Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.
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Что не поделили рок-звезда Кинчев и писатель Садулаев?Группа «Алиса» на альбоме «Сейчас позднее, чем ты думаешь» (2003) выдала песню, которую многие националисты, особенно в рок-среде, восприняли в первой половине нулевых как долгожданный гимн и чуть ли не как призыв ко вполне конкретным действиям в отношении «инородцев» (слово из песни). Но в десятых, после «болотных волнений», пришло время диалога. Внезапно схлестнувшиеся не в бою, и не в песне, но по поводу песни «Небо славян» русские националисты и коммунист, русский писатель Герман Садулаев буквально встряхнули увядшие и обрюзгшие после новогодних и крещенских каникул соцсети Интернета.
(Кстати, Герман до укрепления в писательской ипостаси тоже играл рок и писал песни в стиле Тимура Муцураева.) Сетевая баталия доказала, что дискуссия, с декабря ведущаяся в «ЛР» – о проекте закона «О российской нации», – архиактуальна. Хотя, и песня-то «Алисы» принадлежит уже прошлому десятилетию, нулевым, и Герман, обратившись напрямую к Константину Кинчеву, спорит, скорее, не с ним, а с более правыми позициями. Поэтому Герману за кумира уже повзрослевшей молодёжи ответил сторонник национального государства и враг «новиопии» Егор Холмогоров, позволив себе (хоть и в собственном фэйсбуке, но это ведь тоже весьма публичное место) по отношению к писателю недопустимое ругательство. Понять Германа можно: он сын СССР, и пусть на своём сложном, переходящем в евразийство языке, но отстаивает вполне исторически ясную позицию. С другой стороны, и у Кинчева, как правильно заметил Холмогоров, в песне скорее поэзия и историософия (в венах «кипит» именно НЕБО славян – духовный уровень; а «басурмане» – опять же инородцы духовные и идеологические), нежели прямолинейно усматриваемые Садулаевым расистские мотивы.
Кстати, мы поинтересовались у самого Германа Садулаева, почему именно сейчас он этот разговор начал, вспомнив о песне аж пятнадцатилетней давности от "легенды русского рока". Ответ нам пришёл, когда номер уже был подписан в печать:
«Прежде всего потому, что именно сейчас украинские нацисты обстреливают Донбасс. И думается мне, нельзя ещё раз проморгать. Проморгали мы немецкий нацизм, потом грузинский, потом украинский. Больше нельзя. Этих глистов нужно давить пока они яйца.»
А какие позиции есть ещё, и надо ли государству регламентировать, цементировать что-то в этой зыбкой, но горячей, как струя огнемёта, среде?
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