18/11/2016
    ПОЧЕМУ СТОЛИЧНЫЕ ЧИНУШИ ПРЕЗИРАЮТ НАРОД И НЕНАВИДЯТ НЕЗАВИСИМУЮ ПРЕССУ
    Президент России говорит одно, а клерки из правительства Москвы делают всё по-своему, всячески дискредитируя власть...
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СТАТЬИ Свежий номер №05. 10 февраля 2017

Что не поделили рок-звезда Кинчев и писатель Садулаев?

Группа «Алиса» на альбоме «Сейчас позднее, чем ты думаешь» (2003) выдала песню, которую многие националисты, особенно в рок-среде, восприняли в первой половине нулевых как долгожданный гимн и чуть ли не как призыв ко вполне конкретным действиям в отношении «инородцев» (слово из песни). Но в десятых, после «болотных волнений», пришло время диалога. Внезапно схлестнувшиеся не в бою, и не в песне, но по поводу песни «Небо славян» русские националисты и коммунист, русский писатель Герман Садулаев буквально встряхнули увядшие и обрюзгшие после новогодних и крещенских каникул соцсети Интернета.

1 kinchev pravoslavie(Кстати, Герман до укрепления в писательской ипостаси тоже играл рок и писал песни в стиле Тимура Муцураева.) Сетевая баталия доказала, что дискуссия, с декабря ведущаяся в «ЛР» – о проекте закона «О российской нации», – архиактуальна. Хотя, и песня-то «Алисы» принадлежит уже прошлому десятилетию, нулевым, и Герман, обратившись напрямую к Константину Кинчеву, спорит, скорее, не с ним, а с более правыми позициями. Поэтому Герману за кумира уже повзрослевшей молодёжи ответил сторонник национального государства и враг «новиопии» Егор Холмогоров, позволив себе (хоть и в собственном фэйсбуке, но это ведь тоже весьма публичное место) по отношению к писателю недопустимое ругательство. Понять Германа можно: он сын СССР, и пусть на своём сложном, переходящем в евразийство языке, но отстаивает вполне исторически ясную позицию. С другой стороны, и у Кинчева, как правильно заметил Холмогоров, в песне скорее поэзия и историософия (в венах «кипит» именно НЕБО славян – духовный уровень; а «басурмане» – опять же инородцы духовные и идеологические), нежели прямолинейно усматриваемые Садулаевым расистские мотивы.

Кстати, мы поинтересовались у самого Германа Садулаева, почему именно сейчас он этот разговор начал, вспомнив о песне аж пятнадцатилетней давности от "легенды русского рока". Ответ нам пришёл, когда номер уже был подписан в печать:

1 Sadulaev«Прежде всего потому, что именно сейчас украинские нацисты обстреливают Донбасс. И думается мне, нельзя ещё раз проморгать. Проморгали мы немецкий нацизм, потом грузинский, потом украинский. Больше нельзя. Этих глистов нужно давить пока они яйца.»

 

 

 

 

А какие позиции есть ещё, и надо ли государству регламентировать, цементировать что-то в этой зыбкой, но горячей, как струя огнемёта, среде?

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