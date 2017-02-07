Что не поделили рок-звезда Кинчев и писатель Садулаев?

Кстати, мы поинтересовались у самого Германа Садулаева, почему именно сейчас он этот разговор начал, вспомнив о песне аж пятнадцатилетней давности от "легенды русского рока". Ответ нам пришёл, когда номер уже был подписан в печать:

«Прежде всего потому, что именно сейчас украинские нацисты обстреливают Донбасс. И думается мне, нельзя ещё раз проморгать. Проморгали мы немецкий нацизм, потом грузинский, потом украинский. Больше нельзя. Этих глистов нужно давить пока они яйца.»