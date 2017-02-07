ВЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ ТУРГЕНЕВА ЛИШЬ НА СЛОВАХ

Уважаемая редакция! После публикации в «ЛР» моего интервью о Тургеневе я получил много откликов из разных гос. структур. У меня даже появилось большое желание просить редакцию опубликовать обобщающий материал на эту тему (самому мне, конечно, не очень удобно давать какие-то оценки). Я мог бы переслать все эти письма, в которых содержится много интересного. Например:

1) Правительство Москвы сообщает, что ещё раньше было принято решение об установлении памятника И.С. Тургеневу в Москве, но на 2016–2019 годы денег нет. А 200-летие великого писателя будет отмечаться осенью 2018 г., то есть Указ Президента от 5 марта 2014 г. в этой части будет однозначно не выполнен. В стране, где олигархи уже разграбили все ресурсы, повергли в нищету свой же народ и не знают, куда деть награбленное, нет денег на памятник русскому писателю, которого почитает весь мир...

2) Минкультуры РФ невинно сообщает, что заседание оргкомитета по подготовке к 200-летию И.С. Тургенева, созданного в соответствии с тем же Указом в 2014 году, планируется провести... в первом полугодии 2017 года.

Оказывается, председатель оргкомитета – Мединский, наш главный защитник отечественной культуры.

3) РАН вообще не нашла в моём выступлении того, что относится к сфере её деятельности. Когда я в ответ на письмо из отдела историко-филологических исследований Президиума РАН написал о том, что относится в моём интервью к компетенции Академии наук, – ответа вообще не последовало.

4) Росминвуз, ссылаясь на письмо из Администрации Президента РФ по поводу выступления «Литературной России», сообщил мне адреса УМО, по которым я могу (если меня это так уж волнует! – объективно именно такой подтекст) обратиться по вопросам, поднятым в моём выступлении. Само министерство не считает для себя важным заниматься проблемами бедственного положения дел с литературным образованием в средней и высшей школе России...

Ещё лет 25 тому назад я бы не поверил в реальность того, как сегодня власть относится к великому культурному наследию нашего народа.

С искренним уважением

Вячеслав ГОЛОВКО

г. СТАВРОПОЛЬ