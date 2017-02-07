Ясность Поляны на фоне мрачных оргий, и ставка на «джокер»…

Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.
- статьи
- новости
НОВОСТИ
-
07/02/2017В полушаге от войны
Ситуация на юго-востоке Украины стремительно обостряется. Киев до предела поднимает ставки.26/01/2017КТО ПОСТАВИТ ЗАСЛОН РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ МИНИСТРА МЕДИНСКОГО
Пока министр культуры Владимир Мединский и его ближайший соратник Святослав Рыбас обмениваются наградами (Рыбас провозгласил министра человеком года, а министр в благодарность дал Рыбасу первую премию на конкурсе пьес на историческую тему, пообещав выделить также грант на постановку пьесы в одном из театров), ведомство Мединского инициировало процесс слияния двух крупнейших библиотек страны, что, по мнению библиотечного сообщества, приведёт к уничтожению национального достояния России.12/01/2017Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты
10 января редакцию посетил инженер технического надзора Государственного казённого учреждения Москвы по капремонту многоквартирных домов столицы «УКРиС» Москвы Алексей Хромов.23/12/2016Новые атаки под Новый год12/12/2016«Сталкер» ведёт по пути к добру
«Сталкер» – единственный в России и один из немногих в мире Международный фестиваль фильмов о правах человека. В 12-ый раз он проходил в Москве, открывшись в день принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека – 10 декабря.06/12/2016ПОДПИСКА НА 2017 ГОДДрузья! Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2017 года. Не забудьте дойти до ближайшего отделения связи и подписаться на наши издания: газету «Литературная Россия» и журнал «Мир Севера».04/12/2016ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС "РАССКАЖУ О СВОЁМ НАРОДЕ"
Предлагаем писателям, журналистам, учёным, всем читателям написать рассказ, очерк или другой материал о своём народе.21/11/2016В ПОИСКАХ СЮЖЕТОВ
С 17 по 19 ноября в Новосибирске проходил восьмой Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Организаторами форума традиционно выступили Министерство культуры НСО, Новосибирская областная научная библиотека и областная детская библиотека имени Горького.21/11/2016ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ
16 ноября в подмосковном городе воинской славы состоялась премьера снимавшегося на народные деньги блокбастера «28 панфиловцев».18/11/2016ПОЧЕМУ СТОЛИЧНЫЕ ЧИНУШИ ПРЕЗИРАЮТ НАРОД И НЕНАВИДЯТ НЕЗАВИСИМУЮ ПРЕССУПрезидент России говорит одно, а клерки из правительства Москвы делают всё по-своему, всячески дискредитируя власть...
Ясность Поляны на фоне мрачных оргий, и ставка на «джокер»…
«Ну вот я и в Хопре» – вспомнилась телереклама 90-х… Вижу пред собой практически весь президиум, что прежде встречал лишь на фото.
И профессионально сияющий, рукопожимающий под фотовспышки спонсора Владимир Толстой. «Русский с корейцем братья навек»… Гляжу на собственный бэджик – да, логотип спонсора снизошёл и на мою фамилию, уже не отвертишься и не отпишешься с прежней дистанции. Спонсор, крайне деликатный (отчего-то мне вспомнился персонаж из «Интердевочки»), поведавший на английском, как южнокорейский капитал поддерживает культуру в постсоветской России – на просторах собственного рынка, так сказать…
Может, один я счёл это моветоном – но такое вот «пристрачивание» изнанки к самому что ни на есть лицу премии, уместно ли? Тут с моей стороны нет ни капли великодержавной брезгливости – скорее, нечто классовое. Ни разу до сих пор в яснополянском контексте для меня столь явно не светился буржуазный подтекст. И всё же когда спонсор говорил о Большом театре, и о Петергофе (где рядом, кстати, ветшает отданный на откуп Роснефти дворец Романовых), тоже щедро поддерживаемых какой-то малюсенькой Южной Кореей, сумевшей в эпоху НТР развернуться в транснационально-корпоративных масштабах – я чувствовал ущербность нынешней России, стыд за неё. До чего же вы, сиятельные реформаторы, доволокли страну – что литературные премии, и национальная гордость, балет Большого театра и Петергоф, который вывозили-да-не-вывезли нацисты, – всё это оказалось в спонсорском списке для внешнего финансирования?! Не туда ли движемся и сейчас, частичку Роснефти с гордостью отдав на зарубежную приватизацию в Катар и Швейцарию?..
Но рой этих мрачных мыслей пролетел быстро, и я нашёл им только одно заземление-подтверждение: и «Ясная Поляна» переживает период оптимизации. Умерли все классики, сказало жюри, некого награждать – засим и соответствующую номинацию закрыли, а для симметрии закрыли и «Детство, отрочество, юность». Мол, хорошая проза – всегда проза для юношества, что уж тут различать. Взамен упразднённых номинаций ввели новую, радикально странную: «Событие». Как по секрету мне после пресс-конференции сообщила за бокалом брюта Ирина Барметова (главред «Октября», чьи протеже частенько получают премию), призовой фонд в размере 300 тысяч рублей, и сюда может попасть всё что угодно, но вполне вероятно, что кинопостановка или театральная реализация прежде открытых премией талантов на букву «Др».
Приглядываясь из закоулков фуршета к тому, как работает небольшой общественный механизмик, дарующий звания и суммы, на которых поднялись и близко знакомые мне новреалисты (либо же прозвучали в лонг-листах, что тоже пиарно срабатывало) – я понимал, какая ещё в обществе гигантская пропасть между нищими духом и богатыми сверхприбылями. Вот светлый «задник» высоконравственной премии пристроился к мрачным барельефным оргиям Церетели (это ведь часть его музея в московском памятнике истории и архитектуры, дарованном ему за долги Лужковым), вот отработала и расслабилась большая пресс-команда дам, равная едва ли не всему залу журналистов... Но отработала русская команда в предбаннике иноземного капитала – не зря. Были, были восторженные взгляды барышень в область жюри! Нужное дело делают – надо премировать тут кого-то, и этого ждут.
И всё же я, как член жюри самой «бедняцкой» (на постсоветских и теперь даже испанских просторах) премии им. Демьяна Бедного – стою на том, что награждать национальные дарования должна сама страна, само государство. Хоть семь копеек, но именно копеек, не конвертируемых. А с меценатством это путать не стоит, тем более с тем, на которое молятся «булкохрУсты» нынешние – то был национальный капитал, а нынче – транснациональный. Это важно, и это стыдно. Но только на мой пролетарский взгляд, для других-то деньги и премии не пахнут ничем, кроме славы.
Дмитрий ЧЁРНЫЙ
-