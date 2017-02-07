Алексей КОЧЕТКОВ. ПРЕОДОЛЕТЬ СТЕНУ НЕПОНИМАНИЯ. Современное российское государство и русский вопрос

Что из себя представляет современная российская государственность? Есть ли у нас всё-таки общая национальная идея и в чём она заключается? В чём заключаются подлинные основы российского, русского единства и существуют ли они на самом деле?

С началом Русской Весны вопросы эти приобрели особенно актуальное звучание и требуют безотлагательного ответа. Русское общество созрело для самой широкой и открытой дискуссии по «русскому вопросу» и самоидентичности нашей и наших будущих поколений.

На наших глазах разворачивается настоящая нешуточная война идей и концепций. Война со своими наступлениями и контрнаступлениями, со своими боевыми потерями, пока только в виде сломанных мемориальных досок и памятников.

В этой борьбе основной, практически официальной, стала идея возврата к старой советской практике по формированию новой общности «российский народ». На самом высоком уровне звучат идеи о необходимости развития различных культур и различных идентичностей в рамках единого государственного проекта. Возникают проекты, в рамках которых комфортно себя чувствуют идеологи различных «микронационализмов», переписывающих историю своих малых народов, противопоставляющих свои вполне комфортно чувствующие народы всей остальной стране. Складывается впечатление, что украинский опыт никого ничему не научил. Или его сознательно стараются не принимать во внимание.

На мой взгляд, сторонники подобного подхода сознательно или в силу инертности мышления закладывают под Российскую Федерацию бомбу, аналогичную той, что взорвала двадцать пять лет назад Советский Союз.Лично я считаю, что государство обязано заботиться об укреплении культурной и духовной общности народа, его населяющего, а не вносить раскол, противопоставляя меньшинство большинству.

Духовная общность народов, населяющих Россию и соседствующие с ней страны, основывается не только на некой общей истории, но в первую очередь на принадлежности к единому русскому культурному пространству, фундаментом которого является русский язык – язык русского народа.

Как никогда не было никакого советского языка или советского народа, так никогда не будет и российского языка и российского народа. И язык и народ представляют из себя живые организмы и искусственное их выведение из области антинаучной фантастики.

Русская культура, Русская цивилизация, её ценности и достижения – это наше стратегическое оружие XXI и последующих веков. Это оружие не менее важное и эффективное, чем силы ядерного сдерживания или военно-космические силы. Развитие всех аспектов её составляющих, расширение границ Русской цивилизации является стратегическим вопросом выживания будущих поколений. Ситуация складывается таким образом, что Русская цивилизация может оказаться последним барьером на пути стремительно разрастающегося хаоса, в который погружается человечество. Основная задача современного Российского государства – защищать и укреплять эту цивилизацию.

Возвращаясь к тем политикам, которые заговорили о формировании многонационального, многокультурного общества на территории Российской Федерации, хотелось бы задать им вопрос: А какие ещё, отдельные от русской, культуры вы можете назвать на территории России?

Все народы, проживающие в РФ, вот уже несколько веков живут в едином культурном пространстве. Никакой альтернативы русской культуре, как в России, так и на всём постсоветском пространстве не было, нет и вряд ли она скоро появится. Достижения русских писателей, художников, композиторов, учёных по праву занимают своё место в ряду величайших достижений человечества. Россия – страна с величайшей культурой мирового уровня.

Это вовсе не означает, что малые этносы, проживающие в РФ, подвергаются или должны подвергаться какой-либо дискриминации. Напротив, практически все они смогли использовать свой уникальный шанс не только воспользоваться всеми теми богатствами, которые дала им Великая русская культура, но и внести свой посильный вклад в её развитие. Сегодня наша культура – это культура всех народов, населяющих Россию, и создавать ей какую-то этническую альтернативу – означает не только грабить и ослаблять те этносы, во имя которых это делается, но и закладывать основу будущих этнических конфликтов. Альтернативой культурному единству может быть лишь внутренняя конфронтация, развал и хаос.

Россия должна развиваться как унитарное социальное государство, которому жизненно необходимо избавиться от нескольких советских наследственных болезней. В первую очередь, укоренившейся со времён Ленина традиции позитивной дискриминации русского народа и бесплодных попыток создания за государственный счёт в регионах центров этнических культур как альтернативы русской культуре.

Надо начать с того, что СССР изначально был нерусским проектом, в котором русскому народу отводилась самая тяжёлая и неблагодарная роль. Но дело в том, что, благодаря своей небывалой самоотверженности, жизнеспособности и духовной силе, русский народ, практически лишённый национальной элиты, сумел не только выстоять и сохранить свою национальную культуру, но и переварить, а также вытолкнуть ценой неимоверных жертв из своей среды чужеродный большевистский элемент.

По сути, здоровый организм не только избавился от раковых клеток, но и заставил весьма посредственную в интеллектуальном плане новую советскую верхушку забыть о мировой революции и вспомнить о своих непосредственных обязанностях. Беда в том, что утраченную в результате революции национальную элиту невозможно было восстановить в течение одного, двух и даже трёх поколений. Последние десятилетия являются ярким тому подтверждением. Тем не менее, величайшей заслугой русского-советского народа является то, что вопрос о возрождении Великой России как оплота Русской цивилизации всё ещё сохраняет свою актуальность. Теперь всё в руках современного поколения русских людей.

Бесправие русского народа – следствие природной русофобии большевиков и заложенной Лениным и Сталиным национальной политики Советского Союза. Порочная практика позитивной дискриминации русских должна быть изжита раз и навсегда. Особенно это касается российских восточных и южных регионов.

Покончить с бесправием русского народа должно гражданское общество.

В настоящее время между государством и гражданским обществом существует непроницаемая стена непонимания и взаимного недоверия.

Причин существование такой стены множество. В первую очередь, это глубоко укоренившееся с советских времён в мозгах чиновников всех уровней недоверие к собственному народу, укоренившаяся в поколениях взаимная вражда между бюрократией и народом. Потомственные советские бюрократы привыкли смотреть на простых людей как на существ низшего порядка, и это явление стало частью их некой общей наследственной культуры. В ответ граждане привыкли смотреть на чиновников как на перманентное зло, от которого ничего хорошего ждать не приходится.

Активность в среде неправительственных организаций всевозможных иностранных агентов и просто чужеродных для России элементов также взаимному доверию не способствует.

Если же посмотреть на сегодняшнюю внешне- и внутриполитическую ситуацию трезво и объективно, то можно прийти к единственному выводу: русское патриотическое гражданское общество является единственным союзником государства и единственной защитой от смуты и междоусобицы. Большинство русских людей верит в свою страну, и не хочет ей ни поражения, ни революции.

В отличие от бюрократии и весьма значительной части околовластной верхушки, которая на протяжении всей нашей истории проявляла удивительную готовность торговать родиной.

Я считаю, что сейчас, как и в феврале 1917-го или в 1991-м, измена прячется в недрах государственного аппарата, а не только среди профессиональных либералов. Желающих выгрызть тёплое местечко в возможной грядущей «оккупационной администрации» хоть отбавляй, отсюда часто происходит и саботаж, и бездействие на всех этажах власти.

Спасти нас может только самоорганизация на гражданском, неправительственном уровне. Наш основной враг – лень, инертность и неспособность договариваться между собой. Помочь себе можем только мы сами, а больше помощи ждать неоткуда. Никто не придёт и ничего просто так не даст.

Это касается всех неотъемлемых частей нашего большого народа: и собственно русских, и белорусов, и русских татар, и русских бурят, и всех прочих народов, столетиями связывающих свою судьбу и своё будущее с Россией. В этом контексте лозунг «Россия для русских» я считаю не только бессмысленным, но и провокационным. К кому он обращён? К 80% населения России – русским? Или к оставшимся «нерусским»? Этот лозунг унижает прежде всего нас самих и перечёркивает все достижения наших предков в деле строительства по-настоящему великого государства. Он лишает нас надежды на построение справедливого общества в будущем. У русского народа достаточно внутренней силы и не следует опускаться до уровня дикарей. Нужно научиться уважать самих себя, тогда и проблема уважения другими отпадёт сама собой.

Но и Российское Государство должно научиться уважать народ, который его создал, а не ущемлять его права прикрываясь фиговым листком политкорректности. В год столетия Октябрьской революции начатая большевиками война Советского Государства, правопреемником и наследником которого является нынешняя Российская Федерация, с русской идентичностью должна, наконец, закончиться.

Сегодня всё чаще можно услышать о войне цивилизаций. Я думаю, что это не случайно. Человечество действительно стоит перед выбором, который определит его дальнейшее будущее. Возможно, вызовы, которые стоят перед человечеством, наиболее серьёзные и опасные за всю историю его существования. Борьба цивилизаций существовала всегда. 1000 лет назад боролись стареющая Византийская цивилизация и молодая, алчная и агрессивная Западноевропейская. «Победила молодость». Цивилизации, как и живой организм, проходят те же стадии: младенчество, юность, зрелость, старость и, наконец, смерть с воплощением в новом организме. Русская цивилизация стала наследницей Византийской. Не продолжением, а именно наследницей.

Сегодня Русская цивилизация приближается к периоду своей зрелости. Западноевропейская цивилизация приближается к своему естественному биологическому концу. Ей на смену стремится прийти молодая и такая же ненасытная, как её предшественница, Американская цивилизация, которой только и нужно побыстрее похоронить «старушку», чтобы освободить пространство. Именно так поступила Западная Европа с Византией.

У Американской и Западноевропейской цивилизаций есть много общего, хотя присутствуют и существенные различия. И той, и другой, как и их предшественнице – Римской цивилизации, органически не свойственно мирное и равноправное сосуществование с другими парадигмами – им необходимо полное и безоговорочное доминирование. Отсюда и бесконечные войны, реки крови на протяжении всей их истории, отсюда и сегодняшний глобальный кризис.

Русская цивилизация имеет иную внутреннюю природу, хотя и обладает некоторым внешним сходством. Точно так же Византийская цивилизация имела внешнее сходством с Римской, но при этом обладала иной внутренней сущностью, разумеется, со своими уникальными достоинствами и недостатками.

Именно в различной природе наших цивилизаций, в различном отношении к себе и окружающему миру кроется причина кажущихся, на первый взгляд, необъяснимыми противоречий между Россией и Западом, причина постоянных конфликтов. Греки, византийцы и русские никогда не стремились к безраздельному доминированию, порабощению или уничтожению иных, непохожих культур. Симфония, вот, наверное, то слово, которым можно охарактеризовать суть наших цивилизаций, если, конечно, это вообще можно описать одним словом. Отсутствие симфонии, отрицание самой её возможности в отношениях между народами и культурами приведёт к деградации человечества.

Не случайно стремление одной цивилизации безоговорочно доминировать над другими породило такие отвратительные явления, как «американский либеральный фашизм» и «исламский фашизм ИГИЛ». И тот, и другой стремятся подчинить человеческое бытие неким строго регламентированным примитивным нормам, низведя человека до уровня биоробота или животного.

Из всего вышесказанного напрашивается один важный вывод: все мы, живущие в России, являемся обладателями огромного наследства, которое по праву принадлежит всем без исключения народам и народностям нашей страны. Наследство это заключается в нашей общей русской культуре, которая является неотъемлемой частью Русской Цивилизации. Оно является нашим общим пропуском в будущее, и преумножать мы его должны совместно, как делали наши великие предки.