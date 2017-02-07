Правительство Москвы в эти дни перешло к новым атакам на нашу газету. Видимо, поставлена цель любыми способами уничтожить "Литературную Россию". Московские власти, похоже, совсем потеряли стыд и совесть.
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07/02/2017В полушаге от войны
Ситуация на юго-востоке Украины стремительно обостряется. Киев до предела поднимает ставки.26/01/2017КТО ПОСТАВИТ ЗАСЛОН РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ МИНИСТРА МЕДИНСКОГО
Пока министр культуры Владимир Мединский и его ближайший соратник Святослав Рыбас обмениваются наградами (Рыбас провозгласил министра человеком года, а министр в благодарность дал Рыбасу первую премию на конкурсе пьес на историческую тему, пообещав выделить также грант на постановку пьесы в одном из театров), ведомство Мединского инициировало процесс слияния двух крупнейших библиотек страны, что, по мнению библиотечного сообщества, приведёт к уничтожению национального достояния России.12/01/2017Cвежая сводка новостей с фронта войны Правительства Москвы против редакции нашей газеты
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ВЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ ТУРГЕНЕВА ЛИШЬ НА СЛОВАХ
Уважаемая редакция! После публикации в «ЛР» моего интервью о Тургеневе я получил много откликов из разных гос. структур. У меня даже появилось большое желание просить редакцию опубликовать обобщающий материал на эту тему (самому мне, конечно, не очень удобно давать какие-то оценки). Я мог бы переслать все эти письма, в которых содержится много интересного. Например:
1) Правительство Москвы сообщает, что ещё раньше было принято решение об установлении памятника И.С. Тургеневу в Москве, но на 2016–2019 годы денег нет. А 200-летие великого писателя будет отмечаться осенью 2018 г., то есть Указ Президента от 5 марта 2014 г. в этой части будет однозначно не выполнен. В стране, где олигархи уже разграбили все ресурсы, повергли в нищету свой же народ и не знают, куда деть награбленное, нет денег на памятник русскому писателю, которого почитает весь мир...
2) Минкультуры РФ невинно сообщает, что заседание оргкомитета по подготовке к 200-летию И.С. Тургенева, созданного в соответствии с тем же Указом в 2014 году, планируется провести... в первом полугодии 2017 года.
Оказывается, председатель оргкомитета – Мединский, наш главный защитник отечественной культуры.
3) РАН вообще не нашла в моём выступлении того, что относится к сфере её деятельности. Когда я в ответ на письмо из отдела историко-филологических исследований Президиума РАН написал о том, что относится в моём интервью к компетенции Академии наук, – ответа вообще не последовало.
4) Росминвуз, ссылаясь на письмо из Администрации Президента РФ по поводу выступления «Литературной России», сообщил мне адреса УМО, по которым я могу (если меня это так уж волнует! – объективно именно такой подтекст) обратиться по вопросам, поднятым в моём выступлении. Само министерство не считает для себя важным заниматься проблемами бедственного положения дел с литературным образованием в средней и высшей школе России...
Ещё лет 25 тому назад я бы не поверил в реальность того, как сегодня власть относится к великому культурному наследию нашего народа.
С искренним уважением
Вячеслав ГОЛОВКО
г. СТАВРОПОЛЬ
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